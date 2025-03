Índice del artículo

























¿Cómo cambiar la contraseña en Linux?

Ten en cuenta que ninguno de los comandos que mencionaremos hoy requieren ningún tipo de instalación previa, por lo menos en las principales distribuciones Linux más usadas por la mayoría de usuarios, como pueden ser Debian, Ubuntu o Red Hat.

Comando para cambiar la contraseña en la terminal

passwd

passwd: contraseña cambiada correctamente

¿Qué hacer si la contraseña actual no es aceptada?

passwd: Incorrect password



Trata de iniciar sesión en otra terminal para verificar que efectivamente la contraseña no funciona.



Comprueba que estás en el usuario correcto. Para ello, puedes usar el código

whoami





Tal vez has intentado escribir la contraseña incorrecta demasiadas veces y el usuario está bloqueado. Prueba el comando

sudo passwd -S <nombre_usuario>





Si el estado de la cuenta es bloqueado, puedes desbloquearlo usando el comando

sudo passwd -u <nombre_usuario>





Otra alternativa es cambiar la contraseña en Linux como root, que veremos más adelante.



Si ninguna de las opciones funciona para ti, también puedes acceder al modo recuperación para recuperar la contraseña. No te preocupes, esto también lo veremos al final del post.



¿Cómo cambiar la contraseña de otro usuario en Linux?

/var/log/auth.log

Usar sudo para modificar la contraseña de otro usuario

sudo passwd <nombre_usuario>



"groups" : te reporta información de a qué grupo pertenece el usuario y, por lo tanto, sus permisos para ciertos recursos y archivos.

Forzar el restablecimiento de contraseña al iniciar sesión

sudo chage -d 0 nombre_usuario

¿Cómo cambiar la contraseña de root en Linux?

passwd

sudo passwd root

Activar y cambiar la contraseña de root

usermod -aG sudo nombre_usuario

Precauciones de seguridad al modificar root



Deshabilitar el inicio de sesión root vía SSH : es más seguro el acceso a través de una cuenta normal con permisos sudo.

Utilizar permisos sudo en lugar del usuario root , minimizamos así el riesgo.

Configurar la clave SSH en vez de contraseña únicamente . Si no tienes una, puedes generarla en tu equipo local fácilmente.

Limitar los intentos de inicio de sesión para que nadie pueda seguir tratando de acceder si mete erróneamente la contraseña

Cambiar el puerto por defecto de SSH, de esa manera se evitan muchos de los ataques que están automatizados.



¿Cómo restablecer la contraseña en Linux si la has olvidado?



En primer lugar, debes reiniciar el equipo

Antes de que se inicie el sistema operativo, debes acceder al menu GRUB.

Una vez dentro del menu GRUB selecciona "Opciones avanzadas > Recovery mode > Drop to root shell prompt"

A continuación activa el modo escritura en el sistema de archivos para poder cambiar la contraseña con el siguiente comando

mount -o remount,rw /



Para cambiar la contraseña en Linux del usuario root usa este comando

passwd root

si, en cambio, quieres cambiar la contraseña de cualquier otro usuario, puedes usar

passwd nombre_usuario



Para finalizar, escribe la nueva contraseña y reinicia el equipo de nuevo con el comando

reboot





Seguridad y buenas prácticas al cambiar la contraseña en Linux

