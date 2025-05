Índice del artículo



































¿Qué es exactamente un subdominio?

Diferencias clave: dominio, subdominio y sub carpeta







Elemento

¿Qué es?

Ejemplo

¿Cuándo se usa?





Dominio

El nombre principal de un sitio web

tupagina.com

Para identificar tu proyecto en Internet





Subdominio

Una extensión personalizada del dominio

blog.tupagina.com

Para secciones independientes o paralelas





Sub carpeta

Una ruta dentro del dominio principal

tupagina.com/blog

Para organizar contenido dentro del mismo sitio







¿Qué diferencia hay entre dominio y subdominio?

Subdominio vs sub carpeta: ¿cuál conviene más?



Si necesitas separar por completo una parte de tu web (por ejemplo, una academia online o un área de soporte técnico), el subdominio te da autonomía total.

Pero si quieres que todo esté bajo la misma estructura y reforzar el SEO del dominio principal, la sub carpeta suele ser más recomendable.



Impacto en SEO

Casos de uso comunes de subdominios

Blogs, tiendas online y versiones multilingües



es.nike.com



fr.wikipedia.org



support.google.com/en/ (aunque aquí mezclan subdominios y sub carpetas)



Entornos de desarrollo o pruebas

¿Cómo funcionan los subdominios técnicamente?



Se crea un nuevo registro DNS tipo A o CNAME: este registro es el que le dice al navegador dónde encontrar el contenido del subdominio.

Se asocia a una carpeta concreta dentro del servidor: por ejemplo, puedes tener /public_html/tienda para tienda.tudominio.com, y así el contenido de esa sección no se mezcla con el resto.

Cada subdominio puede tener su propia instalación de CMS: si usas WordPress, por ejemplo, puedes instalar una copia nueva solo para ese subdominio. Lo mismo con cualquier otro sistema.

Necesita su propio certificado SSL: aunque estén bajo el mismo dominio, los subdominios deben tener su cifrado HTTPS si quieres que Google te mire con buenos ojos. Algunos certificados cubren varios subdominios (Wildcard SSL), pero otros no.





Entras al panel de control (como cPanel o DirectAdmin).

Buscas la opción de "Subdominios".

Escribes el nombre que quieras usar (por ejemplo, blog, clientes, soporte, etc.).

Seleccionas el dominio al que lo vas a asociar.

El sistema genera automáticamente una carpeta y los registros DNS necesarios.





Instalar otra herramienta diferente al CMS que ya usas.



Tener distintas estrategias SEO para cada subdominio.



Montar una página en otro idioma sin tocar tu web original.



Crear una zona de pruebas para hacer cambios sin arriesgar nada.



¿Cómo crear un subdominio paso a paso?

