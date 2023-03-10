Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

cPanel se ha convertido en el panel de control de hosting más utilizado del mundo y, en los planes de hosting, (además de gestionar dominios y sitios web) normalmente también gestionamos cuentas de correo electrónico.

Actualmente, cPanel tiene funcionalidades muy avanzadas para gestionar el correo de un dominio, aunque en este post solo vamos a hablar de cómo crear una nueva cuenta de correo electrónico en cPanel.

En Raiola Networks garantizamos la entregabilidad de los emails enviados por nuestros clientes a través de nuestro relay de correo.

Aunque entiendo que el bloque de "Correo electrónico" de cPanel es bastante denso, para crear una cuenta de correo electrónico en cPanel simplemente debemos pulsar en "Cuentas de email", la primera opción del bloque:

Al hacer esto, tendremos delante la interfaz "Cuentas de email", donde se listan las cuentas de correo electrónico que tenemos en nuestra cuenta de hosting. Si es la primera vez que entramos, solo tendremos la "por defecto":

Para crear una nueva cuenta, simplemente pulsamos el botón "Crear" que he marcado en la captura anterior.

Esto nos llevará a la interfaz donde podemos crear una cuenta de correo electrónico. Aquí ya nos piden algunos datos más.

En primer lugar, debemos seleccionar el dominio para el que queremos crear el correo electrónico. Es un seleccionable porque solo nos dejará elegir dominios que hayan sido añadidos previamente a cPanel. (Si no sabes cómo hacerlo, aquí tienes un tutorial).

En segundo lugar, tendremos que meter el nombre de usuario, es decir, la parte de delante del @tudominio.com. Esto es totalmente personal.

En tercer lugar, debemos poner una contraseña difícil. Será la contraseña de acceso a nuestra cuenta de correo electrónico. Es importante recordarla bien para poder consultar nuestro correo electrónico o configurarlo en algún dispositivo.

Con esto ya estaría. Ya podríamos crear nuestra nueva cuenta de correo electrónico simplemente pulsando el botón "Crear".

Pero hay algunas opciones más si pulsamos en "Edit Settings". Al desplegarlas, podemos ver esto:

Las opciones que tendremos son estas:

Espacio de almacenamiento: Es el espacio máximo que vamos a darle a nuestra cuenta de correo electrónico en cPanel, es decir, en el espacio que nos da el hosting. Si marcamos "Ilimitado", una sola cuenta de correo electrónico podría ocupar toda la capacidad de almacenamiento del hosting.

Crear carpetas automáticamente para direccionamiento plus: Esto hace que se cree automáticamente una carpeta dentro de la cuenta de correo electrónico cuando llegue un correo de una dirección que use "+", es decir, un alias de correo creado al vuelo.

Envíe un email de bienvenida con instrucciones para la configuración de un cliente de correo: Esto hace que se envíen algunos datos para la configuración de nuestra nueva cuenta de email en nuestros dispositivos (iPhone, Android, Outlook, etc.).

Después de pulsar el botón "Crear", independientemente de si hemos rellenado las opciones extra, podremos ver nuestra nueva cuenta en el listado de cuentas de correo de cPanel:

Desde este listado podemos consultar nuestra nueva cuenta de email a través del webmail. cPanel nos permite elegir entre RoundCube y Horde (aunque pronto esto cambiará: Horde hace tiempo que no se actualiza, por lo que cPanel lo eliminará próximamente). Podemos acceder a ambos con el botón "Consultar email".

Esto nos llevará a una pestaña como esta donde simplemente debemos pulsar "Abrir" para ver nuestra cuenta de correo con Roundcube:

Esto nos abrirá directamente Roundcube, sin pedirnos datos de acceso ni contraseña.

Por otro lado, si queremos configurar nuestro nuevo correo o email en nuestros dispositivos, nos habrá llegado un email con ayuda:

Desde el listado de email, al pulsar el botón "Conectar dispositivos", también podremos acceder a una pantalla para encontrar los datos necesarios para configurar nuestra nueva cuenta de email en nuestros dispositivos.

Si necesitas configurar una cuenta de email alojada en cualquiera de nuestros servicios de hosting y tienes problemas, puedes contactar con nosotros y te ayudaremos con la configuración de tu dispositivo.

