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Hoy en día es mucho más sencillo montar una tienda online o ecommerce que antaño. A menudo, uno de los puntos más problemáticos es elegir la plataforma que mejor se adapta a tu proyecto. WooCommerce y PrestaShop son dos de las soluciones más utilizadas a nivel mundial, junto con Magento y Shopify.

Tenemos otro artículo que también te puede interesar: Shopify y WooCommerce: ¿cuál escoger?

En este artículo, voy a realizar una comparativa de Woocommerce vs PrestaShop y analizaré en profundidad las dos herramientas para ayudarte a decidir cuál deberías usar para montar tu tienda online. Si bien es cierto que comparten muchos puntos en común (no olvidemos que su finalidad es la misma), hay algunas diferencias clave que pueden decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro. ¡Vamos allá!

Índice del artículo















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Comparativa WooCommerce vs PrestaShop

Para realizar esta comparativa, me he basado en 5 puntos que considero claves a la hora de decantarme por una de las dos plataformas: facilidad de uso, gestión de la tienda, personalización, rendimiento y seguridad.

Te enseñaré las ventajas e inconvenientes que presenta cada herramienta y porqué deberías elegir WooCommerce o PrestaShop.

El objetivo es que, al final de este artículo, seas capaz de decidir cuál de las dos opciones es mejor para tu tienda.

Una introducción a PrestaShop y WooCommerce

Pero, ¿qué es Prestashop? PrestaShop es un CMS (gestor de contenidos) completo con el que desarrollar tiendas online y fue lanzado en 2007.

Por su lado, WooCommerce es un plugin de comercio electrónico para WordPress y fue desarrollado en 2011.

Primera gran diferencia: mientras que el primero es un gestor de contenidos completo, el segundo es una extensión de un gestor de contenidos ya existente (y WordPress es el CMS más utilizado a nivel mundial).

Los dos son muy usados en la actualidad. Sin embargo, los 4 años de diferencia entre lanzamientos y la rápida traducción de PrestaShop al español explican su gran cuota de mercado en países de habla hispana. Un ejemplo:

Lo que contrasta enormemente con el interés a nivel mundial:

Una vez hecha esta pequeña introducción y visto cuál es el más usado, vamos a la comparativa WooCommerce vs Prestashop al detalle.

Instalación y facilidad de uso

Ambas plataformas han mejorado muchísimo en este aspecto. Actualmente, las dos tienen un instalador paso a paso para que cualquiera pueda instalar su tienda online sin mayor complicación.

Además, encontrarás ambas plataformas listas para instalar en cuatro clics en aplicaciones como Installatron, dentro del panel de control de tu hosting.

Si necesitas ayuda con tu instalación una vez hayas decidido qué opción vas a usar, pásate por nuestros artículos sobre cómo instalar PrestaShop y cómo instalar Woocommerce. En ellos encontrarás información detallada para instalar y configurar tu tienda online.

Una vez instalado, PrestaShop ofrece un panel de administración sencillo y funcional. Con un simple vistazo podrás ver el resumen de las ventas, estado de los pedidos o notificaciones de tu tienda.

En la zona izquierda encontrarás el menú principal, desde donde puedes acceder a las principales funcionalidades de la tienda. Están agrupadas en ventas, personalización y configuración.

La configuración inicial es fácil de hacer. Una vez que termines de configurar tu PrestaShop podrás añadir productos a tu tienda online.

La creación y edición de productos es muy intuitiva. Su estructuración mediante pestañas te hará la vida más fácil y te ahorrará tener que estar haciendo scroll continuamente.

Por su lado, WooCommerce también añade paneles informativos a la página inicial de WordPress, aunque en este caso no resultan tan completos como los de su competidor.

Aparecen también dos nuevos apartados en el menú principal del panel de administración de WordPress: WooCommerce y Productos. Desde estos menús podrás administrar y gestionar tu tienda.

Al igual que en PrestaShop, realizar la configuración inicial resulta sencillo. La creación y edición de productos también. Más aún si ya estás familiarizado con WordPress, ya que añades los productos de la misma forma que añades un artículo pero con algunos campos nuevos.

