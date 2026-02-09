Raiola Networks
Cómo instalar OpenClaw (Clawdbot) en un servidor VPS

Cómo instalar OpenClaw (Clawdbot) en un servidor VPS

Desde que apareció Clawbot, que después pasó a llamarse Moltbot y ahora se llama OpenClaw, no ha parado de sonar en boca de todo el mundo, y no es para menos, ya que es un asistente de IA que puede hacer cosas simplemente increíbles conectándolo por API a cualquier modelo de IA.

Cuando apareció Clawbot (ahora OpenClaw) se extendió por Internet el rumor de que se necesitaba un Mac Mini para funcionar, pero esto ya fue desmentido varias veces.
Realmente, su desarrollador lo que quiso decir es que se necesitaba un Mac Mini con una CPU ARM para ejecutar un modelo local, pero si quieres usar modelos por API como Claude o ChatGPT, puedes instalarlo en cualquier sistema que esté funcionando 24/7, como por ejemplo un servidor VPS Cloud de Raiola Networks.

Y precisamente esto es lo que vamos a ver en este tutorial; vamos a ver cómo instalar OpenClaw (antes Clawbot) en un servidor VPS Cloud de Raiola Networks.

Antes de que empieces, es importante que tengas en cuenta que, para instalar y realizar la configuración inicial de OpenClaw, vas a necesitar acceder por la terminal SSH a tu servidor.

En primer lugar, antes de instalar OpenClaw en tu servidor, debes contratarlo: https://raiolanetworks.com/servidores-vps/

servidores vps cloud de raiola networks

Los requisitos de OpenClaw no son altos; recomiendan 2 GB de memoria RAM, por lo que con un servidor VPS Cloud 2 es más que suficiente. Aunque si quieres simplemente probar, puedes contratar un VPS Cloud 1 y ampliarlo si fuese necesario en el futuro.

IMPORTANTE: Lo ideal es que, en el momento de contratar el servidor VPS, elijas Ubuntu 24.04 como sistema operativo, ya que es el que tiene mayor compatibilidad con OpenClaw y es el que vamos a utilizar en esta guía.

Te podemos decir desde YA, que OpenClaw es un software que consume bastantes recursos si lo utilizas. Aunque no ejecutes modelos de IA locales, su consumo puede ser alto si lo que buscas es un asistente de IA proactivo.

Una vez que tenemos el servidor VPS contratado, nos ha tenido que llegar un email similar a este:

correo bienvenida vps cloud raiola networks

En este ejemplo de correo de bienvenida puedes ver que nos llega una contraseña de acceso como administrador o root.

Para conectarnos mediante terminal SSH podemos utilizar varias herramientas; una de ellas es Putty: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Aunque también podemos usar la "Terminal" de Windows (ojo, no el CMD, sino la herramienta que tiene de nombre "Terminal") o la terminal de Linux o Mac.

En este caso vamos a utilizar la Terminal de Windows para hacer el proceso de instalación de OpenClaw, pero puedes utilizar la herramienta que más se adapte para el sistema operativo que estés utilizando en tu ordenador.

Si quieres aprender a utilizar la terminal SSH, te dejamos aquí este artículo que tenemos publicado en nuestro blog: https://raiolanetworks.com/blog/ssh/

Como hemos dicho, vamos a usar los datos del correo de bienvenida que hemos puesto arriba de ejemplo para acceder por Terminal:

terminal de windows

Para eso, debemos escribir esto que puedes ver a continuación, usando la dirección IP de tu servidor VPS contratado, evidentemente.

ssh root@123.456.789.123

Aquí tienes un ejemplo de la línea ejecutada en la terminal y lo que debe salirte:

terminal de windows ssh

En la pantalla que puedes ver en la captura de pantalla anterior, nos pide que escribamos "yes" y pulsemos ENTER.

Al hacerlo, nos pedirá la contraseña:

contraseña ssh terminal windows

Copiamos y pegamos la contraseña desde el email de bienvenida; para ello usamos simplemente el clic derecho y con eso ya se copiará en la terminal. Pulsamos ENTER y es posible que de primeras no nos autentifique por SSH, pero si volvemos a probar, ya nos dejará entrar y nos saldrá algo similar a lo que puedes ver en la siguiente captura de pantalla:

terminal ssh openclaw

Ahora ya podremos continuar con la instalación de OpenClaw, para ello debemos ejecutar el siguiente comando:

curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash

Al ejecutarlo, podremos ver algo así en la terminal SSH y debemos esperar a que termine el proceso de instalación:

instalar openclaw

El proceso de instalación de OpenClaw puede tardar unos minutos, ya que en primer lugar se instalará Node.JS y posteriormente se instalará Git, para al final instalar OpenClaw:

instalando openclaw en un servidor VPS

Cuando finalice la instalación, podremos ver algo similar a esto en la terminal SSH:

openclaw instalado clawbot

En este momento, el proceso de instalación de OpenClaw ya habrá terminado y a partir de aquí empezará el proceso de configuración inicial.

Para continuar a partir de aquí, debemos seleccionar "Yes" en el aviso o mensaje de la captura anterior y esto nos llevará a empezar el proceso de onboarding:

onboarding openclaw

Con esto, OpenClaw (antes Clawbot) estará funcionando y listo para empezar a configurarlo.
Aunque este asistente de IA es capaz de autoconfigurarse, para tener esta capacidad, antes debemos realizar el proceso de configuración inicial u onboarding.

Álvaro Fontela

Álvaro Fontela

Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.

