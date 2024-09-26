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El 502 Bad Gateway significa que el servidor que actúa como intermediario recibió una respuesta errónea del servidor destino, por lo que no puede mostrar la web. Casi nunca es culpa del equipo del usuario: lo habitual es una sobrecarga de peticiones, un servidor caído dentro del clúster, un proxy mal configurado o un firewall que bloquea la conexión. La solución depende de si eres visitante o administrador del sitio.

Al tener una página web o navegar por Internet, es normal que quieras que todo vaya perfecto. Vamos, que navegues sin problemas ni retrasos. Uno de esos desafíos es el que analizamos hoy: hablamos de qué es el error 502 (Bad Gateway) y cómo se soluciona.

Y es que ninguna web está libre de tener algún tipo de error a veces, ni siquiera las grandes páginas como Meta o X (Twitter). Por eso, y para que sepas qué hacer ante esta situación, tanto si eres usuario como administrador de una página web, en Raiola Networks te ayudamos a dar con las causas y soluciones para el error 502.

Cabe destacar que el error 502 Bad Gateway no es difícil de resolver. Vamos a hablar de él con todo lujo de detalles, para que puedas tomar medidas y olvidarte de estos problemas.

Índice del artículo











































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¿En qué consiste el error 502?

Los códigos de estado HTTP que empiezan por el número 5 están relacionados con un mal funcionamiento en los servidores. Debido a esto el problema, en líneas generales, no tiene que ver con el equipo del usuario.

Por otra parte, tampoco es necesariamente un problema del servidor destino, lo que significa que puede originarse en el servidor proxy y otros elementos que forman parte de la conexión, al igual que sucede con otros errores, como el 504.

Así, el error 502 Bad Gateway implica que la puerta de enlace está recibiendo una respuesta errónea o inválida del servidor destino y, por ello, no puede establecer una conexión óptima, siendo incapaz de mostrar la página web o cumplir la solicitud que hace el navegador.

Es muy importante entender que este error, como se ha visto, no suele tener nada que ver con el usuario. Pese a ello, sí hay algunas cosas que puedes hacer para solucionarlo.

Diferentes versiones del código de error 502

Como es común en los códigos de estado HTTP, estos no tienen una única forma de aparecer en los navegadores. Y, dado que hay tantas alternativas, podrás encontrar muchas variaciones de él. Generalmente, todas tendrán el código 502 o la frase “Bad Gateway”.

Esto no supone nada especial, ya que también pasa con los demás códigos similares, como el 503 Service Unavailable, o el 504 Gateway Timeout.

El cambio de nomenclatura, sin embargo, no implica un error distinto. El error 502 que ves tendrá las mismas causas y formas de solucionarlo con independencia del nombre que te aparezca, dentro de las opciones que ves a continuación:

Error 502

HTTP 502

Temporary Error (502)

HTTP Error 502 Bad Gateway

502 Puerta de enlace incorrecta

502 Bad Gateway Error

502 Service Temporarily Overloaded

Existen muchas variantes más, pero lo más habitual es que veas alguna del listado anterior. Hecha esa aclaración, vamos a ver las causas más frecuentes del error 502.

Causas del error 502 Bad Gateway

La primera respuesta ante un error 502 Bad Gateway es asumir que no es un problema del navegador, sino de conexión entre servidores. De esta forma, se podrá dirigir mejor la búsqueda de la causa y la aplicación de soluciones.

Por lo tanto, los usuarios no tienen mucho que hacer para solucionar este problema, fuera de algunas acciones para descartar fallos puntuales del navegador.

En cambio, los administradores web sí tendrán un abanico de posibles soluciones, dado que las causas suelen estar relacionadas con el manejo de la web y los servidores.

Colapso del servidor

Una causa muy pero que muy común para la aparición del error 502 es que los servidores reciban una demanda de peticiones o solicitudes que superen sus capacidades operativas. Esto puede ocurrir ante un pico de visitas a la web si la página no está preparada para tener mucho tráfico.

Pero también es importante tener en cuenta de que el colapso del servidor puede deberse a un malware que está realizando este gran número de peticiones para tumbar la plataforma de la página. Si sospechas que este es tu caso, contacta con tu hosting.

En todo caso, y con independencia del origen, la sobrecarga del servidor puede generar que la página web dé el error 502. Casi siempre es el caso.

Un servidor fuera de servicio

En las webs que, por su tamaño, implican plataformas de gran envergadura, las peticiones pasan por un clúster. Puede coincidir que tu solicitud de conexión vaya a un servidor caído. Es cuestión de suerte.

Esto tiene fácil solución y comprobación: entrar desde otro dispositivo. Si funciona, ya sabes que es una caída temporal. Seguro que lo arreglan en poco tiempo.