Llegados a este punto, y siendo objetivo, en cuanto a facilidad de instalación y uso las dos plataformas están empatadas.

Personalización

Para mí, este es un punto importante a tener en cuenta. Al final, la capacidad de personalización de PrestaShop o WooCommerce es la que te permitirá darle a tu tienda un aspecto único y, sobretodo, añadirle las funcionalidades que necesitas.

PrestaShop cuenta a día de hoy con casi 4.000 módulos para ampliar sus funcionalidades y más de 5.600 plantillas o themes para cambiar su aspecto en el repositorio oficial.

El hándicap: hay muy pocos de ellos que sean gratuitos, así que muy probablemente te tocará pasar por caja. Por el lado de las plantillas, nos iremos de 80-100€ para arriba por una plantilla completa y con buen soporte. En el apartado de módulos partiremos de los 30€ que cuesta, por ejemplo, un módulo para cumplir la ley de cookies.

A la hora de realizar modificaciones visuales, sobretodo si no estás familiarizado con la plataforma, puede resultar bastante desesperante encontrar dónde se realizan. Para mi gusto, resulta bastante caótico.

Veamos ahora WooCommerce que, por sí mismo, ya es un plugin de WordPress. En el repositorio oficial contamos con casi 55.000 plugins y aquí si que encontrarás una gran cantidad de extensiones gratuitas (aunque muchas tienen versión de pago que amplía sus prestaciones). Evidentemente, no todas ofrecen funcionalidades para WooCommerce, pero te sirve para hacerte una idea de la gran cantidad de opciones que tienes.

Lo mismo pasa con las plantillas. Si bien en el repositorio oficial hay poco más de 1.000 themes, hay una grandísima cantidad de desarrolladores que las ofrecen o venden por su cuenta o en páginas como ThemeForest, donde hay otras 55.000 plantillas de Wordpress. Eso sí, todas de pago.

Aún así, en mi experiencia, resulta bastante más barato desarrollar una tienda en WooCommerce que en PrestaShop.

A la hora de modificar tu tienda, también lleva ventaja WooCommerce. Al depender de WordPress, lleva mucho mejor el tema de modificaciones y resulta más sencillo que en PrestaShop.

En este apartado no hay ninguna duda, entre PrestaShop o WooCommerce gana WooCommerce.

Gestión de la tienda

Otro punto muy importante. Al final, te estoy hablando de montar una tienda online y necesitarás que la gestión de esta sea lo más eficiente posible. La gestión de los productos, la administración de los pedidos, opciones de pago, envío, etc., deberían resultar fáciles, eficientes y cómodas.

En este aspecto, como era de esperar, PrestaShop no defrauda. Desde la sección de “Parámetros de la tienda” podrás configurar multitud de opciones en cuanto a productos, pedidos, clientes…

En cuanto a métodos de pago, PrestaShop por defecto viene con pago por transferencia y por cheque. Añadir nuevos métodos de pago es sencillo, pero evidentemente necesitarás módulos extra. Por ejemplo, Paypal cuenta con un módulo oficial gratuito.

Ídem para los envíos. Podrás configurar distintos métodos de envío añadiendo nuevos transportistas de una forma fácil y sencilla:

Pasemos ahora a WooCommerce. En este aspecto también se comporta de forma excelente y nada tiene que envidiar a su competidor. Después de instalar el plugin, aparece un asistente que te guiará a través de unos simples pasos para configurar los puntos básicos de la tienda:

Si te saltas el asistente o necesitas modificar algo más adelante, siempre puedes hacerlo desde el apartado WooCommerce > Ajustes del menú de administración de WordPress. Al igual que PrestaShop, ofrece multitud de opciones y resulta muy intuitivo.

En el apartado de formas de pago, WooCommerce trae por defecto el pago por transferencia, cheque, contra reembolso y PayPal. Solo necesitarás activar cada uno de ellos y configurar los datos necesarios.

