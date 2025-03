La primera impresión de un usuario que visita tu web es vital. Es por ello que debes prestar especial atención a la página de inicio de tu sitio, ya que es la puerta de entrada mediante la cual puedes conseguir que esa primera impresión sea positiva.En este contexto entra en juego. Si sigues leyendo este artículo, aprenderás. ¡Empezamos!Cuando accedes a una URL desde un navegador web, el servidor recibe una petición y devuelve una página que puedes visualizar en el navegador. Si la URL a la que accedes es la raíz del dominio, por ejemplo: raiolanetworks.com Dicho de otro modo,. Si alguien accede a tu web sin especificar una ruta concreta a través de la URL, lo que verá será la página de inicio.Para que lo entiendas mejor, te pongo un ejemplo muy básico. Imagina un sitio con una estructura como esta:La estructura de archivos de esta web, sería algo como esto:Las páginas ‘Productos’. ‘Quiénes somos’ y ‘Contacto’ se corresponden con los archivos ‘productos.html’, ‘quienes-somos.html’ y ‘contacto.html’, de manera que si, por ejemplo, visitas la URL ‘miweb.con/contacto’, el servidor te devuelve el archivo ‘contacto.html’. Por otro lado, si visitas la URL ‘miweb.com’ el archivo que te devolverá el servidor será el ‘index.html’.. Se utiliza esta palabra, ya que es una convención en el mundo del desarrollo web y hace referencia al ‘índice’ del sitio web.La terminación ‘.html’ es la extensión del archivo, que indica en qué lenguaje está escrito, en este caso HTML. En realidad,. Por ejemplo, existen muchos sitios webs creados con PHP y su archivo index es ‘index.php’ (como, por ejemplo, en las webs creadas con WordPress ).Pero, ¿qué pasa si no tengo un index.html?. Cuando alguien intente acceder a la raíz de tu web, en lugar de página de inicio se encontrará con un error 404 o con una pantalla de ‘Index of’ con un listado de archivos de tu servidor (esto depende de la configuración de tu hosting ). Pero para que esto no ocurra, vamos a verAhora que ya sabes qué es y para qué sirve un archivo index.html, el siguiente paso es aprender a crearlo. No te preocupes porque la verdad es queComo te decía más arriba,. Como el caso de cualquier otro archivo HTML, es posible crearlo utilizando un simple editor de texto plano (como el Bloc de notas de Windows).Sin embargo, mi recomendación es que utilices uno de los muchos editores de código que hay en el mercado como Visual Studio Code, Sublime Text , Brackets, Atom o Notepad ++, entre otros. La elección de un editor de código es cuestión de gustos y en mi caso suelo utilizar Visual Studio Code, que es con el que te explicaré el proceso de creación de un archivo index.html.Puedes crear un archivo index.html de varias formas:En mi caso, voy a. Para ello voy a ‘File > New Text File’ para crear un nuevo archivo de texto.Ahora voy a ‘File > Save as…’ o utilizo el comando ‘Control + S’ para guardar el archivo.Le pongo el nombre ‘index.html’ y pulso en ‘Guardar’.En este punto ya tenemos creado un archivo con el nombre ‘index’ y la extensión ‘.html’... pero está vacío. El siguiente paso es. Veamos cómo.Para poder añadir código a nuestro archivo index.html necesitamos editarlo.. Puedes hacer clic derecho encima del archivo y pulsar en ‘Abrir con > [el editor de código que quieras]’ o puedes abrirlo directamente en tu editor de código.En mi caso voy a editar el archivo ‘index.html’ que hemos creado, con Visual Studio, así que voy a ‘File > Open File’ y elijo el archivo.Ahora mismo tenemos delante un documento HTML en blanco en el cual tenemos que escribir cierto código HTML.El lenguaje HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para crear la estructura de las páginas web. Si no estás familiarizado con el lenguaje HTML puedes echar un ojo a este artículo sobreEn este artículo no entraré demasiado en detalle acerca del lenguaje HTML y sus etiquetas, pero sí que te daré un ejemplo básico.Volviendo al archivo ‘index.html’ que hemos creado y que todavía tenemos en blanco, lo siguiente queEl siguiente código esque acabamos de crear:Obviamente este código es muy básico, pero(y cualquier otra página en HTML). Te explico brevemente el código anterior:Sirve para declarar que vamos a escribir un documento en HTML5.La etiqueta envuelve todo el documento y en ella podemos indicar en qué idioma está escrito, en este caso español.Es la cabecera del documento, en la que puedes incluir metadatos, hojas de estilo CSS , etc. Todo lo que va dentro del "

" puedes establecer un título para la página, el cual será visible en la pestaña del navegador del usuario.Es el cuerpo del documento HTML. Todo lo que se encuentre dentro de la etiqueta "