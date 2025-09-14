NPM y NPX son dos herramientas distintas pero complementarias en el ecosistema Node.js, aunque ambas vienen incluidas automáticamente al instalar Node.js, esto también incluye nuestro hosting Node.js.

La diferencia principal entre NPM y NPX está en su función específica dentro del desarrollo con Node.js.

NPM es el gestor de paquetes por defecto de Node.js, mientras que NPX es una herramienta ejecutora que permite ejecutar paquetes sin tener que instalarlos previamente.

NPM se utiliza principalmente para instalar, gestionar, actualizar y desinstalar paquetes o módulos de Node.js.

Es la herramienta que se utiliza para gestionar las dependencias de un proyecto, y funciona leyendo el archivo package.json para descargar todas las librerías que necesita la aplicación Node.js.

NPX, por otro lado, permite ejecutar comandos y herramientas disponibles en npmjs.com de forma temporal, sin ensuciar el entorno con instalaciones permanentes.

El funcionamiento de NPX es el siguiente: en primer lugar busca el paquete en el proyecto local, después en las instalaciones globales, y si no lo encuentra, descarga el paquete temporalmente, lo ejecuta y después lo elimina automáticamente.

Desde el punto de vista práctico, NPM es ideal para la gestión permanente de dependencias.

Normalmente, al desarrollar con Node.js, se utiliza NPM para instalar librerías como Express, React o cualquier framework. Estas dependencias se almacenan en el proyecto y se mantienen allí para su uso continuo.

NPX es especialmente útil para herramientas que se utilizan ocasionalmente. Por ejemplo, los generadores de proyectos son perfectos para NPX porque se utilizan una vez para crear la estructura inicial y después ya no se necesitan más, por lo que no tiene sentido tenerlos instalados en el entorno.

En cuanto al impacto en el rendimiento y limpieza del sistema, con NPM se pueden acumular muchos paquetes a lo largo del tiempo, lo que puede generar conflictos entre versiones o simplemente, ocupar espacio innecesario.

NPX nos permite mantener el entorno más limpio porque evita estas instalaciones permanentes innecesarias.

En nuestro hosting Node.js de Raiola Networks, tanto NPM como NPX están disponibles desde el momento en que activas tu hosting.

Puedes acceder a ambas herramientas a través del acceso SSH que proporcionamos, utilizando el puerto 11022.

La integración de ambas herramientas en nuestro hosting es perfecta para frameworks populares como Express, Nest.js o Next.js.

Puedes usar NPM para instalar y gestionar las dependencias de estos frameworks, mientras que NPX te permite ejecutar sus generadores de proyectos cuando necesites crear nuevas aplicaciones.

