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Consultor de accesibilidad web
Vicent Sanchis es consultor de accesibilidad web y digital, doctor en Optometría y Ciencias de la Visión. Actualmente trabaja como QA de accesibilidad digital. Desde 2018 participa activamente en eventos de la comunidad WordPress como ponente y organizador, incluyendo las tres primeras ediciones del WP Accessibility Day.
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