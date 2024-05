Bloquear IP atacantes en cPanel

Internet se ha convertido en un lugar complicado desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la seguridad. Cada segundo, y aunque tu web no tenga tráfico, puede ser que estés recibiendo ataques de fuerza bruta o ataques que buscan explotar cierto tipo de vulnerabilidad. En muchas ocasiones como webmasters podemosy necesitamos bloquearlas. La mayoría de webmasters en estos casos suelen contactar con el soporte del proveedor de hosting para reportar la dirección IP o direcciones IP que están realizando el ataque. Reportar al soporte no está mal hecho, pero en, si tienes un hosting que use WHM o cPanel , puedesque te ataquen. Antes de nada, si quieres ver el proceso deen un video, hemos subido este videotutorial a nuestro canal de Youtube:

En este blog hemos preparado un tutorial completo sobre como utilizar cPanel, aquí puedes ver el índice del manual de cPanel.

Para hacerlo debes entrar a tu cPanel y buscar elEsto nos abrirá la interfaz delComo puedes ver, la interfaz deles simple y fácil de utilizar. Simplemente poniendo lay pulsando el botón “Añadir”, la añadiremos al formulario de debajo de la página:Lade cPanel no solo nos, sino que también podemos. Si tienes cualquier problema de seguridad con tu contacta con nosotros y nuestro servicio de soporte 24/7 te ayudará con tu problema.