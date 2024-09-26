¿Qué es un servidor DNS?
Un servidor DNS es la plataforma que permite acceder a una web escribiendo su nombre de dominio en lugar de su dirección IP. Existe porque recordar la IP numérica de cada página sería inviable. El proceso empieza en el servidor recursivo y pasa por los servidores raíz, TLD y autoritativo hasta devolver la IP correcta.
Seguro que has escuchado hablar de las famosas DNS. Si te preguntas qué es un servidor DNS, empezaremos por decirte que es una de esas tecnologías que sirven para darte la experiencia de navegación que tanto disfrutas cada día.
Y es que muchas personas no son conscientes de ello o saben poco sobre los elementos que componen Internet tal y como lo conocemos. Hablamos de direcciones IP, servidores, hosting y a lo que nos dedicaremos en este artículo, que son los servidores DNS.
Ya sabes que el blog de Raiola incluye información práctica sobre diferentes temas vinculados al universo de las páginas web. Además de consejos, soluciones a errores y novedades de este sector. Vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo de las DNS.
- ¿Qué es un servidor?
- ¿En qué consiste el término DNS?
- ¿En qué consisten los servidores DNS?
- ¿Cómo funciona el sistema de DNS?
- Tipos de servidores DNS
- Servidor recursivo de DNS
- Servidor DNS de nombres raíz
- Servidor DNS de nombres TLD
- Servidor DNS de nombres autoritativo
- ¿Cómo es el proceso de una consulta DNS?
- ¿Para qué sirve el DNS en tu sitio web?
- Orígenes del sistema DNS
- ¿El sistema DNS está regulado?
- ¿Qué son los registros DNS?
- ¿Cómo se configura el DNS de un dominio?
- Obtén un DNS y hosting para tu página web
¿Qué es un servidor?
Lo primero que debemos tratar es qué es un servidor. Como tal vez ya sepas, tu servidor se basa en múltiples equipos, similares a los ordenadores que conoces, y que tienen la función de atender las solicitudes de un cliente y ejecutar lo que este demande, siempre según su programación.
Un ejemplo de esto son los servidores que alojan páginas web, y permiten que estas respondan a las peticiones que realizan los usuarios al navegar por ellas. Alojan, además, los datos y el código de su funcionamiento.
¿En qué consiste el término DNS?
DNS son siglas que se traducen en “Sistema de Nombres de Dominio”, y es un método que permite la traducción de las direcciones IP de los sitios web en sus nombres de dominio, como los conocemos. Por ejemplo, raiolanetworks.es.
Detrás de este nombre existe una dirección IP que, en general, no utilizamos de forma consciente ni conocemos, ya que sería muy complicado recordar cuál es el número para cada sitio web que visitamos.
Imagina tener que recordar cada dirección IP de todo sitio web. Un listado infinito de números y puntos para cada página. Algo que resultaría impensable si lo que buscamos es optimizar y hacer más sencilla la navegación. Para esto se inventó el DNS.
Gracias a este sistema, como veremos, es posible asignar a una web una dirección según su marca. Algo que mejora la experiencia de usuario y, claro, es operativo.
¿En qué consisten los servidores DNS?
Ahora que ya sabes qué es un servidor y el DNS por separado, vamos a verlo en su conjunto. Verás que no es nada complicado.
Cuando hablamos de servidor DNS, nos referimos a un software que se encarga de llevar a cabo las funciones del sistema de nombres de dominio. Es la plataforma que permite que las direcciones IP se asocien al dominio que está estipulado, y puedas acceder fácilmente a la web, cómo estás acostumbrado.
De forma simplificada, es como si se tratara de una agenda telefónica automatizada, debido a que cuando tú pones el dominio de una página web, esta se encarga de hacer la búsqueda de la dirección IP adecuada, y realiza la conexión. Por así decirlo, traduce y automatiza los procesos.
En suma, un servidor DNS es el que se encarga de recibir y dar respuesta a todas las solicitudes asociadas al DNS.
¿Cómo funciona el sistema de DNS?
El funcionamiento del sistema DNS implica un grupo de servidores que tienen la información de los dominios y subdominios. Cuentan con la capacidad de llevar dichos datos a los servidores asociados, según el sistema jerárquico y las peticiones. Aunque parezca una idea compleja, es bastante sencillo de entender con el ejemplo de antes.
