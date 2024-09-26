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Un servidor DNS es la plataforma que permite acceder a una web escribiendo su nombre de dominio en lugar de su dirección IP. Existe porque recordar la IP numérica de cada página sería inviable. El proceso empieza en el servidor recursivo y pasa por los servidores raíz, TLD y autoritativo hasta devolver la IP correcta.

Seguro que has escuchado hablar de las famosas DNS. Si te preguntas qué es un servidor DNS, empezaremos por decirte que es una de esas tecnologías que sirven para darte la experiencia de navegación que tanto disfrutas cada día.

Y es que muchas personas no son conscientes de ello o saben poco sobre los elementos que componen Internet tal y como lo conocemos. Hablamos de direcciones IP, servidores, hosting y a lo que nos dedicaremos en este artículo, que son los servidores DNS.

Ya sabes que el blog de Raiola incluye información práctica sobre diferentes temas vinculados al universo de las páginas web. Además de consejos, soluciones a errores y novedades de este sector. Vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo de las DNS.

Índice del artículo































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¿Qué es un servidor?

Lo primero que debemos tratar es qué es un servidor. Como tal vez ya sepas, tu servidor se basa en múltiples equipos, similares a los ordenadores que conoces, y que tienen la función de atender las solicitudes de un cliente y ejecutar lo que este demande, siempre según su programación.

Un ejemplo de esto son los servidores que alojan páginas web, y permiten que estas respondan a las peticiones que realizan los usuarios al navegar por ellas. Alojan, además, los datos y el código de su funcionamiento.

¿En qué consiste el término DNS?

DNS son siglas que se traducen en “Sistema de Nombres de Dominio”, y es un método que permite la traducción de las direcciones IP de los sitios web en sus nombres de dominio, como los conocemos. Por ejemplo, raiolanetworks.es.

Detrás de este nombre existe una dirección IP que, en general, no utilizamos de forma consciente ni conocemos, ya que sería muy complicado recordar cuál es el número para cada sitio web que visitamos.

Imagina tener que recordar cada dirección IP de todo sitio web. Un listado infinito de números y puntos para cada página. Algo que resultaría impensable si lo que buscamos es optimizar y hacer más sencilla la navegación. Para esto se inventó el DNS.

Gracias a este sistema, como veremos, es posible asignar a una web una dirección según su marca. Algo que mejora la experiencia de usuario y, claro, es operativo.

¿En qué consisten los servidores DNS?

Ahora que ya sabes qué es un servidor y el DNS por separado, vamos a verlo en su conjunto. Verás que no es nada complicado.

Cuando hablamos de servidor DNS, nos referimos a un software que se encarga de llevar a cabo las funciones del sistema de nombres de dominio. Es la plataforma que permite que las direcciones IP se asocien al dominio que está estipulado, y puedas acceder fácilmente a la web, cómo estás acostumbrado.

De forma simplificada, es como si se tratara de una agenda telefónica automatizada, debido a que cuando tú pones el dominio de una página web, esta se encarga de hacer la búsqueda de la dirección IP adecuada, y realiza la conexión. Por así decirlo, traduce y automatiza los procesos.

En suma, un servidor DNS es el que se encarga de recibir y dar respuesta a todas las solicitudes asociadas al DNS.

¿Cómo funciona el sistema de DNS?

El funcionamiento del sistema DNS implica un grupo de servidores que tienen la información de los dominios y subdominios. Cuentan con la capacidad de llevar dichos datos a los servidores asociados, según el sistema jerárquico y las peticiones. Aunque parezca una idea compleja, es bastante sencillo de entender con el ejemplo de antes.

Volviendo a la analogía de agenda telefónica, cada dominio es un nombre, y cada teléfono es una dirección IP. Lo que significa que, cuando alguien ejecuta una petición de un número telefónico por su nombre, el servidor que almacena los datos los aporta, y resuelve esta solicitud de forma automática.

Ahora bien, para poder efectuar esta función existe una gran red de servidores que están repartidos por el mundo, y que distribuyen las zonas geográficas. Forman así una red descentralizada, donde funciona el sistema DNS.

