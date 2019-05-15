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Aprende a instalar WordPress en local

Aprende a instalar WordPress en local

Categoría:  Desarrollo web para WordPress, WordPress, Instalaciones y configuraciones
Fecha: 15/05/2019
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Instalar WordPress en local es una gran idea. Te ayudará a probar plantillas o plugins, realizar cambios de diseño e incluso a aprender a desarrollar en WordPress. Y todo esto sin peligro para tu proyecto.

La idea es sencilla, que puedas disponer de un banco de pruebas en tu ordenador antes de hacer la instalación de WordPress en el hosting. Un entorno controlado donde testear todos los cambios y modificaciones antes de subirlos a tu web en producción.

Imagínate por un momento que quieres cambiar un plugin de tu web en WordPress por otro con nuevas y mejores funcionalidades. Para saber si funcionará bien en tu instalación o si por el contrario dará algún error o te encontrarás con alguna incompatibilidad, tienes dos opciones: lo subes, lo activas y cruzas los dedos o la pruebas primero en local y, una vez comprobado que todo está correcto, lo subes a tu web online.

Lo mismo si quieres cambiar la plantilla, realizar alguna personalización en ella, hacer alguna modificación en el código o incluso un simple cambio a nivel de servidor. Por ejemplo, cambiar la versión de PHP.

Para conseguir todo esto, necesitarás convertir tu ordenador en un servidor web al que sólo tendrás acceso tú y para ello utilizaremos XAMPP y WAMP.

Si te quedas conmigo, te enseño cómo instalar WordPress en local paso a paso, de una forma sencilla y eficaz.

Si instalas WordPress de forma local en Windows, entonces la única persona que podrá ver ese sitio serás tú. Si quieres crear una web abierta al público, entonces necesitarás tener un dominio y un alojamiento web en WordPress. Te recomiendo que sigas esta guía sobre cómo instalar WordPress paso a paso.

Índice del artículo

  • Cómo instalar WordPress en XAMPP
  • Qué es XAMPP
  • Cómo descargar e instalar XAMPP
  • Cómo instalar WordPress en XAMPP
  • Cómo instalar WordPress en Wamp
  • Qué es Wamp
  • Cómo descargar e instalar Wamp
  • Cómo instalar WordPress en Wamp
  • XAMPP vs Wamp
  • Conclusión

Cómo instalar WordPress en XAMPP

Empezaremos viendo cómo instalar WordPress en local con XAMPP, un paquete de software libre que incluye todo lo necesario para convertir tu ordenador en un servidor local.

Qué es XAMPP

XAMPP es el acrónimo de multiplataforma, Apache, MySQL, PHP y Perl. Es una solución simple y ligera que te permite crear un servidor web local.

Proporciona un paquete de soluciones de servidor web multiplataforma, gratuito y de código abierto desarrollado por Apache Friends.

Consiste principalmente en el servidor HTTP Apache, la base de datos MariaDB y los intérpretes de scripts escritos en los lenguajes de programación PHP y Perl.

Se trata de una distribución Apache simple y ligera que facilita enormemente a los desarrolladores la creación de un servidor web local con fines de prueba y test.

Todo lo necesario para configurar un servidor web está incluido en un archivo extraíble.

Dado que la mayoría de las implementaciones de servidores web reales utilizan los mismos componentes que XAMPP, la transición de un servidor de pruebas local a un servidor activo resulta muy sencilla.

Como XAMPP es multiplataforma, también funciona en Mac y Linux, pero hoy vamos a centrarnos en cómo instalar XAMPP en Windows 10.

WordPress no es una aplicación independiente y requiere software de servidor para ejecutarse. XAMPP proporciona el entorno necesario para ejecutar WordPress en una máquina local.

Cómo descargar e instalar XAMPP

Lo primero es descargar XAMPP. Para ello, accede a la web de Apache Friends.

Descargar-Xampp

El instalador de XAMPP pesa 146Mb. Una vez descargado, ejecútalo.

Durante el proceso de instalación es posible que recibas alguna advertencia sobre si deseas instalar el programa por parte de Windows (como en cualquier otra instalación realizada en Windows 10).

El asistente de configuración de XAMPP te guiará a través de la instalación. Haz clic en Next.

