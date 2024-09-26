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FlareSolverr se instala en un VPS desplegando su contenedor Docker desde Easy Panel: creas un proyecto, añades un servicio, lo buscas en la pestaña «Aplicaciones» y pulsas «Crear». Actúa como proxy con Chrome headless para sortear la protección antibots de Cloudflare. Requiere Easy Panel instalado y, junto a N8N, entre 6 y 8 GB de RAM.

Cuando trabajamos con automatizaciones o con IA, es muy común tener que hacer scraping de sitios web para extraer ciertos datos o incluso sitios web enteros.

El problema que nos encontramos en muchos casos es que las webs que utilizan CloudFlare, nos ponen la tarea difícil con su protección antibots.

Para estos casos, existen sistemas como FlareSolverr, un scraper que podemos instalar mediante un contenedor Docker y que actúa como proxy para saltarse la protección contra bots de CloudFlare de forma automática (y gratuita).

Aunque realmente FlareSolverr no es infalible, lo que hace es levantar instancias de Google Chrome headless, y se comporta como un navegador web normal para conseguir no ser detectado por los sistemas antibot de CloudFlare.

Esto hace que, desde sistemas de automatización como N8N, nosotros podamos pedirle a FlareSolverr que acceda a una URL y nos devuelva el HTML del sitio web, con el que nosotros posteriormente realizaremos alguna operación utilizando automatizaciones o inteligencia artificial.

Para instalar FlareSolverr, mi recomendación es hacerlo desde Easy Panel, un panel de control para gestionar contenedores Docker del que ya hemos hablado varias veces en este sitio web (tanto en el blog como en el centro de ayuda de Raiola Networks).

Además, Easy Panel se utiliza comúnmente para instalar N8N utilizando Docker, ya que nos permite realizar ciertas acciones directamente desde una interfaz gráfica.

Antes de continuar, debes ver cómo instalar Easy Panel en tu servidor VPS:

Puedes ver cómo instalar Easy Panel en tu servidor VPS contratado en Raiola Networks siguiendo este contenido: https://raiolanetworks.com/ayuda/instalar-easy-panel-servidor-vps/

Una vez que tenemos instalado Easy Panel en el servidor VPS y estamos dentro del panel, podremos ver una interfaz como esta:

Lo primero que debemos hacer es crear un nuevo proyecto para añadir dentro el contenedor Docker. Evidentemente, podemos ponerle el nombre que queramos, ya que es simplemente organizativo:

Una vez que tenemos el nuevo proyecto creado en Easy Panel, simplemente pulsamos sobre el botón "Servicio" que hemos marcado en la siguiente imagen y podremos ver las categorías de las aplicaciones que podemos desplegar:

Debemos pulsar sobre la pestaña "Aplicaciones" para acceder al listado completo de aplicaciones o plantillas que podemos instalar fácilmente desde Easy Panel:





Aquí ya solo debemos buscar FlareSolverr en el listado; para esto podemos utilizar el buscador que puedes ver en la imagen anterior.

Una vez que encontramos FlareSolver, pulsamos sobre él y podremos ver un popup similar a este que puedes ver a continuación:

Yo siempre hago un cambio dentro de "App Service Image" para poner la versión con la etiqueta "latest", es decir, la última. Si te da igual tener la última versión, puedes dejarlo por defecto y pulsar directamente el botón "Crear".

Después de todo esto, simplemente debemos esperar a que se termine de desplegar el contenedor Docker de FlareSolverr, y al finalizar podremos ver algo similar a esto que indica que ya lo tenemos funcionando:

Como puedes ver en la pantalla de la terminal que tienes delante, además de poner la versión de FlareSolverr que estamos utilizando, también nos especifica la plataforma, la versión de Chromium que estamos utilizando para los navegadores headless que se levantarán y también el user agent que se utilizará.

Ahora, para utilizar FlareSolverr desde una instalación de N8N tenemos dos opciones:

Poner nuestro propio dominio, configurándolo desde la sección "Dominios" de Easy Panel .

Utilizar el hostname (subdominio) por defecto que nos asignará Easy Panel en el momento de desplegar el contenedor Docker.

Aunque yo personalmente prefiero utilizar mi propio hostname o subdominio, lo cierto es que al ser utilizado para un proceso interno, podríamos utilizar directamente el subdominio asignado por Easy Panel.

En cualquier caso, tras entrar al navegador usando una de las dos opciones anteriores, podremos ver algo así si todo está funcionando correctamente:

Esto quiere decir que todo estará funcionando y podremos utilizar el API de FlareSolverr en nuestras automatizaciones.

Para utilizar FlareSolverr desde N8N, podremos utilizar un nodo HTTP importando este CURL para tener la estructura básica de la petición.

curl -X POST "http://tu-ip-flaresolverr:8191/v1" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "cmd": "request.get", "url": "https://sitio-protegido.com", "maxTimeout": 60000 }'

Uno de los problemas que tiene FlareSolverr es que consume bastantes recursos, por lo que si quieres meterlo en el mismo servidor VPS donde tienes instalado N8N, te recomiendo que tengas al menos 6 u 8 GB de memoria RAM para no saturar el funcionamiento del servidor.

También debemos tener en cuenta que cuantas más instancias de Chrome levantes en cada automatización, mayor será el consumo de recursos.

Si necesitas un servidor VPS para instalar tu N8N y también tu FlareSolverr, contacta con nosotros y te lo podemos proporcionar.