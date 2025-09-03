El archivo xmlrpc.php en WordPress realmente cumple su función, aunque muy poca gente sabe exactamente qué es y cómo funciona este archivo.

En este artículo no vamos a explicar exactamente lo que hace el archivo XMLRPC.PHP de WordPress, ya que lo explicamos en este artículo del blog: https://raiolanetworks.com/blog/xmlrpc-php-de-wordpress-que-es-y-como-protegerlo/

En este artículo vamos a centrarnos en desactivar el XMLRPC.PHP o la funcionalidad del protocolo XMLRPC de la instalación de WordPress directamente desde el funcions.php del theme activo.

Para hacer esto debemos introducir el siguiente snippet de código en el archivo functions.php del theme activo en WordPress o también lo podemos meter en nuestro plugin de funciones:

add_filter( 'xmlrpc_enabled', '__return_false' );

Una vez que guardamos y que vemos que el sitio web sigue funcionando y todo está correcto, el XMLRPC estará desactivado en la instalación.