Seleccionar la versión de Node.js en un hosting Node.js

Los hosting para Node.js (en general todos los hosting Code) de Raiola Networks tienen un selector de versión de Node.js en la interfaz de cPanel y el usuario puede elegir qué versión de NodeJS utilizar para cada uno de los sitios web (dominio o subdominio) alojado en el plan de hosting.

Para utilizar el selector de Node.js debemos irnos a la interfaz principal de cPanel y buscarlo:

setup node.js app cpanel

Este icono, al pulsarlo, nos llevará a una interfaz como esta, siempre y cuando no tengamos ninguna app Node.js ya añadida al plan de hosting:

setup node.js app cpanel

Desde aquí, pulsando el botón "Create Application" podremos crear una aplicación NodeJS para la cual podremos elegir la versión de Node.js que vamos a utilizar mediante un desplegable:

seleccionar version de php cpanel

Esto se puede hacer al crear una nueva aplicación Node.js en cPanel, pero también al editar una aplicación ya existente:

aplicacion nodejs

Si estamos cambiando la versión de Node.js de una aplicación que ya había sido creada antes, es decir, si estamos modificando la aplicación, debemos reiniciar la aplicación para que los cambios tengan efecto.