Debido a que se trata de un sistema descentralizado, existen servidores DNS secundarios con un funcionamiento independiente, que resuelve una solicitud si el servidor primario no puede ejecutarla.

De esta manera, se asegura que haya capacidad operativa en todo momento. Así, aunque haya un imprevisto en un nodo, se podrá acceder a la página web.

Tipos de servidores DNS

Existen cuatro tipos de servidores DNS, cada uno cumple una función dentro de toda la red y el proceso de una consulta.

Son indispensables para que se realice la conexión entre el cliente y la IP del servidor de origen. Veamos cómo funcionan en detalle:

Servidor recursivo de DNS

Este tipo de servidor es el que se encarga de llevar a cabo la petición del cliente, hecha desde el navegador, a través de los distintos tipos de servidores DNS para resolver la consulta. Actúa recibiendo la respuesta y transfiriendo al siguiente nivel en la cadena del proceso.

Servidor DNS de nombres raíz

En el proceso de solución de una consulta DNS, esta sería la primera ubicación para dar con la dirección IP. Este servidor tiene la función como de un índice donde se almacenan las direcciones más específicas para encontrar el dominio, haciendo el proceso más eficaz.

Servidor DNS de nombres TLD

Este servidor de nombres TLD es el que se encarga de almacenar y proveer las direcciones donde se encuentran las direcciones IP de los dominios. Esto, siempre bajo la extensión que se solicitó como por ejemplo el “.com” o “.net”. De esta forma, resulta más fácil el proceso de búsqueda.

Servidor DNS de nombres autoritativo

Este es el último servidor DNS que se encarga de brindar la dirección IP específica al dominio que se solicitó. Es la última sección de la búsqueda y devuelve esa información al servidor principal.

Es importante destacar que este puede devolver la dirección IP solo si cuenta con los permisos y el acceso al registro que se solicita.

¿Cómo es el proceso de una consulta DNS?

Ahora que ya sabes cuáles son los tipos de servidores DNS y sus funciones, resulta más sencillo comprender cómo es el proceso de resolución de una consulta DNS.

De forma resumida, funciona de la siguiente manera:

El cliente escribe en su navegador el nombre de dominio y así comienza la búsqueda, con una petición que llega al servidor DNS recursivo.

Después, el recursivo transfiere la solicitud al servidor de nombres de raíz, quién responderá con la dirección del servidor de dominio TLD que almacena la información correspondiente a la búsqueda del usuario.

quién responderá con la dirección del servidor de dominio TLD que almacena la información correspondiente a la búsqueda del usuario. De esta forma, el recursivo puede dirigirse al servidor TLD y consultar la dirección del servidor de nombres autoritativo que almacena la IP buscada.

Por último, el servidor recursivo solicitará la dirección IP adecuada al dominio con el que se inició la búsqueda, y el servidor de nombres autoritativo se encargará de aportarla.

En este punto, el servidor que se encarga de realizar toda la gestión, le da la dirección IP al navegador, y este realiza la solicitud HTTP.

Para finalizar, el servidor que está conectado a esa dirección, IP carga los datos correspondientes a la solicitud y el navegador se encarga de mostrar la página web.

Por increíble que parezca, este proceso sucede en cuestión de segundos. Es genial conocer cómo funciona Internet y el sistema de nombres de dominio, ¿verdad?

¿Para qué sirve el DNS en tu sitio web?

Después de ver qué es un servidor DNS, toca analizar cómo funciona. Se puede resumir en la idea de que un servidor DNS sirve para indicarle al navegador en qué servidor se encuentra una página web, y así poder establecer contacto con el hosting.

Cada página web está almacenada en un servidor que te ofrece una empresa, y a este servicio se le conoce como hosting. Para acceder a un servidor, es necesario tener la dirección IP única que lo identifique.

Es por eso que se le asigna un nombre de dominio a cada dirección IP de una página web y, así, las personas pueden acceder a él. Para esto sirve todo el sistema DNS.

¿Por qué? Porque Internet funciona bajo el protocolo de direcciones IP, lo que significa que para acceder una página web se necesitan cargar diversos elementos, como texto, imágenes, vídeos, etc.

