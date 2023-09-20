Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Estarás de acuerdo conmigo en que los formatos JPG y JPEG son dos de los formatos de imagen más utilizados.

Es más, estoy seguro de que tú mismo los utilizas todos los días, aunque es muy probable que ni te fijes porque, en la práctica, a los usuarios promedio no les afecta en nada que las imágenes con las que trabajan sean JPG, JPEG, PNG, etc.

A pesar de esto, realmente sí es importante conocer cada uno de los formatos de imagen utilizados, sobre todo si te dedicas a trabajar con sitios web, escribir artículos en blogs online y otras muchas tareas relacionadas con el mundo de internet.

Por eso, a lo largo de este artículo, te voy a explicar de manera detallada en qué puede afectar que una imagen sea JPG o JPEG y en qué momento debes emplear estas y no otro formato.

¡Comencemos!

Índice del artículo































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Teléfono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero suscribirme

Qué es JPEG

Las siglas JPEG significan Joint Photographic Experts Group, que es el grupo de expertos que ayudó a crear el estándar de codificación de imágenes JPEG, además de otros estándares recogidos bajo el grupo llamado ISO (International Organization for Standardization).

ISO es la organización encargada de elaborar la documentación necesaria que otorga los requisitos y especificaciones que aseguran que los materiales, procesos y servicios sean adecuados para el propósito que se crean. En otras palabras, es un comité encargado de regular los diferentes estándares de calidad para diferentes elementos, entre que los que se incluyen las imágenes digitales, asegurando que estas cumplen ciertos requisitos de calidad para ser utilizados por los diferentes usuarios y consumidores.

Es una organización internacional y voluntaria con miembros procedentes de más de 164 países diferentes, siendo el principal desarrollador de estándares mundial.

JPEG como formato de archivo de imagen

A pesar de que te acabo de contar que las siglas JPEG significan Joint Photographic Experts Group, estoy seguro de que la forma más común en la que has tenido contacto con estas es actuando como formato de archivo de imagen.

JPEG hace referencia a un tipo de formato de archivo de imagen y a una manera de almacenar las mismas publicado por primera vez en el año 1992.

El formato JPEG contiene imágenes rasterizadas fijas de 24 bits, con ocho bits en cada uno de los canales RGB. Aunque esto suene bastante enrevesado, en lo único que afecta a los usuarios de las mismas es en que no pueden almacenar transparencias. Estas pueden ser necesarias al trabajar con imágenes en web, pero tendríamos que utilizar imágenes con formato PNG (también muy conocido y utilizado).

Características del formato JPEG

Las principales características del formato de imagen JPEG son:

JPEG es el formato más utilizado por los diferentes dispositivos de captura de imagen.

es el formato más utilizado por los diferentes dispositivos de captura de imagen. Puede soportar hasta 16.772.216 colores diferentes , producidos a partir de la utilización de 8 bits en cada uno de los canales del modelo RGB.

, producidos a partir de la utilización de 8 bits en cada uno de los canales del modelo RGB. Las imágenes almacenadas en JPEG pueden mostrar más de 16 millones de colores al mismo tiempo , llegando casi a la perfección en cuanto a la combinación de colores y la resolución de contraste.

pueden mostrar , llegando casi a la perfección en cuanto a la combinación de colores y la resolución de contraste. El tamaño máximo que puede ofrecer JPEG es de 65.535 x 65.535 píxeles.

que puede ofrecer JPEG es de 65.535 x 65.535 píxeles. Este formato puede llegar a disminuir el tamaño de una imagen guardada hasta un 75%, a través del método de compresión con pérdida del cual te hablaré más adelante.

En qué consiste el formato de archivo de imagen JPG

Seguramente lo que te voy a decir ahora te va a sorprender, y es que entre los formatos de archivo de imagen JPG y JPEG no existe ninguna diferencia real, salvo que (como es evidente) el formato .jpg solo tiene tres caracteres en su extensión. Precisamente en este concepto reside el motivo de su creación.

La extensión .jpg debe su existencia a que las primeras versiones del sistema operativo Windows (MS-DOS 8.3 y FAT-16) tenían limitados los caracteres de sus extensiones de archivo a tres. Como la extensión .jpeg tiene cuatro, tuvieron que buscar una alternativa para poder almacenar las imágenes en este formato.

Sin embargo, esta limitación no existía en los sistemas operativos Mac y Linux, por lo que la misma imagen con formato .jpeg en esos sistemas operativos se almacenaría tal cual. En cambio, al pasar a Windows la extensión de la imagen variaría para convertirse en .jpg .

A día de hoy, Windows acepta extensiones tanto de tres como de cuatro caracteres, pero debido a la popularización del formato JPG este ha seguido existiendo, llegando a superar al formato JPEG.

Tanto es así que ciertos programas de edición de imagen, como Photoshop, guardan sus imágenes por defecto con la extensión .jpg. Además, esto se hace tanto en Windows como en Mac por lo que podemos asegurar que, definitivamente y a día de hoy, el formato JPG ha superado al JPEG en popularidad de uso.

