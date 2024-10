Índice del artículo





















¿Qué son las cookies y qué tipos existen?

El propósito de las cookies es identificarte como usuario único y, a base de recopilar información de tu sesión, pueden ofrecerte una mejor experiencia la próxima vez que visites el mismo sitio web de nuevo.

Cookies según la entidad que las gestiona



Cookies propias : son aquellas cuyo responsable es el propietario o gestor de la web que visitas.

Cookies de terceros: en este caso, el responsable es una entidad independiente de la web que visitas y que las usa con sus propias finalidades.



Cookies según el tiempo que permanecen activas



Cookies de sesión : almacenan datos mientras estás accediendo a la web, pero desaparecen una vez sales de ella.

Cookies persistentes: este tipo de cookies se almacenan en el navegador por un tiempo definido más allá de tu sesión, incluso pueden durar años.



Cookies según su finalidad



Cookies técnicas : permiten que la web visitada funcione de forma adecuada, guardan datos de tu sesión como el inicio de sesión.

Cookies de personalización : guardan datos de tus preferencias. Un ejemplo podría ser el idioma seleccionado durante tu última visita a la web.

Cookies de análisis : se usan para recabar información estadística de tu navegación y con estos datos mejorar la experiencia de usuario.

Cookies de publicidad: usan tus preferencias para mostrarte publicidad que se ajuste más a tus gustos basándonos en tu comportamiento.



¿Qué dice la Ley de Cookies y cómo te afecta?

¿Por qué necesitas un plugin de cookies en WordPress?

Plugins de cookies gratuitos para WordPress

Elige el mejor plugin de cookies para tu sitio WordPress

Te habrás fijado que, cuando entras en un nuevo sitio web, te recibe una ventana oque usa dicha página. Por si no lo sabías, esto es obligatorio, en según qué casos, desde la entrada en vigor del RGPD, del que hablaremos más adelante. Si tienes una web hecha con WordPress o la estás creando, quédate leyendo porque esto te puede interesar. A lo largo de este artículo veremos toda la información referente ay sobre todo cómo puedes integrarla en tu web condisponibles en el repositorio de WordPress. Vamos allá.Comencemos por el principio. Antes de nada, y de, hay que entender. Simplificándolo mucho, las cookies son pequeños fragmentos de texto que el servidor de la web que estás visitando almacena en tu navegador.Existen varias formas de clasificar las cookies y a continuación te haré una breve explicación de cada tipo.Ahora que ya estamos un poco más al día sobre, podemos hablar de la ley que las regula. Como te mencioné anteriormente, a día de hoy está en vigor el, que son las siglas de "Reglamento General de Protección de Datos", una reforma de la Unión Europea cuyo objetivo es mejorar los derechos y el control de las personas sobre sus datos personales.¿Y cómo afecta esto a mi web? Te preguntarás. Pues bien, para cumplir con esta ley hay una serie de requisitos obligatorios que tenemos como responsables de nuestro sitio. Entre ellos está mostrar un texto de aviso legal con toda la información de las cookies al cargar la página o también darle directamente la posibilidad al usuario de rechazar estas cookies si no está de acuerdo, teniendo así que bloquearlas durante su navegación.Dado que no soy un experto en materia legal, siempre aconsejo consultar con un profesional del sector, como por ejemplo un abogado especiaizado. Muchas empresas ofrecen servicios de asesoramiento y auditoría para asegurar la redacción de estos textos, adaptándola a las necesidades de cada empresa y de cada web. Por mi parte, me centraré en la parte técnica yComo ya sabrás, el uso de plugins en WordPress está muy extendido, ya que permiten aumentar las funcionalidades de nuestro sitio sin necesidad de tener conocimientos de código. Para estos casos, existen alternativas y que tú mismo puedas crear un pop up y adaptarlo para cumplir con el, pero lo cierto es queMás allá de ayudarte al cumplimiento de la normativa y facilitarte su implantación, cabe destacar que ofrecen transparencia a los visitantes, mejoran la experiencia de usuario e incluso muchos se actualizan según las políticas vigentes, permitiendo que te despreocupes totalmente.Aunque, actualmente he preferido centrarme en aquellos que, a mi parecer, son más completos y funcionan mejor. He tenido en cuenta aspectos como su rendimiento, para tener tu web optimizada, su nivel de personalización o su facilidad de uso. Además, a todos los avalan más de un millón de instalaciones activas y actualizaciones recientes, que siempre es algo a tener en cuenta para mantener tu sitio web seguro , por no decir el que más. Tras su instalación, simplemente tendrás que seguir un asistente supercompleto que te guiará paso a paso, a través de preguntas, hasta tener. Su gran ventaja es que genera de forma automática el texto legal de la política de cookies basándose en tus respuestas y el rastreo automático de tu sitio web. Además, es personalizable en apariencia y textos y recibes notificaciones de error si algo falla.Dispone de una versión premium que puedes adquirir desde 59 $ al año y te amplía funcionalidades como la posibilidad de generar políticas de privacidad, adaptación de banner según región y mucho más.Por supuesto, podríamos profundizar mucho más en él. Si te interesa y necesitas información a cerca de su instalación y funcionamiento, te invito a leer este post sobre Compilanz de Raiola Networks si necesitas activar un banner de consentimiento de cookies en tu WordPress. También dispone de un generador de textos legales y viene integrado para añadir varios idiomas directamente desde la configuración del plugin. El único inconveniente con respecto a Compilanz es que para ello necesitarás crearte una cuenta gratuita. En unos pocos minutos la tendrás activa y podrás configurar todo lo que necesites y, por supuesto, también su apariencia para que se ajuste al diseño de tu web.También dispone de una versión de pago con una suscripción a partir de los 10 $ al mes, todo dependerá del tráfico que tenga tu web. Con la versión gratuita deberías tener suficiente de inicio, ya que soporta hasta 15000 visitas mensuales.que traigo hoy. Algo que lo hace destacar es una herramienta incorporada que analiza tu sitio web para comprobar las distintas normativas vigentes. Es completamente personalizable y fácil de usar, pero tiene una desventaja importante, y es que está pensada para webs pequeñas, ya que su límite en versión gratuita soporta solo hasta 1000 visitas al mes. Si no es tu caso o esperas escalar el tráfico en poco tiempo, te recomiendo optar por alguna de las anteriores opciones. Otra opción será asumir el coste de 14,95 $ al mes que ofrece visitas ilimitadas.Como habrás visto,. La ventaja principal es que tras su instalación y configuración puedes despreocuparte por completo, sabiendo que no tendrás ningún problema legal. La elección dependerá de ti y las características de tu web. Obviamente, existen, además de estos que traigo hoy aquí, muchos otros plugins de cookies que puedes encontrar en el repositorio de WordPress. Te invito a poner en comentarios cuál has elegido y, por supuesto, a consultar cualquier duda que te pueda surgir.