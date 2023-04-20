Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

En el ámbito web, MySQL se ha estandarizado mucho y se ha convertido en el principal motor de bases de datos para aplicaciones web y CMS open-source como WordPress, PrestaShop, Joomla, etc.

Incluso aunque actualmente MariaDB es una solución muy utilizada, cuando nosotros hablamos de crear una base de datos para WordPress o cualquier otro CMS, normalmente nos referimos a "crear una base de datos MySQL", aunque el servidor tenga instalado MariaDB. Esto se debe a que, para el webmaster normal, el funcionamiento es exactamente el mismo.

MySQL nació hace muchos años, pero en el 2008 la empresa MySQL AB fue comprada por Sun Microsystems. En un primer momento, no pasó nada, ya que seguía siendo código abierto y todo siguió exactamente igual.

Sin embargo, en el 2010 Sun Microsystems fue comprado por Oracle y aquí sí que ocurrió algo, y es que MySQL se bifurcó en dos versiones: la versión open-source y la versión comercial (MySQL Enterprise).

Justo en este momento, el creador inicial de MySQL decidió crear un fork de la versión 5.5 de MySQL y llamarlo MariaDB. Inicialmente, MariaDB era exactamente igual a MySQL 5.5, pero poco a poco ambos motores de bases de datos fueron añadiendo diferencias. Aun así, siguen siendo totalmente compatibles entre sí y cualquier aplicación que utilice MySQL/MariaDB puede funcionar en ambos sin necesidad de hacer ningún tipo de adaptación.

Además, poco a poco, los distintos paneles de control de hosting comerciales y open-source han empezado a implementar compatibilidad con MariaDB. Muchos de ellos lo han hecho de forma totalmente transparente, como es el caso de cPanel: aunque en la interfaz ponga MySQL, por detrás puede funcionar perfectamente con MariaDB.

En Raiola Networks utilizamos MariaDB desde hace ya unos años en todos nuestros productos de alojamiento web administrados, incluyendo todos nuestros productos con cPanel y nuestros servidores VPS optimizados.

Índice del artículo











¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Teléfono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero suscribirme

MySQL vs. MariaDB

Cuando se empezó a desarrollar MariaDB, los primeros cambios que se realizaron para que se diferenciase de MySQL estaban relacionados con el rendimiento y la velocidad, algo que los expertos en WPO como yo supimos apreciar. Desde ese momento empezamos a implementar stacks de servicios con MariaDB en lugar de MySQL.

A continuación, vamos a listar algunas ventajas de MariaDB contra MySQL:

MariaDB es compatible con más motores de almacenamiento

Aunque en entornos web siempre utilizamos los mismos (InnoDB y MyISAM), MariaDB es compatible con muchos más motores de almacenamiento:

MyISAM

InnoDB

Blackhole

CSV

Memory

Archive

Aria

XtraDB (sustituye a InnoDB)

PBXT

FederatedX (sustituye a Federated)

OQGRAPH

SphinxSE

IBMDB2I

TokuDB

Cassandra

CONNECT

SEQUENCE

Spider

Como he dicho antes, normalmente en entornos web utilizamos siempre los mismos: MyISAM e InnoDB, y ahora XtraDB.

MariaDB es más rápido en entornos de alta carga o estrés

Como hemos dicho antes, los primeros cambios que se hicieron en MariaDB fueron para mejorar el rendimiento y donde más se mejoró fue en entornos de estrés o alta carga.

En primer lugar, en MariaDB se realizaron ajustes con el fin de mejorar la eficiencia . Esto ocurrió en la versión 5.3. El objetivo de estos ajustes era reducir el consumo de recursos al realizar consultas complejas .

. Esto ocurrió en la versión 5.3. El objetivo de estos ajustes era . Otra mejora importante es que se ha optimizado el procesamiento paralelo mediante "Thread Pool". Esto permite mejorar el rendimiento en entornos donde el servidor MariaDB tiene a su disposición varios núcleos de CPU .

. Se mejoró la velocidad de acceso a la checksum table que se utiliza para comprobar si dos tablas son iguales cuando se trabaja con entornos replicados maestro y esclavo. También se añade la compatibilidad con Galera Cluster, lo que mejora el rendimiento en entornos donde tenemos replicación de bases de datos.

Se eliminaron algunas conversiones entre juegos de caracteres y se mejoraron otras, por lo que podemos ver mejoras de rendimiento de entre el 1 y el 5%, aunque la mejora en la velocidad de respuesta puede ser superior en algunos casos concretos.