Servidor proxy defectuoso

Si el servidor proxy que utilizas, ya sea por configuración automática o personalizada, no puede dirigir la comunicación al servidor de destino, es muy probable que te aparezca el error 502.

El cortafuegos del servidor o del cliente

Los cortafuegos o firewalls pueden bloquear solicitudes entre servidores, incluso entre el proxy y el de origen, imposibilitando la conexión entre los mismos. Esto puede suceder tanto con el software protección del servidor como con el del cliente.

Problemas con el navegador

Aunque no es lo más común como hemos mencionado anteriormente, es posible que el navegador provoque el código 502, aunque no sea un problema en el servidor de la página web.

Puede ocurrir por varias razones. Una de ellas es que se hayan instalado extensiones que estén interfiriendo en la conectividad del navegador y los servidores.

Este es un escenario frecuente con bloqueadores de publicidad y algunas extensiones de VPN, dado que su función está estrechamente relacionada con esta área. Por lo tanto, una extensión de dudosa seguridad, mal instalada o sin actualizar puede conducir a estos (y otros) problemas de conexión.

Cómo solucionar el error 502 Bad Gateway si eres usuario

Primero, vamos a repasar las soluciones que se pueden aplicar si eres visitante y no tienes acceso a la configuración o gestión del sitio web. Como es lógico, son mucho más sencillas y, en pocos minutos, podrás comprobar si efectivamente era un problema del servidor o de una mala configuración.

Actualizar el sitio web

En la mayoría de errores que puede dar una página, la primera medida que se debe tomar es recargar la web. Esto se debe a que, como mencionamos antes, en muchos casos el error desaparece a los pocos minutos.

Para hacer esto, deja pasar unos minutos y luego dale a la tecla F5 (actualizar). Si la causa era esta, la página web debería cargar sin problemas.

Si quieres descartar inmediatamente si se trata de una caída del sitio web, puedes usar algunas herramientas web que verifican por distintos métodos y con fiabilidad si el error se debe a la página web. Basta con buscar por la red alguna herramienta que verifique si la web esta caída o se trata de un problema con tu equipo.

Abrir el modo incógnito o utilizar otro navegador

El modo privado o incógnito, según el navegador, es una función que te ayuda a determinar si este error viene de alguna extensión o configuración asociada a la sesión normal de tu equipo.

Para acceder a este modo, en la mayoría de navegadores tienes la función en el panel de opciones generales, que se muestra con tres puntos para abrir el menú. También se puede entrar a este modo, presionando el comando de teclas “shift+ctrl+n” o “shift+ctrl+p”.

Tras abrir este modo, intenta entrar a la misma página web. En caso de que no aparezca ningún error, el siguiente paso será desactivar cada una de las extensiones y probar otra vez en la sesión normal del navegador. Así, podrás ir activándolas una a una, hasta determinar cuál es la que genera el problema.

Por otro lado, si no se soluciona, puedes probar a entrar desde otro navegador distinto y, de esta forma, verificar si es el programa base el que genera el error 502. En este escenario, lo mejor es volver a instalar el navegador o actualizarlo si lo necesita.

Utilizar otro dispositivo

Al igual que usar otro navegador puede revelar el origen del problema, utilizar otro dispositivo también te permite verificar si se trata de un error en la configuración del equipo.

Si pruebas en tu smartphone y la página abre con normalidad, puedes probar a reiniciar tus dispositivos, incluido los equipos asociados a la red, como el router.

Eliminar los datos de navegación

Otro elemento que puede provocar la aparición del error 502 Bad Gateway es un problema en la caché del navegador.

Incluso si al principio el error era causado por un problema externo, es posible que en la caché se quede almacenado que la página web está fuera de servicio y siga mostrando el código de error, aunque este ya no exista.

Por eso, borrar la caché del navegador es una solución que funciona en muchos casos. Recuerda que con este proceso a veces se eliminan los inicios de sesión en todas las cuentas, otras preferencias y autorrelleno de formularios. Tenlo presente y, si quieres, limita el alcance del borrado o guarda los datos relevantes antes de proceder.

Servidores DNS

Es posible que el error 502 Bad Gateway tenga que ver con un problema en los servidores DNS, provocando que al intentar entrar a una página web por su dominio, no te redirija a su dirección IP. Esto trae consigo problemas de conexión de los servidores, dando lugar al error.

Para solucionar esto, pueded cambiar de servidor DNS a otro público, como por ejemplo el de Google. Si quieres saber más sobre esto, tenemos un artículo dedicado a los servidores DNS.

