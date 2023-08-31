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Aunque Internet forma parte de nuestras vidas desde que nos levantamos, en el trabajo, en nuestras casas y a donde quiera que vamos, pocas personas saben detalles tan específicos como qué es una dirección IP.

Que la gente no lo sepa, por suerte, no afectará a su conexión. Sin embargo, creemos que sí es bueno curiosear y profundizar un poco en estos conceptos, sobre todo si tienes una página web o te dedicas al sector.

Por eso, en el blog hoy hablamos de qué es una dirección IP, tipos, estructura y cómo saber la tuya. ¿Empezamos?

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Definición de dirección IP

Empecemos por concretar que esta dirección es una identidad exclusiva que se le da a cada dispositivo en Internet o en redes locales. Del inglés “Internet Protocol”, y como su traducción indica, integra las reglas según las que se guía el formato de los datos enviados por la web o por redes locales.

Viéndolo de manera más clara, las direcciones IP son “la etiqueta” que posibilita la comunicación sin errores entre dispositivos en una red, motivo por el que esta identificación es única.

Las IP nos indican dónde están ubicados los equipos, y permiten que haya diferenciación entre cada uno de ellos. Como puedes intuir, son parte fundamental dentro de todo lo que implica el buen funcionamiento de Internet. De ahí su relevancia.

¿Cómo es una dirección IP?

La podrás reconocer como una sucesión de números, agrupados en conjuntos de cuatro números, que están separados por puntos. El rango de variación de una IP es desde 0 hasta 255. Así, un ejemplo de dirección IP podría ser: 192.168.1.48, configuración de ejemplo apta para IPv4.

Por otra parte, en IPv6 la estructura se modifica, cambiando su identificación a ocho grupos. En ellos existen conjuntos de cuatro números hexadecimales, y su rango está entre 0 y FFFF. Podrás reconocerlas por la siguiente configuración: 2001:0db8:0001:0b07:00CC:0ab9:C0A8:0102, así como por el hecho de que estos grupos estarán separados por el signo de puntuación dos puntos (“:”).

Estos dos protocolos son tipos de dirección IP que están en funcionamiento en la actualidad. Básicamente, IPv6 está para generar un mayor número de direcciones IP, ya que el protocolo 4 tiene un rango de asignación menor, y cada día tendrá menos opciones para asignar. Te invitamos a que conozcas más a fondo qué es una dirección IPv4 e IPv6 en nuestro blog.

Propósito de la dirección IP

Su finalidad principal es administrar la conexión entre un dispositivo y otro, o entre un equipo y un espacio web, dándole a cada uno de estos elementos una forma de identificación única. Esta no solo permite la comunicación y transferencia de archivos, sino que también hace posible que cada dispositivo sea identificado.

Por otra parte, la dirección IP facilita la devolución de la información si el destinatario no se puede alcanzar. Es decir, si se envía un correo a una dirección que ya no existe, esta información es devuelta al remitente. Así, tiene una función bidireccional que mejora en gran medida las comunicaciones.

¿Quién asigna las direcciones IP?

Para que reine el orden dentro de Internet, existe una oficina que genera y asigna las direcciones IP de manera matemática, la IANA o “Internet Assigned Numbers Authority”, que en español se traduce como “Autoridad de Números Asignados de Internet”.

Esta oficina está dentro de ICANN o “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” que en español sería “Corporación de Internet para números y nombres asignados” quienes, además, certifican que cada dirección sea aleatoria. Son organizaciones estadounidenses que mantienen la seguridad de los protocolos en Internet.

Tipos de direcciones IP

Existen dos tipos de dirección IP, la IPv4 e IPv6, como grandes alternativas que abarcan varias categorías de direcciones IP. Veamos cuáles son, según su ubicación o su uso.

¿Qué es una dirección IP pública?

Esta se refiere a la identificación principal que tendrás dentro de toda la red. La asigna tu ISP y es la que tendrá tu enrutador, de modo que los equipos fuera de tu red te reconocerán por esa dirección.

