WPML para crear un sitio web multiidioma con WordPress

Algo a tener en cuenta cuando utilizamos WPML es el uso de recursos de este plugin, ya que aunque es únicamente un plugin, el consumo que realiza es bastante elevado, especialmente si lo utilizamos con otros plugins potentes como puede ser WooCommerce.

Descargar e instalar WPML

Descargar OTGS Installer , un instalador que nos permitirá hacer la instalación en un par de clics y que sería la opción recomendada.

Configuración inicial

Idiomas a los que queremos traducir nuestra página web (podremos añadir más idiomas posteriormente si lo necesitamos).

, si no lo habíamos realizado antes. Modo de traducción : podremos escoger entre traducir el contenido nosotros mismos o que WPML realice la traducción (utilizando tecnología de otras plataformas o contratando revisores profesionales que revisen la traducción). Tendremos que seleccionar también quién va a traducir nuestro sitio web, si solamente nosotros, los usuarios del sitio web, un servicio profesional o establecer un administrador de traducción que escogerá quién puede traducir el sitio web .

, que enviará a información de la configuración de nuestro sitio web como plugins y temas. Plugins, nos permitirá seleccionar qué addons queremos instalar.

Páginas de la tienda , generará automáticamente la versión traducida de las páginas predeterminadas de WC.

, generará automáticamente la versión traducida de las páginas predeterminadas de WC. Atributos globales , nos permitirá seleccionar qué atributos de la tienda queremos que se puedan traducir.

, nos permitirá seleccionar qué atributos de la tienda queremos que se puedan traducir. Varias monedas , si vamos a utilizar únicamente una moneda o necesitamos habilitar el modo multidivisa para utilizar varias.

, si vamos a utilizar únicamente una moneda o necesitamos habilitar el modo multidivisa para utilizar varias. Opciones de traducción, que nos permitirá definir el comportamiento de los productos que no estén traducidos: verlo con el contenido en el idioma por defecto o no permitir visualizar el producto en idiomas para los que no tienen traducción.

Administración de traducción

Aquí podremos ver todo el contenido de la web que se puede traducir, seleccionarlo para añadir a la cola de traducción, dejar notas a los traductores y seleccionar el modo de traducción (el recomendado es ‘Traducir’).

Podremos añadir usuarios que podrán traducir el contenido , agregar un administrador de traducción o contratar un servicio de traducción profesional.

, agregar un administrador de traducción o contratar un servicio de traducción profesional. Nos permitirá habilitar el servicio de traducción automática . Esta opción es de pago por uso (podemos ver más información sobre las opciones en su web: https://wpml.org/es/documentation-2/traduccion-automatica-para-contenido-de-wordpress-con-wpml/precios-del-servicio-de-traduccion-automatica/ )

Idiomas

Idiomas del sitio y formato URL del idioma : Aquí podremos gestionar los idiomas que tenemos en nuestra web: añadir idiomas, quitar alguno de los existentes y cambiar el idioma por defecto. También podemos modificar el formato de la URL y seleccionar por ejemplo que el idioma se muestre como parámetro: ‘?lang=en’.

: Aquí podremos gestionar los idiomas que tenemos en nuestra web: añadir idiomas, quitar alguno de los existentes y cambiar el idioma por defecto. También podemos modificar el formato de la URL y seleccionar por ejemplo que el idioma se muestre como parámetro: ‘?lang=en’. Formato de bandera y opciones del selector de idioma : podremos escoger si las banderas cargarán en formato ‘ .png ’ o ‘ .svg ’, las distintas ubicaciones donde tendremos disponible un selector de idioma (menú, pie de página, widget, etc) y cómo deberá comportarse el selector con los idiomas que aún no tengan traducciones.

: podremos escoger si las banderas cargarán en formato ‘ ’ o ‘ ’, las distintas ubicaciones donde tendremos disponible un selector de idioma (menú, pie de página, widget, etc) y cómo deberá comportarse el selector con los idiomas que aún no tengan traducciones. Enlace a traducción de entradas : Nos permite añadir un aviso en cada entrada de que se puede visualizar también en otros idiomas.

: Nos permite añadir un aviso en cada entrada de que se puede visualizar también en otros idiomas. Redirección según idioma del navegador: puede ser útil en casos en los que queramos que el usuario acceda directamente al contenido en determinado idioma según los ajustes de su navegador, funciona mediante JavaScript por lo que si la página web tiene algún problema relacionado con este, podría no funcionar correctamente.

Localización de temas y plugins

Traducciones

Media translation

Sincronización de Menús de WP

Si queremos asociar un menú diferente a cada idioma, podemos crear el menú asociado a cada idioma desde "Apariencia" > "Personalizar" > "Menú".

