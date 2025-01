Índice del artículo

















HTML: es la estructura interna del contenido de la página.

CSS: le da estilo y diseño . Es decir: hace que se vea bonita.

Programación web: aplica lenguajes como PHP, Python o JavaScript.

Bases de datos: aprendes el uso de SQL y sistemas como MySQL.

Diseño de interfaces: sabrás cómo crear experiencias atractivas, además de funcionales para el usuario final.

Una de las carreras que está más en auge hoy día es la de programación (o desarrollo de software, más precisamente). Por el futuro que se le ve y la demanda que tiene, mucha gente se preguntaY no es para menos, porque el tema de la programación está en auge. De hecho, se habla incluso de que las empresas en España tienen hasta problemas para encontrar programadores y diseñadores web que realmente sepan lo que hacen. Se necesitaríanque, además, no deja de crecer.Si eres uno de los aspirantes a convertirte en desarrollador web, tenemos esa buena noticia. Pero hay algún desafío por delante para ti. Porque hoy en díaAsí, como cualquier carrera de alta demanda, necesitas creatividad, pensamiento lógico y una formación que combine teoría y práctica. Y como desde Raiola Networks queremos ser de ayuda para que te encamines en este proceso y que tengas claro qué habilidades necesitas, te lo contamos. Para disparar tu incipiente carrera como desarrollador web.Seguro has visto que en. Sin embargo, como sucede en ámbitos altamente especializados, como medicina, derecho o cualquier otra rama, esta también tiene sub especializaciones. Una de ellas es. Así que dentro de la programación, eso es lo que hace el desarrollador web.Por tanto,mientras navegamos por Internet. Por ejemplo: esao las apps de gestión para las empresas que usamos a diario lo hacen este tipo de profesionales. ¡Y también lo mantienen funcionando!Con todo, lo que queremos que tengas claro es que, sino que combina otras habilidades de las que también vamos a hablar en este post.Porque sí, puedes ser supereficiente escribiendo líneas infinitas de código en una terminal,Necesitas otras habilidades, como la creatividad, la lógica y, sobre todo, las ganas de resolver los (muchos) problemas que surgirán en tu labor cotidiana.Lo que un profesional de este ámbito puede esperar para hacer en sus tareas del día a día, es, sobre todo, manejarPero también puedepara que todo vaya de maravilla. Otro aspecto que toca un desarrollador es el de trabajar en torno a diversos dispositivos (móviles, ordenadores, etc.). ¡Le da un poco a todo!Como ves,, porque con todo el tema de la inteligencia artificial, el mundo de la tecnología avanza más rápido que nunca. De hecho, según el W3C , un buen desarrollo tiene que partir de tecnologías como HTML5 o CSS3, lo que asegura que sea accesible para todos. No paran de aparecerPor si eso fuera poco, también tienes que saber que en este campo del desarrollo web. Por lo tanto, puedes echar un vistazo a plataformas como Stack Overflow , que son aliadas para resolver dudas y estar al día en la profesión. Queremos partir de esa base: si te gusta la, das el perfil. Pero sigues teniendo que contar con ciertas habilidades que el mercado laboral va a exigirte.Ya eres desarrollador web o, en todo caso, estás en ello con muchísimas ganas de convertirte en el mejor, para. Como te decimos, existen ciertas habilidades que vas a tener que desarrollar (y nunca mejor dicho).Lo primero (y que probablemente ya sepas):(que son importantes, pero no lo son todo).Como todo avanza, incluyendo la tecnología, las empresas también se interesan en buscar perfiles más completos. Profesionales que logren, de utilidad al proyecto.Así, según. Pero, sobre todo, por sus ganas de aprender a resolver problemas.Por eso, te comentamos algunas de esas competencias clave para destacar en esta bonita profesión:Un desarrollador web top siempre va a ser capaz de dominar las herramientas y lenguajes básicos del sector . Ayer, hoy y mañana.Esto es imprescindible, así que sí o sí debes tenerlo muy presente para empezar. Ya que estas habilidades técnicas son las que te van a permitir que, atractivas y seguras.