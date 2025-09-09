Los hosting para Node.js (en general todos los hosting Code) de Raiola Networks tienen un selector de versión de Node.js en la interfaz de cPanel y el usuario puede elegir qué versión de NodeJS utilizar para cada uno de los sitios web (dominio o subdominio) alojado en el plan de hosting.

Para utilizar el selector de Node.js debemos irnos a la interfaz principal de cPanel y buscarlo:

Este icono, al pulsarlo, nos llevará a una interfaz como esta, siempre y cuando no tengamos ninguna app Node.js ya añadida al plan de hosting:

Desde aquí, pulsando el botón "Create Application" podremos crear una aplicación NodeJS para la cual podremos elegir la versión de Node.js que vamos a utilizar mediante un desplegable:

Esto se puede hacer al crear una nueva aplicación Node.js en cPanel, pero también al editar una aplicación ya existente:

Si estamos cambiando la versión de Node.js de una aplicación que ya había sido creada antes, es decir, si estamos modificando la aplicación, debemos reiniciar la aplicación para que los cambios tengan efecto.