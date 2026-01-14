Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Aunque durante mucho tiempo la configuración de la seguridad 2FA o Two Factor Auth para una cuenta en una instalación de N8N autoalojado era exclusiva de la versión Enterprise, actualmente podemos configurarlo en la versión gratuita siempre y cuando registremos de forma gratuita la instalación, es decir, que en el momento de hacer la instalación, la registremos con nuestro email para recibir una clave gratuita.

Para configurar el 2FA o Autenticación de Dos Factores en nuestra cuenta de N8N debemos dirigirnos a la sección "Personal" de la configuración "Settings" de nuestra instalación de N8N. Tiene una apariencia similar a esta:

Anteriormente ya vimos en un artículo cómo crear o añadir usuarios en N8N, pues la configuración del 2FA o autenticación de dos factores se hace también en "Settings", pero en otra sección.

Se puede acceder a "Personal" desde aquí:

Una vez que estamos donde se puede ver en la primera captura, debemos pulsar el botón "Enable 2FA" que hemos marcado en rojo en la primera captura de pantalla de este artículo.

Esto nos abrirá un popup como este que podemos ver a continuación con un QR:

Para hacer la verificación en dos pasos necesitas una aplicación específica de 2FA (autenticación de dos factores).

Aunque existen muchas aplicaciones que pueden hacer este trabajo, lo más habitual es utilizar Google Authenticator.

Debes instalar Google Authenticator en tu smartphone o tablet; dispone de versiones nativas tanto para iOS como para Android:

Google Authenticator para iOS (Apple) : https://apps.apple.com/es/app/google-authenticator/id388497605

Google Authenticator para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2

Una vez que tienes instalada la aplicación, debes entrar en ella y buscar la opción "Añadir código". Desde ahí podrás escanear el código QR que pudiste ver en la captura anterior.

No podemos seguir el proceso de configuración de 2FA en el smartphone debido a que, al ser una aplicación segura, ni en iOS ni en Android permite sacar capturas de pantalla dentro de la aplicación.

Después de escanear el QR con la aplicación Google Authenticator, nos saldrá una pantalla como la que puedes ver a continuación, con un código numérico temporal de 6 dígitos separados en 2 bloques:

Ese código temporal de 6 dígitos es el que debes poner en la pantalla del navegador web donde te apareció el QR, es decir, en esta:

Ten en cuenta que este código numérico es temporal, es decir, cambia cada ciertos segundos y se invalida; esto se hace por seguridad; de hecho, es una de las ventajas o puntos fuertes del 2FA mediante Google Authenticator.

Lo siguiente que podremos ver en pantalla tras introducir el código es algo similar a esto:

Debemos guardar estos códigos en un lugar seguro, ya que si por casualidad perdemos el dispositivo 2FA, nunca más podremos volver a entrar con nuestra cuenta de N8N.

Pulsamos el botón "Download Recovery Codes" y los guardamos en un archivo TXT en nuestro ordenador.

Ahora pulsamos el botón "I have downloaded my recovery codes" que podemos ver en la captura de pantalla anterior y... a partir de ahora tendremos el 2FA activado.

Cada vez que nos autentifiquemos con nuestro usuario y contraseña en N8N también debemos introducir el código temporal generado por la aplicación Google Authenticator que tenemos en nuestro smartphone.

Para desactivar el 2FA en N8N solo tenemos que pulsar el botón "Disable two-factor authentication" que puedes ver en la siguiente captura de pantalla de la sección "Personal" del panel de configuración de N8N:

Nos pedirá el código que genera la aplicación Google Authenticator una última vez, y con eso ya podremos desactivar el 2FA:

Con esto ya habremos mejorado bastante la seguridad de nuestra instalación N8N, sobre todo si todas las cuentas tienen configurado el 2FA.



Actualmente, la versión gratuita de N8N no permite forzar la configuración de 2FA para todas las cuentas de la instalación; para eso necesitamos la versión Enterprise y la acción se realizaría desde la sección "Users".

A día de hoy, configurar 2FA en cualquier instalación de N8N es absolutamente imprescindible si quieres proteger tus automatizaciones y workflows.