Con todo, para empezar las transferencias de paquetes es preciso que el navegador conozca la dirección IP de origen y establecer una interacción inicial. De otra manera, no es posible que las cosas funcionen.

Así, como los usuarios no pueden memorizar direcciones IP, se utiliza un sistema de traducción que funciona como una biblioteca. Esta interfaz de traducción entre el ser humano y la máquina permite la comunicación a través del sistema DNS, y por eso es tan útil.

Orígenes del sistema DNS

Este sistema tiene su origen en la década de los 80, cuando la cantidad de ordenadores conectados a una red aumentaba. Se hacía muy necesaria una solución para establecer conexiones sin memorizar la dirección IP.

Dado que el sistema de direcciones IP no estaba diseñado para su fácil memorización ni interpretación por los usuarios, y debido a la expansión de Internet, se creó el sistema DNS. Sin embargo, no se popularizó ni tuvo gran importancia hasta la década de los noventa.

Este sistema se generó con niveles jerárquicos, con índices, terminaciones, extensiones y demás elementos, para facilitar la construcción, búsqueda y que fuese realmente funcional. Algo que culminó en que se convirtiera en el traductor estándar de direcciones IP que se usa en todo el mundo. Funciona de maravilla.

¿El sistema DNS está regulado?

Como todo sistema que crece y pasa a ser una herramienta masiva, actualmente el DNS está regulado por un organismo que registra los nombres y se encarga de la gestión del protocolo a nivel mundial, junto con las direcciones IP, y que se llama ICANN.

En la actualidad, es muy fácil registrar un dominio, y completar el proceso de asociación a una dirección IP para que se muestre una página web. Sin embargo, antiguamente este proceso no era tan fácil, ni tan rápido como lo hacemos en Raiola Networks.

¿Qué son los registros DNS?

No se debe confundir servidores DNS con registros DNS, ya que son elementos distintos de un sistema.

Los registros DNS son aquellos que tienen como función el almacenamiento de la información de un nombre de dominio. Permiten que un dominio se asocie a una dirección IP o un correo electrónico. Además, también se puede indicar qué tipo y servidor de correo electrónico usa, y a dónde se puede redireccionar un dominio.

Dada su función, es como una guía donde se establece la dirección IP que debe asociarse a un dominio, con la opción de poder modificarse y que esta información se almacene en los servidores DNS.

¿Cómo se configura el DNS de un dominio?

Para crear tu sitio web, necesitas un servidor donde alojarla. Eso, o lo habitual, que es contratar un servicio que ofrezca esta infraestructura, que se conoce como hosting web.

Como empresa que ofrece este servicio, en Raiola Networks nos encargamos de registrar tu dominio y configurarlo automáticamente cuando nos contratas para ello.

En caso de que ya lo tengas y necesites migrar tu página web, el procedimiento es sumamente fácil con nosotros. Rellenas un formulario dentro del panel de configuración, que se te da una vez contratas tu hosting.

Cuando se migra el DNS del servidor y pasa a una dirección nueva, es importante destacar que se produce un proceso que se llama propagación. Implica un plazo de 24 a 72 horas, en el que el sitio web no estará disponible.

Este proceso, básicamente, consiste en renovar la dirección donde se va a encontrar la web una vez se realice la búsqueda. Una analogía útil es imaginar una persona que se muda y tiene que avisar a sus amigos de su nueva dirección, para que sepan dónde pueden visitarlo.

Afortunadamente, en el Sistema DNS se efectúa automáticamente, y en la actualidad sucede de forma rápida. Cada vez tarda menos esa “mudanza”.

Obtén un DNS y hosting para tu página web

En Raiola Networks te ofrecemos diferentes opciones de hosting según tus necesidades y lo que quieras hacer con tu página. Incluimos el registro de tus dominios que, según el plan que contrates, puede cambiar.

Además, te aportamos un proceso de migración totalmente gratuito cuando quieres traer tu página web a nuestros servidores, por lo que no tendrás que preocuparte de procesos complejos. Nuestro equipo de expertos se encargará de ello. Lo hacemos fácil.

Disfruta de una página web con una configuración adecuada de DNS y un hosting de calidad para que tengas un rendimiento ideal. ¿Hablamos de tu hosting?