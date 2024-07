PNG vs JPG ¿Cuál es el mejor para sitios web?

Qué es el formato PNG

Si la imagen es una fotografía, es muy probable que la mejor opción sea utilizar JPG. Las fotos suelen tener una gama de colores muy amplia y la compresión del JPG elimina información que normalmente no es visible por el ojo humano. ¿La imagen es una ilustración o un gráfico con texto o colores planos? Si la imagen es un elemento gráfico o ilustración, con colores planos o una imagen con texto, con PNG tendrás buena calidad, aunque también podrías utilizar JPG si necesitas reducir el peso lo máximo posible.

Convertir JPG a PNG transparente

Seleccionar la opción “Eliminar fondo”. Arrastra la imagen a la que quieres eliminar el fondo y suéltala para seleccionarla. En este paso podrás ver cómo va a quedar la imagen cuando el fondo sea eliminado. Cuando estés listo pulsa el botón “Eliminar fondo”. En la siguiente pantalla debería descargarse automáticamente la imagen resultante en formato PNG y sin fondo. Si no se te descarga automáticamente puedes pulsar en “Descargar el archivo”. Este sería el resultado final con el antes y el después de la imagen que he utilizado yo para el ejemplo:

A la hora de utilizar imágenes en la construcción de un sitio web hay varios factores importantes que debes tener en cuenta. Elo lasson aspectos a los que debes prestar atención para que los tiempos de carga de tu web no se vean afectados . Pero no menos importante es saber elegir bien el formato adecuado para las imágenes. Existen multitud de formatos: png, jpg, webp, gif, etc . En este artículo te voy a hablar sobre dos de ellos:Si quieres saber qué son, en qué se diferencian y cuál debes utilizar en cada caso, ¡sigue leyendo! [elementor-template id="80835"]son las siglas de “Portable Network Graphics” (“Gráficos de Red Portátiles”). Es un formato de imagen digital libre (sin licencia) que se creó en el año 1996 como alternativa al. La idea era conseguir un formato libre y con el que no se perdiese calidad en la imagen. Es por ello que el, lo que permite. Una de las características más conocidas deles que admite transparencia, ya que utiliza un canal alfa. Al contrario que otros formatos como el JPG (que siempre utilizan un fondo de color) con el formato PNG puedes conseguir imágenes con fondo transparente, lo cual es útil en muchos casos.Las imágenes en PNG pueden ser de hasta 32 bits por píxel. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente a mayor profundidad de bits más colores puede manejar. En el caso de este formato, la cifra alcanza hasta los 16 millones de colores con el añadido de un canal alfa (transparencia) para cada tono primario. Precisamente gracias a esa gran profundidad de bits,. Por ponerle alguna pega,como el JPG sobre todo si se trata de fotografías.(“Joint Photographic Experts Group”) es un formato de imagen que se creó en el año 1992 con la idea de reducir el peso de las imágenes para que fuera más cómodo compartirlas. Funciona con un, por lo que las imágenes reducen su peso a costa de perder algo de calidad. Aun así, es el formatocomo pueden ser fotografías. Precisamente el hecho de que, hace que sea un formato muy utilizado en páginas web. Uno de los objetivos que tienes que tratar de conseguir cuando tienes un sitio web es que cargue rápido y el peso de las imágenes suele ser factor bastante relevante en ese aspecto.Al contrario que el PNG,. Si conviertes un PNG con fondo transparente a JPG, verás que siempre tendrás un fondo de color (generalmente blanco). Si hablamos de la profundidad de color, el JPG alcanza hasta los 24 bits por píxel, es decir, más de 16 millones de colores. Sí, como el PNG, pero con la diferencia de que en este caso no tenemos el canal alfa (por eso en este caso son 24 y no 32 bits).Si has llegado hasta aquí ya te estarás haciendo una idea de las principales. De todos modos, voy a hacer un repaso punto por punto para que lo tengas más claro:Ambos son formatos de imagen con compresión, la diferencia está en cómo es esa compresión en cada uno de ellos. Mientras quea cambio de un menor peso de archivo,. Laelimina información de la imagen, la cual, en principio,. Por otro lado,. A continuación tienes la comparativa entre dos imágenes iguales, la de la izquierda en JPG y la de la derecha en PNG. Como ves, en el JPG hay zonas más “sucias” y no tan definidas como en el PNG debido a la compresión.El hecho de que la compresión sea con o sin pérdida afecta directamente al peso del archivo resultante. Es por ello que generalmente una imagen en JPG será menos pesada u ocupará menos que esa misma imagen en PNG. Esto es lógico, ya que, como te explicaba en el punto anterior,, debido a esa pérdida de información de la que te hablaba anteriormente. Lógicamente, esto repercute directamente en la calidad, pero lo bueno en el caso del JPG es que ese nivel de compresión es ajustable, por lo que puedes conseguir una imagen poco pesada, pero que, aun así, se vea bien.. Como te decía más arriba, el PNG utiliza un canal alfa gracias al cual puede aplicar transparencia en la imagen. Cuando diseñas o maquetas una web vas a necesitar muchas veces imágenes con fondo transparente, bien sea en logos o para crear diseños con imágenes superpuestas.Uno de los parámetros de las imágenes digitales es la profundidad de bits. De manera muy resumida, la profundidad de bits es la cantidad de información de color que tendrá cada píxel de la imagen. Es decir, a más profundidad de bits más gama de colores habrá.Llegados a este punto seguramente te estés preguntando:La respuesta depende de varias cosas. Para empezar tienes que tener en cuenta que. Conseguir que una web cargue rápido no siempre es tarea fácil y muchas veces se debe precisamente a no prestar atención a esto.(a Google también le gusta que tu web cargue rápido). Dicho esto, hay varias cosas que debes preguntarte antes de elegir un formato u otro:A modo resumen te dejo aquí abajo una imagen que puedes consultarHay veces que. Para conseguirlo tienes que. Eso es en realidad una tarea bastante sencilla que se puede hacer mediante algún programa de edición de imágenes o incluso de manera online sin tener ningún conocimiento de diseño. Si tienes conocimientos de algún programa de edición como Photoshop podrás. Pero si no es así, siempre puedes utilizar una de las múltiples herramientas online que existen. Una de mis herramientas favoritas paraes. Se trata de una web que funciona a modo de ‘suite’ de edición de imágenes, gracias a la cual puedes realizar tareas como comprimir, redimensionar, convertir a otros formatos, eliminar el fondo, etc. Los pasos que tienes que seguir parason:Como ves. Eso sí, esta herramienta funciona mejor o peor según con qué tipo de imágenes. Si el resultado final no es el deseado, te recomiendo que utilices algún programa de edición.