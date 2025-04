Índice del artículo



























¿Qué es Google Analytics y por qué es importante en WordPress?

Cómo crear una cuenta de Google Analytics 4 paso a paso

IMPORTANTE: para crear una cuenta en Google Analytics es imprescindible crear previamente una cuenta de Gmail, es totalmente gratuito.



Accede a esta página

A continuación te pedirá que inicies sesión con tu cuenta de Gmail.

Hacemos clic en "Empezar a medir"

Asignamos un nombre de cuenta y elegimos en qué casos queremos compartir los datos.



Configurar una propiedad GA4 correctamente



Escribimos el nombre de nuestra propiedad y marcamos zona horaria y moneda propias.

Ahora debes aportar información sobre tu empresa como sector o número de empleados.

De cara a crear informes personalizados, puedes escoger cuáles son tus objetivos.

Hacemos clic en "Crear" y aceptamos los términos y condiciones de Google Analytics.



Obtener el ID de medición de GA4



Escoger qué tipo de seguimiento queremos hacer, en este caso "Web"

Cubrimos con el dominio donde está instalado el WordPress y hacemos clic en "Crear y continuar"

¿Fácil, no? Pues ya ves que de forma automática ya nos saldrá una opción de cómo configurar una etiqueta de Google y nos recomienda "Instalar con WordPress".

Ya está disponible nuestro ID de medición junto a las instrucciones de instalación en WordPress. No te preocupes, yo mismo te detallaré el proceso paso a paso.



Formas de integrar Google Analytics en WordPress

IMPORTANTE: para que la integración de Google Analytics en WordPress funcione correctamente asegúrate de que tu sitio web no esté en mantenimiento ni protegido por contraseña.

Plugins recomendados para conectar GA4 con WordPress

Opción 1: Insertar Google Analytics con un plugin

Cómo configurar Site Kit by Google



Accede al backoffice de WordPress con tus credenciales

Dirígete a la barra lateral de herramientas a "Plugins > Añadir nuevo plugin"

En el buscador de la esquina superior derecha, escribe "Site Kit"

Instalamos y activamos el plugin

Tras activarlo, nos saltará el asistente de configuración, hacemos clic en "iniciar la configuración"

Marcamos la casilla "Conecta Google Analytics como parte de tu configuración".

Ahora iniciamos sesión con nuestra cuenta de Gmail y concedemos los permisos necesarios

Simplemente, continuamos con los pasos verificando la propiedad del dominio, activar las métricas desde el panel de control y opcionalmente configurar "Search Console"

Finalmente, se te redirigirá de nuevo a WordPress para conectar tu cuenta de Analytics a la propiedad y flujo de datos previamente creados.



Opción 2: Conectar Google Analytics manualmente

Siempre que vayamos a hacer cambios en el código de WordPress, es recomendable hacer una copia de seguridad para poder restablecer los cambios ante cualquier problema que pueda surgir.

Alternativa: añadirlo vía functions.php

function insertar_google_analytics() {

?>

<!-- Google Analytics -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TU-ID-DE-ANALYTICS"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());



gtag('config', 'TU-ID-DE-ANALYTICS');

</script>

<!-- Fin Google Analytics -->

<?php

}

add_action('wp_head', 'insertar_google_analytics');





¿Es mejor usar un tema hijo para no perder el código?

Opción 3: Añadir Google Analytics en WordPress con Google Tag Manager

¿Cuándo conviene usar GTM en WordPress?

¿Qué método de integración es mejor para ti?

¿Cómo comprobar si Google Analytics está bien instalado en WordPress?



Desde el panel de Google Analytics, comprobando el tráfico en tiempo real mientras visitas la página.



Con la extensión del navegador de Google Assistant activa al visitar la web.



Inspeccionando el código fuente, concretamente entre "<head>" y "</head>"



