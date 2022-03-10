Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Lo primero que quiero empezar diciendo en este post, es que Apache...es un dinosaurio, o lo que es lo mismo, un software de servidor web bastante obsoleto, pero que sigue utilizándose por temas de compatibilidad.

Apache fue durante muchos años el software de servidor web más utilizado del mundo, pero durante los últimos 6-7 años han surgido alternativas sólidas mucho más eficientes y algunas incluso compatibles con los archivos .htaccess de Apache.

Realmente, el único motivo por el que mucha gente sigue utilizando Apache es por la compatibilidad con los archivos .htaccess, algo que prácticamente se ha convertido en un standard en Internet.

Aunque en Raiola Networks no somos muy partidarios de utilizar solo Apache como servidor web, vamos a explicarte algunas cosas interesantes sobre este software.

¿Qué es un servidor web?

Como he dicho, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar hablando de servidores web.

Un servidor web es un software que se encarga de servir recursos solicitados por el navegador web del visitante que navega por Internet.

Se utiliza el protocolo HTTP (o HTTPS) para servir esos recursos (imágenes, html, css, javascript, etc...) directamente al navegador del usuario.

Por decirlo de alguna manera, el servidor web es el software encargado de escuchar las peticiones de los visitantes y proporcionar los recursos solicitados.

Existen distintos software de servidor web, y aunque en este post vamos a hablar de Apache, lo cierto es que existen otras alternativas mucho más eficientes como Nginx o LiteSpeed.

¿Qué es Apache?

Apache es un servidor web como ya hemos comentado. Nació en el año 1995, desarrollado por Apache Software Foundation.

Evidentemente, al estar desarrollado y mantenido por una fundación de código abierto, Apache es código abierto.

Podemos instalar un servidor web Apache en distintos sistemas operativos: Windows, Linux, Macintosh, FreeBSD, etc...

Desde el año 1996 la cuota de mercado de Apache no ha dejado de subir.

Apache siempre ha sido un software muy modular y muy configurable, esto hizo que todo el mundo lo utilizara (aunque tampoco es que existieran muchas más alternativas en ese momento).

Personalmente, de la misma forma que siempre digo que WordPress ha democratizado Internet, Apache jugo un papel muy importante en el desarrollo y avance del protocolo HTTP y de lo que hoy conocemos como hosting o alojamiento web.

Sin embargo, el que fue el servidor web más utilizado durante mucho tiempo, ahora está bajando rápidamente su cuota de mercado:

En las cuotas de mercado anteriores, debemos tener en cuenta que donde pone "Cloudflare Server" realmente estamos usando Nginx como proxy inverso, por lo que la cuota de mercado de Nginx llega a 55%.

¿Por qué ocurre esto? Pues... esto es debido a que Apache no es eficiente actualmente.

Como hemos comentado, Apache es un dinosaurio, se ha quedado obsoleto en muchos sentidos y no es actualizado con la suficiente velocidad en lo que se refiere a mejoras en las funcionalidades e implementaciones de mejoras en los protocolos.

Actualmente Apache no puede competir en eficiencia con Nginx o con LiteSpeed, y por esto en algunos casos incluso se pone un proxy inverso Nginx o Varnish por delante de Apache para mejorar la eficiencia al servir archivos estáticos.

Podemos decir que Apache tiene 2 puntos fuertes: que es muy modular y que sus archivos .htaccess se han convertido casi en un standard. Precisamente por esto se suele usar Nginx como proxy inverso para Apache en lugar de usar directamente solo Nginx.

Pero...poco a poco la gente va dejando de lado el uso de Apache solo debido a su alto consumo de recursos y empiezan a utilizar Nginx como proxy inverso de Apache o directamente LiteSpeed, que interpreta archivos .htaccess.

En Raiola Networks utilizamos Nginx como proxy inverso para Apache en nuestros servidores VPS optimizados, pero toda nuestra plataforma de hosting cPanel usa LiteSpeed, el mejor servidor web del mercado actualmente.

Alternativas a Apache

Como ya comentamos un poco más arriba, existen alternativas a Apache con los que no perderemos ninguna funcionalidad y mantendremos la compatibilidad.

Aunque también hay otras alternativas en las que perdemos la compatibilidad con el .htaccess, aunque... vamos a ganar agilidad al servir las páginas web al mejorar mucho la eficiencia.

Ten en cuenta que TODAS las alternativas que vamos a plantear aquí mejoran la eficiencia de utilizar Apache en solitario y eso también ayuda a mejorar el WPO de los sitios web alojados en el servidor.

