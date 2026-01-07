Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Un registro MX en el DNS son las siglas de "Mail Exchange Record", que traducido al español vendría a ser algo así como "Registro de Intercambio de Correo".

Es uno de los tipos de registro DNS más utilizados cuando trabajas con correo electrónico, ya que se encarga de indicar qué servidor de correo es el responsable de recibir los emails dirigidos a tu dominio.

La función principal de un registro MX es que cuando alguien te envía un correo electrónico a tu dirección con tu dominio, el sistema DNS sabe exactamente a qué servidor de correo debe enviarse ese mensaje para que tú puedas recibirlo.

Por ejemplo, si tienes el dominio "ejemplo.com" y alguien te escribe a "contacto@ejemplo.com", el sistema consultará el registro MX de ejemplo.com para saber a qué servidor de correo debe entregar ese mensaje.

Los registros MX son importantes siempre, pero hay que prestarles especial atencion cuando utilizas servicios de correo externos como el Hosting Correo de Raiola Networks, Google Workspace, Microsoft 365 o cuando tienes tu correo alojado en un servidor diferente al de tu sitio web.

Para configurar un registro MX necesitas especificar un nombre de zona, que normalmente es un arroba (@) para hacer referencia al dominio principal, un TTL o tiempo de caché del registro, un campo de prioridad que indica el orden de preferencia entre varios servidores de correo (si los hay), y el destino o hostname del servidor de correo electrónico.

La prioridad de los registros MX es un valor numérico que determina qué servidor debe intentarse primero.

Cuanto más bajo es el número, mayor es la prioridad.

Si solo tienes un registro MX, la prioridad realmente no importa, pero si tienes varios, el sistema intentará primero el que tenga el número más bajo y, si falla, pasará al siguiente.

Es importante tener en cuenta que, cuando modificas un registro MX, los cambios pueden tardar en propagarse completamente dependiendo del TTL configurado y del caché DNS de los diferentes proveedores de Internet que existan.

Si tienes un hosting con cPanel en Raiola Networks y utilizas nuestros servidores DNS, cuando añades un dominio a tu cuenta, los registros MX se crean automáticamente apuntando al servidor de correo correcto.

De esta forma, puedes crear cuentas de correo electrónico y empezar a usarlas sin tener que preocuparte de configurar manualmente los registros MX.

Nuestros servidores DNS de hosting compartido, hosting para cualquier CMS, hosting CODE, hosting Elástico y hosting Correo son estos:

dns1.raiolanetworks.es

dns2.raiolanetworks.es

dns3.raiolanetworks.es

Si utilizas un servidor DNS externo como CloudFlare o si gestionas los DNS desde otro proveedor, tendrás que crear o modificar manualmente los registros MX desde el panel de control de ese servicio.

Un caso muy habitual es cuando quieres configurar Google Workspace o Microsoft 365 como servidor de correo para tu dominio, pero mantienes tu sitio web alojado en otro lugar (como en un hosting de Raiola Networks).

En estos casos, necesitas modificar los registros MX para que apunten a los servidores de correo de Google o Microsoft, mientras que el resto de registros DNS continúan apuntando a tu hosting.

Cuando configures un intercambiador de correo externo, también es importante cambiar la configuración en el enrutamiento de emails de cPanel para indicar que el correo se gestiona de forma remota y no local.

Si quieres aprender a configurar un registro MX en un hosting con cPanel, puedes consultar el siguiente manual: https://raiolanetworks.com/blog/configurar-dns-cpanel-editor-de-zonas/

Si tienes un servidor con RaiolaCP y quieres aprender a configurar un registro MX, puedes seguir el siguiente manual: https://raiolanetworks.com/ayuda/gestionar-zona-dns-en-raiolacp/