Cómo elegir la mejor forma de añadir Google Analytics a tu WordPress

Hoy en día, la presencia de cualquier negocio en internet es prácticamente imprescindible. Pero lo cierto es que ya no basta con simplemente tener un sitio web. Ahora también es necesario medir la audiencia que reciben todas sus páginas y así entender, cada día un poco más, a los posibles clientes.Para ello, hay multitud de herramientas disponibles, pero pocas como las que ofrece Google, encima completamente gratuitas. En este post, vamos a ver en profundidad, ya que este es, y por el momento seguirá siendo,por la gran mayoría de la gente.Ya sea porque eres un apasionado del marketing digital o porque necesitas hacer crecer tu negocio a través de una estrategia online, quédate leyendo, porque descubriremos¡Vamos allá!Comencemos por el principio,. Nos aporta datos como el número de visitantes, las páginas que abren, su procedencia, el dispositivo que usan, la duración de cada sesión y mucho más. Todo ello pudiendo segmentarlo de muchas formas, como por fecha o incluso hora.El conjunto de todos estos datos recopilados por Google Analytics ofrecen un mundo de posibilidades para. Básicamente, nos facilita la tarea dey así aumentar el número de visitas para atraer nuevos usuarios.Sí, además de todo esto,. Así podremos optimizar nuestra web, segmentar por tipo de audiencia, trabajar el SEO o simplemente identificar si existe algún problema técnico como errores 404 Antes de realizar cualquier integración,, la última versión de esta gran plataforma. Si todavía no dispones de una, puedes seguir estos simples pasos:Hacemos clic en "Siguiente" y los pasos que continúan ya nos permiten crear nuestra primera propiedad para empezar a medir.. De tal manera que puedes asignar cada sitio web o aplicación que desees rastrear a una propiedad individual para tener todo en espacios separados y con configuraciones personalizadas a cada proyecto. Bien, continuamos el proceso.El siguiente paso es. Básicamente,. Es una forma que tiene Google de confirmar tu identidad como propietario o al menos gestor de dicha web y, por lo tanto, tendrás permiso para acceder a todos los datos generados. Ahora es el turno de:Actualmente,. Hoy veremos dos principalmente, ambas son muy sencillas y dependerán de tu capacidad o no de instalar plugins . A continuación te las explico detalladamente.Aunque existen varios plugins en el repositorio de WordPress,. No hay más que ver el número de descargas y las reseñas positivas para comprobar que es la mejor opción. Por ese motivo es el que usaremos para este tutorial.Así de simple, un par de clics y en cuestión de dos o tres minutos has finalizado la conexión.Como hablábamos,. En las instrucciones que proporciona Google bastará con copiar un código que nos facilita y pegarlo en la cabecera de nuestra web. Puede parecer algo complejo a priori si no estás acostumbrado a usar código, pero verás que se hace en dos simples pasos.Volvemos a nuestro WordPress, concretamente a la barra de administración, y seleccionamos " Apariencia > Editor de archivos de tema"Esta es la opción recomendada por Google. Con el tema activo seleccionado, buscamos el archivo "header.php" en la barra lateral derecha. En ocasiones también llamado "Cabecera del tema".Para finalizar, localizamos en el código "". Pegamos justo antes nuestra etiqueta de Google Analytics y hacemos clic en "Actualizar archivo"Esta es otra opción extra que te propongo. Consiste en usar una función de PHP para inyectar la etiqueta en el "head". Al igual que antes marcamos nuestro tema activo, pero esta vez seleccionamos el archivo "fuctions.php".Al final de todo, pegamos el siguiente código intercambiando la etiqueta de Google Analytics.Siempre que hagamos cambios en nuestro en los archivos del tema, no es que sea mejor, sino quey en este caso no iba a ser menos. De lo contrario, perderíamos los cambios con cada actualización, teniendo que repetir este proceso continuamente.Si todavía no sabes cómo, puedes consultar este post de nuestro blog donde explica de forma muy breve cómo crear un tema hijo en WordPress Aunque no la veremos en este post, debes saber que existe una tercera opción. El uso de Google Tag Manager. Puedes consultar todo el proceso directamente en este post sobre Google Tag Manager Google Tag Manager, como pueden ser los de Google Analytics, el Pixel de Facebook , las Conversiones de Google Ads y un largo, etc. Sintetizándolo mucho, está destinado a webs con conversión, campañas o, por ejemplo, ecommerce Lo cierto es que entre todos ellos no existe una gran diferencia. Quizá yo personalmente me decantaría por, pero como inconveniente, no te muestra estadísticas en el backend de WordPress como si hace Site kit.A la hora de decidirte por una de estas tres opciones,de instalación.Ahora que ya has finalizado el proceso, tienes que tener en cuenta que. Si, transcurrido ese tiempo todavía no ves ninguna medición, existen varios métodos para verificar si la conexión se ha realizado correctamente.Te has tomado el tiempo de llegar hasta esta parte del post. Como has visto, no tiene mayor dificultad indistintamente de la forma que elijas. Como dijimos anteriormente,y lo que supone en un futuro a nivel rendimiento.En cualquier caso, te invito a indagar mucho más en. Como siempre si te surge alguna consulta durante el proceso o hay algo que quieras aportar, no dudes en dejar tu comentario.