Asistente-de-instalacion-Xampp

En la siguiente ventana se te pedirá que selecciones los componentes que deseas. Algunas opciones, como Apache y PHP, son esenciales y se instalarán automáticamente, por lo que están en gris para que no puedas desmarcarlas.

Como lo que quieres es instalar WordPress en un entorno local, sólo necesitarás MySQL y phpMyAdmin. Desmarca las opciones restantes, no las vas a utilizar.

Opciones-de-instalacion-Xampp

La siguiente ventana es sencilla, escoge la carpeta donde quieres instalar el programa.

Carpeta-de-instalacion-Xampp

En la siguiente, XAMPP te ofrecerá la posibilidad de instalar Bitnami, un instalador de aplicaciones como WordPress, Drupal o Joomla. Como vamos a aprender a hacer la instalación manual de WordPress en local, desmarca esta opción.

Bitnami-para-Xampp

Un clic más en Next y empezará la instalación.

Instalador-de-Xampp

Una vez instalado, te preguntará si deseas iniciar el panel de control XAMPP, que proporciona una interfaz para ejecutar el entorno local. Deja esta opción marcada y haz clic en Finalizar.

Iniciar-panel-de-control-Xampp

Ya tienes XAMPP instalado y funcionando. Si todo ha ido bien, encontrarás el icono del panel de control de XAMPP en la barra de tareas.

Icono-Xampp-barra-de-tareas

Al hacer clic en el icono, se te abrirá el panel de control de XAMPP.

Para empezar, sólo necesitas iniciar Apache y MySQL.

Iniciar-apache-y-mysql-en-Xampp

Listo, ya tienes tu servidor local instalado y funcionando. Para comprobar que todo funciona correctamente abre tu navegador preferido y accede a http://localhost.

Localhost-en-Xampp

Apunte importante: Durante este proceso recibirás alguna alerta de seguridad del firewall de Windows. Es necesario que marques la opción Redes privadas, como las domésticas y del trabajo y permitas el acceso como te muestro en la imagen. De lo contrario, el firewall bloqueará tu nuevo servidor.

Alerta-de-seguridad-windows-Xampp

Cómo instalar WordPress en XAMPP

La instalación de WordPress en XAMPP no dista mucho de una instalación manual en un alojamiento web. Crear una base de datos, subir los archivos y realizar la instalación.

Veámoslo paso a paso.

El primer paso es crear una base de datos. Para ello utilizaremos MySQL. Abre el panel de control de XAMPP, localiza el apartado MySQL en la pantalla principal y haz clic en Admin.

phpMyAdmin-Xampp

Se abrirá una nueva ventana del navegador de phpMyAdmin donde solo tendrás que hacer clic en Nueva (arriba a la izquierda).

nueva-base-de-datos-phpmyadmin

Sólo necesitarás introducir dos datos: el nombre de la base de datos y la codificación de la misma (en este caso, utf8_spanish_ci).

crear-base-de-datos-phpmyadmin

Y listo, ya tienes base de datos creada para tu WordPress.

base-de-datos-creada-con-phpmyadmin

El usuario de la base de datos será root, que es el usuario que crea XAMPP por defecto, y la contraseña en blanco.

Ya tienes el servidor funcionando y la base de datos lista. Veamos ahora cómo instalar WordPress en tu servidor local.

Lo primero es descargar WordPress desde la web oficial de WordPress.

descargar-wordpress

El siguiente paso es mover el archivo descargado a la carpeta htdocs dentro de tu instalación de XAMPP. Puedes acceder a la carpeta fácilmente desde el panel de control de XAMPP, utilizando el botón Explorer.

Explorar-Xampp

La carpeta htdocs es la que carga cuando utilizamos la URL http://localhost en el navegador.

ruta-instalacion-wordpress

De este modo, si descomprimes la carpeta WordPress dentro de htdocs, sólo necesitarás acceder a la url http://localhost/wordpress y te llevará a la pantalla de bienvenida de WordPress.

bienvenida-wordpress-local

¡Vamos a ello!

Introduce el nombre de la base de datos que has creado antes. El usuario es root y la contraseña en blanco.

configuracion-base-de-datos-wordpress-local

El siguiente paso es ejecutar la instalación.

ejecutar-instalacion-wordpress-local

Rellena los datos de tu nueva web en local y, a continuación, haz clic en Instalar WordPress.

