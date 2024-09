¿Qué son los plugins de reservas online para WordPress?

¿Cómo elegir el mejor plugin de reservas para WordPress según tu negocio?



El precio : es un factor importante, existen plugins de reservas gratuitos aunque suelen estar más limitados que los de pago. Más adelante veremos una selección de los mejores plugins de reservas para WordPress exponiendo todas sus características y verás cuál se adapta mejor a tus necesidades, por supuesto teniendo en cuenta su coste, si lo tiene.

La apariencia : como ya hemos comentado en otros posts, respetar la imagen corporativa de tu marca en la web puede aportarte muchas ventajas. Por ese motivo es crucial que los plugins de reservas te permitan adaptar colores, tipografías, logotipos, etc. para mantener tu branding acorde en todo momento. Algunos de ellos tienen un potente sistema de personalización

Responsive : debería tener una versión adaptable, ya que cada día más usuarios hacen sus reservas desde dispositivos móviles como smartphones o tablets.

Pagos online : se puede dar el caso de que necesites confirmar la reserva previo pago por parte de los usuarios, para ello algunos plugins de reservas traen esta funcionalidad integrada.

Notificaciones : para ofrecer una buena experiencia de usuario y evitar cancelaciones de última hora, un buen plugin debe contar con la funcionalidad de enviar notificaciones y recordatorios de las reservas.

Personalización: por su puesto es esencial que te permita adaptar tu disponibilidad de horarios, los tipos de servicios e informar lo máximo posible con los datos más importantes



Plugins de reservas para WordPress

Amelia Booking



Notificaciones : permite un contacto instantáneo con clientes y otros trabajadores de la empresa, tanto con correo electrónico como SMS.

Integración con terceros : Amelia Booking se integra con otras herramientas como Google Calendar, donde podrás visualizar todas tus citas de un solo vistazo y organizar tu agenda diaria. También con herramientas como Google Meet y Zoom que son ideales para llevar a cabo reuniones y eventos en línea, facilitando a los usuarios, si lo deseas, el link directo para unirse.

Pagos online : los usuarios podrán hacer las reservas previo pago desde las plataformas más usadas actualmente, como PayPal o Stripe, que son seguras y fáciles de usar. Además, se sincroniza con WooCommerce desde donde se gestionan los pagos, las facturas, impuestos, etc.

Diferentes tipos de reservas : es posible que no ofrezcas reservas de citas como tal, sino clases, webinars, u otro tipo de eventos con lo que Amelia Booking te ayudará, ya que estos pueden ser recurrentes o únicos.

Formularios personalizados : si decíamos que este plugin es apto para muchos tipos de empresa, es también porque permite personalizar los datos que deseas recoger de tus clientes.

Multiidioma : Amelia Booking cuenta con traducciones en más de 20 idiomas diferentes y en caso de necesitarlo podrías traducir tú mismo todas las cadenas al idioma que desees.

Funcionalidades extra: es uno de los plugins de reservas que más se está actualizando constantemente y cada poco tiempo incluyen nuevas funcionalidades. Actualmente, podríamos destacar muchas otras como la posibilidad de ofrecer paquetes de reservas, sincronización con más de 50 CRMs diferentes, integración con Whats App, permitir la modificación de reservas desde el área de usuario y mucho más.



JetAppointment



Elección de proveedores : esta funcionalidad permite a los usuarios escoger a qué persona del equipo asigna su reserva. Por ejemplo, en una peluquería, aparte de elegir la fecha y la hora disponibles en el calendario, puedo elegir quién me va a atender.

Custom Post-Types : como puedes ver en este artículo de JetEngine, este plugin destaca por su uso de los CPTs como contenido dinámico y podrás crear tantos como necesites para mostrar la información que desees, como el tipo de servicio y su descripción. De esta forma, los usuarios sabrán en todo momento que están reservando exactamente.

Recordatorios de citas : gracias a los webhooks te permite crear flujos de trabajo y enviar automáticamente recordatorios de las reservas que aparecerán en el Google Calendar de tus clientes.

Plantillas : cuenta con multitud de plantillas que puedes personalizar a tu gusto sin necesidad de crear nada de cero. En la página del plugin podrás ver varios ejemplos según el tipo de negocio.

Precios por franja horaria : si lo deseas puedes marcar diferentes precios a cada franja horaria y o tipo de servicio.

Exportación de reservas : crear copias de seguridad o simplemente exportar una copia de todas tus reservas a un CSV.

Funcionalidades extra: como ocurre con Amelia, también dispones de formularios personalizados, pagos online, integración con Zoom y CRM entre otras.



