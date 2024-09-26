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Los bots son programas que automatizan tareas largas o repetitivas en la red y funcionan las 24 horas sin intervención humana. Entre los usos positivos están la indexación en buscadores, la publicación automática en redes sociales, el seguimiento de precios y stock, y la monitorización web. Frente a ellos, los bots dañinos realizan ataques, spam o scraping.

Muchas de las tareas que realizas por Internet son largas y repetitivas. En ocasiones, te encuentras con que debes realizar alguna acción una y otra vez o que necesitas estar 24 horas dedicándole tu tiempo para que no se te escape nada. Es aquí donde entran los bots para ayudarte a llevar a cabo muchas de estas tareas.

En los últimos años, cada vez se oye más el término "bot". Su uso es común y te habrás encontrado con muchos en Internet en tu día a día, pero seguro que te preguntas: ¿qué es un bot en realidad y qué usos puede llegar a tener?

En este artículo te voy a aclarar qué es un bot y para qué sirven los bots.

Índice del artículo





























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¿Qué es un bot?

Un bot es un software o programa informático preparado para realizar tareas repetitivas a través de Internet como si de un humano se tratase, es decir, con cierta inteligencia. Por ejemplo: alguna vez habrás usado un sistema de reconocimiento de voz. Este sistema es capaz de llevar a cabo la acción que deseas: buscar un restaurante, poner tu canción favorita… El programa o programas encargados de realizar estas tareas son los llamados bots.

¿Qué tipos de bots hay?

Cuando hablamos de lo que es un bot, debemos tener en cuenta que se pueden clasificar en varias categorías, según su funcionalidad y propósito principal.

En internet te puedes encontrar numerosos tipos de bots con diversos propósitos. Debes tener cuidado: no todos quieren ayudarte, algunos son maliciosos.

Una categoría común es la de bots de conversación, que incluye a los asistentes virtuales y a los chatbots diseñados para interactuar con usuarios a través de mensajes de texto o voz. Estos bots se utilizan en servicios de atención al cliente, aplicaciones de mensajería y plataformas en línea para proporcionar información, responder preguntas y realizar tareas específicas mediante la simulación de conversaciones humanas.

ChatGPT es un bot de conversación que seguro que conoces.

Otra categoría importante abarca los bots de redes sociales. Estos bots se especializan en la interacción automatizada en plataformas sociales como Twitter, Instagram o Facebook. Pueden seguir a usuarios, dar likes, programar publicaciones y facilitar la gestión de perfiles en redes sociales.

Además, existe una categoría de bots especializados, que son los bots diseñados para tareas específicas, como los web crawlers utilizados para recopilar información en la web, los bots de comercio electrónico que facilitan la realización de compras en línea o los bots para la automatización de procesos empresariales.

Para poder conocerlos todos un poco más a fondo, voy a mostrarte los principales bots haciendo distinción entre los “bots buenos” y los “bots malos”.

¿Para qué sirven los bots y cuáles son los bots más comunes?

Ahora que ya sabes qué es un bot y qué tipos hay (a grandes rasgos), te voy a explicar para qué sirven. A continuación, te muestro algunos de los los bots más usados.

Bot bueno: Rastreador web, crawler web, araña web, indexador web o indizador web

Un rastreador web o crawler web es un programa informático que utilizan los buscadores (Google, Yahoo o Bing, entre otros) que va navegando por Internet siguiendo todos los hipervínculos o enlaces que va encontrando por las diferentes páginas. Durante este proceso el rastreador web recopila información de cada sitio. Luego la analiza en base una serie de “reglas” para posicionar o listar por orden las webs que consideran más relevantes o que aportan mejor contenido para el usuario.

Si aún no te has peleado con este tipo de bot para lograr posicionar tu web en lo más alto, seguro que lo acabarás haciendo. Como bien sabes, posicionar tu web es una de las claves principales para tener éxito online.

Si tu página va creciendo los rastreadores pasarán habitualmente a analizar tu contenido. Un archivo importante de tu web relacionado con este tipo de bot es el robots.txt. Si quieres saber más sobre él, te aconsejo que leas nuestro Manual explicativo del robots.txt para WordPress.

Además, en nuestros planes de hosting tienes la herramienta llamada “AwStats”, en la cual puedes ver un resumen detallados de los 25 bots que más se han paseado por tu web.

Bot bueno: BOT de redes sociales

Pocas cosas nuevas podemos decir de las redes sociales (RR. SS., SM o social media), pues actualmente ya forman parte fundamental del día a día de la gente. En estas comunidades puedes compartir lo que desees y tienes el escaparate perfecto para darte a conocer al mundo.

Es frecuente encontrarse con bots en Twitter, Instagram o Telegram. Es aquí donde abundan diversos bots que te ayudan a potenciar tu web. Muchos de ellos se encargan de publicar contenido de forma automatizada para tener a tus seguidores informados en todo momento.

Un ejemplo práctico sería el uso de uno de estos bots para publicar automáticamente las últimas ofertas de tu tienda online, haciéndolas llegar a un gran público y sin mover un dedo.

