¿Qué es un archivo SVG y para qué se utiliza?

Usos principales del formato SVG

Logotipos e iconos de sitios web

Infografías e ilustraciones escalables

Animaciones en SVG

Ventajas y desventajas de las imágenes SVG







Característica

SVG

JPEG/PNG





Escalabilidad

Excelente (sin pérdida de calidad)

Limitada (se pixelan al aumentar tamaño)





Peso de archivo

Ligero para gráficos simples

Pesado para imágenes complejas (JPEG)





Compatibilidad

Es un formato 100% compatible con navegadores modernos

Compatible con casi todos los dispositivos





Tiempo de carga

Rápido para gráficos más simples

Dependiendo del tamaño, puede ser más rápido que SVG





Soporte de animaciones

Sí, soporta animaciones CSS y SMIL

No soporta animaciones





Ideal para:

Iconos, logotipos, ilustraciones, gráficos simples

Fotografías, imágenes detalladas







Beneficios clave del formato SVG



Escalabilidad infinita: la principal razón por la que SVG es tan popular es su capacidad para escalar sin perder calidad. Esto significa que puedes aumentar el tamaño de tu archivo tanto como necesites, sin que se pixele. Un logo en SVG se verá nítido tanto en un teléfono móvil como en una pantalla gigante 4K. ¡Ideal para cualquier dispositivo!

la principal razón por la que . Esto significa que puedes aumentar el tamaño de tu archivo tanto como necesites, sin que se pixele. Un logo en SVG se verá nítido tanto en un teléfono móvil como en una pantalla gigante 4K. ¡Ideal para cualquier dispositivo!

Optimización para SEO: fíjate que todo tiene que ver con el posicionamiento. Y te hará feliz saber que los SVG son legibles por los motores de búsqueda. Por lo tanto, les da una ventaja cuando hablamos de SEO. Como a veces pueden contener texto, tienes la opción de optimizar los nombres de los archivos agregando títulos "alt". Pero si estás creando gráficos, también puedes incluir información adicional para que los motores de búsqueda la indexen.

fíjate que todo tiene que ver con el posicionamiento. Y te hará feliz saber que los SVG son legibles por los motores de búsqueda. Por lo tanto, les da una ventaja cuando hablamos de . Como a veces pueden contener texto, tienes la opción de optimizar los nombres de los archivos agregando . Pero si estás creando gráficos, también puedes incluir información adicional para que los motores de búsqueda la indexen.

Animaciones ligeras: si te gustan las animaciones, SVG las soporta de manera ligera y rápida. Con animaciones en CSS, por ejemplo, puedes hacer que tu página sea más interactiva sin afectar la velocidad de carga. ¡Perfecto para mejorar la experiencia del usuario!



Limitaciones del formato SVG



No son buenas para fotos detalladas: si tienes imágenes muy detalladas, como un portafolio de fotos, el SVG no es la mejor opción. Ya que las fotos suelen ser demasiado complejas y tienen muchos colores, cosa que el SVG no.

si tienes imágenes muy detalladas, como un de fotos, el SVG no es la mejor opción. Ya que las fotos suelen ser demasiado complejas y tienen muchos colores, cosa que el SVG no.

Compatibilidad con navegadores antiguos: puede que los navegadores modernos no tengan líos con los SVG, pero los más antiguos la tienen más difícil para mostrarlos.

puede que los navegadores modernos no tengan líos con los SVG, pero los más antiguos la tienen más difícil para mostrarlos.

Complejidad en gráficos complejos: los SVG son perfectos para ilustraciones sencillas y logotipos, pero si necesitas trabajar con gráficos muy complejos o con muchas capas, pueden volverse pesados y difíciles de manejar. Por lo tanto, podría afectar el rendimiento de tu página.



Comparativa entre SVG y otros formatos gráficos







Característica

SVG

PNG





Escalabilidad

Infinita, no se pierde la calidad

Limitada (se pixelan al aumentar tamaño)





Peso de archivo

Ligero para gráficos simples

Pesado para gráficos complejos





Calidad de imagen

Alta calidad sin distorsión

Alta calidad, pero sin flexibilidad al escalar





Tiempo de carga

Es más rápido si no son gráficos tan complejos

Bastante lento para las imágenes grandes





Compatibilidad

Los navegadores actuales no tienen problemas con este formato

Compatible con casi todos los dispositivos





Ideal para:

Íconos, infografías, e ilustraciones vectoriales. Pero, no es buena para fotos.

