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La activación manual de un tema se hace editando en phpMyAdmin los valores «template» y «stylesheet» dentro de la tabla de opciones de la base de datos. Sirve cuando el tema activo provoca errores y no hay acceso a Apariencia > Temas. El nombre correcto se comprueba en wp-content/themes mediante el administrador de archivos.

Hace un tiempo perdí acceso a una web por activar demasiadas medidas de seguridad y la lié parda. No podía acceder ni a la web ni al escritorio, ni al front-end ni al back-end.

Así que me tuve que buscar la vida. Te cuento lo que aprendí y cómo resolví mi problema paso a paso. Esto también te puede pasar cuando aparece una pantalla en blanco tras una actualización y no se puede acceder a la web.

Recuerda tener activados los backups regulares en tu sitio WordPress y, sobre todo, hacer una copia antes de cualquier actualización, por pequeña que parezca.

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Cómo gestionar temas en WordPress

Hasta el día de hoy, WordPress sigue necesitando un tema para funcionar. La forma tradicional de gestionar los temas de WordPress es desde el escritorio en la sección Apariencia >Temas.

Como podéis ver en la imagen de arriba, en el ejemplo que uso, en una instalación limpia, por defecto WordPress instala 3 temas y deja un tema por defecto activo. Ese tema de WordPress se usa para el diseño de nuestro sitio web.

Para cambiar el tema activo en un sitio WordPress solo tienes que hacer clic sobre otro tema instalado y ese tema será el tema por defecto o activo.

Ojo aquí que, al cambiar el tema, todo o parte del diseño al menos cambiará radicalmente y verás tu página como si estuviera rota o con el diseño patas arriba o pocho. No te asustes, eso después se arregla.

Como iba diciendo, tenía un error en el tema de mi sitio WordPress. Si habéis trasteado en la parte de la Salud del sitio de WordPress, veréis que dice que hay 3 temas y que dos están inactivos y que deberían borrarse. Pues bien, hay gente que dice que debes dejar al menos un tema de WordPress inactivo.

Ahora, ¿cómo cambiar el tema WordPress si no puedo acceder al sitio web ni al Escritorio? Aquí es donde entra en juego la base de datos.

Qué es phpMyAdmin y dónde lo encuentro

Aunque Álvaro Fontela explica lo que es phpmyadmin mucho mejor que yo, lo resumo brevemente. WordPress es un CMS compuesto de archivos y base de datos.

Para gestionar los archivos por FTP, necesitamos un administrador de archivos, tradicionalmente Filezilla. También podemos usar un gestor de nuestro panel de hosting.

Para consulta o modificación de una base de datos MySQL o MariaDB (las que usa un sitio PHP como WordPress), necesitamos un gestor de bases de datos y phpMyAdmin es la herramienta de referencia.

Desde phpMyAdmin podemos crear bases de datos, editarlas, crear y editar tablas, campos, etc.

Editar la base de datos de WordPress desde phpMyAdmin

Vale. Ahora que que ya sabemos lo que es una base de datos y qué es phpMyAdmin vamos a la raíz del problema.

El tema de WordPress por defecto está causando algún tipo de problema y la web no es accesible ni desde el navegador ni desde el panel de administración o escritorio del sitio web. Necesitamos reemplazarlo por otro haciendo una consulta y modificación en nuestra base de datos.

Por qué debes dejar un tema de WordPress desactivado

La lógica detrás de esta afirmación es tener la posibilidad de cambiar el tema de WordPress desde phpMyAdmin en caso de que el tema dé algún error.

Muchas cosas pueden ir mal en un tema: una mala actualización, un error al actualizar, alguna incompatibilidad con tu hosting...

Si quieres tener un plan b para acceder a tu sitio web cuando pierdes acceso al panel, debes dejar un tema extra instalado y desactivado (no puedes activar dos, no te preocupes). Si tienes más de dos, eso sí, borra el resto.

Pasos para activar un tema WordPress desde phpMyAdmin

Es muy sencillo activar el tema suplente desde phpMyAdmin. Vamos a poner manos a la obra en 5 sencillos pasos.

Paso 1 - Abrir la base de datos con phpMyAdmin

Ya hemos visto en la sección anterior dónde encontrar la herramienta. Simplemente, la abrimos y buscamos la pestaña de Bases de datos, es la primera a la izquierda.

Hacemos un clic sobre nuestra base de datos y pasamos al paso 2.

Paso 2 - Encontrar y hacer clic en la tabla _options

Atención con los prefijos de las tablas. Aunque en WordPress el prefijo por defecto es wp_, es una práctica habitual de seguridad cambiar el prefijo por otro para despistar a los malos.

Paso 3a - Averiguar dónde están y cómo se llaman nuestros temas

Claro, vas a Apariencia>Temas y ves cuáles están instalados. Pero claro, no tenemos acceso y al menos yo no tengo memoria para esas cosas.

Cero problemas: a través del administrador de archivos, que está justo encima de la sección de base de datos, podemos mirarlo en la carpeta nombre_de_tu_web>wp-content>themes y ver cuáles son los que están instalados.

Paso 3b - Encontrar el tema de WordPress en la tabla

Ahora que ya sabemos cómo se llaman los temas que tenemos instalados, volvemos a la tabla wp_options.

Si te fijas en la captura de arriba, en las filas 40 y 41 se encuentran el template y el stylesheet con el nombre del tema activo.

Paso 4 - Reemplazar el tema actual por alguno inactivo

El paso 4 es muy fácil: hacemos clic en Editar con el lápiz amarillo y reemplazamos el nombre con el de otro tema instalado.

Cuando haces clic en Editar se abre una ventana, cambias el valor con cuidado y buscas un botón que es Continuar. Haces clic y vuelves a la ventana anterior.

Este paso lo tienes que repetir dos veces, en las filas template y stylesheet.

Paso 5 - Corregir el problema que tenemos

Con esto, si lo hemos hecho despacio y bien, deberemos recuperar el acceso a la administración de nuestro sitio web.

Ya solo queda encontrar el problema con el tema que hemos desactivado, pero eso ya es otra película.

Recomendaciones sobre cómo cambiar el tema de WordPress con phpMyAdmin

No todo se resuelve con plugins. Necesitamos ampliar nuestros horizontes con temas de seguridad básicos que, a veces, requieren modificar archivos o bases de datos.

Aunque no sepamos mucho de WordPress, nunca es tarde para aprender poco a poco. Esto nos dará más seguridad y solvencia con nuestra web o con nuestros clientes según vamos avanzando. También nos ayudará a ir cobrando por servicios adicionales como el de soporte y mantenimiento, que es una forma de incrementar nuestros ingresos recurrentes de manera mensual.

Hoy hemos aprendido dónde está cada cosa y a hacer una consulta y edición básicas, con método. Aunque esto es algo que está muy fuera de la zona de confort de muchos de nosotros, es necesario evolucionar y realmente no es tan difícil.

En fin, como habéis visto, hay que ir perdiéndole miedo al servidor y a estas opciones más avanzadas. Con respeto, sí, hay que hacerlo despacio y paso a paso, ¿pero quién dijo miedo?

Como siempre, deja tus dudas o consultas en los comentarios y nos vemos en el próximo post.