Volviendo a la analogía de agenda telefónica, cada dominio es un nombre, y cada teléfono es una dirección IP. Lo que significa que, cuando alguien ejecuta una petición de un número telefónico por su nombre, el servidor que almacena los datos los aporta, y resuelve esta solicitud de forma automática.
Ahora bien, para poder efectuar esta función existe una gran red de servidores que están repartidos por el mundo, y que distribuyen las zonas geográficas. Forman así una red descentralizada, donde funciona el sistema DNS.
Debido a que se trata de un sistema descentralizado, existen servidores DNS secundarios con un funcionamiento independiente, que resuelve una solicitud si el servidor primario no puede ejecutarla.
De esta manera, se asegura que haya capacidad operativa en todo momento. Así, aunque haya un imprevisto en un nodo, se podrá acceder a la página web.
Tipos de servidores DNS
Existen cuatro tipos de servidores DNS, cada uno cumple una función dentro de toda la red y el proceso de una consulta.
Son indispensables para que se realice la conexión entre el cliente y la IP del servidor de origen. Veamos cómo funcionan en detalle:
Servidor recursivo de DNS
Este tipo de servidor es el que se encarga de llevar a cabo la petición del cliente, hecha desde el navegador, a través de los distintos tipos de servidores DNS para resolver la consulta. Actúa recibiendo la respuesta y transfiriendo al siguiente nivel en la cadena del proceso.
Servidor DNS de nombres raíz
En el proceso de solución de una consulta DNS, esta sería la primera ubicación para dar con la dirección IP. Este servidor tiene la función como de un índice donde se almacenan las direcciones más específicas para encontrar el dominio, haciendo el proceso más eficaz.
Servidor DNS de nombres TLD
Este servidor de nombres TLD es el que se encarga de almacenar y proveer las direcciones donde se encuentran las direcciones IP de los dominios. Esto, siempre bajo la extensión que se solicitó como por ejemplo el “.com” o “.net”. De esta forma, resulta más fácil el proceso de búsqueda.
Servidor DNS de nombres autoritativo
Este es el último servidor DNS que se encarga de brindar la dirección IP específica al dominio que se solicitó. Es la última sección de la búsqueda y devuelve esa información al servidor principal.
Es importante destacar que este puede devolver la dirección IP solo si cuenta con los permisos y el acceso al registro que se solicita.
¿Cómo es el proceso de una consulta DNS?
Ahora que ya sabes cuáles son los tipos de servidores DNS y sus funciones, resulta más sencillo comprender cómo es el proceso de resolución de una consulta DNS.
De forma resumida, funciona de la siguiente manera:
- El cliente escribe en su navegador el nombre de dominio y así comienza la búsqueda, con una petición que llega al servidor DNS recursivo.
- Después, el recursivo transfiere la solicitud al servidor de nombres de raíz, quién responderá con la dirección del servidor de dominio TLD que almacena la información correspondiente a la búsqueda del usuario.
- De esta forma, el recursivo puede dirigirse al servidor TLD y consultar la dirección del servidor de nombres autoritativo que almacena la IP buscada.
- Por último, el servidor recursivo solicitará la dirección IP adecuada al dominio con el que se inició la búsqueda, y el servidor de nombres autoritativo se encargará de aportarla.
- En este punto, el servidor que se encarga de realizar toda la gestión, le da la dirección IP al navegador, y este realiza la solicitud HTTP.
- Para finalizar, el servidor que está conectado a esa dirección, IP carga los datos correspondientes a la solicitud y el navegador se encarga de mostrar la página web.
Por increíble que parezca, este proceso sucede en cuestión de segundos. Es genial conocer cómo funciona Internet y el sistema de nombres de dominio, ¿verdad?
¿Para qué sirve el DNS en tu sitio web?
Después de ver qué es un servidor DNS, toca analizar cómo funciona. Se puede resumir en la idea de que un servidor DNS sirve para indicarle al navegador en qué servidor se encuentra una página web, y así poder establecer contacto con el hosting.
Cada página web está almacenada en un servidor que te ofrece una empresa, y a este servicio se le conoce como hosting. Para acceder a un servidor, es necesario tener la dirección IP única que lo identifique.
Es por eso que se le asigna un nombre de dominio a cada dirección IP de una página web y, así, las personas pueden acceder a él. Para esto sirve todo el sistema DNS.
¿Por qué? Porque Internet funciona bajo el protocolo de direcciones IP, lo que significa que para acceder una página web se necesitan cargar diversos elementos, como texto, imágenes, vídeos, etc.