¿Cuáles son estas habilidades? Veámoslas en detalle:Entre los lenguajes que son más populares para el desarrollo de páginas o apps webs podemos encontrar las básicasA lo mejor las conoces, pero… ¿De qué se encarga cada una?Para que lo tengas en cuenta, según GitHub (que es una plataforma que usan los programadores para guardar y trabajar en proyectos con Git),. Esto lo convierte en una herramienta obligatoria si quieres empezar a programar. Vamos, que es como si te fueras a vivir a Londres… tienes que aprender inglés sí o sí.En caso de que quieras empezar a aprender JavaScript, puedes usar recursos como MDN Web Docs , que ofrecen guías prácticas con ejemplos claros.Eso sí, no es conveniente que te quedes solo con JavaScript, ya que otros lenguajes comotambién son importantes. A largo plazo, seguir más o menos con ellos dependerá de los proyectos en los que trabajes. En general, quédate con que, mientras queY a ver, además de saber programar (que es evidente), un desarrollador web necesita entender todo el tema de almacenar y gestionar datos. Por lo menos con las bases de datos como MySQL y MongoDB, que son las más conocidas (y usadas) en este aspecto.Pero, ¿qué hace cada una?Para empezar, MySQL, tal y como pueden ser las tiendas online. Sin embargo,, gracias a su enfoque no tan estructurado.Por otro lado, conocer el manejo dete ayudará a desplegar tus proyectos online. Y, por supuesto, con las labores de mantenimiento. ¿Te interesa profundizar en estos temas? Pues échales un ojo a plataformas como DigitalOcean , que te dan tutoriales que también nos parecen muy buenos para desarrollarte.No todo en la vida son las habilidades técnicas, claro. Pero ciertamente sí resultan vitales para desempeñar ciertas tareas de esta profesión. Nos referimos a las denominadas soft skills.Pues la parte humana.Muchos piensan que los informáticos son personas poco sociales, aunque a nosotros no nos convencen esas generalizaciones. Porque, de hecho, se necesitan soft skills para marcar la diferencia entre un desarrollador web top y uno del montón. Lo que nos lleva al siguiente apartado.Incluso si tienes en mente teletrabajar, en el desarrollo web rara vez lo harás del todo solo.que son clave para entregar proyectos de éxito.Hablando de esos soft skills, la buena comunicación va a acelerar los tiempos de entrega, al reducir los errores. Así,te van a facilitar la vida como programador web. Muchas compañías, de hecho, las utilizan siempre. Así que está bien que las controles mucho.Con ellas, vas a poder compartir las ideas, los tiempos, las dudas que tengas y más. A modo de ejemplo, al planificar un rediseño web, se puede usar Trello para gestionar tareas y evitar que los detalles importantes del diseño se pierdan en el proceso.También es verdad que, como te dijimos,. Y eso pasa porque a diario este tipo de profesionales se enfrentan a desafíos que ni te imaginas. Como, por ejemplo,o las funcionalidades de una web que no van como deberían.Por lo tanto,. Y a poder ser, rapidito, que dirían algunos jefes.Y es que estando en esta situación… ¿Te imaginas que una aplicación web deja de responder debido a un fallo en la base de datos? Mala cosa. ¡Hay que actuar!Ante eso, el buen. No solo te va a arreglar el error en sí, sino que va a implementar medidas preventivas para que no vuelva a pasar.De hecho, un estudio de LinkedIn Learning señala justamente eso: que el pensamiento crítico está entre las tres habilidades más demandadas dentro de la industria tecnológica puntera. Y con razón. Porque si quieres ser desarrollador web, es muy importante que resuelvas problemas rápido, con cabeza, y aportar soluciones.Si quieres dar este paso en tu camino laboral, lo primero que necesitas es una. Antes no era tan así y se decía que llegaba con un cursillo online de 6 meses.Este campo, que está cada vez más demandado, te ofrece diferentes vías educativas según tus aspiraciones y la experiencia que ya tengas.Lo cierto es que,en menor tiempo. No quiere decir que sea malo que aprendas por tu cuenta, pero la formación estructurada ayuda.Por lo tanto, puedes valorar, pero lo importante también es aprender “de verdad”, y no quedarse en teoría. Eso y, claro, tener la suficiente disciplina como para ser constante.No te quedes solo con lo que te enseñan en la carrera… hay muchos recursos sobre programación web en Internet para complementar. Aun así, si no sabes, te contamos más sobre las principales