Cuando escuches hablar de dirección IP externa es lo mismo que decir IP Pública. Estas direcciones pueden ser dinámicas o estáticas.

Dirección IP dinámica

Son identificadores que van cambiando periódicamente y de forma automática, sin que te des cuenta. La mayoría de los ISP utilizan este tipo de direcciones.

Dentro de las razones más lógicas está que, a medida que las direcciones se van dejando de usar, pueden ser reasignadas a otros clientes sin que suponga una acción adicional para el proveedor. Esto contribuye a generar un ahorro importante de recursos para las empresas proveedoras de Internet, y que puedas acceder a planes de precios más competitivos.

Otra de las ventajas evidentes de tener una dirección IP dinámica es que se crea un sistema más seguro para el usuario, ya que será más difícil para los hackers determinar las direcciones IP de cada equipo.

Dirección IP estática

Este tipo se refiere a todas aquellas direcciones que, al ser asignadas, seguirán identificando al mismo equipo sin ningún cambio. Su utilidad va más allá del uso cotidiano de Internet, ya que no todo el mundo necesitará de una dirección IP estática para conectarse. Sin embargo, si el objetivo es gestionar tu propio servidor, necesitarás una de estas direcciones.

Todos los sitios webs de empresa, direcciones de correo y cuentas estarán vinculadas a una única dirección IP, que se mantiene inamovible, y que será el vínculo de los usuarios con la empresa. Las empresas dedicadas al hosting utilizamos este tipo de direcciones.

¿Qué es una dirección IP privada?

En el momento en que pasas del router hacia tu red interna, empiezas a utilizar una dirección IP privada. Así, cada uno de los dispositivos que están dentro de esa red tendrán una IP privada única, para ser reconocidos por el enrutador. Es así como pueden interactuar entre sí, por ejemplo, los altavoces y teléfonos que utilizan bluetooth.

Estas direcciones son establecidas por dispositivos como un router, que se encarga de administrar estas redes particulares. Redes que, por cierto, cada día se vuelven más densas.

Rangos de IP privadas

Sabemos que la IANA coordina la asignación de todo lo que es una dirección IP pública. En el caso de las IP privadas, ha determinado rangos de direcciones diferenciados en clases.

La idea es que cada red privada que quiera hacer uso de una dirección IP tenga estas opciones, sin necesitar que el organismo competente haga una asignación de identificador. Así, el resultado es el siguiente:

Clase A: Que va de 10.0.0.0 a 10.255.255.255, es utilizado por grandes empresas que necesitas redes privadas de gran capacidad, con muchos equipos conectados, como las compañías internacionales. En este rango, el primer bloque identifica a la red y los tres restantes definen a los equipos que están dentro de la red privada. De este modo, las redes dentro de la clase A pueden albergar hasta 16.777.214 dispositivos conectados por cada una de sus 126 redes disponibles.

Que va de 10.0.0.0 a 10.255.255.255, es utilizado por grandes empresas que necesitas redes privadas de gran capacidad, con muchos equipos conectados, como las compañías internacionales. En este rango, el primer bloque identifica a la red y los tres restantes definen a los equipos que están dentro de la red privada. De este modo, las redes dentro de la clase A pueden albergar hasta 16.777.214 dispositivos conectados por cada una de sus 126 redes disponibles. Clase B: Está dentro de 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255, y lo utilizan empresas de tamaño medio. Tienen la posibilidad de crear más redes, pero con menos dispositivos conectados. El primer y segundo renglón identifican a la red, y los últimos dos rangos designan a los dispositivos dentro de cada red, lo que posibilita a las instituciones como instituciones y empresas medianas a generar un máximo de 16.384 redes para atender hasta 65.534 equipos.

Está dentro de 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255, y lo utilizan empresas de tamaño medio. Tienen la posibilidad de crear más redes, pero con menos dispositivos conectados. El primer y segundo renglón identifican a la red, y los últimos dos rangos designan a los dispositivos dentro de cada red, lo que posibilita a las instituciones como instituciones y empresas medianas a generar un máximo de 16.384 redes para atender hasta 65.534 equipos. Clase C: Es un rango de menor tamaño, pensado para redes privadas pequeñas como las que se usan en casa. Esta clase va de 192.168.0.0 a 192.168.255.255 en el que los primeros tres conjuntos identifican a la red, y el último rango será el equipo asignado.

