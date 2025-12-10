En algunas ocasiones, tras una actualización de N8N puede ser que tengamos que hacer un reset de la contraseña de administrador, aunque también puede ser el caso de que nos hayamos olvidado nuestra contraseña y nos hayamos quedado fuera, en la pantalla de login:

Solucionar esto puede parecer fácil con el botón "Recover password", pero en el 99% de los casos obtendremos un mensaje como este:

Antes de nada, este proceso es solo para cuando tenemos N8N funcionando sobre Docker, no aplica a un N8N instalado sobre un hosting Node.js.

Para resetear la contraseña, simplemente debemos ejecutar el siguiente comando:

n8n user-management:reset

Si estamos utilizando Easy Panel como panel de control, podremos ir directamente a la interfaz de Easy Panel y pulsar el botón de "Consola" en la ficha del contenedor Docker de N8N del que queramos resetear la contraseña:

Con esto abriremos una ventana como esta, donde debemos pulsar sobre el botón "SH":

Una vez que tenemos la consola abierta, pegamos el comando anterior y lo ejecutamos; la respuesta de la consola será similar a esta:

Ahora debemos cerrar la consola y reiniciar el contenedor Docker desde Easy Panel:

Ahora solo debemos esperar a que vuelva a arrancar N8N para ir a la interfaz web y podremos ver que nos aparecerá de nuevo el asistente para crear la cuenta de administrador:

Una vez que volvamos a introducir nuestros datos, tendremos el dashboard principal de N8N delante con todas nuestras automatizaciones y workflows.

En caso de no utilizar Easy Panel y utilizar directamente Docker sin ningún panel de control, debemos en primer lugar identificar desde la consola SSH el nombre del contenedor Docker.

Este método es el que debes utilizar en los servidores VPS para N8N de Raiola Networks, ya que ejecutan Docker sin panel de control.

docker ps

Una vez que tengamos el nombre del contenedor, debemos ejecutar el comando reset dentro del contenedor:

docker exec -u node -it [NOMBRE_CONTENEDOR] n8n user-management:reset

Con esto ya estará la parte de la tarea que debemos realizar desde la terminal y podremos seguir desde la interfaz gráfica de N8N tal y como hemos hecho en el caso de tenerlo funcionando en un servidor con Easy Panel.