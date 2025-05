Índice del artículo





















Cuando utilizamos el correo electrónico,: el protocolo de envío de correo electrónico y el de recepción de correo electrónico.Para poder recibir correo electrónico en las cuentas de nuestro dominio, es necesario configurar la zona DNS correctamente para que los servidores de correo que nos envían emails sepan dónde tienen que entregarlo. Esta configuración se realiza con el registro MX.que indica dónde recibe correo un dominio Cuando se envía un correo,, entre los que se incluye el registro MX, que le indica el host o IP donde debe dirigir los correos electrónicos.El registro MX se compone de la siguiente información:. Un ejemplo sería que apunte a mail.dominio.tld, lo que implica que el dominio tendría que incluir también otro registro DNS de tipo "A" o "AAAA" apuntando a la IP correspondiente.Para configurar el registro MX tendremos que editar la zona DNS del dominio correspondiente, y el valor a establecer dependerá del proveedor de destino de correo de nuestro dominio.Si tenemos un hosting con cPanel como panel de control, tendremos que crear la zona DNS desde "cPanel > Dominios > Editor de zonas". En este otro artículo puedes ver cómo hacerlo:Es importante que, salvo que el proveedor de correo requiera crear más de un registro MX,Si utilizamos un servidor con RaiolaCP como panel de control, como puede ser un VPS SSD Cloud o un VPS SSD Optimizado , tendríamos que editar y configurar el registro MX en el apartado 'DNS' del dominio cuya zona DNS vamos a modificar.Si el servicio de correo funciona contra el propio servidor, necesitaríamos configurar 2 registros:Otra posible configuración es tener la web funcionando contra un proveedor y el correo contra otro, en ese caso, tendremos que configurar los registros MX de acuerdo a los que nos facilite el proveedor correspondiente (eliminando el que se crea por defecto).A mayores, tendríamos que seleccionar el enrutamiento del correo remoto. En el caso de cPanel , podremos hacerlo desde "cPanel > Correo electrónico > Enrutamiento de correo electrónico"., ya que de lo contrario, no podremos recibir correos electrónicos en nuestras cuentas de correo.Podemos ver los registros MX revisando la zona DNS del dominio desde páginas web como https://intodns.io/es , o bien con herramientas online específicas para revisar el registro MX:También podemos comprobarlo con el comando "nslookup", con el siguiente comando:asociados a los registros "A" o "AAAA" que corresponda, no debe apuntar a registros "CNAME" o "IPs".Si utilizamos servicios de CDN como puede ser Cloudflare , tendríamos que verificar que el registro de tipo "A" al que apunta "mail" no tenga habilitado el proxy , ya que de lo contrario podríamos experimentar errores en la recepción del correo.Si el servicio de correo que utilizamos requiere más de 1 registro MX configurado, tendremos que comprobar que estén todos configurados con la correspondiente prioridad que corresponda a cada uno de ellos.