Otra práctica, también muy común, es usarlos para inflar el número de seguidores o el alcance de tus mensajes, aunque debes recordar no abusar demasiado de las “trampas”.

Bot bueno: Bots de monitorización de precios y bots de notificación de disponibilidad

Los bots de monitorización de precios son herramientas diseñadas para rastrear y analizar los precios de productos o servicios en línea. Su principal función es recopilar información sobre los precios actuales de productos específicos en diversos sitios web de comercio electrónico. Estos bots se usan para obtener datos actualizados sobre fluctuaciones de precios, identificar ofertas y tomar decisiones de compra. En definitiva, ayudan a los consumidores a aprovechar oportunidades de ahorro al comprar productos al mejor precio posible.

Por otro lado, los bots de notificación de disponibilidad sirven para informar a los usuarios cuando un producto deseado vuelve a estar disponible en el inventario. Estos bots monitorizan de manera automática las existencias de los sitios web de comercio electrónico y, cuando detectan que un artículo está nuevamente en stock, envían notificaciones inmediatas a los usuarios interesados. Así, el consumidor recibe la información en tiempo real y puede realizar la compra antes de que el producto vuelva a agotarse. ¡Seguro que has usado alguno!

Bot bueno: Monitorizar tu web

Desde hace ya muchos años y gracias a la popularidad de Internet, el número de usuarios y empresas que se han creado su propia web ha aumentado considerablemente. Si tú eres uno de ellos, sabrás que es muy importante que tu web esté activa de forma continua y que tengas un buen rendimiento. Es por ello que hay herramientas que se encargan de monitorizar tu web mediante un sistema de bots. Estos están analizando continuamente tu web comprobando su rendimiento y su uptime.

En nuestros servidores para WordPress ofrecemos la posibilidad de instalar uno de ellos por defecto, en este caso Vikinguard.

Bot bueno: Envío de correo masivo

Es muy habitual realizar envíos de correo a múltiples cuentas a la vez, pues muchas veces te encontrarás en la situación de tener que hacer llegar a cientos de personas la misma información. Esto es lo que se conoce como envío de correo masivo: se envía un mensaje a cientos o miles de personas a la vez.

Existen bots que puedes programar para realizar envíos de correo masivo a tus usuarios.

Esto es muy cómodo para enviar avisos a tus clientes de que has publicado un nuevo artículo o una nueva promoción de tu tienda. Otros puede ayudarte a realizar envíos cada cierto tiempo para llamar la atención de tus usuarios o que le recuerden que se han dejado algo en el carrito.

Bot bueno: Chatbot

Los chats son un medio de comunicación que ya lleva muchos años con nosotros. No obstante, con los años han cambiado mucho. Ahora incorporan nuevas tecnologías que consiguen que un chat sea mucho más que una conversación entre dos o más personas.

El chatbot es el bot más popular actualmente, ya que su mayor distintivo es que se basa casi por completo en la famosa Inteligencia Artificial. Estos bots son capaces de mantener conversaciones con personas y llegar a realizar ciertas órdenes que les indiquemos.

Un ejemplo sería el uso de un chatbot para tu tienda online, actuando como si de un vendedor se tratase.

Bot malo: Ataques

Hasta ahora solo te he mostrado la “parte buena” de Internet, pero ten en cuenta que la red también tiene su parte hostil. Por ejemplo: cada día se realizan muchísimos ataques. Cuando me refiero a ataques, te hablo de aquellos actos en los cuales se busca dañar un sistema ajeno u obtener acceso a él de forma ilícita.

Es muy frecuente encontrarse con redes de bots que están atacando de forma continua a servidores. Estos sistemas usan cantidades elevadas de equipos (propios o ajenos, tras infectarlos) para lanzar ataques contra uno o varios servidores.

El ataque más frecuente mediante este sistema es el de denegación de servicio (DDoS). Por eso, todos nuestros servidores cuentan con un sistema de seguridad específico para hacer frente a este tipo de ataques.

Para que te hagas una idea, esta imagen muestra los ataques de denegación de servicio que se realizan en un momento cualquiera del día:

Bot malo: Bots de búsquedas de vulnerabilidades informáticas

Como bien sabes, Internet fue fue creado por humanos y no somos perfectos. Es por ello que hay múltiples errores o fallos en los sistemas que hay en funcionamiento. En un gran número de veces, estos fallos no se detectan al momento y los usuarios maliciosos pueden usarlos para realizar un ataque sobre ese sistema o aplicación. Todos estos fallos, que pueden ser explotados para comprometer el sistema, son las llamadas "vulnerabilidades".

Para evitarlas, te recomiendo que tengas tus aplicaciones actualizadas. Esto no es un capricho mío: en muchas ocasiones, estas aplicaciones necesitan actualizarse porque hay algún fallo de seguridad que ha expuesto una vulnerabilidad.

En el momento en el que una vulnerabilidad es detectada, son muchos los bots que se utilizan para localizar todas aquellas aplicaciones que aún no han sido actualizadas para explotar esa vulnerabilidad.

