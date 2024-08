¿Qué es el eCommerce? Esta es la única guía que necesitas

Qué es el eCommerce , que siempre es bueno empezar por el principio.

Si vendes productos o servicios, eles una de las mejores formas de hacerlo, pero esto seguro que ya lo has leído más veces, ¿verdad? En esta guía, queremos profundizar más en este tema y, por ello, te vamos contar:¿Qué te parece, empezamos? [elementor-template id="80835"]La definición más técnica sería que: Un. Es decir, es una, de las de toda la vida. Esto no quiere decir que todo el proceso de venta tenga que ser digital, hay muchas tiendas online que combinan la venta telefónica, incluso tiendas físicas en las que algunas compras se realizan en digital. Al final, esto delno deja de ser un canal y una herramienta, y debe ser así para que el usuario haga exactamente lo que le dé la gana, y nos compre por la vía que quiera. Desde hace muchos años,, de hecho, en España ya son cerca del 70% de la población los que compran en algún momento del año por Internet. Es más, se estima que, a nivel mundial, en torno al 20% de todas las compras ya se realizan por Internet, siendo una tendencia al alza desde hace 10 años.Hay una duda que surge mucho, y es que en ocasiones hay personas que dudany donde empieza el eBusiness. Voy a intentar explicártelo porque, en realidad, no tienen mucho que ver una cosa con la otra. Cuando hablamos denos referimos a todo lo que tiene que ver con tiendas online, ya sean dirigidas a personas, empresas, o incluso a gobiernos, da igual. Sin embargo, el eBusiness va mucho más allá y contempla todo negocio digital, es decir, cómo aplicamos tecnología a las parte de la empresa, y aquí, claro, va desde la logística hasta la parte de marketing. Por eso, en esta guía nos vamos a centrar en el concepto de, que con eso nos llega bien.Loses un grandísimo melón para abrir, porque según cómo y a quien vendamos va a tener muchísimas implicaciones en el proceso de venta. Normalmente, por ese orden. Dentro de esta clasificación, hemos querido resaltar 4 opciones que son las más comunes (B2B, B2C, C2C y D2C), pero hay muchas otras por el B2G, que sería Business to Government, es decir, empresas que venden a entidades de gobierno (desde el Gobierno Central hasta diputaciones o ayuntamientos). Vamos con cada una de estas cuatro, que estoy deseando darte detalles.Si hablamos de una tienda online, de primeras, todos pensamos en una plataforma que venda productos de una empresa a personitas. Por ponerte un ejemplo súper rápido, una tienda online de zapatillas. Este tipo de eCommerces son los más conocidos, y los “estándares”, por decirlo de alguna manera, y todos conocemos sus implicaciones. Normalmente suelen tener tickets medios o bajos (salvo excepciones) y procesos de compra que suelen ser rápidos, de unos días. Por otro lado, la inmensa mayoría de las plataformas publicitarias, como Google Ads o Meta Ads (los anuncios de Facebook e Instagram), o Tiktok Ads, están especialmente diseñadas para campañas de este tipo de tiendas online.El siguiente tipo de tiendas online que te quiero enseñar es la que se conoce como B2B, es decir, tiendas online que venden productos o servicios a otras empresas. Quizá pienses que es un poco raro, pero para nada, ya que se estima que. Un ejemplo sería el caso más general que tenemos en: Somos una empresa que vendey, no siempre, pero sí en su mayoría, vendemos a empresas que necesitan alojar su web, ya sea de venta, de servicios, o su medio de comunicación. Este tipo de tiendas online suelen tener un ticket mucho más alto que las B2C, ya que los productos hechos para empresas suelen ser más caros, y un proceso de venta mucho más largo y complicado, porque en lugar de haber un decisor de la compra, suele haber varios. Por otro lado, las plataformas publicitarias no suelen estar muy optimizadas para ellas, aunque algo siempre se puede hacer.Desde hace unos años a esta parte se han popularizado grandísimas plataformas que basan su modelo de negocio en que unas personas vendan a otras, ofreciendo el soporte para que eso sea posible. Quizá te parezca extraño de primeras, pero Wallapop o AirBnB son dos grandes ejemplos de proyectos con un grandísimo éxito dentro del C2C. Este tipo de plataformas suelen crecer de primeras por el boca-oreja, aunque las plataformas publicitarias son también buenísimas herramientas para hacerlas crecer. Aquí la clave es tener una base de usuarios muy sólida, porque son los que van a hacer que la tienda online se mueva, por ello, normalmente este tipo de plataformas se suelen abrir por ciudades en sus primeras fases.Digamos que este modelo puede ser el más reciente y más residual de los cuatro, porque hasta hace unos años realmente no había esta necesidad tan acuciante. Pero, en especial en el sector de la alimentación, algunos productores han decidido que el sobrecoste al que les sometían los intermediarios no