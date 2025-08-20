N8N se ha convertido en un software único como sistema de automatizaciones opensource, y esto en parte es por su flexibilidad y adaptación. Podemos instalar N8N de varias formas diferentes utilizando Docker o directamente en NodeJS.

Esto quiere decir que puedes instalar N8N en nuestros servidores VPS Cloud, pero también instalarlo N8N en nuestro hosting para NodeJS, incluso tenemos un producto que es un servidor VPS con N8N preinstalado.

En este artículo vamos a ver cómo instalar N8N en un hosting con NodeJS paso a paso.

En primer lugar, podemos instalar N8N en el dominio principal del hosting NodeJS o en otro dominio o subdominio, si lo vas a hacer en otro dominio o subdominio debes añadir en primer lugar ese nuevo dominio o subdominio, antes de continuar con el proceso.

Puedes seguir el siguiente tutorial para añadir un nuevo dominio o subdominio a cPanel: https://raiolanetworks.com/blog/anadir-dominio-subdominio-cpanel/

Cuando ya tenemos el dominio o subdominio añadido, vamos a empezar accediendo a cPanel a nuestro hosting NodeJS y buscamos el siguiente icono:

Al pulsar sobre este icono, podremos ver la siguiente interfaz en cPanel:

Debemos pulsar el botón "Create application" para empezar a desplegar N8N en nuestro hosting. Después de pulsar el botón, podremos ver una interfaz similar a esta:

Como puedes ver, debemos seleccionar algunos parámetros importantes:

Versión de NodeJS (Node.js version): Debemos seleccionar la versión de NodeJS que queramos instalar, en nuestro caso la última disponible (22.17.0 en el momento de publicar este artículo).

Modo de aplicación (Application mode) : Debemos seleccionar "Production" o "Producción".

Raíz de la aplicación (Application root): Debemos especificar la ruta donde se instalará la aplicación. Debe coincidir la ruta configurada en NodeJS con la ruta a la que está apuntando el dominio. Yo, en mi caso, lo pondré en "n8n".

URL de aplicacion (Application URL) : Aquí podemos especificar el dominio o subdominio donde se va a instalar la aplicación (el principal o previamente añadido, si no no aparecerá en el listado), pero también podremos especificar una subcarpeta para instalar la aplicación, yo en mi caso lo dejaré en la raíz del dominio principal del hosting.

Archivo de inicio de la aplicación (Application startup file): Configuramos "app.js", aunque esto se puede cambiar posteriormente si es necesario.

Ahora, en la parte de abajo de la interfaz anterior, vamos a introducir las variables del entorno una por una con el botón enlace "Add variable" o "Añadir variable":

Las variables del entorno de N8N que tienes que introducir son estas:

N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE - true

N8N_BASIC_AUTH_USER - [username]

N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD - [password]

N8N_HOST - set to 0.0.0.0

WEBHOOK_URL - [https://tudominioejemplo.com]

Evidentemente, en [username] y en [password] debes poner tus propios datos, al igual que en la URL del webhook.

Por otro lado, ten en cuenta que N8N tiene bastantes más variables del entorno, algunas ya las hemos mencionado en el centro de ayuda de Raiola Networks, pero estas son las imprescindibles para que funcione N8N correctamente.

Una vez que tenemos listo todo, debemos pulsar el botón "Create" que hay arriba a la derecha. Para que te sirva de ejemplo, debería quedar algo similar a lo que puedes ver en la captura anterior, aunque con los datos adaptados a tu caso concreto.

Después de pulsar el botón "Create", si todo está correcto, la interfaz cambiará a algo similar a esto:

Y se creará la estructura de archivos y carpetas necesaria para un proyecto NodeJS en la cuenta de hosting:

Ahora debemos entrar por SSH a la cuenta de hosting utilizando un cliente SSH como Putty.

Por si no lo sabes, debes utilizar la dirección IP o tu dominio y el puerto 11022, junto con tu usuario y contraseña de la cuenta de hosting.

Si el acceso esta correcto, podras ver algo similar a esto:

Si tienes algún problema para entrar por SSH a tu plan de hosting, contacta con nuestro departamento de soporte y te ayudaremos. También puedes seguir esta guía, ya que el procedimiento es exactamente el mismo que para el hosting elastico: https://raiolanetworks.com/ayuda/acceder-ssh-hosting-elastico/

Una vez dentro de la terminal SSH, en primer lugar vamos a ejecutar el comando que nos sale arriba de todo al acabar de añadir la aplicacion a cPanel:

¿Por que hacemos esto? Pues por qué nos llevará directos a la carpeta de N8N que hemos configurado para la aplicación, donde debemos ejecutar el resto de comandos:

Ahora, introducimos el siguiente comando en la terminal SSH para inicializar NPM:

npm init -y

Esto hará que se cree el package.json:

Y ahora vamos a instalar N8N en nuestro hosting para NodeJS con el siguiente comando:

npm install n8n

El tiempo de instalación puede variar dependiendo de la potencia contratada en el hosting NodeJS, pero puede tardar unos minutos. Ten en cuenta que N8N es una aplicación bastante compleja que cada vez es más pesada.

Cuando finalice, podrás ver algo similar a esto en la terminal SSH:

Ahora nos vamos a la interfaz de cPanel, concretamente a la aplicación y cambiamos el parámetro "Archivo de inicio de la aplicación" o "Application startup file". Pondremos esto: CODIGO - node_modules/n8n/bin/n8n

Tendria que quedar algo similar a esto:

Al cambiar esto, guardamos y reiniciamos la aplicación NodeJS para que se apliquen los cambios.

Al principio, puede que te aparezca algo similar a esto, ya que N8N no arranca de forma instantanea si lo comparamos con una aplicacion PHP:

Pero acabará arrancando y te aparecerá el asistente de configuración inicial de N8N para que puedas crear tu cuenta de administrador:

A partir de aquí, después de crear tu cuenta de administrador, ya puedes empezar a automatizar con N8N.

Si quieres aprender más cosas sobre N8N, en nuestro centro de ayuda podrás encontrar bastante documentación: https://raiolanetworks.com/ayuda/n8n/

Si necesitas almacenar datos de tus automatizaciones creadas y gestionadas con N8N y quieres hacerlo en el mismo hosting Node.js, te recomendamos instalar NocoDB.