Desde la clase C se pueden crear hasta 2.097.152 redes con 254 equipos por cada red, como máximo.

Es en estas tres categorías, claro, podría ocurrir que exista una dirección IP repetida entre dispositivos diferentes. Sin embargo, lo que evita esta duplicación de direcciones es que no se producen en una misma red, sino en redes privadas diferentes, manteniendo el orden y la seguridad de la que hablamos antes.

¿Qué es la dirección IP para sitios web?

Esto se refiere a la IP de una página web que funciona a través de un plan de alojamiento en servidores compartidos o no dedicados.

Estas, a diferencia de aquellas webs que tienen su propio servidor, manejan dos tipos de IP: las direcciones dedicadas y las direcciones compartidas.

Dirección IP dedicada

Es una etiqueta que te permite administrar una serie de características de forma independiente de otros sitios web, como, por ejemplo, el manejo de un servidor propio para el protocolo de transferencia de archivos FTP. Permiten proteger el uso y distribución de información con varias personas dentro de la misma red.

Es una opción que las empresas de hosting ofrecemos dentro de nuestros servicios, lo que te permitirá acceder a una IP dedicada o varias, y te hará más fácil acceder a tu certificado SSL.

Además, con este tipo de dirección tienes la oportunidad de desarrollar tu página web y hacer pruebas, todo antes de que tengas tu dominio registrado, solamente con la dirección IP dedicada que tienes asignada.

Dirección IP compartida

Ahora que sabes qué es una dirección IP dedicada, casi seguro que puedes deducir lo que es una dirección IP compartida. En este caso, se trata de una dirección IP que se comparte entre varios nombres de dominio (no confundir dominio con lo qué es URL). De este modo, se comparten los recursos de la red y de un servidor.

Estos sitios web tienen un tope de número de páginas generadas y, al manejar una magnitud de datos mucho menor, podrán compartir entre varios sitios el espacio de alojamiento. Entre las características destacadas de este tipo de dirección IP está que los planes de hosting son mucho más económicos.

¿Cómo es el proceso que ejecuta una dirección IP?

Entender qué es una dirección IP, desde el punto de vista de cómo funciona este protocolo, podría ayudar a que encuentres la solución a problemas de conectividad que se te presenten.

A pesar de que es un proceso que se da casi sin que nos demos cuentas, es un desarrollo que utiliza protocolos de comunicación digital para transmitir la información que se solicita.

Al establecer el protocolo de identificación de los dispositivos conectados a la red, como un tipo de lenguaje que todos los equipos involucrados pueden decodificar, el procedimiento de manejo de la información se hace eficazmente. Para que puedas verlo más claro, te lo explicamos paso a paso:

Tu dispositivo se conecta a Internet por medio de la dirección IP pública que el ISP te da , si estás en tu casa. En la mayoría de casos, es una IP dinámica.

, si estás en tu casa. En la mayoría de casos, es una IP dinámica. Si te encuentras en el trabajo, puedes acceder a través de la red de tu empresa.

Después, a tu dispositivo se le asigna una dirección IP privada, que será la que lo identifique. Esto se nota cuando te conectas a través de un router, dado que este y los demás dispositivos que estén dentro de esa misma red podrán identificarse entre sí.

Al ser una IP dinámica, esta irá cambiando cada vez que te desconectes o cuando reinicies tu router. Sucede lo mismo cuando te conectas a otras redes, como en hoteles, hospitales, aeropuertos… y es que cada sitio maneja su propia red privada y, por ello, tu dirección IP cambiará en cada una de ellas.

o cuando reinicies tu router. Sucede lo mismo cuando te conectas a otras redes, como en hoteles, hospitales, aeropuertos… y es que cada sitio maneja su propia red privada y, por ello, tu dirección IP cambiará en cada una de ellas. Cuando se crea una red interna por medio de un router, y este a su vez se conecta a Internet, se genera la interacción de la IP pública con las IP privadas que ha creado el equipo enrutador.

