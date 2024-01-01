Responsable:
RAIOLA NETWORKS, S.L.
CIF: B27453489
Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo)
Teléfono: +34 982776081
e-mail: info@raiolanetworks.es
Finalidad:
Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales.
Legitimación:
Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable.
Destinatarios:
No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal.
Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable
Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield.
Derechos:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos.
Información adiccional:
Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad