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El error «El servidor DNS no responde» aparece cuando tu equipo no logra conectar con el servidor DNS que traduce el nombre de dominio a su dirección IP. Suele deberse a fallos de conexión, mala configuración, navegador desactualizado, antivirus o firewall, o a una caída temporal del servicio DNS o del hosting. Se resuelve reiniciando router y ordenador, probando otro navegador, vaciando la caché DNS o cambiando de servidores DNS.

Cuando navegas por Internet, hay mucha tecnología oculta trabajando en segundo plano para que puedas acceder a un sitio web. Justo en eso consiste un servidor DNS. Y es que, si esta pieza falla o hay algún tipo de problema con la conexión, es posible que te topes con el error “El servidor DNS no responde”.

Este error puede ocurrir por muchos motivos y, por lo tanto, existen múltiples soluciones que se pueden aplicar para resolverlo. Queremos empezar diciéndote que no son soluciones complicadas: basta con seguir los pasos que te damos en esta guía.

Piensa que algo tan simple como reiniciar tu ordenador o el router puede solucionar el error. Si lo has probado y sigue apareciendo, sigue leyendo. En Raiola Networks tienes la ayuda que necesitas.

Para empezar, te explicaremos brevemente qué es un servidor DNS, su función y cuáles son las causas más probables de que se genere “el servidor DNS no responde”. Al fin y al cabo, es información valiosa que te servirá para entender cómo funciona Internet.

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Qué es “el servidor DNS no responde”

Al navegar, cuando introduces una dirección web en la barra de búsqueda e intentas acceder, se produce una conexión con un servidor DNS, donde este se encarga de transformarla en la dirección IP indicada.

Cuando por alguna razón el servidor no puede establecer conexión o no puede completar la tarea de traducir la dirección web, aparece el error “El servidor DNS no responde”.

En pocas palabras, significa que tu ordenador no pudo establecer una conexión óptima con el dominio web y, por lo tanto, no puedes acceder al mismo.

Es muy común que los errores como “El servidor DNS no responde” vengan del usuario por problemas de Internet, mala configuración, navegador desactualizado, antivirus, entre otras causas que ampliaremos más adelante.

Pero también puede generarse por una interrupción del servicio de DNS temporal o problemas con el hosting.

Cabe destacar que resolver este problema puede llevar apenas unos minutos. Si reinicias, o solo con probar con otro navegador, borrando la caché o cambiando los servidores DNS, podría solucionarse. Por si acaso, te lo explicamos todo con algo más de detalle.

¿Qué son los servidores DNS?

DNS son las siglas correspondientes a Sistemas de Nombres de Dominios. Este sistema se encarga de gestionar los nombres de dominio que pueden ser alfanuméricos y tiene la capacidad de transformarlos en direcciones IP que, por sus características, solo contienen números.

Así, los servidores DNS son como “traductores” que facilitan la tarea de la navegación a las personas. Sin ellos, los usuarios deberían introducir directamente la dirección IP de la página web para poder acceder. Algo que suena sumamente complicado, ¿verdad?

Por eso, los sitios web tienen direcciones IP de su servidor, algo esencial para su funcionamiento. Sin embargo, cuando un usuario quiere acceder no pone esta dirección, sino el nombre del dominio. Recordar la IP sería muy difícil.

Así, este proceso que hace un servidor DNS es muy importante y se denomina resolución de nombres. Si quieres saber más sobre esto, en nuestro blog tenemos un post detallado sobre qué es un servidor DNS.

¿Cómo solucionar el servidor DNS no responde?

Ahora que sabes qué es el servidor DNS no responde y cuáles son las causas, es mucho más sencillo dar con la solución. Hay que aplicar los siguientes pasos y resolver este error tan común.

Prueba con otro navegador

La primera prueba de descarte para saber el origen del error “El servidor DNS no responde” es acceder al sitio web que te lo da, pero desde otro navegador. Si usas Chrome, en Windows también tienes la opción de Edge y, si usas Mac, puedes probar con Safari.

Esto pasa porque el navegador puede necesitar una actualización o tener algún problema de funcionamiento. Si usas otro navegador y la página web funciona de forma correcta, te recomendamos actualizarlo. Si el problema persiste o no hay una versión más reciente, procede a desinstalarlo y volverlo a instalar.

Si sigue apareciendo el error, es hora de descartar esta causa y seguir con esta guía.

Reinicia tu router y ordenador

Puede sonar repetitivo, pero este paso muchas veces soluciona el error “El servidor DNS no responde” y no lleva mucho tiempo aplicarlo.

En el caso del router, un reinicio vaciará la caché del dispositivo, pudiendo solucionar el mensaje de error “El servidor DNS no responde” de forma inmediata.

Debes tener en cuenta que muchos routers tienen un botón de encendido y apagado que facilita esta tarea. Sin embargo, nosotros te aconsejamos desconectarlo de la fuente de alimentación y esperar 10 segundos antes de volver a enchufarlo.

¿Que sigue sin funcionar? No pasa nada. Tenemos más soluciones para ti.

Desactiva el Antivirus o firewall de forma temporal

Cuando ya has probado estos dos pasos, lo siguiente es desactivar el antivirus o firewall de tu sistema operativo de manera temporal, con el fin de ver si este programa está causando la interferencia entre el servidor DNS y tu navegador.

Si tu ordenador utiliza Windows como sistema operativo, basta con ir al panel de control y entrar a las opciones de seguridad. Luego, accede a protección contra virus y amenazas, donde está la opción de desactivarlo.

como sistema operativo, basta con ir al panel de control y entrar a las opciones de seguridad. Luego, accede a protección contra virus y amenazas, donde está la opción de desactivarlo. Por otro lado, si tienes Mac, en preferencias del sistema encontrarás la opción Seguridad y privacidad, y por último Firewall. Aquí podrás desactivarlo de forma temporal.

Después de que hayas desactivado el antivirus o firewall, es hora de abrir el navegador otra vez y probar a visitar la página web. ¡A ver si se ha solucionado!

En caso de que ya no aparezca el error “El servidor DNS no responde”, puedes llevar a cabo estas dos acciones:

Si la página es segura y de confianza, añádela a la lista blanca para que el software de protección no la bloquee y evites el error en cuestión.

y evites el error en cuestión. Por otro lado, puedes considerar cambiar el antivirus o actualizarlo para no tener este tipo de inconvenientes.

Es importante recordar que, una vez hayas probado que la página funciona con el antivirus desactivado, deberás activarlo de nuevo para estar protegido contra cualquier tipo de amenaza.

Utiliza tu sistema operativo en modo seguro

Es posible que uno de los factores que esté generando el error “El servidor DNS no responde” sea que tu sistema operativo no esté funcionando bien, con todas las funciones activas.

Para descartar esta causa, inicia el ordenador en modo seguro, lo que significa que el sistema operativo solo funcionara con los elementos básicos y esenciales.

Así, si hay algún tipo de error con programas instalados o del mismo sistema tras una actualización, lo sabrás. Con esta configuración, no deberían interferir con el servidor DNS.

Activar el modo seguro con funciones de red en Windows es muy sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:

Dirígete a la opción de reinicio de tu ordenador y, mientras presionas la tecla “shift”, reinicia sin soltarla. El ordenador se reiniciará, pero en vez de hacerlo normalmente , te mostrará algunas opciones para solucionar diversos problemas.

En esta interfaz, debes presionar la opción “Solución de problemas” y, después, “Avanzado”.

Posteriormente, selecciona “configuración de inicio”. Por último, “reinicio”.

Tras haber realizado esto, tendrás múltiples opciones para seleccionar como se iniciará tu ordenador. En este punto, debes habilitar el modo seguro con funciones de red.

Si tienes un ordenador con Mac OS, el procedimiento para entrar en modo seguro es distinto. Estos son los pasos:

Con el ordenador apagado, debes encenderlo manteniendo pulsada la tecla “shift”. Cuando aparezca el logotipo de Apple, puedes dejar de pulsarla.

Cuando aparezca el logotipo de Apple, puedes dejar de pulsarla. Tu Mac te pedirá que inicies tu sesión y puede pasar que, tras el inicio, lo vuelva a pedir. Es normal.

En uno de estos inicios de sesión, debe aparecer en la barra de menú “Arranque seguro”.

Una vez tengas tu dispositivo en el modo o arranque seguro, abre el navegador e intenta entrar a la página web para ver si el error se ha solucionado.

En caso de que funcione normalmente, es posible que un programa que has instalado recientemente o una actualización de tu sistema operativo esté detrás del error “El servidor DNS no responde”.

Para solucionarlo, prueba restaurando una copia de seguridad o desinstalando un software que hayas instalado recientemente. Suele resolver el problema.

Desactiva otras conexiones de tu dispositivo

Otra posible causa de este error es que tu dispositivo tenga varias conexiones de red y estén interfiriendo entre ellas, lo que no permite que la conexión con el servidor de DNS se lleve a cabo.

Para descartar esta causa, debes desactivar las demás redes. En Windows, se hace de esta manera:

Dirígete al panel de control, luego a Redes e Internet y, por último, a la sección de Centro de redes y recursos compartidos.

Selecciona “cambiar configuración de adaptador” en las opciones que se encuentran a la izquierda.

En este punto te aparecerá la interfaz de las conexiones de red, donde deberás hacer clic derecho en todas las conexiones que no sean la que estás utilizando y seleccionar la opción desactivar.

En caso de que tengas un ordenador Mac, también es muy fácil:

Dirígete a las preferencias del sistema y, posteriormente, a “Red”.

En la zona izquierda de la pantalla podrás ver todas las conexiones. Deberás desactivar haciendo clic en la opción menos, que se encuentra en la parte inferior indicada con el símbolo “-”. Todas, claro, menos la que estás usando.

Cuando desactives las demás redes, tanto si tienes Windows o Mac, reinicia tu navegador y vuelve a probar a entrar a la página. ¿Que no se arregla? Seguimos buscando soluciones.

Actualiza los controladores de tu adaptador de red

Unos controladores de red desactualizados son capaces de provocar que se muestre el error “El servidor DNS no responde” incluso de forma repentina, tras funcionar siempre bien.

Sin embargo, es muy sencillo solucionar este problema y tener controladores actualizados que le permitan al hardware trabajar correctamente.

Para esta solución, puedes usar un programa automatizado que analice tu ordenador y actualice los controladores o también lo puedes hacerlo de forma manual.

En la barra de búsquedas que se encuentra en la barra de tareas, escribe “administrador de dispositivos” y selecciona la opción que tenga el mismo nombre. Se mostrará una interfaz con todos los dispositivos que funcionan en tu ordenador.

Dado que los dispositivos están organizados por categorías, será mucho más fácil encontrar el adaptador de red en el que debes hacer clic derecho.

En las opciones, debes seleccionar “Buscar automáticamente software de controlador actualizado”. Cuando lo encuentres, confirma el proceso eligiendo la opción “Actualizar controlador”.

Es posible que Windows no logre encontrar una actualización del controlador, por lo que te recomendamos, en ese caso, dirigirte a la web del fabricante del tuyo y, siguiendo las instrucciones, instalarlo de forma manual.

Tras completar la instalación, reinicia tu ordenador para que la actualización surta efecto, y luego podrás intentar navegar sin el error “El servidor DNS no responde”.

Cómo solucionar el servidor DNS no responde: opciones avanzadas

Cuando has probado las anteriores soluciones y el error “El servidor DNS no responde” no se ha resuelto, es hora de aplicar otro tipo de medidas que implican mayor nivel de dificultad.

No te preocupes, que te explicamos todo de manera detallada para que puedas llevar a cabo una configuración así de forma fácil.

Vaciar caché del DNS

El caché de DNS son una serie de datos que se almacenan para mejorar la experiencia del usuario al navegar y funcionan de una forma similar al caché del navegador.

Sin embargo, en ocasiones puede generar problemas de compatibilidad y provocar distintos tipos de errores al no permitir una conexión exitosa. Entre estos errores se encuentra el “El servidor DNS no responde”.

Para llevar a cabo esta operación, es necesario entrar a la consola de comandos del sistema operativo, y seguir los siguientes pasos:

En Windows introduce las siglas “cmd” en la zona de búsqueda que se encuentra en la barra de tareas, y luego en la opción “Símbolo de sistema” haz clic derecho y ejecútala con permisos de administrador.

introduce las siglas “cmd” en la zona de búsqueda que se encuentra en la barra de tareas, y luego en la opción “Símbolo de sistema” haz clic derecho y ejecútala con permisos de administrador. Se abrirá una ventana de color negro en la que puedes introducir comandos. En esta, pon “ipconfig/flushdns” sin comillas y presiona enter para llevarla a cabo.

Cuando se complete el proceso, se habrá limpiado el caché del DNS.

Para estar seguros, puedes aplicar el siguiente comando “ipconfig /registerdns” de la misma manera que ayuda a restablecer la configuración del DNS.

En un ordenador Mac también se puede vaciar la caché del DNS, pero el proceso en la terminal de comandos es diferente. Sigue los siguientes pasos:

Primero, es necesario abrir la terminal de comandos. Para ello, utiliza el programa “Finder”, donde deberás acceder a la carpeta “/Aplicaciones/Utilidades” y posteriormente hacer doble clic en la aplicación “terminal”.

En esta ventana nueva debes poner el siguiente comando “dscacheutil -flushcache” y presionar enter para llevarlo a cabo.

Una gran diferencia que se encuentra en los dispositivos Mac es que este comando difiere según la versión que estés usando, haciendo el proceso más engorroso de lo habitual.

“sudo killall -HUP mDNSResponder” para macOS El Capitan.

“sudo discoveryutil udnsflushcaches” para Mac OS Yosemite.

“sudo killall -HUP mDNSResponder” para las versiones de Mac OS Lion, Mountain Lion y Mavericks.