Imágenes complejas, gráficos detallados







¿En qué se diferencia SVG de PNG y JPEG?

Ventajas del SVG frente a formatos rasterizados

Toma nota aquí: muchas webs populares, como Apple y Twitter (ahora X), utilizan SVG para sus logotipos y elementos gráficos.

Cómo abrir, crear y editar archivos SVG

Herramientas recomendadas para trabajar con SVG

Inkscape



Totalmente gratuito.



Gran compatibilidad con archivos SVG.



Herramientas avanzadas como la edición de nodos y la creación de capas.



Vectr



Es gratuita y fácil de usar.



También es accesible desde cualquier navegador.



Tiene las funciones básicas de edición, como la creación de formas y líneas.



Adobe Illustrator



Herramientas avanzadas para gráficos vectoriales.



Integración perfecta con otros productos de Adobe.



Soporte para múltiples formatos, incluyendo SVG.





Es de pago, y su precio puede ser elevado.



La curva de aprendizaje es más pronunciada para los principiantes.



Compatibilidad del formato SVG y su impacto en la web

Soporte en navegadores y dispositivos







Navegador

Soporte para SVG





Google Chrome

Total





Mozilla Firefox

Total





Safari

Total





Microsoft Edge

Total





Opera

Total





Internet Explorer

Parcial (IE 9+ soporta SVG, pero con algunas limitaciones)







Rendimiento del sitio web con SVG







Formato

Peso promedio (KB)

Tiempo de carga (segundos)





SVG

10-50 KB

0.2-0.5





PNG

100-500 KB

0.5-1.5





JPEG

50-300 KB

0.3-1.0







SEO y accesibilidad de las imágenes SVG



Los lectores de pantalla pueden interpretar los SVG si llevan las etiquetas "title" y "desc".

".

El contenido gráfico se puede modificar y adaptar dinámicamente, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones web inclusivas.



Cómo optimizar y comprimir imágenes SVG



SVGO: es una de las más potentes. Solo subes tu archivo y en pocos segundos tendrás una versión optimizada.

es una de las más potentes. Solo subes tu archivo y en pocos segundos tendrás una versión optimizada.

SVGOMG: si no quieres instalar nada, esta es la versión online de SVGO. Súper fácil de usar y eficiente.

si no quieres instalar nada, esta es la versión online de SVGO. Súper fácil de usar y eficiente.

Tinypng: aunque se conoce por optimizar PNG y JPEG, también puede comprimir SVG de forma automática.



Dónde descargar iconos SVG gratuitos







Plataforma

Descripción

Enlace directo

Plataforma





Freepik

Una web con miles de recursos gratuitos, incluyendo iconos SVG. Ofrece una gran variedad en estilo y categoría.

Freepik

Freepik





Flaticon

Específicamente orientado a iconos, Flaticon es uno de los mayores repositorios de iconos SVG con opciones de personalización.

Flaticon

Flaticon





Material Icons de Google

Con una calidad profesional, esta plataforma ofrece iconos SVG que se integran fácilmente con aplicaciones y proyectos web.

Material Icons

Material Icons de Google





Iconmonstr

Una web sencilla y directa, ideal para obtener iconos minimalistas y modernos en formato SVG.

Iconmonstr

Iconmonstr





SVGRepo

Ofrece una gran variedad de iconos SVG gratuitos con licencias para uso comercial.

SVGRepo

SVGRepo







Plataformas populares para descargar SVG

Freepik



Tienes acceso gratuito a miles de iconos SVG en diferentes estilos (minimalistas, retro, planos, etc.).



Un catálogo extenso y constantemente actualizado.



Recursos tanto para uso personal como comercial (aunque algunas licencias requieren atribución).





Iconos SVG personalizables.



Ilustraciones, vectores y otros recursos gráficos.



Plantillas y archivos PSD.



Flaticon



Especialización en iconos SVG.



Opción de personalizar iconos: puedes cambiar colores, tamaños y más.



Gran cantidad de iconos, desde los más sencillos hasta los más detallados.





Más de 3 millones de iconos SVG gratuitos.



Paquetes de iconos organizados por categorías.



Iconos también en otros formatos como PNG y EPS.



Material Icons de Google



Tiene una alta calidad y diseño consistente.



Perfectos para proyectos web y aplicaciones móviles.



Totalmente integrados con productos de Google (como Android y Material Design).





