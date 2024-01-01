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Vicent Sanchis
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Vicent Sanchis

Consultor de accesibilidad web

Vicent Sanchis es consultor de accesibilidad web y digital, doctor en Optometría y Ciencias de la Visión. Actualmente trabaja como QA de accesibilidad digital. Desde 2018 participa activamente en eventos de la comunidad WordPress como ponente y organizador, incluyendo las tres primeras ediciones del WP Accessibility Day.

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