Soluciones para administradores de páginas web

Cuando eres administrador de la página web, la cosa cambia, ya que tienes más margen de maniobra. Ten en cuenta que, en el caso del error 502, la mayoría de causas tienen que ver con tu área de gestión.

Por eso, estas soluciones pueden ser un poco más complejas. Si no tienes un perfil muy técnico, lo mejor es que contactes al soporte de tu servicio de hosting para resolver este error sin disgustos.

Recuerda que Raiola Networks contamos con soporte 24/7. No obstante, si quieres probar otras cosas, te contamos opciones que funcionan.

Verificar el funcionamiento de plugins

Los plugins son herramientas muy útiles para añadir funcionalidades a las páginas web o facilitar su construcción. Por desgracia, muchas veces también son los que provocan errores al no estar actualizados, tener una mala instalación o ser incompatibles con otros plugins.

También puede suceder con los temas de WordPress, que provocan que el servidor no funcione bien y no pueda responder a las peticiones de los usuarios.

Si sospechas de esto, lo primero es hacer una copia de seguridad. Así, evitas disgustos.

A partir de ahí, puedes probar a desactivar todos los plugins y verificar el funcionamiento de la página. En caso de que cargue, vuelve a activar uno a uno y revisa si el error vuelve a aparecer. Si se produce, sabrás qué plugin está causando el problema y, probablemente, con una nueva instalación o actualización se solucione. Los más propensos a generar este error son los que están directamente relacionados con la seguridad, dado que pueden bloquear la conexión entre servidores.

Por último, en caso de que no sean los plugins, haz la misma prueba con los temas, lógicamente si se trata de una web con WordPress.

Si usas CDN, deberías verificarlo

Un CDN es un servicio que funciona con una red de servidores repartidos por una zona geográfica amplia, para mejorar los tiempos de latencia al cargar contenidos de una página web.

Pero, además, hay CDNs que tiene un proxy inverso, para mejorar la seguridad contra ataques, como Cloudflare. A pesar de sus grandes ventajas, pueden generar algunos problemas de comunicación con los servidores finales.

Si es tu caso, para solucionarlo puedes probar desactivando el CDN, como se indica en mayor detalle en este artículo de errores de Cloudflare.

Después de desactivarlo, verifica si el CDN era lo que provocaba este error. Si es así, puedes contactar con soporte de la empresa que te provee el servicio.

Fijarte en el registro de errores

Cuando se realiza una actualización o modificación en el código de la página web, es posible que se produzcan errores, y una forma de comprobarlo es acudiendo al registro de errores.

Tu hosting debe darte la opción de acceder a este archivo. En él, con un poco de conocimiento, podrás revisar si tu página web tuvo un error de funcionamiento. Así, es más fácil llevar a cabo las acciones adecuadas para resolverlo.

Verificar el estado de tu página web

Si el problema viene del servidor de origen, al cual no tienes acceso, tienes una información muy importante. En caso de que sospeches de que es esto, la forma fácil de investigarlo, a la que ya apuntábamos antes, es mediante herramientas como “ Is It Down Right Now? Website Down or Not? ”, que comprueba si el sitio web está funcionando o tiene un problema.

Es posible que ninguna de las anteriores soluciones te haya dado resultado. A veces el problema es el hosting, y no tú. Si es el caso, contacta cuanto antes con el soporte de tu hosting.

En Raiola Networks nos caracterizamos por atender tus solicitudes de forma rápida y con el mejor equipo humano, para que puedas tener tu página web en marcha en poco tiempo. Estamos aquí para ayudarte.

¿El error 502 Bad Gateway afecta negativamente al SEO?

El error 502, como la mayoría de códigos de estado, implica que la página web está experimentando problema o completamente inactiva. Si pasa mucho tiempo así, por desgracia, sí tendrá efectos negativos sobre el SEO. Cuanto más tiempo pase, peor.

Por un lado, los usuarios, al ver que una página que no está funcionando, abandonarán y tendrán menos ganas de volver cuanto más les pase, ya que se trata de una mala experiencia.

Y, además, al no estar activa, los motores de búsqueda no podrán indexar la página para mantener su posicionamiento, por lo que irá bajando poco a poco en el ranking.

Por eso, es fundamental solucionar el error 502 Bad Gateway rápido. Si es algo recurrente en tu servicio de hosting, considerar cambiar a uno más fiable, como nuestro Hosting SEO. Comprobarás lo bien que cuidamos de tu web.

Un servicio de la mejor calidad para tu web

Si buscas un servicio de hosting que garantice una página activa y tenga pocas probabilidades de causarte problemas, Raiola Networks es la respuesta. Tenemos servidores robustos y soporte inigualable, que te ayudarán ante cualquier desafío técnico.

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