Datos-instalacion-wordpress-local

¡Listo!

Cómo instalar WordPress en Wamp

Instalar WordPress con Wamp no dista mucho de lo que hemos visto anteriormente. Al final, el objetivo de las dos aplicaciones es el mismo: proporcionarte las herramientas necesarias para convertir tu ordenador en un servidor local.

A continuación, te mostraré cómo instalar WordPress en Wamp paso a paso.

Qué es Wamp

Al igual que en el caso anterior, Wamp también es un acrónimo (en este caso, de Windows, Apache, MySQL y PHP). Es una aplicación gratuita y de código abierto.

WAMP deriva de LAMP (la L significa Linux). La única diferencia entre estos dos es que WAMP se utiliza para Windows, mientras que LAMP para sistemas operativos basados en Linux.

WAMP actúa como un servidor virtual en tu ordenador. Te permite probar todas las características de WordPress sin ninguna consecuencia, ya que no está conectado a la web.

La instalación y configuración es muy parecida, pero presenta algunas variaciones. Las vemos a continuación.

Cómo descargar e instalar Wamp

Como siempre, lo primero es descargar la aplicación de su página oficial.

Descargar-Wamp

El archivo de instalación de Wamp pesa 286Mb. Ejecútalo y empieza con el asistente.

Después de las típicas advertencias de Windows, te aparecerá la primera ventana de selección de idioma. Puedes elegir entre inglés y francés.

No te preocupes, sólo afecta al idioma de instalación: una vez instalado podrás ponerlo en español.

seleccionar-idioma-wamp

Acepta el acuerdo de licencia.

acuerdo-licencia-Wamp

Selecciona la carpeta en la que quieres instalar Wamp y termina la instalación.

Carpeta de instalacion Wamp

Antes de que finalice, te pedirá que elijas el navegador y el editor de notas. Por defecto, utilizará Internet Explorer y el Bloc de Notas de Windows. Puedes cambiarlos por tu navegador y editor preferidos.

Ahora WampServer ya debería aparecer entre tus programas instalados.

Wamp-server

Una vez ejecutado, verás un nuevo icono en la barra de tareas.

Wamp-barra-de-tareas

Si el icono está en color verde, vas bien: los servicios están iniciados y funcionando.

Wamp no tiene un panel de control como tal. En su lugar, integra todas sus funciones en un simple menú al que puedes acceder haciendo clic sobre el icono de la barra de tareas.

Opciones-Wamp

Antes de seguir, puedes cambiar el idioma del programa haciendo clic con el botón derecho sobre el icono.

Cambiar-idioma-wamp

Cómo instalar WordPress en Wamp

Como en el caso anterior, el primer paso va a ser crear una base de datos para tu WordPress.

Para ello, dirígete al menú de Wamp y elige phpMyAdmin.

phpmyadmin-wamp

Te pedirá usuario y contraseña. Como anteriormente, usuario root y contraseña en blanco.

Acceso-phpmyadmin

Una vez dentro de phpMyAdmin, repite los mismos pasos que en XAMPP. Clic en Nueva, elegir nombre para la base de datos y seleccionar codificación utf8_spanish_ci.

Una vez creada la base de datos, el proceso es el mismo que en el caso anterior. Con una salvedad: en Wamp, la carpeta de la instalación correspondiente al local host es la carpeta C:\wamp64\www.

El resto, es exactamente igual. Acceder a localhost, rellenar el formulario de la base de datos y elegir la configuración de tu nueva web.

XAMPP vs Wamp

Una vez explicado cómo instalar y configurar WAMP y XAMPP, veamos con más detalle las diferencias y similitudes entre uno y otro.

El objetivo es que te hagas una idea más clara de sus puntos fuertes a la hora de elegir cuál usar.

  • WAMP funciona sólo en Windows, mientras que XAMPP es un sistema multiplataforma. Funciona en Windows, Linux y Mac.
  • Configurar WAMP es más fácil comparado con XAMPP.
  • Una vez configurados, es más sencillo activar y desactivar servicios en XAMPP.
  • WAMP proporciona soporte sólo para MySQL y PHP, mientras que XAMPP proporciona soporte para MySQL, PHP y Perl.
  • En XAMPP se pueden añadir funciones adicionales como Perl, Mercury Mail, servidor de archivos y mucho más. En cambio, en WAMP no se pueden añadir funciones adicionales.
  • XAMPP permite autoinstalar CMS muy fácilmente. WAMP no ofrece esa posibilidad.
  • XAMPP es simple y ligero comparado con WAMP.
  • En entornos Windows, WAMP es más seguro que XAMPP.
  • Tanto XAMPP como WAMP son de código abierto y gratuitos.

