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Una inyección SQL es una técnica de ataque que inserta código malicioso en las consultas SQL de una web para acceder a su base de datos. Se aprovecha de sitios mal programados y permite robar, modificar o eliminar datos, e incluso controlar la web. Se previene validando la entrada, usando parámetros y limitando permisos.

Las páginas web son propensas a recibir ataques maliciosos que buscan explotar vulnerabilidades para lograr un objetivo, como la inyección SQL. Esta puede desencadenar la pérdida de información sensible, desactivación de la web y otras consecuencias bastante graves.

Seguro que tienes claro que la seguridad debe ser una prioridad cuando se administra un sitio web. Una mala decisión puede poner en riesgo a una empresa, al perder información sensible sobre los clientes.

Dado que la inyección SQL es una de las formas más comunes de ataque informático, en este artículo vamos a hablar de qué es y qué tipos existen. Además, también veremos cómo saber si tu página web ha sido atacada y algunas soluciones que podrán ayudarte. Ya sabes que, pase lo que pase, el equipo de asistencia Raiola Networks siempre estará aquí para resolver lo que necesites.

Índice del artículo









































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¿En qué consiste una inyección SQL?

La inyección SQL es una técnica de ataque que se utiliza para acceder a bases de datos de páginas web. Esta técnica se aprovecha de las vulnerabilidades de los sitios que no han sido programados adecuadamente.

En concreto, se produce cuando el hacker inserta código malicioso en las consultas SQL que se ejecutan en la base de datos de la página web. El código malicioso puede usarse para robar información, modificar o eliminar datos o incluso para tomar el control completo del sitio web. Muy peligroso.

¿Cómo se relaciona con las páginas web?

La inyección SQL está estrechamente relacionada con las páginas web porque las bases de datos de las mismas se usan para almacenar información. Y estas suelen estar programadas para enviar y recibir datos de las bases mediante el lenguaje SQL.

Debido a esto, la inyección SQL es una técnica de hacking muy popular para obtener acceso no autorizado a los datos. Permite a los atacantes conseguir acceso a información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas, información de tarjetas de crédito, etc. Por lo que podría incluso tener implicaciones legales en algunos sitios web.

¿Cómo funciona la inyección SQL?

La inyección SQL funciona mediante la inserción de código malicioso en las consultas SQL que se ejecutan en la base de datos de la página web. El código malicioso puede utilizarse para modificar, eliminar o robar información, de manera total o parcial.

Por ejemplo, si una página web tiene un formulario de inicio de sesión que usa una consulta SQL para verificar las credenciales del usuario, un hacker puede insertar código malicioso en dicha consulta para conseguir el deseado acceso a los datos de los usuarios.

Los hackers pueden aprovechar la inyección SQL para llevar a cabo una amplia variedad de ataques, incluyendo la creación de cuentas de usuario falsas, la modificación de las cuentas de usuario existentes o la eliminación de datos de la base de datos.

Debido a su funcionamiento, este tipo de ataque es un problema grave para cualquier página. Puede permitir a los hackers el acceso no autorizado a información confidencial, además de eliminar la base de datos.

Los desarrolladores web deben tomar medidas para proteger sus páginas web contra la inyección SQL, como validar la entrada del usuario o utilizar parámetros de consulta seguros.

Tipos de inyecciones SQL (con ejemplos)

Los hackers tienen varias opciones para acceder a las bases de datos de las páginas web empleando inyecciones SQL.

A continuación, te hablamos de algunos de los tipos más comunes:

Inyección SQL de error

La inyección SQL de error es un tipo de ataque que usa errores en las consultas SQL para acceder a la base de datos. Por ejemplo, si una página web tiene una consulta SQL mal escrita o mal programada, un hacker puede explotar ese error para acceder a la base de datos.

He aquí la relevancia de revisar el código cuidadosamente para evitar este tipo de errores. Es la mejor forma de evitar el ataque.

Inyección SQL de unión

La inyección SQL de unión es un tipo de ataque que usa la cláusula "UNION" de SQL para acceder a la base de datos. A través de este procedimiento, un hacker puede combinar los resultados de dos o más consultas SQL y acceder a información de la base de datos.

