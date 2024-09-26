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Para limitar la concurrencia en N8N debes añadir las variables de entorno EXECUTIONS_PROCESS=main y N8N_CONCURRENCY_PRODUCTION_LIMIT=10 en la configuración de tu contenedor Docker. Por defecto N8N ejecuta workflows en paralelo sin restricciones, lo que puede agotar la RAM o la CPU del servidor. El valor límite depende de los recursos disponibles en tu VPS.

Aunque N8N ejecuta múltiples workflows de forma simultánea sin restricciones, pueden existir casos en los que necesitemos limitar esta característica de paralelización de workflows para evitar saturar los recursos del servidor donde se ejecuta N8N.

Debemos tener en cuenta que en "la informática" todo tiene un coste, y cuando se ejecuta cada uno de un workflow existe un "coste" de recursos. Si ejecutamos varios workflows al mismo tiempo, se consumirán más recursos al mismo tiempo en el servidor donde estamos ejecutando N8N.

Cuando tienes varios workflows ejecutándose al mismo tiempo, especialmente si trabajan con procesamiento de datos o consultas a APIs externas, puede que tu servidor donde tienes instalado N8N se quede sin recursos y las ejecuciones empiecen a fallar o, directamente, a quedarse "colgadas".

La parte buena de esto es que N8N incluye opciones de configuración que te permiten controlar cuántas ejecuciones pueden ejecutarse de forma simultánea, evitando así la saturación del servidor.

Para limitar la concurrencia en N8N, debes trabajar con variables del entorno en la configuración de tu contenedor Docker.

Existen dos parámetros principales que controlan este comportamiento:

EXECUTIONS_PROCESS=main

N8N_CONCURRENCY_PRODUCTION_LIMIT=10

El parámetro EXECUTIONS_PROCESS define el modo de ejecución de los workflows.

Si lo configuras en "main", todas las ejecuciones se realizan en el proceso principal de N8N , lo que te permite controlar mejor la concurrencia.

Si lo configuras en "own", cada ejecución se realiza en un proceso separado, lo cual puede consumir más recursos, pero ofrece mayor aislamiento.

El parámetro N8N_CONCURRENCY_PRODUCTION_LIMIT establece el número máximo de workflows que pueden ejecutarse simultáneamente.

En el ejemplo anterior, el valor "10"significa que N8N solo ejecutará 10 workflows al mismo tiempo como máximo.

Puedes ajustar este número según los recursos disponibles en tu servidor VPS. Si tienes un VPS Cloud 1 con 1 GB de RAM, probablemente deberías limitarlo a 3 o 5 ejecuciones simultáneas.

Normalmente, sabes que necesitas limitar la concurrencia cuando tus workflows empiezan a fallar sin motivo aparente, el servidor se queda sin RAM o la CPU llega al 100% cuando se ejecutan varias automatizaciones a la vez.

Si utilizas un servidor VPS con Easy Panel para tu instalación de N8N, añadir estas variables es realmente simple. Solo tienes que acceder a la sección "Entorno" del servicio de N8N en Easy Panel y añadir las variables que necesites.

Aquí tienes una guía para añadir o eliminar variables del entorno a un contenedor Docker en Easy Panel: https://raiolanetworks.com/ayuda/variables-del-entorno-easy-panel/

Ten en cuenta que limitar la concurrencia puede hacer que algunas ejecuciones queden en cola esperando a que otras terminen.

Esto es completamente normal y, de hecho, es mejor que sobrecargar tu servidor y que todas las ejecuciones fallen.

Puedes monitorizar el comportamiento de tus ejecuciones desde la interfaz de N8N, en la sección "Executions", donde verás el estado de cada ejecución y podrás identificar si hay workflows esperando en cola.

Si tienes contratado un servidor VPS para N8N de Raiola Networks y necesitas ayuda para configurar la concurrencia de forma óptima según tus automatizaciones, puedes contactar con nuestro departamento de soporte técnico.