Con todo, para empezar las transferencias de paquetes es preciso que el navegador conozca la dirección IP de origen y establecer una interacción inicial. De otra manera, no es posible que las cosas funcionen.
Así, como los usuarios no pueden memorizar direcciones IP, se utiliza un sistema de traducción que funciona como una biblioteca. Esta interfaz de traducción entre el ser humano y la máquina permite la comunicación a través del sistema DNS, y por eso es tan útil.
Orígenes del sistema DNS
Este sistema tiene su origen en la década de los 80, cuando la cantidad de ordenadores conectados a una red aumentaba. Se hacía muy necesaria una solución para establecer conexiones sin memorizar la dirección IP.
Dado que el sistema de direcciones IP no estaba diseñado para su fácil memorización ni interpretación por los usuarios, y debido a la expansión de Internet, se creó el sistema DNS. Sin embargo, no se popularizó ni tuvo gran importancia hasta la década de los noventa.
Este sistema se generó con niveles jerárquicos, con índices, terminaciones, extensiones y demás elementos, para facilitar la construcción, búsqueda y que fuese realmente funcional. Algo que culminó en que se convirtiera en el traductor estándar de direcciones IP que se usa en todo el mundo. Funciona de maravilla.
¿El sistema DNS está regulado?
Como todo sistema que crece y pasa a ser una herramienta masiva, actualmente el DNS está regulado por un organismo que registra los nombres y se encarga de la gestión del protocolo a nivel mundial, junto con las direcciones IP, y que se llama ICANN.
En la actualidad, es muy fácil registrar un dominio, y completar el proceso de asociación a una dirección IP para que se muestre una página web. Sin embargo, antiguamente este proceso no era tan fácil, ni tan rápido como lo hacemos en Raiola Networks.
¿Qué son los registros DNS?
No se debe confundir servidores DNS con registros DNS, ya que son elementos distintos de un sistema.
Los registros DNS son aquellos que tienen como función el almacenamiento de la información de un nombre de dominio. Permiten que un dominio se asocie a una dirección IP o un correo electrónico. Además, también se puede indicar qué tipo y servidor de correo electrónico usa, y a dónde se puede redireccionar un dominio.
Dada su función, es como una guía donde se establece la dirección IP que debe asociarse a un dominio, con la opción de poder modificarse y que esta información se almacene en los servidores DNS.
¿Cómo se configura el DNS de un dominio?
Para crear tu sitio web, necesitas un servidor donde alojarla. Eso, o lo habitual, que es contratar un servicio que ofrezca esta infraestructura, que se conoce como hosting web.
Como empresa que ofrece este servicio, en Raiola Networks nos encargamos de registrar tu dominio y configurarlo automáticamente cuando nos contratas para ello.
En caso de que ya lo tengas y necesites migrar tu página web, el procedimiento es sumamente fácil con nosotros. Rellenas un formulario dentro del panel de configuración, que se te da una vez contratas tu hosting.
Cuando se migra el DNS del servidor y pasa a una dirección nueva, es importante destacar que se produce un proceso que se llama propagación. Implica un plazo de 24 a 72 horas, en el que el sitio web no estará disponible.
Este proceso, básicamente, consiste en renovar la dirección donde se va a encontrar la web una vez se realice la búsqueda. Una analogía útil es imaginar una persona que se muda y tiene que avisar a sus amigos de su nueva dirección, para que sepan dónde pueden visitarlo.
Afortunadamente, en el Sistema DNS se efectúa automáticamente, y en la actualidad sucede de forma rápida. Cada vez tarda menos esa “mudanza”.
Obtén un DNS y hosting para tu página web
En Raiola Networks te ofrecemos diferentes opciones de hosting según tus necesidades y lo que quieras hacer con tu página. Incluimos el registro de tus dominios que, según el plan que contrates, puede cambiar.
Además, te aportamos un proceso de migración totalmente gratuito cuando quieres traer tu página web a nuestros servidores, por lo que no tendrás que preocuparte de procesos complejos. Nuestro equipo de expertos se encargará de ello. Lo hacemos fácil.
Disfruta de una página web con una configuración adecuada de DNS y un hosting de calidad para que tengas un rendimiento ideal. ¿Hablamos de tu hosting?
moises eliud garcia salas14/11/2018 a las 13:49
Si uno sale del pais, hay algun problema con el servidor DNS?
