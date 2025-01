Índice del artículo



















































¿Qué es Roundcube Webmail y por qué deberías usarlo?

¿Cómo acceder a Roundcube Webmail y empezar a gestionar tu correo?

Acceder desde cPanel



Ve al panel de control de tu proveedor de hosting. Para ello, lo normal es que puedas hacerlo mediante: “com/cpanel“ en tu navegador. Luego, vas a poner tus credenciales para acceder.

Una vez que entras, fíjate en la opción "Cuentas de Correo Electrónico" o algo similar, donde vas a poder gestionar las direcciones de email.

Después, tienes que localizar la cuenta de correo electrónico que quieres usar y haz clic en la opción "Revisar Correo".

Aquí vas a poder ver las opciones de web disponibles, y vas a hacer clic en “Abrir”, que lo verás al lado de Roundcube. Después te van a dirigir automáticamente a tu bandeja de entrada.



Acceder desde un navegador



Lo principal es abrir el navegador que más te guste: Chrome, Edge, Safari… el que prefieras.

Luego, vas a entrar a la URL de acceso a Roundcube. Por lo general, esta URL va a ser algo así: tudominio.com. (Nota: siempre tienes que poner “correoweb” antes).

En la página de inicio de sesión, como te pedirá, vas a poner tu correo electrónico y la contraseña que configuraste para tu cuenta.



¿Qué hacer si no puedes iniciar sesión?



Puede ser que hayas puesto la contraseña incorrecta:





Hay algún problema en tu conexión: De no poder entrar a Roundcube, asegúrate de que tu conexión a Internet esté activa, porque puede ser que no tengas o haya un fallo con tu router.





Te bloquearon por motivos de seguridad: Esto también puede pasar. Si intentaste entrar varias veces con la contraseña incorrecta, es posible que tu cuenta esté temporalmente bloqueada. Por eso es importante que siempre sigas el primer paso, para evitarte este problema. Igualmente, aquí solo vas a tener que esperar unos minutos y listo.

Autenticación de doble factor: Cuando configuras este método de seguridad, tienes que tener acceso al dispositivo o la app donde recibes el código de verificación, porque si no es así, te puedes quedar sin acceso.



Configuración inicial de Roundcube Webmail

Recuperar o cambiar la contraseña de Roundcube

Un consejo extra de seguridad que puedes seguir: si quieres que tu cuenta sea supersegura, te recomendamos habilitar la autenticación de doble factor siempre que sea posible. Y esto es porque así le das una capa adicional para evitar cualquier vulnerabilidad.

Configurar una firma personalizada

Administrar identidades para múltiples remitentes



En la sección de "Preferencias" donde antes configuraste tu firma, vas a encontrar la opción de "Administrar identidades".

Después tienes que hacer clic en "Añadir identidad" y ahí poner la información de la nueva cuenta. Ya sabes: el nombre, la firma, entre otras cosas.

Por último, al redactar un nuevo correo, podrás elegir desde qué dirección quieres enviarlo utilizando el menú desplegable en el campo "De".



Gestión de correos electrónicos en Roundcube Webmail

Redactar y enviar un correo



Cuando inicias sesión, estarás directamente en tu bandeja de entrada.

Ahí, verás un botón en la parte superior que dice “Redactar”, ese es el que buscas. Seguidamente, vas a hacer clic para que se abra una ventana que te deje escribir el mensaje.

Después, rellena todos los campos con la dirección de correo del destinatario, el asunto y eso que quieres decir.

Y si necesitas enviar algún archivo adjunto, haz clic en el icono del clip. Ahí, selecciona la imagen o el documento que quieras adjuntar.

Por último, revisa que todo esté perfecto y, cuando ya estés listo, haz clic en "Enviar".



Responder y reenviar mensajes

Organizar correos con carpetas personalizadas



Lo primero es que ubiques el menú que está en el lateral, ahí busca la opción "Carpetas" y haz clic en "Nueva carpeta".

Ponle un nombre que te ayude a saber para qué es, como lo puede ser "Trabajo".

Y para organizar tus correos, vas a seleccionar los que quieras mover, haz clic en "Mover a" y elige la carpeta donde quieres ponerlos.



Cómo filtrar y gestionar el spam



Un plus es que Roundcube ya detecta muchos correos no deseados de forma automática. Por lo que, si te marca un correo como spam por error (que es raro), muévelo a la carpeta que corresponda.