Un ejemplo de esto es que se solicite una tabla de usuarios pero, al unirse con la de productos, enviaría la información de ambas.

Inyección SQL a ciegas

Este tipo de inyección SQL es una de las más avanzadas, ya que el atacante no ve ningún resultado en la página web y los datos se obtienen mediante consultas de verdadero/falso que envía la base de datos al ser vulnerada.

Dentro de este tipo de ataque se incluye la inyección SQL de booleana y la basada en tiempo. Un ejemplo de lo que se puede obtener con esta consulta es conocer si la página web trabaja con un determinado sistema de gestión de bases de datos.

¿Cómo saber si tu página web ha sido atacada por una inyección SQL?

Una dificultad que presentan las inyecciones SQL es que es posible que no impliquen ningún cambio aparente en tu página web. Nada. Todo parece normal. Esto hace que sea más difícil detectarlas y actuar.

Sin embargo, hay algunas señales a las que puedes estar atento, como problemas de funcionalidad, opciones nuevas que no tenías o cambios notables en el apartado gráfico de tu página. Síntomas claros de este tipo de ataques son:

Ventanas de anuncios que redirigen a otras páginas sospechosas o muestran mensajes de error que no tienen sentido.

o muestran mensajes de error que no tienen sentido. Una sobrecarga de solicitudes en un período de tiempo corto. Esto se puede traducir en un rellenado masivo de formularios de contacto.

Esto se puede traducir en un rellenado masivo de formularios de contacto. Que al hacer clic en un botón u opción de la página web te redirija a otra página o a una función sospechosa.

Cuando se da alguna de esas opciones, es muy probable que estés siendo víctima del ataque de una inyección SQL (u otro tipo), así que tendrás que tomar medidas. Antes de eso, hablemos de la más eficaz: la prevención.

Cómo prevenir inyecciones SQL

Existen varias formas de prevenir las inyecciones SQL en tu página web o mejorar la seguridad en WordPress. Algunas de las más comunes son:

Validación de entrada

La validación de entrada automatizada consiste en verificar que los datos introducidos por los usuarios sean válidos antes de enviarlos a la base de datos. Esto puede incluir la comprobación de la longitud de los datos, la verificación de los caracteres permitidos o la eliminación de los caracteres no permitidos.

Utilización de parámetros

La utilización de parámetros es una técnica que consiste en utilizar variables en lugar de valores en las consultas SQL. Esto hace que sea más difícil para los hackers insertar código malicioso en las consultas SQL.

Además, esta técnica puede mejorar el rendimiento de la página web, al permitir que la base de datos cachee las consultas SQL.

Limitación de permisos

La limitación de permisos es una práctica que consiste en limitar la cantidad de permisos que tienen los usuarios de la página web.

Por ejemplo, puedes limitar los permisos de los usuarios para que solo puedan acceder a la información necesaria para realizar una tarea. También puedes limitar el acceso a la base de datos para los usuarios que no han iniciado sesión.

Cómo contrarrestar inyecciones SQL

Si tu página web ha sido atacada por una inyección SQL, tienes varias opciones para intentar contrarrestar el ataque. Sin embargo, estos ataques pueden ser muy fuertes, por lo que los intentos de resolverlos sin conocimientos técnicos podrían resultar sumamente complejos.

Por eso, insistimos en que la mejor opción para contrarrestar es la prevención mediante medidas de seguridad fuertes. Y, si te atacan y eres cliente de Raiola Networks, siempre puedes contactarnos.

Restaurar la web desde una copia de seguridad

Si tienes una copia de seguridad de la base de datos de tu página web, puedes restaurar esa copia para eliminar cualquier código malicioso que haya sido insertado en la misma. Además, puedes crear copias de seguridad con más frecuencia, para estar mejor preparado para futuros ataques.

Es importante destacar que la creación de una copia de seguridad es una medida de prevención que te permitirá recuperar tus datos en caso de que se produzca una vulneración de tu seguridad. Nunca está de más hacerlas.

Por eso, es recomendable que siempre tengas una copia de seguridad actualizada de tu sitio web.

