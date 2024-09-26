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El OPCache es una caché de código PHP precompilado que se guarda en la RAM del servidor, de modo que el intérprete no repite el trabajo en cada petición. Se traduce en webs dinámicas más rápidas, menor uso de CPU y RAM y mejor experiencia de usuario. Su rendimiento depende de la versión de PHP: desde la 7.0 se usa Zend OPCache.

El OPCache, o también conocido como OPCode Cache, es uno de los componentes más importantes para mejorar el rendimiento de la ejecución de aplicaciones PHP como WordPress en tu hosting o servidor.

Aunque puede sonar muy técnico, en realidad su funcionamiento es bastante simple: es un sistema de caché que guarda el código PHP ya procesado en la memoria RAM del servidor.

Cuando tu web ejecuta archivos PHP (como en el caso de WordPress, PrestaShop o cualquier otro CMS), el intérprete de PHP tiene que leer e interpretar ese código cada vez que se ejecuta y esto consume tiempo y recursos del servidor.

El OPCache hace exactamente lo contrario: guarda esos archivos PHP ya "listos para usar" en la memoria RAM, para que la siguiente vez que se necesiten no haya que procesarlos de nuevo.

Personalmente, una de las cosas que más me gusta del OPCache es que es "invisible" para el usuario final. Una vez activado en tu hosting, tu web simplemente va más rápida sin que tengas que cambiar nada en WordPress o en tu aplicación web desarrollada en PHP.

En Raiola Networks, todos nuestros productos están preparados para funcionar con OPCache, aunque en algunos casos hay que activarlo desde el panel de control.

Esto es importante, ya que creemos que el OPCache puede marcar la diferencia a nivel de rendimiento en un sitio web dinámico. Normalmente, esto se traduce en sitios web más rápidos, menor consumo de CPU y de memoria RAM y sobre todo, una mejor experiencia para tus visitantes.

Por otro lado, también comentarte que el módulo o extensión de OPCache actualmente viene integrado de forma nativa en las nuevas versiones de PHP desde la 7.0, pero esto no siempre fue así.

En la versión 5.6 y anteriores, para utilizar el OPCache antes había que instalarlo, e incluso había varios módulos externos entre los que podías elegir, actualmente el que viene instalado en el intérprete de PHP es Zend OPCache.

Podemos decir que Zend OPCache es mucho más rápido que las opciones que había anteriormente, y también mucho más estable y más compatible.