Más de 900 iconos SVG disponibles en diferentes estilos (lleno, contorno, etc.).



Diseño optimizado para interfaces modernas.



Cómo integrar archivos SVG en WordPress

Opciones para insertar SVG

Mediante código HTML

Usando un maquetador visual



Elementor: este es el maquetador más famoso de WordPress, ya que te permite añadir archivos SVG de manera fácil, solo subiéndolos como imágenes. Si tienes Elementor Pro, tendrás aún más opciones avanzadas para personalizar esos gráficos como prefieras.

este es el maquetador más famoso de WordPress, ya que te permite añadir archivos SVG de manera fácil, solo subiéndolos como imágenes. Si tienes , tendrás aún más opciones avanzadas para personalizar esos gráficos como prefieras.

Divi Builder: también te da la posibilidad de integrar archivos SVG sin complicaciones. Solo tienes que añadir el módulo de imagen y seleccionar tu archivo SVG.





SVG Support: este plugin hace que tu web sea compatible con los archivos SVG, permitiéndote integrarlos en entradas, páginas y widgets sin líos.

este plugin hace que tu web sea compatible con los archivos SVG, permitiéndote integrarlos en entradas, páginas y widgets sin líos.

Safe SVG: si te preocupa la seguridad, este plugin te permite subir archivos SVG con total tranquilidad, ya que filtra su contenido para evitar cualquier posible amenaza.



Preguntas frecuentes sobre el formato SVG

¿Cuál es la diferencia entre SVG y PNG?

¿Qué tamaño tienen los archivos SVG?

¿Se pueden usar archivos SVG en la impresión?



Etiquetas minimalistas



Gráficos para folletos



Diseños corporativos pequeños



Conclusión: ¿Estás listo para aprovechar todo el potencial del SVG?