Para las formas de envío, WooCommerce trabaja con zonas. De este modo podremos establecer, por ejemplo, recogida en tienda si tenemos una tienda física o distintos precios según la provincia o el país.

Para terminar con este apartado, resaltar que WooCommerce y PrestaShop ofrecen una gestión fácil e intuitiva de tu tienda. Administrar tu comercio electrónico te resultará igual de sencillo con una que con otra. Por lo tanto, en este aspecto tenemos otro empate entre WooCommerce y PrestaShop.

Seguridad

En este apartado, voy a empezar por el final y les voy a dar un empate. Te cuento el porqué.

Hoy en día, ninguna plataforma es 100% segura. Tanto WooCommerce como PrestaShop trabajan activamente en resolver posibles brechas de seguridad en su plataforma y las actualizan regularmente. Eso no se lo podemos negar.

Ahora bien, en muchos casos los problemas de seguridad llegan por nuestra culpa. Principalmente, por no actualizar el CMS, los plugins o las plantillas, usar plugins y plantillas de dudosa procedencia… ¿Ves por dónde voy?

Mañana puede aparecer una brecha de seguridad en WooCommerce. Pasado puede aparecer en PrestaShop. Lo que no puedes permitir es que esa brecha aparezca por no hacer tu parte y cuidar tu tienda online como se merece.

La mayoría de los problemas de seguridad en una web o tienda online ocurren por no tomar precauciones. Para evitar estos problemas, te voy a dar unos consejos:

Confía en un buen proveedor de hosting .

. Utiliza solo plantillas y plugins de fuentes fiables, con un buen soporte y mantenlos SIEMPRE actualizados.

No utilices contraseñas débiles en tus cuentas de usuario de PrestaShop o WordPress.

Si en algún momento te encuentras con un problema de seguridad en tu WordPress puedes contratar nuestros servicios para WordPress.

Rendimiento

Al igual que en el apartado anterior, el rendimiento de tu instalación dependerá en gran parte de tu optimización de tu WordPress o PrestaShop y y del alojamiento elegido.

Con una buena instalación y un servidor bien optimizado, las dos plataformas ofrecen un buen rendimiento. Aunque aquí sí que hay que romper una lanza a favor de PrestaShop.

En esencia, WooCommerce utiliza la estructura de WordPress, un gestor de contenidos diseñado principalmente para crear artículos en un blog con categorías y etiquetas y poco más. Los plugins como WooCommerce sobreexplotan la estructura de WordPress para almacenar todo tipo de datos en las tablas de opciones y metainformación de entradas.

Debido a esto, los enlaces entre las diferentes tablas y campos de datos básicos no son todo lo eficientes que deberían a nivel de rendimiento. Este hecho no tiene un impacto negativo real en una base de datos con unos poco cientos o miles de elementos. Sin embargo, cuando hablamos de decenas o cientos de miles de elementos, sí puede repercutir negativamente en la carga del servidor.

PrestaShop, en este aspecto trabaja mucho mejor, puesto que está diseñado específicamente para tiendas online y su estructura de tablas optimiza mejor el guardado y la consulta de datos.

Además, también partes con ventaja si vas a montar una multitienda.

Si eliges un hosting optimizado para PrestaShop o un el mejor servidor para WordPress para tu proyecto, tendrás la mitad del trabajo hecho.

En este apartado, sin duda, gana PrestaShop.

Conclusión: ¿Es mejor WooCommerce o PrestaShop?

Como has podido ver, ambas plataformas son una excelente opción para montar tu tienda online o ecommerce.

Tus conocimientos previos sobre ellas también deberían influir en tu decisión.

Si ya tienes una web en WordPress o has trabajado con este CMS, deberías elegir WooCommerce sin ninguna duda. Para una tienda online de tamaño pequeño-medio, WooCommerce sigue siendo una buena elección.

En cambio, si vas a montar un ecommerce muy grande o necesitas la funcionalidad de multitienda, entonces PrestaShop será tu mejor amigo.

Y tú, ¿qué plataforma usas en tu tienda online? ¿Aún tienes dudas para elegir? Déjame tu opinión en los comentarios.

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