Si ya tienes un dominio o estás pensando en montar tu web , es muy probable que te cruces con losantes de lo que crees.Aparecen comoy, aunque parecen solo una parte más del sitio, lo cierto es que tienen gran relevancia.Por eso, vamos a contarte en detalle, para qué sirve y en qué casos te puede venir de maravilla.Porque sí, si los usas bien,, separar contenidos o incluso mejorar tu estrategia sin complicarte la vida.UnTécnicamente, funciona como una “subsección” que está dentro del mismo dominio, pero con identidad propia. Es decir:, pero puede funcionar así si quieres.Por ejemplo: si ya tienes tudominio.com,. Así tendrías blog.tudominio.comAsí, cada dirección puede tener contenido diferente, un diseño propio y funciones específicas. Incluso puedes gestionarlos por separado si necesitas más control., separar servicios o productos, lanzar campañas específicas o incluso crear entornos de pruebas sin tocar la web principal.De este modo, los subdominiossin tener que comprar más dominios. Algo muy útil si estás trabajando en varios frentes a la vez, como un blog corporativo, una plataforma de formación o una versión de tu sitio en otro idioma (o de pruebas).Otra de sus grandes ventajas es que puedesdonde administras el dominio principal. Crear uno nuevo, configurarlo y empezar a trabajar sobre él no lleva más que unos minutos. Y, una vez creado, puedes instalar lo que quieras:, una, una landing específica… ¡Lo que necesites! Muy, pero que muy práctico.Eso sí,Aunque se parecen en estructura (tudominio.com/blog frente a blog.tudominio.com), tienen implicaciones diferentes en cuanto a, algo que veremos más adelante.Cuando entras de lleno en esto de la gestión de tus webs, es normal liarse un poco con términos comoSin entrar en excesivo detalle por ahora, podemos decir que sí,, pero en realidad cada uno cumple una función diferente dentro de la estructura de una URL . La cosa aquí es entender cómo se relacionan (y se diferencian) y te va a ayudar aAsí que, para que no haya dudas, te explicamos las diferencias de forma clara:Empecemos por lo básico: el dominio es el nombre central que compras y registras, como midominio.com., lo que la gente escribe en el navegador para encontrarte.El subdominio, en cambio,que cuelga del dominio. Lo puedes usar para crear zonas separadas dentro de tu proyecto, como clientes.midominio.com o tienda.midominio.com. Y lo mejor: puedes gestionarlo desde el mismo panel yLa clave está en ese nivel jerárquico., mientras queindependientes sin necesidad de lanzar webs nuevas desde cero.Aquí es donde muchos proyectos empiezan con las dudas.¿Qué es mejor, montar una sección como subdominio (blog.midominio.com) o como sub carpeta (midominio.com/blog)?Depende del objetivo que tengas, porque:Por ponerte un caso: muchas empresas crean su blog como /blog dentro del dominio principal porque así toda la autoridad se concentra en una sola URL.Y hablando de SEO y Google… este tema también tiene su miga en términos de posicionamiento.Las sub carpetascuando lo que buscas es reforzar una única marca o dominio. Todo el contenido que subas desde ahí. Es una estrategia muy usada en blogs, portafolios o secciones de contenido recurrente.Por otro lado,o públicos distintos sin mezclarlo todo. Por ejemplo: una academia que tiene su web principal y una plataforma de cursos virtuales con otra estructura y su diseño específico.Ahora bien, ten en cuenta que. Así que, si decides ir por ahí, vas a necesitar trabajarlo como si fuera otra web: con su SEO técnico, su contenido optimizado y su autoridad propia. Duplicas el trabajo, sí, pero también las posibilidades de posicionarte.Ya sabes qué es un subdominio y. Ahora vamos a lo que realmente importa: ¿para qué te sirve?Pues bien. Te ayudan a separar contenido, mantener todo más ordenado y hacer más fácil la parte técnica. Y lo mejor es que tienen usos muy concretos que puedes aplicar según lo que necesites.Lo bueno es que no hace falta complicarse, porque pequeños y grandes sacan partido a esta funcionalidad paraque te pueden servir como inspiración para aplicar en tu propio sitio.Uno de los usos más extendidos es el de. Por ejemplo: muchas empresas montan su blog en un subdominio tipo blog.midominio.com para tenerlo separado del resto de la web. Así pueden trabajar su estrategia de contenidos sin que interfiera en la estructura principal.También es habitual verlo en. Imagínate que tienes una web corporativa y, aparte, quieres lanzar tu e-commerce . Puedes hacerlo bajo tienda.tumarca.com, dándole una identidad propia, con sus propias configuraciones, pero sin necesidad de registrar otro dominio.Y, por supuesto, sitios multilingües . Muchas marcas grandes usan subdominios para organizar sus versiones por país o idioma.Esto permite adaptar tanto elOtra aplicación clave (y que a menudo pasa desapercibida) es el uso de subdominios como espacios de desarrollo., es decir, entornos donde puedes hacer cambios, probar cosas nuevas o testear funcionalidades antes de llevarlas a producción., donde puedes replicar tu web real sin miedo a romper nada. Es especialmente útil si trabajas con un equipo de desarrollo o si gestionas una tienda online que necesita actualizaciones frecuentes.Muchos usuarios utilizan estos subdominios para, y así verificar que todo va bien antes de lanzar una nueva sección, cambiar el diseño o instalar un plugin Además,para evitar que Google los indexe. Así tienes una zona segura donde experimentar sin afectar tu SEO ni tu sitio en producción.Aunque a simple vista parezcan solo una extensión más del dominio principal,por detrás.Y tranquilo, que no hace falta ser técnico para pillarlo.Cuando creas un subdominio (por ejemplo, tienda.tudominio.com), en realidad, pero que apunta a un contenido o estructura distinta. Desde fuera se ve como parte del mismo sitio, pero por dentro puede funcionar con total independencia.Básicamente, le estás diciendo a los navegadores y a los servidores:. Para eso, hay que tocar un par de cosas, pero todo se hace desde el panel de control del hosting.Esto es lo que ocurre en segundo plano.La mayoría de los hostings te lo ponemos muy fácil. El proceso básico suele ser así:¡Y listo!. Es literalmente cuestión de minutos. Al menos con nosotros.Esto es lo mejor de todo. Cada subdominio puede comportarse como una web por separado. Puedes:Además, si necesitas mover ese subdominio a otro servidor más adelante, también puedes hacerlo sin afectar el resto del dominio.y ya está, cada cosa sigue su camino.

Desde cPanel

Usando el editor de zona DNS

¿Cómo apuntar un subdominio a otro servidor?

Buenas prácticas al usar subdominios

¿Cuándo deberías considerar usar un subdominio?