Conclusión

Como ya dije al comenzar el artículo, montar un servidor local para realizar pruebas antes de aplicarlas a un sitio en producción es muy útil y práctico.

En este artículo hemos visto dos opciones perfectamente válidas para instalar WordPress en local y hay que reconocer que las diferencias entre XAMPP y WAMP a nivel de usuario son mínimas.

¿Entonces cómo decidirse por uno u otro?

Mi recomendación personal es que uses XAMPP. Yo creo que ofrece un sistema más liviano, mejores opciones de personalización, más funcionalidades y la misma facilidad de uso que su competidor. Además, es multiplataforma: podrás usarlo sea cual sea tu sistema operativo.

Y tú, ¿qué software usas para tu servidor local? ¿Aún tienes dudas para elegir? Déjame tu opinión en los comentarios.

Santi Centelles
Santi Centelles

Santi Centelles es desarrollador web WordPress freelance, especializado en desarrollo web y SEO.

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Tenemos 29 comentarios en Aprende a instalar WordPress en local
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javih

08/12/2019 a las 08:53

Hola, excelente tutorial! Gracias por compartir tu conocimiento. Yo comencé a utilizar otro software para lo mismo: MAMP, que tiene su versión PRO de pago, pero con la simple es suficiente para correr la web en local. La conoces? Qué opinas de ella?

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Santi

25/04/2020 a las 00:15
A grandes rasgos es lo mismo pero para macOS. La instalación y configuración son muy parecidas.

Saludos!!
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Luis

26/03/2020 a las 21:10
Muy buen tutorial, gracias
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Santi

25/04/2020 a las 00:15
Gracias a ti por leerlo :p
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Héctor

17/04/2020 a las 19:56
Hola, muy útil, este finde me pongo a hacerlo porque quiero apreder bien cómo funciona WP tasteando un poco antes de lanzarme a ello en serio. Gracias.
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Héctor

18/04/2020 a las 09:26
Buenos días, acabo de instalar WP en local con XAMPP siguiendo el tutorial y parece que bien (al final me ha cargado el WP). Así que cuando pueda empiezo a trastear con él. Gracias, el tutorial funciona ?.
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Santi

25/04/2020 a las 00:16
Me alegro muchísimo de que te haya servido. Ánimo con ese WP!

Saludos
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Yacel

29/06/2020 a las 16:10
Gracias, de mucha ayuda, simple y practico.
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Alvaro Fontela

30/06/2020 a las 13:03
Gracias a ti Yacel :)
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Maria

15/09/2020 a las 12:23
Buenas, genial artículo.
Yo he usado XAMPP para trastear con WP, mi duda es, cuando quiera dar el salto qué tendría que hacer a parte de buscar un dominio etc... me serviría con la instalación que tengo ahora?

Gracias!!
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David Suárez

16/09/2020 a las 14:58
¡Hola María!
Lo que tendrías que hacer en ese caso sería migrar esa instalación de WordPress al hosting que contrates. Para ello tienes que mover los archivos de la instalación de WordPress que tienes en local al hosting, importar la base de datos, cambiar los parámetros de conexión en el wp-config.php y actualizar las URL en la base de datos.

Un saludo y gracias por comentar :)
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Silvia

08/10/2020 a las 17:45
Genial articulo!

Me fue perfecto, hasta que use el constructor visual de Divi. Creo una pagina nueva, uso una plantilla, hago cambios de todo tipo, imagenes, tipografias, fondos... guardo, salgo del constructor visual y perfecto! ha actualizado todo. Entro de nuevo en el constructor, cambio el color del fondo, tamaño de textos, contenido de texto, guardo y al salir! Uala solo guarda el cambio en el contenido del texto. Ya he probado a borrar cache, de todo y nada! Es un misterio, he leido en el foro soporte de wordpress y hay mas gente con este problema pero de momento no se la solución. ¿Os ha pasado algo similar?

