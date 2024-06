Como garantizar la entregabilidad en email marketing

Todos los elementos que vamos a listar a continuación son aplicables a cualquier sistema de email marketing que utilicemos, incluso también aplican a nuestro servidor de correo para emails normales.

ZeroBounce para limpiar la lista de suscriptores

Las cuentas de email spamtrap son cuentas creadas para detectar el envío de correos electrónicos sin consentimiento. Son cuentas que no deben recibir email, por lo que, si reciben un email, este es clasificado como SPAM directamente.

Se detectan correos electrónicos a los que si enviamos saldría un rebote, ya sea soft-bounce o hard-bounce.

Se detectan cuentas que suelen marcar los correos electrónicos recibidos como SPAM.

Se detectan spamtraps de distintos tipos.

Se detectan emails temporales.

Se detectarán buzones de email y dominios tóxicos.

Se detectará si el dominio tiene registros MX válidos.

Pasar los emails enviados por la herramienta Mail Tester

Controlar la reputación de la dirección IP de salida y las blacklist

En Raiola Networks disponemos de un relay SMTP con rotación de IPs y monitorización continua de su reputación, para todos nuestros clientes de productos de hosting que utilicen cPanel, pero… ¡NO! No es una herramienta de email marketing, es un recurso destinado al envío de emails convencionales.

Cuando un servidor VPS o servidor dedicado es administrado, podremos pedirle al sysadmin que nos saque la IP o IPs de listas negras, en caso contrario, si no es administrado, tendremos que realizar nosotros el proceso de solicitud para que nuestras IPs salgan de listas negras.

Es imprescindible tener SPF, DKIM y DMARC bien configurado

SPF o Sender Policy Framework : Se trata de un mecanismo que nos permite identificar que servidor de correo tiene permiso para enviar correos electrónicos utilizando tu nombre de dominio.

: Se trata de un mecanismo que nos permite identificar que servidor de correo tiene permiso para enviar correos electrónicos utilizando tu nombre de dominio. DKIM o DomainKeys Identified Mails : Se trata de un mecanismo de autentificación de correo electrónico que permite al destinatario verificar que el origen es el propietario del dominio de salida del correo, y también garantizar que el contenido del email no se ha modificado desde que ha salido del servidor de origen.

: Se trata de un mecanismo de autentificación de correo electrónico que permite al destinatario verificar que el origen es el propietario del dominio de salida del correo, y también garantizar que el contenido del email no se ha modificado desde que ha salido del servidor de origen. DMARC: Se trata de un mecanismo que permite indicar a los servidores de correo electrónico de destino, que hacer con los emails que no superan las comprobaciones de SPF y DKIM.

Durante la validación de cada correo electrónico,y descarta los emails que pueden ensuciar nuestra lista de suscriptores:Si cargamos un CSV en ZeroBounce, después de realizar las detecciones correspondientes, tendremos un CSV con todos los suscriptores clasificados y esto nos permitirá borrar los que no nos interesen. Por otro lado, si usamos Make.com con ZeroBounce, mediante condicionales podremos clasificar los emails y descartarlos o realizar alguna acción de confirmación. El objetivo de usar ZeroBounce es descartar las direcciones de correo electrónico que no nos sirven o que pueden ser peligrosas para la salud de nuestro sistema de email marketing, y, por lo tanto, que puedan. Puedes obtener más información de la herramienta ZeroBounce en su sitio web oficial:es una herramienta simple, pero que al mismo tiempo puede ayudarnos a detectar porque nuestros emails enviados acaban en la bandeja de SPAM o directamente descartados por el sistema antispam del servidor de destino. Utilizar Mail Tester es simple, solo debemos ir a su sitio web:Copiar la dirección de email generada que nos aparece en su interfaz:Ahora debemos enviar un email a esa dirección que hemos copiado, esto podemos hacerlo desde nuestro cliente de correo en el caso de que queramos, o como email de prueba en nuestro sistema de email marketing. El objetivo, tal y como puedes ver en la siguiente imagen, es enviar un correo electrónico a esa dirección con todo preparado como si fuese el email final que vamos a enviar:Una vez enviado, debemos volver a la interfaz de Mail Tester para. Pasarán unos segundos, ynos mostrará una puntuación en la parte de arriba, con muchos apartados desplegables en la parte de abajo.Con la puntuación ya, pero si somos usuarios avanzados y queremos ver algo más, podemos desplegar las diferentes secciones para ver lo que cumplimos y lo que no. Debemos ir solucionando los diferentes problemas que nos encontramos en las diferentes secciones. En el ejemplo anterior, me sale que la, en este caso del, aparece en una lista negra:Una de las cosas que a mí más me gustan dees que nos ofrece información bastante completa sobre lo detectado por el antispam SpamAssassin y nos permite ver lo que podemos solucionar y lo que no:Para finalizar, también decirte que solo puedes hacer tres pruebas de email al día con la versión gratuita del servicio mediante interfaz web.Mi recomendación es que, si un email te da una puntuación por debajo de 8, soluciones todo lo que puedas antes de enviar el email.Podemos empezar este punto del listado comentando que un hosting normal o un hosting correo no son herramientas de email marketing, y, por lo tanto,desde ellos puede dar como resultado un bloqueo por parte del proveedor. Por otro lado, si tienes un servidor VPS servidor dedicado con, pero sin un relay SMTP con rotación de IP, tampoco son herramientas de email marketing y posiblemente si lo usas para esto, tu IP o IPs acaben con mala reputación y en muchas listas de spam.Los proveedores que ofrecen relay SMTP para envío de correos y las plataformas de email marketing suelen ser bastante exhaustivos revisando lo que se envía desde sus direcciones IP y también suelen poner límites claros en este tema. Ellos son, por esta razón deben revisar continuamente lo que envían sus clientes desde sus direcciones IP.Por esta razón, para el proveedor y encargado de las IPs, es tan importante que las direcciones IP tengan buena reputación y no se encuentren listadas en ninguna blacklist.Cualquier detalle puede hacer que una IP acabe en blacklist,. Cuando una dirección IP es listada, automáticamente la desactivan hasta solucionar los problemas de reputación de esa IP . Como ya hemos comentado, como usuario que hace email marketing, no podremos hacer nada para solucionar problemas relacionados con la dirección IP de envío, salvo en el caso de que el relay SMTP sea nuestro, algo que no es común. Aun así, es importante saber detectar esto conpara poder contactar con el soporte de nuestra herramienta de email marketing.Por último, vamos a hablar brevemente deaunque ya hemos publicado algún artículo sobre este tema en este blog.En ambos casos,. Por otro lado,. Actualmente,. Creo que hoy por hoy podemos asegurar que cualquier email entrante que no tenga SPF y DKIM correctamente configurado, será marcado como SPAM directamente. La mayoría de servicios de relay SMTP y plataformas de email marketing disponen de documentación e instrucciones para implementar correctamente SPF y DKIM al utilizar sus servicios.