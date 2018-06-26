Raiola Networks
Ver la memoria RAM usada y la memoria RAM libre en Linux

Categoría:  Sysadmin
Fecha: 26/06/2018
La memoria RAM juega un papel muy importante en el funcionamiento de un servidor web o servidor de hosting (y en cualquier ordenador normal). Es donde se guardan datos importantes que van a volver a ser utilizados en breves. El acceso a la memoria RAM es mucho más rápido que acceder al disco duro.

A la hora de optimizar un servidor, es muy importante conocer la memoria RAM utilizada y la memoria RAM libre, sobretodo en servidores Linux sin interfaz gráfica donde necesitamos revisar estos parámetros utilizando la terminal de Linux.

En el caso de servidores web Apache o Nginx, y en el caso de servidores de bases de datos MySQL, conocer la memoria RAM usada y la memoria RAM libre disponible para utilizar puede ser aún más importante, ya que es la forma de conocer exactamente los recursos de los que disponemos para que los servicios puedan funcionar. De hecho, estos datos (y algunos más) son los que utiliza el script MySQLTuner para sugerir parámetros de optimización de MySQL y MariaDB.

En este caso, aprenderemos a comprobar cuánta memoria máxima tiene nuestro sistema Linux y cuánta de ella es memoria en uso, libre o cacheada.

Con el comando FREE podremos ver la memoria disponible (libre):

free -h

El comando "free" nos da información muy básica y de manera muy concisa, de forma que podemos obtener los datos de memoria RAM y memoria virtual en uso sin complicarnos demasiado con qué proceso la está consumiendo:

                     total       used           free      shared      buffers       cached
Mem:                  2.0G       1.5G           470M        300M           0B         414M
-/+ buffers/cache:    1.1G       885M
Swap:                   0B         0B             0B

memoria ram linux

En la información que nos devuelve el comando podemos ver la memoria libre, usada, total y cacheada. Información muy útil en tiempo real para conocer el estado real de la memoria en el servidor.

El siguiente comando es la versión más extensa del comando FREE, en el que tenemos el concepto de memoria inactiva. Este término se usa para hablar de memoria en uso pero no asignada a ningún proceso, haciéndola a todos los efectos memoria libre:

vmstat -s -S M

Al ejecutar este comando con los parámetros mencionados, podremos obtener la siguiente información estructurada de esta manera:

2048 M total memory
1582 M used memory
1124 M active memory
 406 M inactive memory
 465 M free memory
   0 M buffer memory
 407 M swap cache
   0 M total swap
   0 M used swap
   0 M free swap

memoria linux

Se pueden obtener resultados similares haciendo un cat al fichero /proc/meminfo, aunque es menos configurable de esta manera y obtendremos la información de una forma mucho menos revisable:

cat /proc/meminfo/

Al ejecutar el comando anterior, obtendremos la siguiente información sobre la memoria RAM del servidor Linux de la siguiente manera:

memoria linux RAM

Si utilizamos un panel de control de hosting o de administración como cPanel, Plesk, VestaCPWebmin o cualquier otro panel que aporte una interfaz gráfica, podremos ver los datos de memoria RAM utilizada y memoria RAM libre y cacheada desde la interfaz, algo que nos facilitará mucho las cosas pero que puede llegar a mostrarnos datos NO reales dependiendo de los periodos de actualización de los datos.

A la hora de optimizar el uso de memoria en un servidor, debemos entender que la memoria RAM está pensada para ser utilizada, no para estar "vacía". Por lo tanto, solo debemos preocuparnos si nuestro servidor Linux responde con errores por sobreuso de memoria RAM, pero en caso de que el servidor funcione bien y no tengamos caídas en los servicios (web, bases de datos, correo, etc.), aunque se use el 100% de la memoria RAM no es algo preocupante (a menos que estemos esperando grandes picos de tráfico).

Álvaro Fontela
Álvaro Fontela

Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.