era lo mejor, y se pusieron a vender ellos directamente su producción al cliente final. Y, cuando eso ocurre, estamos hablando de un D2C.Lanzarse a la aventura deno es tarea sencilla, pero tiene muchísimas ventajas y hay grandes empresas con una facturación, a veces, incluso 100% online. Es decir, oportunidades de crecimiento, hay muchísimas.Vamos con la lista sobre algunas de, a ver qué te parecenUna de las partes más interesantes de tener una tienda online es que no necesitas un establecimiento en el centro de la ciudad (o en un sitio con un alto tráfico de personas) para vender más. Y eso te va a hacer ahorrar un montón de dinero en alquiler y todo lo que conlleva tener una tienda tradicional (ya sabes, suministros, limpieza, personal para cubrir turnos, etc). En el caso de una tienda online puedes incluso comenzar tú solo, y luego ir creciendo. La expansión también es mucho más sencilla, ya que, de primeras, incluso puedes vender a todo el mundo (si quieres), sin tener que abrir más sedes. Es decir,y con menos recursos.Otra cosa buenísima de loses que hay muchas tareas que se pueden automatizar y personalizar. Por ejemplo, todo el proceso de descubrir productos, compararlos y toda la parte del pago, así como las alertas acerca del pedido, pueden automatizarse para que no gastes ni un minuto en ellas. Y eso es muchísimo tiempo ganado. Por otro lado, si le das a tu tienda online distintos parámetros, puedes personalizar la experiencia de compra para que cada cliente se sienta cuidado y esté deseando volver a comprarte.Pero claro,, te dejo los dos principales, según mi punto de vista.El primer reto que vas a tener con unes que, salvo en algún vertical por explorar, lo normal es que tengan bastante competencia, y más, en un país como el nuestro. Ten en cuenta que España es el tercer país de Europa en competencia general en Google (sólo por detrás de Reino Unido y Alemania) y el comercio electrónico está más que asentado, y claro, muchos llegaron antes que tú a este mundillo. Por otro lado,, entre ellas:La parte buena de este último punto es que, si eliges bien, tienes una parte del camino hecho y una diferenciación con tu competencia, y eso, siempre está bien.Una de las partes más importantes a la par que peliagudas deles todo lo que tiene que ver con los envíos, más que nada, porque depende de ti sólo hasta que se lo das al transportista. Y claro, al tener esa falta de control, siempre pueden ocurrir cosas, como problemas en los tiempos de entrega o pérdida de pedidos. Aquí no te queda otra que probar con distintas empresas de transporte, dependiendo lo que vendas, la que más se adecúe a ti (no es lo mismo enviar pedidos pequeños que pueden ir en un sobre a paquetería grande y pesada, por ejemplo). Te va a tocar estar muy encima en la resolución de incidencias, ser muy ágil con los clientes y proactivo. En cuanto a las prueba de producto, es otra limitación que tienen todos los eCommerce, y es que no puedes tocar el producto. Hay veces que no es tan importante, como en unas zapatillas, pero en otras sí, como en la cosmética (por los olores o el tacto), además, es complicado enviar pruebas tipo test a la casa de los que están interesados en comprarte. La parte buena es que, en algunos casos, se están intentando solventar en cierta medida estas limitaciones con fotografía en 3D, muchos testimonios y vídeos, campañas de influencers e incluso, realidad aumentada.Una vez ya conoces un poco más sobre, qué tipos tiene y qué retos y ventajas, voy a intentar explicarte. Seguramente, este sea el punto más importante de toda esta guía, pero se necesitaba el contexto para poder llegar a esto. Vamos a ello.No es quesea algo súper complicado, pero sí necesitas planificar muy bien los pasos, y me encantaría ayudarte con esto.Para mí, la parte fundamental de todo el proceso es que, antes de ponerte a, debes hacer un análisis de mercado lo más pormenorizado posible. Ojo, tampoco te digo que estés 6 meses estudiando antes de tomar una decisión porque, si es así, al final no harás nada, ya sabes, la famosa “parálisis por el análisis”. Sí que hay cosas en las que te debes fijar, te dejo las que considero más importantes:Con esto vas a poder hacerte una idea más o menos apañada de a qué te enfrentas, qué posibilidades tienes y qué techo (también se le conoce como “universo de venta”) es al que puedes optar.Vale, ya sabes sobre qué vertical va a ser tu tienda, pero ahora, ¿qué gama de productos vas a tener? Parece algo trivial, pero no lo es, hay que pensarlo y es muy importante. Una vez más, algún consejo que yo tendría en cuenta:Cada una de estas tres preguntas tiene sus implicaciones. Personalmente, siempre que sea posible intenta hacer marca tú en lugar de vender la de otros (ojo, es mucho más complicado) e intenta tener una tienda de producto premium, ya que los márgenes suelen ser mayores. Pero vaya, esto último es simplemente una generalidad con la que yo me siento más cómodo, sin más.Una vez lo tienes