“sudo dscacheutil –flushcache” en Mac Os Snow Leopard.

“sudo lookupd –flushcache” para la versión Leopard de Mac OS

Por último, “lookupd –flushcache” en la versión Tiger de Mac OS

Este paso, en la mayoría de los casos, soluciona el error “El servidor DNS no responde” que aparece en tu navegador, pero si no es así aún nos quedan unas opciones más.

Liberar la dirección IP y renovarla

En algunos casos, renovar la dirección IP del ordenador ha ayudado a resolver el error “El servidor DNS no responde”, por lo que vale la pena intentarlo. Para ello, debes abrir nuevamente la consola de comandos.

En Windows, debes escribir el comando “ipconfig /release” seguido de la tecla enter que liberará tu dirección IP. Después, pon “ipconfig /renew”, que te asignará otra dirección distinta restablecida.

En cambio, con el sistema operativo de Mac no hace falta la terminal de comandos, solo seguir los siguientes pasos:

Abre tu menú de Apple y entra a Configuración del Sistema y luego en Red.

Selecciona la conexión o servicio de red que quieras renovar la dirección IP (en este caso es la que utilizar para conectarte a Internet) y haz clic en detalles.

Luego, selecciona el apartado “TCP/IP” y haz clic en la opción “Renovar concesión de DHCP”.

Por último, haz clic en “ok”. ¡Listo!

De esta manera, en los dos casos habrás renovado tu dirección IP, lo que podrá solucionar el error “El servidor DNS no responde”.

Desactiva la IPv6

La IPv6 es la versión más actualizada del protocolo de Internet que permite organizar el tráfico de las redes y de Internet en sí, pero también puede generar el error “El servidor DNS no responde”.

Aunque lo ideal no es desactivar este protocolo, esta opción se usa para descartar que sea esta configuración la que esté generando dicho problema. Para hacerlo:

En Windows, abre el panel de control y accede a Conexiones de Red.

Haz clic derecho sobre la conexión que usas y abre el menú de propiedades.

En la nueva ventana que se abre, busca hacia abajo hasta que veas la opción (TCP/IPv6) y desmarca la casilla para desactivarlo. Después, presiona aceptar.

En Mac OS debes abrir la terminal como te explicamos algunos pasos atrás y luego escribir el siguiente comando:

“networksetup -setv6off Wi-Fi” para desactivar el protocolo IPv6 en tus conexiones inalámbricas.

“networksetup -setv6off Ethernet” para desactivar el protocolo en conexiones por cable.

Una vez hayas realizado estos pasos, entra en tu navegador y verifica que esté funcionando. En caso de que sea así, es muy probable que debas actualizar los drivers o el sistema operativo.

Modifica el servidor DNS al que se conecta tu ordenador

Como ultima solución, frente al error “El servidor DNS no responde” se debe cambiar de servidor de DNS. Si nunca lo has hecho, entonces el proceso cambiará al predeterminado.

Pero en caso de que sí lo hayas modificado con anterioridad, puedes probar con el que viene de fábrica en la configuración de tu ordenador.

Para hacerlo en Windows, abre las configuraciones de conexiones de red y luego aplica lo siguiente:

Elige el adaptador de red que estés utilizando y haz clic derecho, para luego entrar en propiedades.

Busca y selecciona el Protocolo (TCP/IPv4) y después haz clic en propiedades.

Aquí deberás seleccionar “Usar las siguientes direcciones de servidor DNS”.

Luego, en las casillas que se habilitan abajo, pon en la primera el número “8.8.4.4” y en la de servidor alternativo “8.8.4.4”.

Por otro lado, en Mac OS debes acceder a preferencias del sistema y luego a Red, como en la solución anterior. Después, sigue estos pasos:

Haz clic en la red que estás usando y luego selecciona “Detalles” para desplegar el menú de opciones.

En la sección correspondiente al DNS, debajo de las direcciones IPv4 o IPv6” selecciona la opción agregar “+” y luego introduce los mismos números que te dimos arriba.

Cuando hayas realizado estos pasos, seguro que al reiniciar tu navegador ya no tendrás el error “el servidor DNS no responde”.

Importancia de un buen hosting para resolver problemas de DNS

Los problemas que causan estos errores a menudo vienen del usuario, pero no significa que no pueda causarlos tu web o dominio. Para evitar que esto suceda, contrata siempre el mejor servicio de hosting.

Nosotros tenemos un soporte técnico experimentado que te ofrece soluciones eficaces para tus problemas, incluidos los de DNS y dominio de tu sitio web.

Desde Raiola Networks nos encargamos de que todo funcione como la seda. Descubre nuestros planes de servicio y empieza a disfrutar de una operatividad como nunca.