Traducción de cadenas

Traducción de taxonomía

Podemos traducir también las categorías desde la edición de las mismas, agregando el idioma cuya traducción queremos añadir

Modo de traducción : modificar la configuración acerca de quién traducirá el contenido de nuestra web y si queremos utilizar para ello algún servicio de traducción.

: modificar la configuración acerca de quién traducirá el contenido de nuestra web y si queremos utilizar para ello algún servicio de traducción. Traducción automática : si utilizamos este modo de traducción podremos escoger qué motores de traducción queremos usar (DeepL, Google o Microsoft) y cómo queremos gestionar el contenido que se traduzca automáticamente y su revisión/publicación.

: si utilizamos este modo de traducción podremos escoger y cómo queremos gestionar el contenido que se traduzca automáticamente y su revisión/publicación. Sincronización de entradas y páginas : podemos seleccionar si queremos que se eliminen las traducciones también al borrar una entrada, y si queremos sincronizar diferentes configuraciones entre los idiomas (página superior, plantilla, etc).

: podemos seleccionar si queremos que se eliminen las traducciones también al borrar una entrada, y si queremos (página superior, plantilla, etc). Páginas de registro e inicio de sesión : nos permite traducir estas páginas si lo necesitamos.

: nos permite traducir estas páginas si lo necesitamos. Traducción de tipos de entrada: esto nos permite seleccionar los diferentes tipos de contenido que existen en la web y si queremos que se puedan traducir o no.

Soporte

Solución de problemas: tendremos diversas opciones para depurar la configuración de WPML si detectamos algún error.

Es importante que realicemos una copia de seguridad de la web antes de utilizar alguna de las opciones del apartado ‘Solución de problemas’ ya que pueden afectar al contenido de la web o traducciones.

Información de depuración: nos dará información sobre la instalación de WordPress (versión, plugins utilizados, etc) y pueden solicitárnosla desde su soporte.

