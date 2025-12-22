Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Jitsi Meet es conocida como la alternativa gratuita y autoalojada a Google Meet.

Jitsi Meet es un sistema de videoconferencias opensource que permite realizar videollamadas individuales o grupales directamente desde el navegador web, sin necesidad de instalar absolutamente nada en el dispositivo que utilizamos.

Su principal punto fuerte es que, al ser opensource, puede ser descargado e instalado de forma gratuita en tu propio servidor VPS, sin depender absolutamente de ningún servicio de terceros.

Esto significa que las videollamadas no pasan por servidores de terceros y tú decides qué ocurre con la información que se genera en tus reuniones.

Jitsi Meet utiliza tecnología WebRTC para proporcionar videollamadas de alta calidad directamente desde el navegador, lo que hace que cualquier persona pueda unirse a una reunión simplemente con un enlace, sin registros previos ni instalación de software adicional en el dispositivo.

En cuanto a las funcionalidades de Jitsi, permite compartir pantalla, grabar las sesiones, usar chat de texto durante las llamadas y hasta levantar la mano virtualmente para pedir turno de palabra, funcionalidades que normalmente encuentras en soluciones comerciales de pago.

Al ser un proyecto opensource, Jitsi Meet tiene una comunidad activa que contribuye constantemente con mejoras y actualizaciones, lo que hace que el proyecto siga evolucionando.

Para instalar Jitsi Meet en un servidor VPS, en primer lugar debemos tener el servidor VPS donde vamos a instalarlo.

A continuación vamos a ver cómo instalar Jitsi Meet en un servidor VPS de Raiola Networks.

Requisitos de Jitsi Meet

Los requisitos mínimos de funcionamiento de Jitsi Meet no son altos, aunque si queremos hacer reuniones multitudinarias, debemos tener en cuenta que vamos a necesitar más recursos.

Si simplemente queremos una instalación de Jitsi Meet para 2 a 5 personas reunidas , con 2 GB de memoria RAM en el servidor tendremos más que suficiente.

Si queremos reuniones grandes con 10, 20 o 30 personas conectadas al mismo tiempo a Jitsi, lo ideal es tener al menos 8 GB de memoria RAM.

Por otro lado, si queremos grabar las reuniones con la funcionalidad de grabación de Jitsi, es importante tener 8 GB de memoria RAM en el servidor donde alojamos la instalación.

La conectividad es uno de los puntos más importantes, ya que si tenemos una reunión con calidad 720p, cada usuario conectado requerirá 2,5 Mbps por segundo y si la reunión es a 1080p, cada usuario conectado requerirá 4-5 Mbps.

La conectividad es uno de los puntos más importantes, ya que si tenemos una reunión con calidad 720p, cada usuario conectado requerirá 2,5 Mbps por segundo y si la reunión es a 1080p, cada usuario conectado requerirá 4-5 Mbps.

Instalar Jitsi Meet en un servidor Linux

En primer lugar, en el momento de contratar el servidor VPS, tendremos que elegir el sistema operativo con el que queremos trabajar.

Antes de empezar, es muy importante que apuntes tu dominio o subdominio que vas a utilizar para acceder a Jitsi Meet a la dirección IP del servidor VPS o servidor dedicado donde vas a instalar Jitsi.

Esto puedes hacerlo apuntando un registro A utilizando los servidores DNS de tu dominio.

En este caso, te recomendamos instalar Debian 13, la última versión de Debian que existe en el momento de escribir este artículo.