Cuando utilizamos el motor de almacenamiento Aria se consigue un rendimiento muy superior. Esto se debe a que se utiliza la memoria RAM para las tablas temporales en lugar de utilizar el espacio en disco, que siempre es más lento aunque utilicemos discos SSD NVMe.

Se mejora el rendimiento del caché de consultas (query cache) al realizar el almacenamiento a nivel bloque.

Si tenemos un servidor VPS con un WordPress y poco tráfico, no vamos a notar diferencia de rendimiento entre utilizar MySQL y MariaDB porque no vamos a utilizar el motor de almacenamiento Aria. Por el contrario, si tenemos un sitio web con millones de visitas, ya podremos empezar a hablar de mejoras de eficiencia al cambiar a MariaDB.

Otras mejoras de MariaDB frente a MySQL

En MariaDB se añadieron roles de base de datos, lo que facilita la administración de permisos y grupos al realizar ciertas operaciones en las bases de datos.

Actualmente, MariaDB recibe muchas más actualizaciones que MySQL. Esto implica que no solo añaden nuevas funcionalidades y optimizaciones más rápido que en MySQL, sino que también se parchean problemas y vulnerabilidades de seguridad con mayor presteza.

MariaDB soporta "columnas dinámicas" que permiten guardar un conjunto de columnas para cada fila de una tabla. Funciona guardando un conjunto de columnas en un tipo de dato blob y contando con una pequeña serie de funciones para manipularlas.

MariaDB puede manejar hasta 32 segmentos por clave, mientras que MySQL solo puede con 16.

MariaDB va a seguir manteniendo compatibilidad con MySQL, pero poco a poco se van añadiendo funcionalidades y parches para mejorar el motor de base de datos. De este modo, se va consiguiendo que MariaDB sea la versión mejorada de MySQL o lo que MySQL pudo haber sido si no hubiese sido comprada por Oracle.

Actualmente, si tenemos que escalar una instalación de MySQL, debido al modelo de monetización de Oracle, nos va a salir bastante caro. Esto puede ser un problema para muchos sitios web de alto tráfico que no son gestionados por una corporación que facture millones.

Si quieres usar MySQL Enterprise, su precio empieza en 5.000 dólares al año, por lo que no es una opción para la mayoría.

Recordemos que Sun también fue la desarrolladora de Java, que también pertenece actualmente a Oracle. Hay que destacar que Java ha perdido en los últimos años muchísima cuota de mercado en el ámbito web debido al impulso de PHP como lenguaje server-side, aunque ha aumentado en aplicaciones multiplataformas con la subida de los dispositivos con Android.

¿Quién utiliza MySQL y quién utiliza MariaDB?

Como he comentado ya, en Raiola Networks ya solo utilizamos MariaDB porque somos un proveedor especializado en WPO y rendimiento web. En este sentido, MariaDB nos ofrece un mejor rendimiento que MySQL en nuestros servidores.

Aunque la cuota de uso de MariaDB en empresa pequeña ha subido mucho, aún existen muchas corporaciones que siguen utilizando MySQL. El motivo suele ser que tienen acuerdos con Oracle o que utilizan otras tecnologías de Oracle.

Entre los que utilizan MySQL como motor de base de datos están Facebook, Twitter, Youtube, Netflix, Zendesk, Spotify y algunos servicios de la NASA.

como motor de base de datos están Facebook, Twitter, Youtube, Netflix, Zendesk, Spotify y algunos servicios de la NASA. Entre los que utilizan MariaDB como motor de base de datos están la mayoría de las webs de las principales distros Linux, Wikipedia, Google y ya te digo que la gran mayoría de proveedores de hosting que hacen I+D y buscan lo mejor para sus clientes (como nosotros).

Podemos decir que, poco a poco, la cuota de mercado de MySQL baja y sube la de MariaDB.

¿Mejor utilizo MariaDB o MySQL?

Pienso que, actualmente y desde el punto de vista del webmaster normal, no existe una razón de peso para utilizar MySQL en lugar de MariaDB. Para cualquier nuevo servidor instalado, lo ideal es que se le instale MariaDB directamente.

Si ya tenemos un servidor con MySQL, quizás cambiar a MariaDB puede resultar un coñazo. No obstante, en la mayoría de los casos existen procedimientos muy bien documentados para hacer este cambio, como sucede con los servidores con cPanel.

Si contratas un servidor VPS y quieres instalar un panel de control open-source, confirma antes que sea compatible con MariaDB. Si te interesa contratar un servidor VPS con cPanel o un servidor VPS con Plesk, comprueba que tu proveedor instala MariaDB en lugar de MySQL, ya que la compatibilidad está asegurada.