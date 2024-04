El administrador de archivos o File Manager de cPanel

Funcionalidades del administrador de archivos de cPanel

Te recomiendo que vayas probando las distintas funcionalidades del File Manager de cPanel al mismo tiempo que vamos mencionándolas en este post.

El panel de la izquierda solo nos lista la estructura de carpetas.

El panel de la derecha, el grande, lista archivos y carpetas.

La capacidad de comprimir y descomprimir puede parecer una tontería, pero realmente es uno de los puntos fuertes del File Manager y también es la principal ventaja frente a utilizar un cliente FTP como Filezilla.

El editor del File Manager de cPanel

Archivos ocultos en el administrador de archivos de cPanel

Cambiar permisos CHMOD en cPanel

Eles una herramienta bastante desconocida para la mayoría de webmasters, incluso aunque trabajen con cPanel habitualmente como panel de control de hosting. El File Manager nosconvencionales como Filezilla, simplificando la gestión de archivos de nuestra web y facilitando mucho más las tareas relacionadas con subir y bajar archivos.Una instalación manual de WordPress o la restauración de una copia de seguridad guardada en el ordenador, por ejemplo, se simplifica mucho utilizando el. Sin embargo, en algunos casos, la forma de trabajar con un cliente FTP y con gestor de archivos web es totalmente diferente, ya que el gestor de archivos web puede comprimir y descomprimir archivos. Lasuele ser muy útil para acelerar los procesos de subir y bajar carpetas de archivos enteras, sobre todo cuando están formadas por muchos archivos pequeños. Paradebemos, en primer lugar, abrir la interfaz de cPanel. En Raiola Networks ofrecemos cPanel como panel de control de hosting en muchos de nuestros servicios de alojamiento web Podremos encontrar elen el icono marcado en la imagen anterior, pudiendo llamarse, dependiendo del idioma en el que tengas configurado cPanel. Antes de continuar, hace algún tiempo grabamos uny sus principales funciones. Está subido a nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-STM0-o2euo A continuación, vamos a darnos una vuelta por el[elementor-template id="80835"]Una vez dentro de la herramienta, el File Manager tiene laComo puedes ver, el funcionamiento es muy similar al del explorador de cualquier sistema operativo como Windows o Macintosh.TenemosAl navegar por el panel de la derecha, el grande, también navegaremos por el panel de la izquierda y al revés.Además, podemos hacer clic derecho en cualquier archivo o carpeta en el panel de la derecha ydonde varias acciones que podemos realizar en cualquier momento sobre ellos. Es importante aclarar que el panel de la izquierda, el que solo lista estructura de carpetas, no tiene la funcionalidad del clic derecho.Precisamente aquí encontramos la opción deaunque también podríamos seleccionar muchos archivos juntos y comprimirlos.También nos dará unde los distintos archivos que hemos comprimido:Es importante comentar que laestá pensada para ser útil y agilizarnos el flujo de trabajo, pero no está pensada para tener altos ratios de compresión. Podemos comprimir archivos y carpetas pero, si hacemos clic derecho sobre un archivo .zip u otro formato comprimido compatible, también nos dará laAdemás de todo esto, uno de los puntos fuertes de la herramienta es que, es decir, esEsta funcionalidad simplifica mucho la forma de trabajar con el gestor de archivos para usuarios principiantes. He dejado para el final lo obvio, y es que el administrador de archivos nos permitedirectamente desde la interfaz, con el menú contextual del clic derecho o con la barra superior:A partir de aquí, vamos a especificar algunas cosas específicas interesantes que podemos hacer con el File Manager de cPanel.El administrador de archivos de cPanel tambiénque podemos utilizar para editar cualquier archivo de base texto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a poder editar archivos TXT, archivos PHP, archivos JS, etc., pero no vamos a poder editar imágenes o PDF. Para editar un archivo PHP, por ejemplo, simplemente debemosEl editor comprobará la codificación y nos permitirá, para posteriormentede nuevo:Y finalmente tendremosEl editor no es el más avanzado del mundo, pero cumple su función perfectamente y nos permitecomo el .htaccess o el wp-config.php de WordPress.Le dedico una sección especial a este tema en este artículo debido a que muchos usuarios tienen muchas dudas con esto. El File Manager de cPanel nos. De hecho, el .htaccess que tienen la mayoría de sitios web es un archivo oculto, ya que en Linux cuando le ponemos un punto delante al nombre del archivo automáticamente se hace oculto. Normalmente,pero, aun así (como en el caso del .htaccess), podemos tener la necesidad de editarlos. De forma predeterminada, el administrador de archivos de cPanel no nos va a permitir ver archivos ocultos. Para eso, tenemos que. Para ver archivos ocultos, debemos pulsar el, arriba a la derecha.Con esto se nos desplegará un popup y podremos ver unaque debemos marcar. Al hacerlo, pulsamos elpara guardar y ya podremos ver y gestionar los archivos ocultos de nuestra cuenta de hosting cPanel. De hecho, te vas a dar cuenta de que ahoraen tu cuenta cPanel:Como en el caso anterior, vamos a dedicarle una sección especial a este tema porque muchos usuarios tienen dudas. El File Manager de cPanel nos permitepara archivos y carpetas directamente desde la interfaz de la herramienta. Al hacer clic derecho sobre uno o varios archivos o carpetas podremos ver laEsto nos permitiráEvidentemente,ya que, para ajustar los permisos CHMOD, en primer lugar es recomendable entenderlos. Pero si no los entiendes y simplemente quieres ajustar los permisos que te proporciona una determinada aplicación web para su instalación, al menos que sepas dónde tienes que ajustarlos fácilmente y sin necesidad de hacerlo por consola o con un cliente FTP.