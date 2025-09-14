NPX es una herramienta que viene incluida automáticamente con NPM cuando instalas Node.js (esto también incluye los hosting Node.js de Raiola Networks).

Su función principal es permitir la ejecución directa de paquetes y herramientas de Node.js sin necesidad de instalarlos previamente de forma global en tu sistema.

La diferencia principal entre NPM y NPX es que, mientras NPM se utiliza para instalar, actualizar y gestionar paquetes de forma permanente en tu sistema, NPX permite ejecutar paquetes de manera temporal.

Con esto podemos utilizar herramientas específicas cuando las necesitemos, sin "ensuciar" el entorno con instalaciones permanentes.

NPX funciona siguiendo una lógica muy clara.

En primer lugar, busca el paquete que necesitamos ejecutar en el proyecto local (dentro de la carpeta node_modules), después lo busca en las instalaciones globales del entorno, y si no lo encuentra en ninguno de estos lugares, automáticamente descarga el paquete de forma temporal, lo ejecuta y después lo elimina.

Esta funcionalidad es especialmente útil cuando necesitas usar una herramienta puntual o cuando quieres asegurarte de estar utilizando siempre la versión más reciente disponible.

Uno de los usos más comunes de NPX es para ejecutar generadores de proyectos y herramientas para crear esqueletos de proyectos (scaffolding).

Por ejemplo, en lugar de instalar el generador de un framework específico y tenerlo ocupando espacio en el disco duro, utilizamos NPX para ejecutarlo directamente cuando lo necesitemos para crear un proyecto nuevo en Node.js.

Esto nos permite mantener el sistema más limpio y evitar conflictos entre diferentes versiones de las herramientas.

En nuestro hosting para Node.js de Raiola Networks, NPX está disponible desde el momento en que activas tu servicio.

Viene preinstalado junto con NPM y puedes utilizarlo a través del acceso SSH completo que proporcionamos.

El puerto SSH de nuestros hostings con cPanel que permiten acceso SSH es el 11022, y a través de esta terminal podemos ejecutar cualquier comando NPX.

A continuación te dejo algunos ejemplos de uso de NPX en un entorno Node.js.

Por ejemplo, puedes utilizar el siguiente comando para crear un nuevo proyecto en React llamada "Mi-App":

npx create-react-app mi-app

Con este otro comando puedes utilizar NPX para comprobar dependencias que no están siendo utilizadas:

npx -y depcheck

Con este otro comando puedes utilizar NPX para comprobar actualizaciones de versiones de paquetes:

npx -y npm-check-updates -u

NPX se ha convertido en una herramienta esencial en el flujo de trabajo moderno con Node.js porque simplifica enormemente el proceso de usar herramientas temporales y nos ayuda a mantener los entornos de desarrollo más limpios.

Además, NPX es compatible con todos los tipos de proyectos quese pueden desplegar en nuestro hosting Node.js, incluyendo aplicaciones con frameworks populares como Express, Nest.js o Next.js.

La integración de NPX en nuestro hosting facilita el desarrollo ágil, ya que puedes acceder a toda la gama de herramientas del ecosistema Node.js sin limitaciones.

Si necesitas ayuda con nuestro hosting Node.js, puedes contactar con nuestro departamento de soporte técnico mediante teléfono o ticket a cualquier hora y te resolveremos cualquier duda o problema que tengas.