JPG vs JPEG: Similitudes, características y usos

Ahora que ya sabes que no existe ninguna diferencia entre las imágenes JPG y las JPEG más allá de la extensión de formato, voy a enseñarte cuáles son sus similitudes y los posibles usos que se les pueden dar.

Tanto las imágenes JPG como las JPEG son imágenes rasterizadas

Las imágenes digitales pueden ser de dos tipos: imágenes rasterizadas o vectoriales (SVG).

Las JPG y JPEG son imágenes rasterizadas, ¿pero qué significa esto? Que un gráfico sea rasterizado significa que está formado por mapas de bits de imágenes. Un mapa de bits consiste en una cuadrícula de píxeles individuales cada uno de un color que, al combinarse, conforma una imagen completa.

Comprobar que una imagen es rasterizada es muy sencillo. Seguro que en algún momento has acercado mucho el zoom, llegando a ver la cuadrícula que te menciono en el párrafo anterior. Pero por si nunca lo has hecho, te voy a mostrar el siguiente ejemplo en el que se ve una fotografía de uno de nuestros servidores de hosting ubicados en Madrid.

Como puedes ver en la imagen de ejemplo, al hacer zoom sobre nuestro logotipo se aprecia perfectamente el mapa de bits y la división de cada uno de los píxeles que lo conforman, además de los diferentes tonos que cada uno recibe para que al visualizarlos con un zoom adecuado formen una imagen homogénea que el usuario no perciba como algo extraño.

Las imágenes JPG y las JPEG tienen los mismos usos

Precisamente por lo que te comentaba antes y al ser imágenes rasterizadas, tanto los formatos JPG como JPEG son ideales para la fotografía digital. Es más, si hablas con cualquier profesional de fotografía, te confirmará que los anteriores son los formatos con los que más trabaja en su día a día.

Además, debido a las gradaciones de color y el empleo de sombras que también te comentaba antes, son perfectas para utilizar en páginas web. De hecho, las imágenes rasterizadas son parte del Estándar Web a día de hoy. Esto se debe a que, al guardar una imagen con extensión .jpg o .jpeg, se mostrarán adecuadamente para los visitantes reduciendo de manera notable el "peso" que estas suponen para los servidores que las alojan, mejorando así la optimización de la web en las que aparecen.

Las imágenes con formato JPG y JPEG reducen su calidad al ser guardadas

Esto se debe a la llamada compresión con pérdida que te mencioné antes.

La compresión con pérdida es el método utilizado para almacenar imágenes digitales, facilitando que sean lo más ligeras posible y se carguen rápidamente cuando alguien quiere visualizarlas.

Como te estarás imaginando, también existe la compresión sin pérdida, pero se utiliza para otros formatos de imagen (PNG) y no es el tema que nos ocupa ahora mismo.

Algunas características fundamentales de la compresión con pérdida son:

El tamaño del archivo .jpeg se reduce de manera permanente , ya que este método identifica las partes redundantes de la imagen calificándolas como innecesarias y eliminándolas.

, ya que este método identifica las partes redundantes de la imagen calificándolas como innecesarias y eliminándolas. La calidad de la imagen se ve disminuida , por lo que están pensadas para utilizarse en lugares en los que el tamaño mostrado sea tan pequeño que esta pérdida de resolución no se pueda apreciar.

, por lo que están pensadas para utilizarse en lugares en los que el tamaño mostrado sea tan pequeño que esta pérdida de resolución no se pueda apreciar. El proceso de compresión compara cada píxel con todos los que lo rodean , eliminando así los que son iguales al original, con una proporción de hasta 100:1. Esto significa que llega a analizar como máximo los 100 píxeles más cercanos al de referencia.

, eliminando así los que son iguales al original, con una proporción de hasta 100:1. Esto significa que llega a analizar como máximo los 100 píxeles más cercanos al de referencia. Al emplear el método de compresión con pérdida , se determina el tamaño del archivo en función de la calidad del mismo (a mayor reducción, peor será la calidad de imagen y viceversa).

, se del mismo (a mayor reducción, peor será la calidad de imagen y viceversa). Cuantas más veces se edite una imagen y más veces se guarde, más se verá reducida su calidad, ya que este método estará realizando el proceso de optimización más veces.

JPEG 2000: La evolución del formato de archivo de imagen JPEG

Los archivos con formato JPEG 2000 fueron creados también por el llamado Joint Photographic Experts Group como una versión "mejorada" de los archivos con formato JPEG.

Este formato se ideó con el objetivo de que estos fuesen una versión mejoradas de los primeros, ya que ofrecen una mejor relación de compresión. A pesar de que el formato JPEG 2000 brinda una mayor calidad de imagen al almacenar gráficos (la compresión que se realiza en estos es sin pérdida) nunca ha experimentado una popularidad tan grande como el JPEG, debido a que muchas aplicaciones de software, navegadores, etc., no lo soportan.

Las principales mejoras que este nuevo formato ofrece con respecto a su predecesor son las que te contaré ahora.