todo pensado, toca ponernos manos a la obra. Lo primero es elegir un nombre de dominio . Y, qué te voy a contar, que mucho mejor si es en, faltaría más. Para empezar con tu tienda online tampoco es que tengas que empezar gastando una burrada en, por unos 25€/mes puedes empezar con unas buenas características que hagan que, paranormalito, la cosa vaya bien. Si quieres saber más sobre nuestros. Una vez tengas contratado, toca ponerse manos a la obra para instalar un CMS , es decir, el gestor de contenido que va a tener toda la información, fotos, vídeos, textos, facturas, etc. de tu. Sobre la elección de CMS te cuento en el próximo punto sobre herramientas y servicios.Si hay dospor encima del resto en el día a día son dos:Debes ponerle especial cariño a estos dos porque, de que tu pasarela de pago funcione correctamente y sea rápida y sencilla, depende gran parte del éxito de tu tienda online. Por otro lado están los métodos de envío, tanto la elección de los mismos como tu gestión con los transportistas sea impecable.Vale, ya tienes levantada tu tienda online, ¿significa esto que vas a empezar a vender? ¡Ni mucho menos! Ahora necesitas una, esto no ha hecho más que empezar. Sobre esto, como da para un libro, te cuento con más detalle en el último punto de esta guía, acerca deLa pregunta más recurrente a la hora desuele ser qué CMS elijo, es decir, en qué plataforma lo hago. Personalmente, a mí me gustan dos, que son WooCommerce no deja de ser un(muy grande) para, y precisamente lo que hace es transformar tuen una tienda online con muy poquito esfuerzo. Tiene un montón de extensiones, algunas gratuitas y otras de pago, funciona muy bien, es súper sólido y la curva de aprendizaje es pequeña. Además, como corre bajo, hace que sea muy sencillo aplicarle otros plugins de marketing, desde opciones de email y carrito abandonado, hasta labores detécnico integración con. Total, entre que funciona bien, es relativamente sencillo y tienes el control absoluto de todo, suele ser el indicado casi, casi siempre. La parte mala es que “no lo aguanta todo” (*Spoiler: ningún CMS aguanta todo, todos y cada uno de ellos tienen sus limitaciones). Lo que sí es que, haciendo las cosas bien, 2.000 referencias te las aguanta perfectamente.Es cierto que el uso deestá cayendo un poco, y su cuota de mercado no tiene nada que ver con la de. Para que te hagas una idea, en España hay unas 25.000por unas, pero sigue siendo una muy buena alternativa.hay cosas que las hace muy bien, la parte de facturación, el, o la gestión de colores y tallas, por ejemplo. Pero sí que es verdad que la curva de aprendizaje es algo mayor que la dey, por otro lado, seguramente necesites unpara las páginas estáticas (ya sabes, las típicas de quienes somos, etc). Por eso, al final, siempre que es posible. Ahora bien,digamos que tiene un límite un pelín más alto que, y puede mover bien tiendas online con hasta 5.000 referencias, no sin esfuerzo.Ya nos vamos acercando al final, y vamos con otro punto importante. En este apartado, vamos a hablar sobre estrategias y, vamos a ello.La experiencia de usuario es un concepto muy amplio, pero va de la mano del UX (Usabilidad web), UI (Interfaz de usuario) , y luego el trato personalizado que le puedas dar a través de automatizaciones, chat, teléfono,y cualquier otra vía de comunicación que se te ocurra. Aquí debes tener siempre muy en cuenta una cosa:de cada 100 visitas que tienes. Si subes ese porcentaje poco a poco, con experimentos, Test A/B, o simplemente actualizando y cambiando cosas, vas a poder vender más y, por lo tanto, facturar más y ganar más dinero con el mismo tráfico. Y eso es exactamente lo que quieres, ¿verdad? Para ello, mi consejo es que instales y configures bien dos herramientas como son:Las dos son herramientas gratuitas y te van dar muchísimos datos que van a ser oro molido, ya verás.A mayores de esto, hay dos cosas que te van así o sí. Lasson:A partir de ahí, hay otras que te van a resultar muy útiles, siendo quizá la siguiente en importancia todo lo que tiene que ver con email marketing . De hecho, en, lo normal es que los que ya te compraron mínimo una vez te den entre el 30 y el 50% de la facturación total. ¿Cómo llegas a esos clientes que ya te compraron? Normalmente por. La parte buena es que hay plataformas de email muy asequibles, como MailChimp MailerLite , por darte dos ejemplos, que funcionan muy bien.Si unes toda la información de las más de 3.000 palabras de esta guía, creo que la conclusión primera a la que puedes llegar es que hay muy pocas empresas de venta de productos que no tengan cabida en el. Te ofrece unas oportunidades de crecimiento muy interesantes, con sus retos, por supuesto, pero te puede dar muchísimas alegrías con una inversión muy comedida. Por ello, si aún te lo estás pensando, mi consejo es que comiences con ello, pero ahora, que tampoco hay que dejarlo mucho más. Y, si tienes cualquier duda, ya sabes que puedes dejarme un comentario, por supuesto.