Ahora, si lo que quieres es que Roundcube lo haga por ti, puedes crear filtros personalizados para que los correos de ciertos remitentes vayan solos a la carpeta de spam. Para ello, ve a "Filtros" en la configuración y configura lo que necesites.

También te puede pasar que un correo que sí quieres leer acaba en la carpeta de spam. Esta acción, la reviertes al abrir el correo y marcarlo como "No es spam".



Gestión avanzada en Roundcube Webmail

Crear plantillas de respuesta

Configurar respuestas automáticas

Redireccionar correos electrónicos desde cPanel

Funcionalidades adicionales de Roundcube

Gestión del calendario

Preferencias avanzadas y personalización

Conclusiones: ¿Es Roundcube Webmail la mejor opción para ti?

Cada vez más, trabajamos en oficinas u online, por lo que. En ese sentido, herramientas comoson de lo mejorcito. Porque al ser tan prácticas, nos permiten tener una bandeja de entrada como pocas.Roundcube va un paso más allá de ser un cliente de correo cualquiera, pues combina simplicidad con mucha, mucha funcionalidad.Ya sabes que en Raiola Networks nos centramos en temas de hosting con su correo, claro. Por eso, queremos contarteSeguro que tienes un correo electrónico. Pero… ¿Realmente te aporta ese plus de calidad que todos queremos? Si estás pensando enpor uno que valga la pena, tu búsqueda acaba aquí.Porque Roundcube que te da varias opciones tipo leer emails, pero también organizarlos e incluso enviarlos, claro,Hasta ahí todo normal, o casi. Porque lo que diferencia a este gestor de emails de otros es que. Y esto es ideal para quienes no necesitan opciones más avanzadas, sino que van al grano.Además de ser fácil,. Y esto es algo que no todos los servicios de correo ofrecen, así que se agradece.Por eso, esta plataforma no se queda atrás en este aspecto. Ya que ofrece un sistema de. Y como debería ser siempre, es compatible con(tal como el SSL y TLS). Lo que te va a garantizar que tus datos estén a buen recaudo.Además, al ser, su comunidad constantemente no para de mejorarlo cada día.¿Quieres usar Roundcube para organizar tu bandeja de entrada? En caso de que sea así, lo siguiente en esta guía es enseñarte aUna forma muy sencilla de acceder a. Que no es más que el panel de control que muchos servicios de hosting ya traen integrados para la gestión de la cuenta. Si tu hosting cuenta con cPanel (como debería ser), sigue estas instrucciones:Como algo positivo,porque tus credenciales se guardan, lo cual te va a ahorrar tiempo.Lo tuyo no es usar el cPanel, porque o no lo entiendes muy bien, o no te gusta. Perfecto, porque. Pero para ello, sigue estos pasos:¡Listo!De esa manera, puedes usar la plataforma para leer y gestionar tus correos desde ya.Ya intentaste lo que te sugerimos antes y nada…En el caso de que hayas agotado las opciones, no pasa nada, porquePor eso te dejamos una especie de “problemas más frecuentes” al entrar a Roundcube, y cómo arreglarlos.Si no puedes acceder (y esto aplica a cualquier sitio, vaya)Y sí, a veces puede pasar que no la recuerdas, pero la mayoría de los proveedores de hosting tenemos opciones para restablecerla.Es posible que hayas probado todo y ninguna solución funcione. Ahí, ya no te queda de otra que contactar con elde tu proveedor de hosting.Al final pudiste entrar a Roundcube Webmail, ¡perfecto! Ahora, es importante que realices algunos ajustes para que tu experiencia sea de diez.para sacarle más partido a las funciones que te ofrece.Si quieres hacerlo, aquí te explicamos cómo personalizar tu cuenta y añadir configuraciones extras:Con tantas cuentas que tenemos a día de hoy,de vez en cuando. Esto es muy molesto, pero como es tan normal que pase, se puede arreglar de forma sencilla.Actualmente, la mayoría de los proveedores de hosting te dejamos restablecerla desde el panel de control (como cPanel). Para ello, solo tienes que acceder a la sección de "y seguir las instrucciones para modificarla.Esto lo puedes hacer directo desde Roundcube. Solo tienes que ir a la configuración de tu cuenta, buscar la opcióny seleccionarAlgo que sí te vamos a sugerir es que pongas una. Para ello, combina letras, números y