Saludos
Daniel15/11/2018 a las 16:10
No deberías tener ningún problema, aunque depende de los servidores DNS que estés utilizando en tu ordenador. Es decir, por lo general ningún proveedor de DNS debería poner ningún problema para que le hagan consultas desde cualquier red normal, pero no puedo hablar por todos los proveedores del mundo, jeje :)
Si te estás conectando desde una red que no es la que sueles usar y tienes problemas que crees que están relacionados con los servidores DNS que usas, ponte en contacto con el administrador de la red o con el proveedor de Internet que tengas; seguramente ellos puedan ayudarte.
moises eliud garcia salas17/11/2018 a las 02:16
Gracias
Ibrain Ramirez Ibarra03/12/2018 a las 16:19
Hola me pueden decir como creo mi propio servidor dns
Héctor Luaces10/12/2018 a las 10:22
Hola, Ibrain:
¿qué necesitas hacer?, ¿crear un servidor DNS privado?, ¿para qué entorno (Windows, Linux, etc.)?
En el caso de que no tengas conocimientos de administración y no quieras gestionarlo tu mismo puedes usar las DNS de CloudFlare para gestionar tus zonas.
Si nos das más detalles de lo que necesitas lo revisamos.
¡Un saludo!
Jesus Alonso15/02/2019 a las 23:31
Como se crea mi propio servidor DNS privado en ambiente de WIndows para publicar mi pagina con mi dominio y mi servidor de correos
Héctor Luaces19/02/2019 a las 09:40
Hola, Jesús:
en Windows tendrás que configurar un servidor y añadirle el rol de "servidor de nombres" para que se instale el servicio de nombres de Microsoft.
La gestión de un servicio de tal tipo escapa al alcance de este post y te recomiendo que revises la documentación de Microsoft para tal efecto, pues cada versión de Windows server tiene sus propias peculiaridades respecto a la administración de este servicio.
Un saludo.
Carlos Rojas07/03/2019 a las 12:02
Hola, me podrían ayudar por favor con las siguientes dudas: 1) ¿Cuándo en una red LAN se habla de Dominios (Por ejemplo: usuario_1/helpdesk donde el dominio es helpdesk), para que sirve el dominio? ¿funciona de la misma forma que un sistema de nombres de dominios?. 2) ¿Los nombres de dominio que son entregados desde un servidor DHCP para que sirven? Mis dudas me surgieron cuando en un router cisco estaba configurando un servidor DHCP en donde me pide un nombre de dominio (domain-name). Espero haber logrado ser claro y de antemano gracias por su ayuda.
Héctor Luaces11/03/2019 a las 16:22
Hola, Carlos:
1) Por norma general esos dominios se refieren al componente de mayor nivel en un esquema LDAP. Por ejemplo, si usas algún sistema como "Microsoft Active Directory", tendrás que tener un dominio asociado al mismo y es a ese mismo al que se refiere.
Ese dominio ha de tener, naturalmente, su propia configuración DNS, que es lo mismo que se explica aquí, aunque has de tener en claro que LDAP usa el dominio para más cosas, como en el caso que ilustras, que sirve para poder tener usuarios —o máquinas— clasificadas por dominios.
2) DHCP sirve IPs, no dominios. Es posible que estés mezclando conceptos de dominio y LDAP, ya que suelen ser tecnologías entremezcladas.
Si el router te pedía un "nombre de dominio" seguramente fuese para identificarte, en cuyo caso te pedirá tu usuario, contraseña y nombre de dominio, ya que el controlador del mismo será el responsable de identificarte.
Cualquier cosa nos dices.
Un saludo.
yasser22/06/2020 a las 19:48
enzziosavage26/05/2019 a las 20:40
cómo se empieza desde el principio ? es decir si yo quiero tener una página web que tenga una dirección ip y que esta aparezca en un dns para todos puedan hallarme como le hago ? a donde llamo, en donde pago ? a qué compañía debo dirigirme para que me aloje en su directorio DNS ??
Héctor Luaces27/05/2019 a las 08:47
Hola Enzziosavage:
Por norma general necesitarás dos cosas: un dominio y un alojamiento o hosting.
La mayoría de proveedores, como nosotros, te ofrecerán un panel para gestionar el DNS del dominio así como cualquier página web que quieras asociar al mismo.
Un saludo.
Hoy es el día de ...08/08/2019 a las 19:04
Si tengo 2 servidores dedicados uno en méxico y otro en España con la misma web, ¿Como se hace para que los visitantes vayan al servidor más cercano?