Eliminación manual del código malicioso

Si no tienes una copia de seguridad de la base de datos de tu página web, puedes intentar eliminar manualmente el código malicioso de la base de datos.

Sin embargo, ten en cuenta que esto puede ser un proceso complicado y potencialmente arriesgado si no sabes exactamente qué estás haciendo. Si no lo tienes claro, es mejor que busques la ayuda de un experto en el tema para minimizar problemas.

Utilización de herramientas de seguridad

Existen varias herramientas de seguridad que pueden ayudarte a detectar y prevenir ataques de inyección SQL en tu sitio web.

Algunas de estas herramientas incluyen firewalls de aplicaciones web (WAF), sistemas de detección de intrusos (IDS) y sistemas de prevención de intrusiones (IPS), entre otros.

Estas herramientas pueden ayudarte a detectar y bloquear ataques de inyección SQL en tiempo real, lo que puede ayudar a proteger tu sitio web de futuros ataques.

Actualización de software y parches de seguridad

Es importante mantener tu sitio web actualizado con las últimas versiones de software y parches de seguridad para evitar vulnerabilidades conocidas que puedan ser explotadas por hackers.

Las actualizaciones de software pueden solucionar problemas de seguridad, corregir errores y mejorar la funcionalidad de tu sitio web. Además, muchos proveedores de software publican parches de seguridad que pueden ayudar a proteger tu sitio web contra vulnerabilidades conocidas. No te la juegues con esto.

Formación y toma de conciencia del personal de tu equipo

Otra medida relevante para prevenir ataques de inyección SQL es formar y concienzar a todo el personal que tenga acceso a tu sitio web o a la base de datos sobre las buenas prácticas de seguridad.

Esto puede incluir la formación sobre cómo crear contraseñas seguras, cómo evitar el phishing y el spam, cómo identificar correos electrónicos sospechosos, etc. Muchos ataques se producen por falta de formación en los equipos. Y es una pena, porque podrían evitarse.

Actualización de la página web

La actualización de la página web a la última versión disponible no solo solucionará las vulnerabilidades que permitieron la inyección SQL, sino que también mejorará la funcionalidad del sitio web y añadirá nuevas características que pueden ser beneficiosas para los usuarios.

Además, una página web actualizada puede ser más atractiva visualmente, lo que contribuye a incrementar la satisfacción del usuario y mejorar la imagen de tu proyecto.

Por otro lado, el proceso de actualización puede ser una oportunidad para revisar y optimizar el contenido existente, así como para añadir nuevo contenido relevante y que esté al día. Una página web actualizada también es más fácil de mantener y actualizar en el futuro, lo que puede ahorrar tiempo y costes a largo plazo.

Las inyecciones SQL pueden ser muy graves

Un ataque SQL puede ser un problema enorme que genere pérdidas sustanciales de datos en tu base, robo de información o lo que decidan los atacantes. Al fin y al cabo, cuando una inyección se realiza con éxito, estamos ante una vulnerabilidad total en tu web. Peligro.

Es fundamental considerar que grandes empresas han perdido muchísimos clientes por una vulnerabilidad que permitió un ataque de este tipo. Además, al intentar resolverlo se pierden tiempo y recursos económicos.

No queremos alarmarte: ni todos los ataques son iguales, ni todos generan un daño necesariamente grave. Pero, en vez de arriesgarte, lo mejor es prevenir cualquier tipo de ataque o error en tu base de datos.

Con un hosting seguro reduces las probabilidades de inyección SQL

El servicio de hosting está fuertemente relacionado con la seguridad que tiene tu página web contra un ataque o inyección SQL.

Con Raiola Networks tendrás un firewall de aplicación que crea una barrera para analizar el tráfico tanto de entrada como de salida. Así, podrás prevenir cualquier ataque filtrado, códigos o consultas maliciosas.

Además, como sabemos que ninguna protección es infalible, contamos con un sistema de copias de seguridad automatizadas para proteger la información y datos de tu página web.

Por otra parte, al contratar tu hosting con Raiola Networks obtendrás automáticamente tu certificado SSL, que cifrará los datos para generar una conexión segura y protegerlos. Y si aún así las cosas se tuercen, nuestro equipo estará a tu lado para ayudarte 24/7.