Nginx como proxy inverso para Apache

Llevo muchos años utilizando esta configuración y a mí personalmente me encanta, sobre todo cuando la configuración la hago para un cliente que está acostumbrado a trabajar con el archivo .htaccess.

De hecho, como he puesto arriba, los servidores VPS optimizados de Raiola Networks utilizan un stack con Nginx como proxy inverso de Apache, controlado por VestaCP como panel de control.

Cuando usamos Nginx como proxy inverso de Apache, Nginx se pone por delante de Apache para servir todos los archivos estáticos: imágenes, html, javascript, css, etc... Lo que hace Nginx es cachear los archivos servidos por Apache para reducir el consumo de recursos.

Evidentemente, Apache consume muchísimos más recursos que Nginx, por eso compensa poner a Nginx por delante y de esta forma, que Apache solo se encargue de la ejecución de PHP.

En algunas configuraciones, Nginx incluso hace cache del HTML, por lo que implementamos un cache a nivel servidor que es mucho más eficiente que un plugin de cache, pero al mismo tiempo mucho menos configurable.

En resumen: mejoramos la eficiencia a la hora de servir archivos estáticos y mantenemos la compatibilidad con los archivos .htaccess, aunque la eficiencia de la ejecución de PHP va a depender de la forma en la que ejecutamos PHP.

Los servidores VPS optimizados de Raiola Networks utilizan Nginx como proxy inverso de Apache, pero el intérprete PHP es PHP-FPM, mejorando mucho la eficiencia de la ejecución de PHP en Apache.

Varnish como proxy inverso para Apache

Implementar Varnish como proxy inverso para Apache es otra alternativa a Nginx.

El modo de funcionar es exactamente el mismo si implementamos Varnish como proxy inverso que si implementamos Nginx de la misma manera.

Se optimiza la capacidad de servir datos estáticos a los visitantes y también existe la posibilidad de implementar un cache de página a nivel servidor, quizás hasta un poco más eficiente que Nginx, aunque más difíciles de configurar.

Personalmente he usado Varnish en el pasado y me ha gustado, pero a la hora de hacer configuraciones para clientes siempre me ha sido mucho más difícil de adaptar que Nginx como proxy inverso para Apache.

En resumen: mejoramos la eficiencia a la hora de servir archivos estáticos y mantenemos la compatibilidad con los archivos .htaccess, aunque como en el caso de Nginx, la eficiencia en la ejecución de PHP va a depender de la implementación del intérprete PHP.

Nginx como alternativa a Apache

Nginx puede funcionar como servidor web o como proxy inverso para otro servidor web.

Arriba hemos hablado de Nginx como proxy inverso y ahora vamos a hablar de Nginx como servidor web.

Personalmente, tengo que decir que soy fan incondicional de Nginx, ya que creo que es un servidor web con muchísimo potencia que debería haber adelantado a Apache en cuota de mercado hace muchísimo tiempo.

Nginx no es compatible con los archivos .htaccess de Apache, aunque dispone de un archivo de configuración similar, requiere más conocimientos técnicos avanzados para darle forma y conseguir hacer lo mismo que con el .htaccess de Apache. Por esta razón se suele configurar Nginx como proxy inverso de Apache.

Aun así, la diferencia de rendimiento a la hora de servir webs es tanta, que, aun así, la cuota de mercado está cambiando rápidamente:

No me voy a enrollar, ya que Nginx lo hemos explicado en otro post en este blog: https://raiolanetworks.com/blog/nginx/

LiteSpeed como alternativa a Apache

En cuanto a LiteSpeed, tampoco me voy a poner a explicaros mucho sobre LiteSpeed, puesto que en su momento hemos publicado en este blog un post completo sobre LiteSpeed Web Server y LiteSpeed Cache: https://raiolanetworks.com/blog/litespeed-cache-lscache/

Actualmente, la cuota de mercado de LiteSpeed no para de subir:

Aunque es un servidor web de pago, lo cierto es que lo compensa siendo un pionero en la implementación de nuevas tecnologías.

También lo compensa siendo el servidor web más eficiente y rápido que existe, con la consecuente mejora en la velocidad de carga de las webs alojadas en el servidor.

Otra ventaja de LiteSpeed Web Server es que es totalmente compatible (al menos en un 99%) con los archivos .htaccess de Apache, y esto es muy importante para mucha gente que no tienen los conocimientos necesarios para configurar el archivo de Nginx.