Gracias!
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Alvaro Fontela

13/10/2020 a las 11:41
Hola Silvia, pues tiene pinta de ser algún problema del editor visual de Divi. Yo no soy muy partidario de este theme, por lo que no puedo ayudarte, lo he utilizado muy poco.
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fernando

11/10/2020 a las 20:42
Hola acabo de seguir el tutorial y todo perfecto. Enhorabuena por el trabajo, muy fácil de seguir.

Gracias.
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Andrea Barreiro

13/10/2020 a las 10:02
Qué bien que te haya servido, Fernando :-)
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yami

08/12/2020 a las 00:04
al fin, llevo mas de 4 horas tratando de instalar el servidor local y el wordpress...finalmente con tu explicación logre terminarlo, ya habia visto varios videos y todos decían cosas diferentes, así que gracias...
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Andrea Barreiro

15/12/2020 a las 10:47
Bravo, yami, nos alegramos mucho de que te haya ayudado a terminar el proceso :-)
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Laura

31/12/2020 a las 21:35
Hola, me gustaría saber si puedo instalar más de una base de datos en mi servidor local, ya que quiero hacer pruebas con 2 o 3 webs antes de subirlas a un hosting real. ¿Si fuera posible, cómo debería hacerlo? Muchas gracias de antemano
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Alvaro Fontela

23/01/2021 a las 20:46
Hola Laura, si que es posible, aunque depende del stack local que utilices.

Lamentablemente no te podemos ayudar con esto, ya que solo ofrecemos soporte para nuestros productos.
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Antonio

22/01/2021 a las 17:14
Hola Santi, muy bueno el post. Hice todo el proceso, funcionó pero cuando cerré sesión en mi wordpress local y quiero entrar de nuevo con mi usuario y password desde la página: localhost/misitio/wp-adm , no accede al panel de wordpress local, no me marca ningún error y quedo atascado en esa página de inicio de sesión wp-admin, sin poder avanzar para ingresar de nuevo ¿Hay alguna solución o tengo que desinstalar y volver a instalar todo de nuevo? tengo permitidas las cookies en mi navegador tb. Intenté otras opción como restaurar la contraseña con mi email asociado y tampoco me deja porque dice que no está configurado el correo dentro de wordpress, algo así.
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Alvaro Fontela

23/01/2021 a las 19:41
Hola Antonio, puedes por el comportamiento que comentas, puede ser un tema de cookies (porque no la detecta), es algo común cuando se trabaja con localhost en determinadas configuraciones.
De todas formas, en este tipo de problemas, sin verlo es complicado decir algo ya que cada ordenador es diferente.
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ariel

28/07/2021 a las 13:06
Hola lo instale en windows 10 pero no me permite instalar plugins ya intente de todo aumente su tiempo de espera pero nada ya desinstale y volvi a instalar todo cambie las versiones de php y nada
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David Suárez

30/07/2021 a las 12:14
Hola Ariel.

Necesito algo más de información para poder ayudarte. ¿Qué error te da exactamente?
Se me ocurre que podría ser algún tema de permisos de las carpetas 'wp-content' o 'plugins', pero no te lo puedo asegurar.
Envía una captura del error o dime qué mensaje te aparece e intentamos solucionarlo :)
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Elena

28/09/2021 a las 09:24
Buenos días,

Tras instalar el Wordpress podemos construir nuestra web con esa url temporal, y ya cuando este lista se subiría al servidor y se le asignaría nuestro dominio, no?

Muchas gracias,
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Alvaro Fontela

14/11/2021 a las 23:07
Hola Elena, va a depender totalmente del proveedor de hosting que uses y como crees la web. Con tan pocos datos no podemos decirte algo concreto.

Si te sirve de ayuda, en Raiola Networks te migraríamos gratis la web después de que la crearas en local para que estuviese funcionando en tu hosting.
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Cami

29/09/2022 a las 13:20
Muy buen tutorial y muy Claro. Muchas gracias ya que has sido de gran ayuda!
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Alvaro Fontela

29/10/2022 a las 19:58
Gracias por tu comentario de parte de todo el equipo de Raiola Networks 😉
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Tomoso

10/02/2023 a las 21:01
Muy buena ayuda. Gracias.
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Alvaro Fontela

21/02/2023 a las 19:52
Gracias a ti por el comentario Tomoso.
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