Bot malo: SPAM BOT

Estoy seguro de que, con solo leer la palabra "spam", ya te van a entrar escalofríos. Al fin y al cabo, es uno de los problemas con los que fácilmente has tenido que lidiar día a día. Como comentaba antes, el mundo de Internet también es hostil y el correo electrónico es el medio perfecto para llegar al mayor número de personas posibles. Existen bots preparados para recolectar cuentas de correo electrónico por todo Internet y, posteriormente, hacer envíos masivos a todas ellas.

Ya sea mediante correos publicitarios o buscando la estafa, tu bandeja de entrada puede haberse llenado de correos que ni has solicitado, ni te interesan. Todos estos correos son spam y buscan que alguna de las miles de personas que lo han recibido piquen y lo abran para engañarlas o bombardearlas de publicidad.

Debes tener cuidado con estos correos, pues aunque muchos son detectados por los filtros anti-spam, son diversos los que se cuelan en tu bandeja de entrada haciéndose pasar por tu banco, tienda favorita o red social. En una gran mayoría, su objetivo es engañarte para conseguir información personal o estafarte.

Bot malo: Fuerza bruta

Al leer el nombre puede que te haya venido a la mente una rebelión de robots que han empezado a usar su fuerza contra todo. Lejos de esto, la “fuerza bruta” en la red hace referencia a intentos de acceso a algún área privada a la fuerza, es decir, intentando probar suerte continuamente hasta dar con los datos correctos.

Los medios mejoran día a día y cada vez los equipos pueden realizar cálculos de forma más rápida.Es por ello que los sistemas de seguridad se van quedando obsoletos y las contraseñas deben ser cada vez más rebuscadas. De esta forma, se necesitará mucho más tiempo para que un ordenador puede adivinar por fuerza bruta tu contraseña.

Para que te hagas una idea, una contraseña de 6 caracteres numéricos son 1 millón de combinaciones, pero una contraseña de 6 caracteres combinando números y letras son más de 2 mil millones de combinaciones. Imagínate cuántas combinaciones puede haber si le añadimos caracteres especiales y, con más caracteres, sale un número que ni sabrías leer.

Está claro que, si esto lo tiene que realizar una persona, puede estar toda su vida sin conseguir nada. Como ya te habrás imaginado, también hay bots que se usan para esto. Mediante un diccionario de contraseñas, algún dato personal o puro azar, un bot puede ir por diversos sitios probando miles de contraseñas en un par de minutos.

Es por esto mismo que te encuentras tantas veces en la situación de que casi tengas que poner tu contraseña en forma de jeroglífico, pues una contraseña sencilla y usada en varios sitios puede ser muy fácil de adivinar para un bot.

Llegados a este punto, te preguntarás cómo puedes proteger tu web de todos estos ataques realizados por bots. Es muy simple: implementando un captcha. Este sistema permite distinguir a los humanos de los bots, bloqueando cualquier acceso malintencionado por uno de estos últimos.

Bot malo: Bot de scraping

Un bot de scraping es un tipo de programa informático diseñado para extraer información específica de sitios web de manera automatizada. Su función principal es navegar por páginas web, acceder a su código fuente y recopilar datos relevantes según los parámetros que se le hayan dado. Este proceso puede incluir la extracción de texto, imágenes, enlaces u otros tipos de información disponible en las páginas visitadas.

Los bots de scraping se usan para diversos propósitos: recopilar datos para análisis, monitorizar cambios en sitios web, realizar investigaciones de mercado o alimentar bases de datos, por ejemplo. Sin embargo, el scraping puede plantear preocupaciones éticas y legales, especialmente si se realiza sin el consentimiento del propietario del sitio web.

En algunos casos, los bots de scraping se programan para navegar por un gran número de páginas web en un corto período de tiempo, lo que genera carga adicional en los servidores del sitio y afecta a su rendimiento. Por esta razón, muchos sitios web implementan medidas de seguridad, como el archivo robots.txt, para controlar o limitar la actividad de estos bots y proteger su contenido contra extracciones no autorizadas.

Conclusión : Los bots me facilitan la vida

Ahora que ya sabes lo que es un bot y qué tipos de bots hay ya eres consciente de que, a pesar de que muchos han sido programados con fines fraudulentos, son más los que te pueden facilitar la vida. Realizan tareas que para cualquier persona serían inviables.

Cada vez son más los usos que se le dan a los bots y, en algunos casos, llegan a ser parte fundamental del día a día. Por ejemplo: vas conduciendo en tu coche y quieres llamar por teléfono. Entonces, dices en voz alta: “Llamar a Raiola”. Automáticamente, tu teléfono realiza la llamada sin tener que parar el coche. Otro ejemplo serían los bots que simulan un chat o que aciertan lo que piensas solamente con un par de preguntas.

En definitiva: los bots, por sí mismos, no son ni buenos ni malos. Somos nosotros los que elegimos con qué fin van a ser utilizados.

Y tú, ¿utilizas algún bot?, ¿para qué usas un bot? Déjame tu comentario y comparte tu opinión con nosotros.