Cómo traducir una página con WPML

Cómo traducir una página con WPML con diseño diferente a la original

Ajustar Enlaces permanentes con WPML y WooCommerce

Comprobar compatibilidad WPML

Existen múltiples motivos por los que podemos necesitar (o simplemente querer) que, ya que tanto si tenemos un blog como si tenemos un ecommerce , nuestro contenido puede ser interesante para público de otros países y seguramente podamos ofrecer envíos internacionales, o incluso vender infoproductos para los que no será necesario el transporte, pero sí pueden atraer público que necesiteal nuestro. Existen múltiples motivos por los que podemos necesitar (o simplemente querer) que, ya que tanto si tenemos un blog como si tenemos un ecommerce , nuestro contenido puede ser interesante para público de otros países y seguramente podamos ofrecer envíos internacionales, o incluso vender infoproductos para los que no será necesario el transporte, pero sí pueden atraer público que necesiteal nuestro. Al adquirir la licencia, debemos repasar las opciones que nos ofrece cada una de ellas, ya que entre las licencias '' y '' hay diferencias mínimas como el número de créditos para traducción y el número de sitios web que permiten, pero entre '' y '' sí hay diferencias sustanciales, ya que la licencia más básica no nos permitiráo de editores visuales como Elementor , por lo que podría quedarse corto en algunas ocasiones. Una vez que nos hayamos registrado en su página web y adquirido la licencia correspondiente, desde la sección 'Descargas' en nuestra cuenta, podremos descargar los elementos para instalar en nuestra web. Tendremos 2 opciones:En este caso, vamos a ver cómo se haría con la opción recomendada. Una vez que hayamosen nuestra web, nos pedirá que registremoscon la clave del sitio web en cuestión. Para obtener esta clave debemos ir a nuestra "> "Registre WPML en sus sitios" > "Registrar sitio nuevo". Es importante que configuremos la URL final, es decir, incluyendoy www si el sitio web las utiliza, ya que de lo contrario podría darnos error al validar la clave (para mayor seguridad podemos copiar y pegar la URL desde el navegador).Una vez finalizado el, nos facilitará la clave que tendremos que configurar en nuestra instalación deY una vez configurada la clave, tendremos disponibles todos los addons que incluye la licencia para seleccionar cuáles queremos instalar.Una vez que hayamos descargado e instalado losque necesitamos, nos permitirá acceder a la configuración.En la configuración inicial nos permitirá realizar los siguientes ajustes:Si vamos a utilizar, tendremos que hacer también la configuración de este addon por separado, que también cuenta con un asistente para la configuración inicial que nos permitirá seleccionar:Una vez realizadas estas configuraciones, veremos el resto de secciones del menú dey los ajustes que nos permitirán realizar.En este apartado tendremos varias opciones:Es uno de los apartados con más opciones, junto con el de 'Configuración', a continuación veremos de forma resumida las opciones más interesantes de esta sección.Este apartado está relacionado con el de '', ya que nos permite escanear por separado los plugins/temas en busca de cadenas que aún no aparecen, y de este modo posteriormente las tendremos disponible para traducirlas. Puede ser especialmente útil para algunos textos que en ocasiones pasan desapercibidos como el ‘Buscar por categoría’, por ejemplo.Aquí tendremos disponibles las, podremos editarlas, cancelarlas/aprobarlas (si el usuario que utilizamos tiene permisos para hacer estas tareas), oDependiendo de las imágenes que utilices y su contenido es posible que no necesites utilizar imágenes diferentes en relación al idioma, no obstante, puede ser útil si queremos cambiar por ejemplo el nombre de la imagen o si utilizamos una imagen con texto en su contenido y necesitamos que este sea diferente dependiendo del idioma. En caso de que modifiquemos también al traducir el nombre de la imagen es conveniente tener en cuenta que esto no hará que el nombre se modifique en el contenido que ya pueda existir publicado, si no que tendríamos que editar por ejemplo la entrada dónde lo hubiéramos insertado y seleccionar la imagen actualizada de la biblioteca de medios.Aquí podremos, con los idiomas secundarios. Por defecto omitirá los contenidos que no tengan traducción en el nuevo idioma y si se elimina alguna opción del menú en el idioma por defecto, se eliminará también del idioma secundario.Esta opción nos permite(páginas, entradas o taxonomías), como puede ser contenidos de widgets o cadenas que aparecen en los plugins y tema que utilizamos. Al igual que en la traducción del contenido, podemos realizarla nosotros mismos, solicitarlo a un traductor o utilizar la traducción automática. En este apartado podremos también, una opción que puede sernos útil si gestionamos varias páginas cuyos elementos son similares, ya que las traducciones de una podríamos utilizarlas para el resto en vez de hacer la traducción de forma individual, ahorrando tiempo de trabajo.Aquí podremos, como puede ser WooCommerce y las clases de envío.En esta sección tendremos disponible la, vamos a nombrar los más destacables:Aquí podremos ver información sobre nuestra web y el entorno en el que se aloja, algo que puede sernos útil si experimentamos algún error, para descartar de entrada si este puede producirse por no cumplir los requisitos mínimos que aconsejan. Tenemos también el enlace a los apartados ‘solución de problemas’ e ‘información de depuración’ .En la captura marcamos 2 de las más habituales:(el plugin almacena caché en el directorio «uploads» de nuestra web y en ocasiones es necesario purgarlo para que se visualicen los ajustes relacionados con WPML) y quitar las entradas fantasma de las tablas de traducción, esta puede sernos útil si alguna traducción se corrompe por algún motivo (lo más habitual es que suceda antes de completar la traducción) y en ese caso este botón puede ayudarnos a solucionarlo.Para, debemos acceder a la edición de la misma (puede ser una página que acabemos de crear o una que ya existía anteriormente), en el menú lateral derecho tendremos disponible la opción ‘ Traducir este documento’:Que nos permitirá acceder alEn este podremosen cuestión por orden descendente. Una vez que finalicemos la traducción actual, lo seleccionamos como ‘OK’ y pulsamos en el recuadro marcado con (1) en la captura. Si queremos saltarnos algún contenido, podemos seleccionar ‘Siguiente’ (opción marcada como (2) y una vez que hayamos finalizado la traducción, pulsamos en el botón ‘Finalizado’, situado en la parte inferior derecha del editor.Si queremosdel que tiene la página en el idioma por defecto, o utilizamos un editor que no es compatible conpodemos seleccionar la opción ‘Editor de WordPress’ cuando vayamos a traducir el contenido, esto nos creará por defecto una página en blanco, pero tenemos la opción de copiar el contenido del idioma por defecto, por si queremos usarlo como orientación.Anteriormente vimos cómo, no obstante, otro aspecto a tener en cuenta serían los enlaces permanentes. Si dejamos la configuración por defecto podemos encontrarnos con productos en un idioma que en su slug contienen información en otro idioma, por ejemplo este producto cuyo idioma es inglés, podemos ver que incluye ‘producto’ en la URL, cuando debería ser ‘product’.Podemos modificar esto desde el apartado "WooCommerce" > "WooCommerce Multilingual & Multicurrency" > "URLs de la tienda".Si tenemos dudas sobre si los elementos de nuestra web serán compatibles con, podemos ver más información en su web:, aquí podremos buscar los plugins que tenemos (o los que queremos instalar si ya usamos) y ver si se ha verificado la compatibilidad.