Mayor resolución de imagen

Los archivos JPEG 2000 son capaces de ofrecer una resolución de imagen superior, debido a que bajo este formato los archivos se pueden comprimir sin renunciar a tantos píxeles por el método de compresión sin pérdida, al mismo tiempo que ofrecen la compresión con pérdida para archivos muy grandes o con mucha calidad visual.

Las imágenes con el nuevo formato, generalmente, son más grandes que los JPEG, lo que también significa que son más pesados y tardan más en enviarse y cargarse para su visualización online.

Mejora en la compresión

Cómo te decía antes, los archivos JPEG 2000 pueden ofrecer tanto compresión con pérdida como sin ella, en función de la cantidad de detalles que el usuario busque conservar, ofreciendo así una gran flexibilidad.

Gracias a las altas tasas de compresión, el formato JPEG 2000 también puede comprimir una imagen hasta un 200% más que los archivos con formato JPEG, lo que supone una gran mejora en el caso de que se busque más la calidad que la eficiencia.

Codificación

La codificación del nuevo formato es bastante diferente al JPEG, no siendo este compatible con versiones anteriores. Se traduce en que el hardware más antiguo no iba a ser capaz de interpretar este nuevo formato, obligando a los desarrolladores a realizar dos versiones, una para cada uno de los formatos. Esto supondría un gran aumento en su carga de trabajo, lo que resultaría en una disminución de su uso por parte de los profesionales.

Otro motivo que también frenó el aumento de popularidad de este nuevo formato fue que, en el momento de su lanzamiento, un ordenador promedio solo disponía de 64MB de memoria RAM. El JPEG 2000 consumía mucha más memoria de este tipo que su predecesor, por lo que no se consideró rentable emplear de manera masiva este formato y se siguieron utilizando formatos anteriores, como el JPG o JPEG.

Mejores herramientas para convertir imágenes a formato JPG/JPEG

Existen múltiples herramientas para almacenar imágenes en formato JPG, JPEG, PNG, etc. A continuación, te voy a mostrar las más utilizadas, además de algunos conversores online que realizan esta función sin necesidad de instalarlos en tu dispositivo.

Microsoft Paint

Esta aplicación conocida por todos, y especialmente por los usuarios de Windows, es una de las más útiles y rápidas para convertir una imagen de cualquier formato a JPG o JPEG.

Solo tienes que abrir la imagen que quieres cambiar de formato y, en el menú, ir a Archivo > Guardar como para que se muestre una ventana como la de la imagen.

Una vez ahí, solo debes abrir el desplegable de tipo en el que encontrarás los diferentes formatos y seleccionar la opción JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif).

Aunque el formato que aparece primero es JPEG, ya sabes que no alberga diferencias con JPG, por lo que podrás utilizar la imagen guardada sin notar diferencias entre un formato u otro.

Adobe Photoshop

El proceso a seguir en Photoshop al almacenar una imagen en formato JPG es muy similar al realizado en Paint, aunque con alguna diferencia.

En primer lugar, debes abrir la imagen en cuestión con la herramienta de Adobe. Como ves, yo he seleccionado una de nuestro CPD en Madrid para poner los ejemplos de este apartado.

Una vez abierta, debes acceder al menú Archivo > Exportar > Exportar como..., para visualizar una pantalla como la siguiente:

Ahora simplemente debes seleccionar el formato JPG y hacer clic en Exportar para almacenar tu imagen con su formato ya transformado.

Conversor online a formato JPG y JPEG: IloveIMG

Existen muchísimas herramientas que pueden convertir el formato de tus imágenes a JPG o JPEG online, pero yo te voy a hablar de la que más utilizo. Además de realizar conversiones de imágenes, puedes llevar a cabo muchas otras acciones que estoy seguro que te serán muy útiles en tu día a día.

IloveIMG es una suite online muy completa para realizar diferentes acciones con archivos de imagen.

Como ves en la imagen anterior, con esta herramienta puedes llevar a cabo todas esas acciones de edición y transformación de imágenes. Además, es muy sencilla e intuitiva de utilizar. Para convertir una imagen a formato JPG, solo debes seleccionar esa opción y seguir los pasos que te indica hasta almacenar la imagen con su formato transformado en tu dispositivo.

¿Qué te parecen los formatos JPG vs JPEG?

Llegados a este punto, ya conoces todas las ventajas y desventajas que las imágenes con formato JPG o JPEG pueden ofrecer al trabajar con ellas.

Estarás de acuerdo conmigo en que que estos son los formatos de imagen más utilizados tanto por profesionales de la fotografía como por desarrolladores web no es mera coincidencia. Ofrecen una gran versatilidad y eficiencia, con la única contraparte de que te obligan a renunciar a un porcentaje mínimo de la calidad que el gráfico en cuestión puede ofrecer.

Si tienes alguna duda o te gustaría comentar algo sobre los formatos de imagen JPG o JPEG, no te lo pienses y escríbenos en comentarios ✌