Conclusión: la utilidad real de los subdominios

Aunque suene técnico,. Y lo mejor es que te abre un abanico de posibilidades para organizar tu web como más te convenga:, una versión en otro idioma, una zona para clientes o incluso una app aparte, todo sin salirte de tu dominio principal.Ahora bien, aquí tienes que ver qué panel usas,. Pero te contamos las más habituales para que elijas la que mejor se adapte a tu caso.Si, lo tienes bastante fácil. Dentro del panel, busca la sección llamada. Una vez ahí, solo tienes que escribir el nombre que quieras yA partir de ese punto, el propio sistema se encarga de crear lay puedes tratar ese subdominio como si fuese una web independiente. Ya sabes, instalar WordPress , subir tus archivos o incluso crear un entorno 100 % personalizado.Otra opción, que es algo más técnica, pero muy útil cuando necesitas redirigir el subdominio a otro sitio, es la zona DNS . Y es que ahí puedes optar por un registro tipo A, si tienes la IP del servidor de destino, o un CNAME si prefieres apuntar a un nombre de dominio externo.En teoría,, añadir el nombre del subdominio y establecer el destino.Cuando un proyecto empieza a crecer,A veces te interesa separar servicios o alojar partes de tu web en infraestructuras específicas. Y ahí es donde un subdominio bien apuntado te lo pone fácil.Lo único que necesitas es añadir un registro A con la IP del nuevo servidor, o un CNAME si estás redirigiendo hacia otro dominio. En pocos minutos,, pero manteniendo la coherencia de marca. Recuerda que si tienes un montaje complejo de este tipo, nuestro equipo siempre estará ahí para ayudarte a gestionar.Cuando ya tienes claro qué es un subdominio y en qué casos puede venirte bien, lo siguiente es usarlo con cabeza. Porque sí, técnicamente es fácil de crear, pero de ahí a que sea útil… hay un buen trecho.Así que, si vas a incorporar subdominios a tu proyecto,. Aquí van algunas recomendaciones que te pueden ahorrar más de una consulta a soporte:Nada de crear subdominios por puro capricho. Si no hay una función específica detrás (como montar una tienda online, separar una sección de clientes o probar cosas sin afectar la web principal), no tiene sentido. Cuantos menos subdominios innecesarios, más fácil será mantener todo en orden y plenamente operativo.Esto es más importante de lo que parece. Que se entienda a la primeramejora tanto la experiencia de usuario como el posicionamiento. Evita combinaciones raras o abreviaturas sin contexto.Lo clásico tipo blog.tudominio.com o clientes.tudominio.com funciona justo por eso: no da lugar a confusión. Te recomendamos apostar por ese estilo.Este punto es clave. Si copias y pegas el mismo contenido entre el dominio principal y los subdominios,. Cada uno debería tener su propio propósito y contenido original. Así no solo ayudas a los buscadores, sino también a los usuarios que navegan por tu sitio. Fundamental que sea a medida.Aunque sea una parte más “invisible”, no puedes pasarla por alto. Ya que, cada subdominio necesita su propia entrada DNS, su certificado SSL y su seguimiento en Google Analytics o la herramienta que uses.Y no, no es complicado, pero si lo haces mal, puede afectar al rendimiento y la seguridad del sitio Si tu usuario salta de blog.tudominio.com a tienda.tudominio.com y parece que está en otra empresa, algo falla.visual, encabezados similares y estructura de navegación clara. Eso genera confianza y transmite profesionalidad.A veces, un subdominio que hoy parece una idea secundaria, mañana se convierte en una parte clave del negocio. Así que, si decides crear uno, mejor, pensando en cómo podría crecer o integrarse más adelante.Saber cuándo apostar por un subdominio puede ahorrarte más de un problema y ayudarte a crecer. No es obligatorio en todos los casos, eso está claro, pero hay situaciones en las que rAl final,, y listas para crecer sin que todo se convierta en un follón.Aquí van los casos más comunes donde un subdominio no solo encaja, sino que te facilita la vida.Si tu web tiene un enfoque más institucional o corporativo, puede que no te interese mezclar contenidos informativos con publicaciones más orientadas a entretener a tu audiencia.Usar algo como blog.tudominio.com te da libertad parasin afectar la navegación del sitio principal. Y de paso, puedes aplicar un diseño distinto o incluso otro CMS si lo necesitas.Nadie quiere tocar código odirectamente sobre la web que está activa, ¿verdad? Por eso, un subdominio como staging.tudominio.com o dev.tudominio.com te permite testear todo lo necesario sin riesgo.antes de moverlo al entorno final. Es seguridad y control, sin más.Si al principio tenías tuen una sección de la web y ahora empieza a tener vida propia (más productos, más tráfico, más procesos, etc.), quizá te convenga moverlo a tienda.tudominio.com.Esto te permite gestionarlo con mayor independencia y separar campañas, analíticas, e incluso recursos de hosting si hace falta.A veces una sola web no da para todo. Por ejemplo, si ofreces formación y consultoría, puedes separarlas en formacion.tudominio.com y consultoria.tudominio.com. Así,, su tono, su diseño… y tu usuario lo entiende todo mejor desde el primer clic.Al final, tener claro qué es un subdominio y cuándo usarlo te da margen para crecer sin complicarte la vida.de forma lógica, escalable y profesional., ya sea un blog, una tienda online o un entorno de pruebas.Y si lo que necesitas es dar el primer paso con garantías, en Raiola Networks puedesfácilmente y contar con asistencia técnica 24/7 para que todo funcione como debe desde el minuto uno.Te ayudamos con la configuración, la gestión y cualquier duda que tengas, sin rodeos ni letras pequeñas. ¿Listo para empezar con buen pie? Registra tu dominio con nosotros y ten todo lo necesario bajo control. ¡Incluso los subdominios!