caracteres especiales (como los signos de interrogación o guiones).Para añadir un toque más profesional, es imprescindible que leAquí te decimos cómo configurarla.En el menú principal de Roundcube, ve al apartadoy luego seleccionaDespués, irás a la sección de, y ahí escribe la información que quieres que aparezca al final de tus correos. Para ponerte un ejemplo, puedes usar:Juan GarcíaDirector de MarketingTel: +34 123 456 789Email: juan@empresa.comwww.empresa.comLas primeras impresiones lo son todo, y una firma así va a asegurarte que la causes. Además, te ahorras dar explicaciones sobre tus datos, o facilitar información que no es útil.Puede darse el caso de que gestiones varios correos desde tu Roundcube. Por eso,es interesante. Para hacerlo, sigue estos pasos:Si se da que tengas varios correos desde Roundcube, puedes configurar identidades o usuarios para enviar emails desde distintas direcciones sin necesidad de cambiar de cuenta. Para hacerlo:, sobre todo, si gestionas correos de diferentes proyectos o departamentos. ¿Por qué? Porque te deja enviar correos desde diversas cuentas sin confusión.Además, el proceso, así que no debería haber pérdida.Vamos a lo que interesa aquí, que son lasLo bueno de esta herramienta es que, además de ser sencilla, va más allá de eso.Para empezar, puedes redactar y organizar tus mensajes o filtrar el spam, pero de verdad. Con ella, tienes todo lo necesario paraSi quieres saber cómo aprovechar al máximo tu cuenta de, los siguientes apartados te interesan, porque tocamosPara escribir un correo en Roundcube lo tienes fácil. Porque es muy similar a cómo lo harías con cualquier otra plataforma.Como consejo, antes de que mandes el correo,. Y como te enseñamos a hacer tu firma, no olvides incluirla. Eso le dará un toque muy pro al mail.Contestar y reenviar también son esenciales para la comunicación por correo electrónico. Esta acción en Roundcube se hace de maravilla. Para contestar a un mail:Abre el mensaje y haz clic en. Luego, Roundcube te va a abrir un nuevo correo con el contenido original, y a partir de ahí, escribe tu respuesta.Ahora,Lo primero es". De esa manera, lo podrás enviar a otro con el mismo contenido intacto.Por eso, si quieres mantenerla organizada, te damos unos consejos específicos para Roundcube.Paray mantener tu bandeja de entrada ordenada:Al organizar tus correos de esta forma, podrás encontrar lo que buscas sin perder tiempo. Sobre todo, es muy útil si manejas varias cuentas de correo.El spam puede ser terrorífico y, además. Por suerte, Roundcube también tiene herramientas para ayudarte a gestionarlo.¿Quieres mantener tu bandeja de entrada limpia y con lo necesario?, nunca abras correos de desconocidos ni hagas clic en enlaces que te parezcan raros (eso, en ningún caso).Ya tienes tu cuenta de Roundcube y sabes lo básico. Pero si lo que estás buscando sonpara que esta plataforma te dé todo lo que tiene para ofrecer, seguimos adelante en esta guía deUna de las formas más efectivas de hacer tu trabajo más ágil esEsto es útil, sobre todo, si tienes que responder los mismos correos una y otra vez.Pero, ¿cómo crearla? Pues para ello, ve a la configuración de Roundcube, seleccionay empieza a personalizar tus respuestas. Por lo menos, si recibes muchas consultas sobre tus productos, te recomendamos tener una plantilla con la información clave explicando qué es, o un pequeño FAQ.También puede ser el caso que seas un consultor y recibas constantemente correos sobre tus servicios. Aquí brilla mucho Roundcube.Al crear una plantilla para algo así, te puedes inspirar en esta:De esta manera la cosa cambia y el proceso es más cercano.Las respuestas automáticas son una herramienta genial para gestionar tu correo, especialmente si estarás fuera por, en reuniones o simplemente necesitas organizar mejor tu bandeja de entrada. Si usas Roundcube en SWPanel , configurarlas es de lo más sencillo.Ve a la configuración de tu cuenta en SWPanel y selecciona la opción "Respuestas automáticas" Escribe el mensaje que quieres que se envíe de forma automática cuando recibas correos. Por ejemplo:Eso sí, no abuses de las respuestas automáticas. La