JetBooking



Pagos personalizados : posibilita el cambio de precio dinámicamente en función de la duración de la reserva, precios especiales para días concretos como fines de semana o festivos e incluso si es temporada alta, media o baja. Asimismo, también marcar precios en función del número de personas que cierran cada reserva.

Reglas de reserva : se puede limitar un máximo o mínimo de días para las reservas.

Filtrado de búsqueda : los usuarios pueden escoger sus fechas filtrando por distintos criterios como el precio, la fecha o el tipo de reserva.

Comentarios : las reseñas aportan mucha confianza al consumidor final y podrás añadirlas a cada servicio o alojamiento con las experiencias previas de otros clientes.

Mapas : Si tienes varias ubicaciones disponibles, JetBooking es capaz de mostrarlas en un mapa, de tal manera que cada usuario puede reservar la opción que más le convenga.

Integraciones : compatible con Google Calendar, Gmail, Calendario de iOS, Zapier, etc.

Funcionalidades extra: al tratarse de un complemento de JetEngine comparte la mayor parte de opciones que JetAppointments como plantillas, pagos online, notificaciones y recordatorios, etc.



Bookly



Elección de proveedores: asignar a cada trabajador a una reserva (limitado a uno en la versión gratuita).

Tipos de servicio : hasta 5 tipos de servicios diferentes en la versión gratuita.

Pagos online : solo disponible en la versión de pago con integraciones con Stripe, Paypal o WooCommerce.

Plantillas : tanto para las reservas, recordatorios, confirmaciones, etc. con más variedad en la versión Pro.

Estadísticas : de todas tus reservas, para tener una visión global del crecimiento de tu negocio a lo largo del tiempo, es una característica premium.

Integraciones : con Zoom, Google Calendar, MailChimp, etc. También solo disponible en versión de pago.

Funcionalidades: Como hemos visto, no todo es oro lo que reluce y a pesar de que es bastante completo, muchas de las funcionalidades que a priori podrían interesarte, pertenecen a la versión Pro. Igualmente, puedo confirmar que dentro de los plugins de reservas es bastante completo y fácil de usar que puedes encontrar directamente en el repositorio de WordPress.



¿Por qué deberías instalar un plugin de reservas en WordPress?



Ahorra tiempo y dinero : para la empresa y para los usuarios que realizan la reserva, sin esperas y en cuestión de segundos.

Disponibilidad total : no se depende de ningún horario de ningún tipo, los usuarios pueden hacer la reserva desde cualquier lugar y en cualquier momento sin la necesidad de que ninguna persona les atienda personalmente. De este modo ofreces una disponibilidad 24/7, algo que por teléfono o presencialmente difícilmente podrías hacer si no tienes la infraestructura necesaria.

Simplifica la planificación : ocúpate solo de marcar tu disponibilidad, evita errores y deja que la herramienta que elijas se encargue de todo. Tendrás una agenda ordenada y siempre actualizada que recordará automáticamente a todos tus clientes.

Mejora la experiencia de los clientes: evitarás que se vayan a la competencia y les das un valor añadido a tus servicios aportando comodidad e inmediatez.



Conclusión: ¿Cuál es el mejor plugin de reservas para WordPress?

Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más digital, donde lo que se prima es la comodidad y la inmediatez. Atrás quedaron los tiempos en los que se realizaban todas las gestiones de forma presencial, incluso esperando largas colas. Es esa facilidad de hacer las cosas, que queremos para nosotros mismos, la que deberíamos ofrecerles a nuestros clientes para que se lleven una buena impresión y repitan.No importa a que sector te dediques, estoy seguro de que tu negocio ya cuenta con un sitio web, si es así y además esta está desarrollado con WordPress, estás de suerte. En este artículo voy a explicar una manera de mejorar la experiencia de los visitantes de tu web con plugins de reservas online para WordPress . Es una forma ideal de evitarles desplazamientos innecesarios, llamadas telefónicas que dependen de un horario de atención y que incluso te permitirá gestionar mejor tu empresa.Antes de comenzar te daré algunos datos interesantes, podríamos decir que un incentivo a la lectura, ya que te hará replantearte porque todavía no cuentas con alguno de. Por ejemplo, ¿sabías que las reservas online crecieron un 28,3% con respecto al año 2023? Incluso hay ciudades en España que han llegado a un 50%. Otro dato a tener en cuenta es que el mercado de las reservas online alcanzará los 700.500 millones en 2025. ¿Interesante verdad?Estas estadísticas que nos aporta Statista , aunque en gran parte reflejan la tendencia en turismo y hostelería, los podemos extrapolar a cualquier sector. No te preocupes si todavía no sabes cómo o si ni siquiera conoces que es un sistema de reservas online, a continuación veremos todo lo que necesitas saber, especialmente como integrarlo en tu WordPress.[elementor-template id="80835"]Comencemos por el principio, losson una herramienta que, alojada en un sitio web, permite a los usuarios agendar desde cualquier lugar, una cita, reunión, consulta, visita... para un día y una hora concretas. Para ello solo necesitará un dispositivo con acceso a internet. Cómo mencionamos anteriormente es muy común en hoteles o restaurantes, pero actualmente con la reducción de costes y su simplicidad de uso en CMS como WordPress se está extendiendo a muchas otras industrias.Desde clínicas o profesionales de la salud para sus consultas, centros de estética, alquileres de material o vehículos, reserva de espacios y eventos, visitas a domicilio, reuniones, o cualquier otro uso que se te pueda ocurrir, las posibilidades son infinitas. Además, en WordPress es muy sencillo disponer de este sistema gracias a los plugins. No requieren de conocimientos avanzados y son sencillos tanto de instalar como de gestionar día a día.Hay muchas alternativas y de todas ellas hoy te presento las que, a día de hoy, considero mejores. Como veremos a continuación, uno dees la compatibilidad con sistemas externos utilizando integraciones nativas o webhooks. Además, ha de ser personalizable en apariencia mediante un sistema potente o utilizando un pagebuilder como Elementor . Estos son los factores que deberías tener en cuenta:es uno de los plugins de reservas online para WordPress más completos. Está pensado tanto para pequeñas como grandes empresas.: Hay disponibles dos métodos de pago, suscripción anual a un coste más reducido y de por vida. Podrás escoger el plan que mejor se adapte a ti con precios que van desde los 49 €/año. JetAppointment es otro de. Pertenece al suite de complementos desarrollados por Crocoblock, está especialmente pensada para Elementor el mejor page builder para WordPress, aunque también es compatible con Gutenberg e incluso Bricks. Es imprescindible tener instalado previamente JetEngine y gracias a ello, su nivel de personalización es de los mejores con respecto a su competencia. Veamos sus características principales:: El entorno de Crocoblock puede segmentarse en muchos complementos diferentes y los precios varía en función del número de dominios en que lo usarás y cuáles de ellos quieres utilizar. Si solo usarás JetAppointments el coste va desde los 19 $/año y la suscripción del catálogo completo desde 199 $/año.JetBooking es otro de los complementos de Crocoblock, a diferencia de JetAppointmets que está pensado para reservas de servicios como puede ser entrenamiento personal, clínicas, consultorías, etc. JetBooking está más enfocado para gestión de reservas por días o semanas. Por ejemplo, es ideal para reservar apartamentos, casas o alquiler de vehículos. Alguna de sus características destacadas:: el coste de suscripción de JetBooking parte de 19 $/año por un único dominio y a si quieres implementar más complementos de Crocoblock este coste se irá incrementando. Bookly es la alternativa gratuita conocida por su facilidad de uso que te traigo hoy, aunque por su puesto está disponible una versión Pro de pago y por eso es algo más limitada. A diferencia de JetAppointments y JetBooking que están pensadas para Elementor, Bookly trae su propio sistema de personalización, así que es ideal si trabajas con un page builder diferente. Algunas de sus características para que valores que versión del plugin te interesa más son:: gratuito y la versión de pago tiene un coste único de 89 $.Como hemos visto, cada plugin de reservas tiene multitud de características disponibles. A pesar de que puede parecer abrumador al principio y antes de que descartes la posibilidad de utilizarlo, te voy a explicar las ventajas que tiene tanto a corto como a largo plazo:Ahora que ya sabemos un poco mejory por qué deberíamos usarlos, te diré que no existe una respuesta correcta para la pregunta "¿cuál es mejor?" Dependerá mucho de tus necesidades, tu presupuesto y tu tipo de negocio. Personalmente, siempre me decanto por los de JetEngine, ya que me parece muy cómodo trabajar con Elementor y su nivel de personalización es máximo. Además, sus integraciones te permiten hacer prácticamente todo lo que te propongas sin necesidad de código.De todos modos te invito a profundizar más en cada uno de ellos y conocer más a fondo todos sus beneficios. Lo que te puedo asegurar es que, haciéndola mucho más cómoda y eficiente. No dudes en dejarme tus dudas en comentarios y ¡Mucha suerte con tus reservas!