Muchas gracias de antemano
Héctor Luaces30/08/2019 a las 13:04
Miguel20/03/2020 a las 20:56
Mi mas sincero: GRACIAS ?
Andrea Barreiro23/03/2020 a las 11:43
¡Un saludo!
Ricardo Sexto15/04/2020 a las 06:21
Esta muy muy bien explicado el tema de DNS, partiendo de la diferencia entre sistemas DNS y servidores DNS. En otras páginas no lo explican tan bien como aquí.
Andrea Barreiro15/04/2020 a las 11:00
Patricia Marín27/04/2020 a las 07:32
Andrea Barreiro27/04/2020 a las 09:39
Patricio Palomino Barrionuevo22/06/2020 a las 18:50
Alvaro Fontela30/06/2020 a las 14:49
jose A.05/08/2020 a las 15:50
-a quien puedo reclamar esta falta de propagacion en esa zona. de donde puede venir el problema. el porblema viene ocurriendo parece que desde hace mas de un mes.
Alvaro Fontela10/08/2020 a las 10:52
Alvaro26/09/2020 a las 07:21
Felicitaciones por la manera de explicarlo todo de una manera comprensible y amena. Aplausos
Alvaro Fontela28/09/2020 a las 11:58
Rafael28/11/2020 a las 10:46
Que diferente es tener un conocimiento y saber hacerlo llegar a los demás, que te entiendan o demostrar que sabes mucho y no saber trasmitirlo.
GRACIAS, gracias.
Andrea Barreiro01/12/2020 a las 11:05
Laura16/02/2021 a las 10:12
Tengo una consulta, y te ruego me disculpes si la has explicado, prefiero preguntar que cometer un error que no sepa arreglar. Facebook business manager o suit, me pide lo siguiente: "A¡añade un registro TXT de DNS a tu host de dominios para demostrar que te pertenece".
Para ello me pide haga un registro DNS. Si no entendí mal tengo que AÑADIR UNA DNS, ¿cierto? ¿Sería una DNS privada en el cpanel/ dominios/editor de zonas?
Según lo que me pide, tengo que:
" Registro TXT de DNS"
Estos son los primeros pasos:
Entra en tu registrador de dominios y ve a la sección de registros de DNS.
Añade este registro TXT en tu configuración de DNS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(no la pongo porque no sé si puede ser pública).
Mil gracias por atender mi duda.
Un abrazo
Laura
Alvaro Fontela23/02/2021 a las 18:44
Neo17/12/2021 a las 10:47
Tengo una cuestión.
Si tengo varios dominios con terminaciones diferentes … ¿cómo hacer que todas las que no tengan web apunten a la de la web?
Por ejemplo:
Imaginemos que registro dominio.com dominio.es dominio.fr dominio.it (reservados para multi idioma pero sin desarrollar esos idiomas)
Pero solo tengo la web con el dominio.com
¿Cómo hacer para que todas las que no tienen web apunten a dominio.com y en caso de que la gente cometa el error sean redirigidas?
Gracias,
Alvaro Fontela30/12/2021 a las 23:41
Jorge19/04/2023 a las 08:23
Sois unos cracks
Andrea Barreiro19/04/2023 a las 12:34
Alvaro Fontela25/04/2023 a las 19:09
Gra05/05/2023 a las 11:07
Disculpa si se deduce de tu explicación, pero no llego a la respuesta. Te explico:
Quiero registrar un dominio que usa DNSSEC en un registrador de dominios diferente a mi alojamiento. El servidor de DNS de mi alojamiento (que no registra dominios) no admite DNSSEC. He estado mirando y lo que me dicen es... Registrar el dominio en la empresa A, Alojarlo en la empresa B, pero no utilizar su servidor de nombres, sino contratar un alojamiento externo de DNS, que admita DNSSEC, en la empresa C.
En mi empresa de alojamiento no me aseguran la calidad del servicio, pero es lo que me insinúan como solución. No lo veo ni claro, ni sé si realmente es posible o conveniente.
¿Podrías aclararme este punto? ¿Se puede tener el dominio en un sitio, la web en otro y las DNS en otro? Si es posible, mi web irá a pedal o puede ser odo normal?
Gracias y disculpa si estoy preguntando algo descabellado o de ignorante total.
Un saludo
Alvaro Fontela05/05/2023 a las 12:26