gente las tolera regular si las tienes todo el tiempo activas.Para gestionar tu dominio, lo más común es hacer todo desde cPanel. Ahí es también donde se configuran las redirecciones de correo.sin necesidad de que abras Roundcube cada vez.Para ello, tienes que ir al cPanel (que ya sabes cómo acceder a él), buscaen la sección dey allí podrás crear las reglas para redirigir los correos a la dirección que elijas.Por ejemplo, si tienes varias cuentas, podrías configurar que todos los correos delleguen también a tu correo personal.Si en tu bandeja de entrada tienes los contactos desorganizados,Por eso, te contamos algunas técnicas para ordenar tus contactos en Roundcube sin complicarte:Esto es un paso fundamental.Añadir un contacto en Roundcube no es difícil. Y como se parece mucho a otras plataformas, lo que tienes que hacer es ir a la sección dey hacer clic en el símboloen la columna que pone el mismo nombre. Luego, vas a rellenar los datos (que si su correo, su nombre, etc.).Además, una opción genial que te permite Roundcube es que puedes etiquetar a tus contactos para organizarlos mejor. Por ejemplo: con etiquetas como. Así, tendrás todo ordenadito.Para ahorrarte tiempo, una buena opción que te da Roundcube es. En el caso de que tengas varios equipos,. Entendemos que es muy tedioso ir poniéndolos uno a uno, así que esta es una buena forma de ahorrarte tiempo.Si lo que quieres es crear el grupo, tienes que entrar a la sección de contactos y hacer clic en. ¿Por qué no le pones un nombre?Un ejemplo, puede ser. Luego, selecciona los contactos que quieras añadir. De esta forma, enviar un correo a todo el equipo de un proyecto o a tus clientes VIP será mucho más rápido.Si mencionamos opciones más llamativas,Y con esta tienes la posibilidad de encontrar un contacto rápidamente, incluso si no recuerdas muy bien qué estás buscando. Pones la idea y… voilà. Aparece por arte de magia.Aunque eso no es todo, porque hay otros puntos interesantes en esta plataforma.Muchos gestores de correos electrónicos no tienen la opción de. Y sin duda debería ser el estándar, porque es utilísimo si estás migrando desde otra plataforma de correo a otra.Además, Roundcube permite integrar otras herramientas, como la. Que seamos claros… ¿quién no tiene un móvil para mail a día de hoy? Esto, además, te va a asegurar que tus contactos estén actualizados en todas tus plataformas. Fundamental., porque sirve para mucho más. Al explorar sus funciones extra, vas a ver herramientas que mejoran un montón tu experiencia como usuario.Y es que no solo te van a optimizar la gestión de correos:, convirtiendo a Roundcube en una opción de mail como pocas. Aquí te contamos las mejores.. Ya que este te deja gestionar tus eventos, tareas y citas directamente desde tu bandeja de entrada.Actualmente, tenemos una app para todo: el correo, la agenda, etc. Por lo que tener todo en un solo lugar te va a ahorrar un montón de tiempo (y espacio).Una muestra de lo que puedes hacer es, y asociarlos a correos específicos.Imagina que. Este, lo puedes marcar en el calendario y poner una notificación para que no se te pase. Y lo mejor es que puedes sincronizar el calendario de Roundcube con otros, como Google u Outlook, y todo se mantiene al día sin cambiar de plataforma.Además del calendario,, tu estilo de vida y más. Aquí puedes modificar el tema visual, ajustar las notificaciones o crear filtros para organizar los correos. Todo esto. Así te sientes más cómodo en su plataforma.Eso sí, la personalización que te ofrece Roundcube no solo es para la apariencia. Porque a su vez puedes configurar y recibir notificaciones, o poner respuestas automáticas, lo que te ayudará a ahorrar tiempo y tener todo bajo control.Si lo queremos comparar con otros como Gmail u Outlook,. Nos parece más rápido. Más a tu medida. Si buscas funciones más avanzadas o complejas, como videollamadas o así, quizá no sea tan bueno. Si lo queremos comparar con otros como Gmail u Outlook,. Nos parece más rápido. Más a tu medida. Si buscas funciones más avanzadas o complejas, como videollamadas o así, quizá no sea tan bueno. Pero para todo lo demás… pruébalo y verás.