Lo primero que debemos hacer es acceder por SSH al servidor y nos encontraremos algo similar a esto:

Como siempre, lo primero que debemos hacer es actualizar todos los paquetes a la última versión; para ello utilizamos el siguiente comando:

sudo apt update && sudo apt upgrade

En este caso, ya tenemos el sistema operativo completamente actualizado:

Ahora vamos a instalar el paquete "app-transport-http" con el siguiente comando:

sudo apt install apt-transport-https

Como curiosidad, en la imagen anterior puedes ver que cuando actualizas tu Debian en un servidor VPS o servidor dedicado de Raiola Networks, la actualización se realiza desde nuestro mirror de software libre, desde donde miles de usuarios descargan cada día software libre: https://mirror.raiolanetworks.com/

Después de instalarlo, vamos a ejecutar el siguiente comando para instalar algunos paquetes necesarios:

apt install -y apt-transport-https curl gnupg2

Ahora vamos a añadir el repositorio de Jitsi a nuestra instalación Debian, para ello utilizamos los siguientes comandos:

curl -fsSL https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/jitsi-keyring.gpg

echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jitsi-keyring.gpg] https://download.jitsi.org stable/' | tee /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list > /dev/null

Y por último, lanzamos un "apt update" para actualizar todos los paquetes del repositorio que acabamos de añadir:

apt update

Ahora vamos a añadir los repositorios desde donde vamos a instalar OpenJDK 17, necesario para que Jitsi funcione. Vamos a hacerlo con los siguientes comandos:

wget -qO - https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/key/public | gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/adoptium.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/adoptium.gpg] https://packages.adoptium.net/artifactory/deb $(awk -F= '/^VERSION_CODENAME/{print$2}' /etc/os-release) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/adoptium.list

Volvemos a tirar otro apt update:

apt update

Y ahora instalamos el paquete:

apt install -y temurin-17-jdk

Tras esto, podemos verificar la versión de Java que se ha instalado en nuestro servidor utilizando este comando:

java -version

Lo siguiente que debemos hacer es instalar Jitsi Meet, y para ello vamos a utilizar el siguiente comando:

apt install -y jitsi-meet

Ahora se instalará Jitsi y todo lo que necesita para funcionar.

Durante el proceso de instalación nos aparecerá una ventana como esta donde debemos introducir el hostname (dominio o subdominio) que hemos apuntado a la dirección IP del servidor anteriormente.

Una vez introducido el hostname y después de darle a "Aceptar" tendremos que esperar a que continúe la instalación, pero antes de finalizar, nos aparecerá algo similar a esto:

Lo que nos dice es que se generará un certificado SSL gratuito con Lets Encrypt para el hostname a través del que accederemos a la interfaz web de Jitsi.

Simplemente debemos pulsar en "Aceptar" para continuar.

En la siguiente ventana, seleccionaremos la opción "Let´s Encrypt certificates" y pulsamos aceptar:

Como siempre que utilicemos Lets Encrypt, lo siguiente será introducir nuestro email para que se pueda generar el certificado SSL gratuito:

Lo siguiente que nos pedirá es si queremos instalar el soporte para telefonía, es decir, que los participantes puedan utilizar una llamada telefónica para unirse a las reuniones. Normalmente, esto siempre se selecciona "NO", salvo que tu caso específico tenga esta necesidad y sepas configurarlo correctamente:

Tras esto, la instalación continuará hasta el final.

Cuando acabe, podrás ver algo similar a esto en la terminal SSH de tu servidor:

¿Y ahora? ¿Que debemos hacer ahora?

Pues simplemente debes utilizar tu navegador web para acceder a tu instalación de Jitsi utilizando el hostname que has apuntado a la dirección IP del servidor al principio del proceso de instalación.

Es posible que las primeras veces te salga algo como esto:

Esto ocurre porque el certificado SSL Lets Encrypt que le hemos pedido al instalador que generase puede tardar unos minutos en ser válido.

Como siempre en estos casos, podemos avanzar simplemente pulsando el botón "Avanzado", aunque depende de tu navegador web.

Una vez que accedemos a Jitsi, podremos ver algo similar a esto, desde donde ya podrás crear reuniones y llamadas grupales:

Si necesitas ayuda para poner tu servidor VPS a funcionar con Jitsi Meet, contacta con nosotros y un sysadmin profesional de nuestro departamento de sistemas te ayudará con tu instalación.