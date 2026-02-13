Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Anteriormente, en otro artículo, ya vimos cómo instalar OpenClaw en un servidor VPS con el método oficial, y ahora vamos a continuar justo donde lo dejamos en ese artículo, en la parte de configuración inicial u onboarding.

Si ya hemos instalado OpenClaw en nuestro servidor, podremos ver algo similar a esto en la terminal SSH:

En esta guía rápida vamos a hacer la configuración inicial básica, configurando lo mínimo imprescindible para que OpenClaw funcione y posteriormente poderle pedir el resto de configuraciones de APIs y servicios directamente por chat para que se autoconfigure a si mismo.

Empezamos seleccionando "QuickStart" en el menú que podemos ver en la captura de pantalla anterior. Esto nos llevará directos a la selección de modelo de IA que queremos utilizar de forma nativa en nuestro OpenClaw:

¿Qué modelo debemos configurar? Pues aquí depende mucho de para qué quieras tu asistente de IA OpenClaw, pero... quédate con que los mejores resultados actualmente los está dando con Claude, es decir, el asistente, si usamos Claude es mucho más inteligente, aunque hay que tener en cuenta que usar Claude por API es caro.

La recomendación de la mayoría de la gente es realizar la configuración inicial al menos con Claude 4.5 Opus, y posteriormente cambiar el modelo de IA por uno más barato como Claude 4.5 Haiku.

La diferencia entre utilizar Claude 4.5 Opus y Claude 4.5 Haiku está en que el primero puede tener un coste de aproximadamente 0,10$ por mensaje y el segundo 0,0005$ por mensaje. Por resumirlo mucho y que veas un ejemplo.

Así que en este caso, vamos a seleccionar Anthropic u OpenRouter, ya que en ambos casos podremos conectarnos por API a un modelo de Claude.

Yo en mi caso, como soy fan de OpenRouter (además de fan de Claude), voy a hacer la configuración con un API Key de OpenRouter y voy a seleccionar OpenRouter:

Después de esto, voy a seleccionar "OpenRouter API Key" para que me permita insertar el API Key de OpenRouter:

Ahora debemos insertar la clave de API de OpenRouter:

Si no tienes una cuenta de OpenRouter, mi recomendación es que te la crees antes de nada desde aquí y es recomendable que metas algo de saldo en la cuenta para poder utilizar los modelos más potentes: https://openrouter.ai/

La principal ventaja de OpenRouter es que podrás utilizar muchos modelos de IA directamente desde ese servicio y en muchos casos a un precio inferior al de los servicios oficiales (aunque no siempre).

Esto también quiere decir que, para cambiar el modelo de IA posteriormente en tu OpenClaw, será fácil si lo haces con OpenRouter.

Después de pegar el API Key de tu cuenta de OpenRouter con clic derecho y tras verla en pantalla como en el siguiente ejemplo, debemos pulsar ENTER:

Ahora nos permitirá elegir qué modelo de IA queremos utilizar para nuestro OpenClaw dentro de OpenRouter:

Yo voy a utilizar Claude Opus 4.5 para la configuración, como ya he comentado, por lo que simplemente selecciono el modelo en la pantalla de la captura anterior y pulsamos ENTER.

Después de esto, OpenClaw nos pedirá que configuremos el método de entrada y salida de información, es decir, el método con el que nos comunicamos con nuestro OpenClaw.

Como puedes ver en la siguiente captura de pantalla, hay unos cuantos métodos de comunicación, muchos bastante conocidos:

La mayoría de la gente configura Telegram como canal de comunicación para OpenClaw, y es lo que vamos a hacer en esta guía, por lo que, tras seleccionar la opción (la primera opción) y pulsar ENTER, nos llevará a una pantalla como la que puedes ver en la siguiente captura de pantalla:

Ahora debes crear un bot de Telegram. Para hacer esto debes ir a tu Telegram y buscar un usuario llamado @BotFather:

Ahora debemos escribirle /newbot en el chat y pulsar ENTER:

Ahora nos irá guiando por un asistente simple para la creación del nuevo bot donde simplemente nos pedirá un nombre para el nuevo bot y cuando se lo hayamos proporcionado, nos dará el token que debemos copiar y pegar a la consola SSH donde estamos haciendo el onboarding de OpenClaw:

Después de pegar la key del nuevo bot de Telegram que acabamos de crear para comunicarnos con nuestra instalación de OpenClaw, pulsamos ENTER y lo siguiente que nos preguntará OpenClaw durante el onboarding es si queremos configurar skills ahora:

No te voy a mentir, a partir de aquí, ya podríamos abandonar este asistente de onboarding de OpenClaw y realizar cualquier otra configuración mediante el chat, utilizando la capacidad de autoconfigurarse de nuestro nuevo asistente de IA.

Por esa razón vamos a responder con "No" a la pregunta "Configure skills now?" que nos hace OpenClaw en la pantalla de la captura anterior.

Al hacer esto, se instalará el Gateway, que es indispensable para tener nuestro OpenClaw siempre funcionando para lo que necesitemos. Podemos decir que el Gateway es lo que hace que OpenClaw sea OpenClaw, ya que es lo que hace que esté siempre latente y proactivo.

Cuando se instale, OpenClaw nos hará esta pregunta:

Dejamos la opción recomendada para continuar la configuración específica desde la terminal en lugar de instalar la interfaz web.

La interfaz web no es que sea mala, pero puede ser un problema de seguridad importante si la exponemos a Internet, y al instalar OpenClaw en un servidor VPS accesible desde Internet, si hacemos que la interfaz web cargue desde un puerto (aunque esté tokenizada), estaremos exponiéndola a Internet, así que para minimizar riesgos, cualquier configuración específica la haremos desde la consola SSH.

Después de esto OpenClaw empezará a funcionar; lo sabremos por esta pantalla:

Ahora podremos probar si funciona directamente desde la terminal SSH, simplemente escribiendole:

Pero... Hemos configurado Telegram, así que para qué vamos a estar escribiéndole por consola, si podemos hacerlo directamente por el bot de Telegram que acabamos de configurar.

La primera vez que hacemos un /start o inicializamos el bot de Telegram que hemos creado, nos aparecerá algo como esto:

Debemos ejecutar el siguiente comando en nuestra terminal SSH, saliéndonos de la versión CLI o línea de comandos de OpenClaw con la combinación de teclas "CONTROL + C"

openclaw pairing approve telegram <tucodigoqueapareceentelegram>

Tras ejecutar el comando, si el código está correcto, nos aparecerá algo como esto:

Después de esto, ya podremos escribirle a nuestro bot de Telegram y esto nos pondrá en comunicación directa con nuestra instalación de OpenClaw:

A partir de aquí, podremos hablar con nuestro asistente de IA OpenClaw y podremos empezar a utilizarlo sin limitaciones.

Además, si queremos realizar cualquier cambio en la configuración, solo tendremos que pedírselo, como en este ejemplo que puedes ver a continuación en estos dos ejemplos:

A partir de aquí, las posibilidades o lo que puedes hacer con OpenClaw es simplemente impresionante e infinito; no existe un único camino, puedes configurar tu asistente de IA como tú quieras y de la forma que tú quieras.