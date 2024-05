¿Que es Apache SpamAssassin?

1. Se recibe el correo electrónico en el servidor y SpamAssassin lo analiza antes de que al usuario le aparezca en su bandeja de entrada.

2. El email se analiza utilizando las reglas, los filtros, las listas negras y las comprobaciones configuradas en el servidor.

3. En base a todas las comprobaciones del punto 2, se asigna una puntuación de SPAM al email recibido.

4. Cuando la puntuación está asignada, el servidor comprueba si la puntuación asignada supera el umbral máximo. En caso de superarlo, el email será marcado como SPAM.

En Raiola Networks utilizamos SpamAssassin y utilizamos varios métodos para detectar correctamente el SPAM que llega a las bandejas de correo de nuestros clientes.

