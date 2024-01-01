Crea una galería de imágenes para tu web
Rank Math: uno de los mejores plugins de SEO para WordPress
WooCommerce vs PrestaShop: Comparativa
Aprende a instalar WordPress en local
Mega Menú: todo lo que necesitas saber
Desarrollador web WordPress freelance
Santi Centelles es desarrollador web WordPress freelance, especializado en desarrollo web y posicionamiento SEO. Comparte sus conocimientos a través de artículos técnicos y tutoriales sobre WordPress, ayudando a otros profesionales a mejorar sus habilidades.
Estos son los posts más leídos del autor
Están recibiendo muchas visitas. ¡Algún motivo habrá! Léelos o guárdalos en favoritos para más tarde...
Crea una galería de imágenes para tu web
Rank Math: uno de los mejores plugins de SEO para WordPress
WooCommerce vs PrestaShop: Comparativa
Aprende a instalar WordPress en local
Mega Menú: todo lo que necesitas saber
Y estos son los posts más recientes.
Si te gusta su estilo, aquí puedes mantenerte al día de las novedades. ¡Trataremos de actualizarlas a menudo!