¿Cómo saber cuál es mi IP?

Conocer cuál es la dirección IP pública de tu router es bastante fácil, y en Raiola te lo ponemos más sencillo todavía con nuestra herramienta gratuita.

Haz clic en este enlace para saber cuál es mi IP.

Así, tendrás la IP pública que te asignó tu proveedor de Internet. Eso sí, ten en cuenta que si utilizas un proxy la dirección que va a darte la herramienta será la de ese filtro, y no la verdadera. Lo mismo sucede si utilizas una VPN.

Por otra parte, si quieres saber cuál es tu dirección IP privada, debes pensar en la plataforma en la que estás trabajando. Te contamos cómo ubicarla según cada una de las posibilidades.

Cuál es la dirección IP en Windows

Para conexiones Wi-Fi debes hacer lo siguiente:

Seleccionar Inicio, después Configuración, seguidamente Red e Internet > Wi-Fi y, a continuación, seleccionar la red Wi-Fi a la que estás conectado. En Propiedades, verás la IP que está al lado de la dirección IPv4.

Cuando se trata de una conexión Ethernet (por cable), haz esto:

Selecciona Inicio, después Configuración, haz clic en redes e Internet y, luego, en Ethernet. Aparecerá una pestaña de Propiedades, ahí aparece tu dirección IPv4.

Cuál es la dirección IP en Linux

El primer paso es abrir la terminal. Puedes hacerlo directamente con un clic en el icono de la aplicación correspondiente o, también, pulsando [Ctrl] + [Alt] + [T]. Después, sigue estos pasos:

Introduce el comando “ifconfig” en la terminal (sin las comillas), y verás la información de forma directa. De igual modo, puedes introducir los comandos alternativos como “ip addr” o “ip a”. Pulsa Enter para confirmar tu elección.

Terminando este proceso, tendrás las direcciones IP de tu red. Vas a poder acceder a todas las IP asociadas a esa conexión con este comando "ifconfig”. Pero, como quieres saber cuál es la de tu dispositivo, sigue estos pasos a continuación:

Para encontrar la dirección IP de tu ordenador con sistema operativo Linux, busca la etiqueta “inet”. Esta la vas a encontrar en “wlo1”. Al lado de “inet” verás tu dirección IPv4 privada. Si tienes IPv6, encontrarás está dirección junto a la etiqueta “inet6”.

Cuál es la dirección IP en un Mac

Es un proceso bastante sencillo en este sistema operativo:

Accede a las preferencias del sistema. Luego, selecciona la etiqueta que diga "Red". Con estos pasos, deberías tener la información asociada a tu IP privada.

Cuál es la dirección IP en iOS

Para dispositivos móviles iOS, sigue estos pasos:

Entra en los Ajustes del teléfono. Haz clic en Wi-Fi y, luego, pulsa sobre la letra “i” que está dentro de un círculo situado al lado de la red en la que te encuentras. Tu dirección IP se podrá ver en la pestaña DHCP.

Cuál es la dirección IP en Android

Para saber cuál es la dirección IP privada en tu Android y cómo está identificada, sigue estos pasos:

Entra en los Ajustes de tu dispositivo o en Configuración. Haz clic en Conexiones inalámbricas y redes, luego entra en Wi-Fi. Haz clic en la red que utilizas para tu conexión y, después, en Ajustes Avanzados. Al finalizar, deberías ver la IP privada con la que se conecta tu móvil.

¿Ha quedado claro lo que es una IP?

Conocer qué son los protocolos de identidad tanto de los dispositivos digitales como de las páginas web tiene más importancia cuando administras una o varias webs o si has de configurar las características de cada una de ellas.

Ahora que lo tienes claro, recuerda que el alojamiento también es un aspecto crucial para gestionarlas de forma fácil. En Raiola Networks podemos asesorarte para que tu proyecto tenga, entre otras cosas, la IP adecuada en nuestra fiable red de servidores.