vías, para que tomes tu mejor decisión.En España,. Los grados superiores son formaciones más cortas (que no más fáciles), que te preparan con unamás complejas.Lo que pasa es que, claro, como dura menos años, también es más asequible en cuanto a tiempo invertido. Pero puede suceder que haya quien lo valore regular como formación reglada.También, tenemos que decirte queAlgo interesante es que los estudiantes trabajan en proyectos reales, como tiendas online o sistemas de gestión empresarial, y esto se ajusta a lo que el mercado está buscando. Con lo cual, una de cal y una de arena. Va a depender mucho de queComo te comentamos,cubre los temas más esenciales, aunque te detallamos qué conocimientos puedes obtener con ellos:Añadido a todo eso, muchos programas de los más completos incluyenque son de lo que está en tendencia en el mundo laboral, por así decirlo, “real”.La verdad,. Porque la elección entre un grado superior, un grado o un curso intensivo va a tener que ver con lo que busques.Así,. Por otro lado, si prefieres algo más rápido para empezar a trabajar cuanto antes, un curso intensivo como los depueden ser ideales para arrancar. Pero ten en cuenta que pueden quedarse un poco cortos para acceder a ese mercado laboral cada vez más competitivo.. Porque fíjate: los cursos intensivos suelen completarse en, pero un grado superior te va a llevar al menos, siendo cuatro para un grado que tenga que ver con el área.Ambos tienen ventajas, pero considera factores como el tema del precio, además de la duración y las salidas laborales reales antes de decidir.Si ya has decidido que, no te hagas a la idea de que te llevas algo peor. Piensa más en formarte para probar, ver si te gusta, quizás emprender algo ePlataformas como edX te van a dar estos programas para principiantes y desarrolladores más experimentados. Aquí tienes una idea general de estos cursos a día de hoy, y qué puedes encontrar en ellos:Actualmente, con el boom de la tecnología, el desarrollo web es de las áreas más potentes dentro del sector. Porque seamos claros…Compramos, leemos, estudiamos, miramos pelis, videos… ¡De todo!Recuerda que, además, hoyfuncional, bonita y que atraiga a los clientes. Precisamente por esto, las oportunidades como desarrollador web no paran de crecer.Verás, según LinkedIn,, confirmando que esta profesión tiene un futuro brillante. Y eso a pesar del temor a la IA.Pero… ¿Qué opciones tienes cuando decides formarte en este campo? La verdad es que hay muchas.Una de las salidas más comunes es ser. ¿Y qué es esto? Pues en esencia es el que se encarga de la. Es decir, todo lo que ves como usuario, y con lo que realmente interactúas.Por otro lado, eltrabaja detrás del telón y es el que gestiona las bases de datos, y lo que hace que la web funcione correctamente.Por lo tanto, el front-end hace más la función de diseñador, y el back-end, de programador de código.Aunque hay otra cuestión a considerar: y es que si te animas a combinar ambas, puedes convertirte en, un perfil muy buscado por las empresas (te diríamos que el que más).Bueno, no pasa nada, porque ramas como el(que se centra en el diseño para la mejor experiencia del usuario), también son una opción.O por qué no, quizás también te interesa el desarrollo de aplicaciones móviles, la optimización SEO e ir cogiendo proyectos. Puedes buscarte la vida en plataformas como Fiverr, Glassdoor o InfoJobs, por no hablar de promocionarte tú mismo o crear tu propia web y posicionarla con anuncios.Lo mejor del desarrollo web es que. Por ejemplo: quizás te contraten startups tecnológicas o gigantes del comercio, pero también PYMES. Ya que todos necesitan expertos en este campo.Si buscas una carrera flexible y con proyección internacional, este es tu momento.Ya has podido ver que, y lo mejor es que no necesitas ser experto para empezar.Vamos, que puedes empezar a proyectarte como profesional desde un curso online, e ir creciendo. Eso sí, te recomendamos que empieces por lo básico:Practica con pequeños proyectos y sé constante. Y si ves que te gusta… ¡A por todas!Si trabajas con el hosting de Raiola Networks , recuerda que te ayudamos con guías y artículos para profundizar en esta profesión. ¿Listo para empezar? Pues aquí van un montón de, tecnología, WordPress y más, que son el primer pasito hacia una carrera prometedora.