Al momento de, lo normal es que busques las opciones que te ofrezcan tanto calidad como rendimiento. Y sí, puede que sea complicado encontrar gráficos así, pero para eso existen las imágenes SVG.Este formato se ganó el corazón de diseñadores y, por lo que hoy analizaremos qué es, pero además por qué es tan popular y cómo rendirlo al máximo.Porque, a diferencia de otros formatos de imagen, el SVG siempre te va a dar una serie de pros que te van a facilitar la vida. Sobre todo,Entonces,Desde aquí, te lo contamos todo y de manera muy sencilla.¿Comenzamos?Cuando escuchamos hablar de un, lo más básico es entender que se refiere a un formato de imagen queHasta ahí, perfecto.Pero es que esto es clave, porque no importa si lo ves en una pantalla pequeña, grande o incluso, gigante;Un SVG es diferente a los formatos más tradicionales (ya sabes, la mítica imagen PNG o JPG), porque estas, a diferencia de un SVG,cuando la amplías.Y sí, quizás a muchos usuarios les dé totalmente igual si la imagen es PNG, SVG o JPG,. Ya que usar un SVG mejora la apariencia de las imágenes, sí,La realidad es quedonde se necesite un buen diseño gráfico. Pero también es cierto que hay casos donde realmente es indispensable.Uno de sus usos más comunes, y seguro que ya lo conoces, son los SVG icons . Gracias a su capacidad de ser escalables,, sin importar el tamaño.Otro campo dondee ilustraciones escalables. Si tienes gráficos que deben verse bien en cualquier dispositivo, esta es una opción excelente.Y, por supuesto,. Las animaciones en este formato son ligeras, atractivas y no sobrecargan el rendimiento de la página.Losson una opción espectacular porque también se pueden escalar. Y esto es algo que se agradece muchísimo cuando creas un sitio web, porqueen un móvil o borroso en una televisión.No es poca cosa, porque las infografías normalmente, al estar compuestas casi al 100% por gráficos e imágenes, pueden perder claridad cuando se amplían, y no se leen apenas los detalles, o se ve poco profesional.Aquí es cuando usar un, ya que te va a dejar mantener la calidad de los gráficos sin importar el tamaño al que se visualicen. Lo que garantiza que tu infografía se vea perfecta en cualquier dispositivo o resolución.Y claro, si lo que quieres es darle un. Porque este formato, por si fuera poco, te permite crear animaciones ligeras y de forma rápida.Esto en lo que ayuda, es a que tu página cargue mejor y no se haga lenta.Un ejemplo muy común es animar elementos dely no sobrecargan la web. Por lo que, si quieres probarlo, te recomendamos usar herramientas como SMIL o CSS animations para darle movimiento a los SVG.Las cosas son claras: en el mundo del diseño, este formato es muy popular, especialmente por sus ventajas. Pero, siempre hay una de cal y una de arena.Así que si te preguntas si es la opción adecuada para tu proyecto, estamos aquí para aclarar esas dudas. Así que repasemos sus pros y contras de manera sencilla, sin tanto lío.Ahora vamos a repasar, que lo convierten en una opción tan atractiva para distintas situaciones. Estas son algunas de las más destacadas:A ver, el formato SVG es genial, pero no todo lo que brilla es oro y estas imágenes, en algunas ocasiones, no son lo mejor. Mira, por ejemplo:Al trabajar con imágenes, el formato que elijas es clave. Porque lo que buscas es garantizar una carga rápida, la mejor calidad y una excelente experiencia de usuario. Pero en un mar de opciones, sabemos que puede ser difícil saber por dónde empezar.Y sí, ya hemos hablado de, pero, ¿cuál es el más adecuado y para qué usarlo?Para saberlo, aquí en esta tabla te mostramoscomo PNG y JPEG para que salgas de dudas., lo que lo convierte en una excelente opción para diversas aplicaciones. Y es que,, tiene diferencias clave que realmente marcan la diferencia.Entre las que puedes encontrar, te mencionamos estas:. Lo que significa que puedes redimensionar una imagen SVG a tu gusto sin que pierda su calidad., que necesitan adaptarse a varios tamaños constantemente.En cambio, un PNG o JPEG son formatos rasterizados, que siempre se van a ver peor al hacerles Zoom.Un gráfico simple no debería pesar tanto. Por lo que, si lo haces en JPEG, por ejemplo, y lo colocas en toda tu web,Y es esa la razón, por la que. Ya que usa una descripción vectorial en lugar de almacenar píxeles, y resulta en tiempos más rápidos de carga.Por otro lado,, y JPEG es eficiente en la comprensión de imágenes complejas, pero a costa de perder algo de calidad.Mediante el CSS,. Y esto siempre te va a dar una ventaja en cuanto a interactividad, ya que a los usuarios les gusta el contenido dinámico.Esta animación es ideal para ciertos elementos de tu web, como íconos que cambian de color o tamaño, sin que afecten el rendimiento.Lamentablemente,Tocamos el punto de las diferencias, pero tenemos que mencionarPor si estás necesitandoy se siga viendo bien, el SVG es la opción; no hay pérdida.Si tienes uno iconos que se muestran en diferentes tamaños de pantalla (por ejemplo, en), SVG siempre va a ayudarte.que un PNG o JPEG siempre y cuando se use en gráficos simples, claro.Por lo que puede tener un impacto en la experiencia de usuario , ya que, entre menos peso, más rápido carga la web.Por ejemplo,con los mismos elementos en PNG. Y esto puede dar directamente como resultado unAntes de, vas a tener que estar enterado de cuáles son y cómo usar las herramientas de edición más adecuadas. Pero ojo, que también, recuerda que tienes que saber cómo abrirlas.Tranquilo, no es difícil.Tienes dos formas, pero si solo lo necesitas (y no harás nada con él), puedeso Firefox, ya que lo soportan de forma nativa. Ahora, si lo que buscas es editarlo,que puedes ver aquí:Las hay gratuitas y de pago, pero todas te permiten crear y editar archivos SVG. Aunque sí, uno siempre quiere irse por la mejor opción. Por eso, aquí te presentamosy así eliges la que mejor se ajuste a ti.Entonces,Esta opción es gratis, pero es de las más completas para crear y editar archivos SVG.Porque lo genial es que. Ahora, entre las funciones que tiene, se destacan la edición de nodos, la creación de forma y la exposición a varios formatos, como el SVG.Entre los pros de Inkscape, podemos encontrar:Pero sus limitaciones radican en que puede ser algo complejo para los principiantes.¿Prefieres una opción más sencilla pero accesible de precio? Bueno, Vectr es ideal como herramienta online para editar SVG.; no tienes que descargar nada.No tiene esas herramientas avanzadas que ofrecen programas de pago como Illustrator.Vale, eres un profesional, como, por ejemplo, un diseñador o trabajas en proyectos que requieren precisión.; no hay de otra.Ya que esta es de las herramientas más conocidas y, además, está dedicada a ofrecer todo lo que buscas.(y no es tan barata), cuenta con potentes funciones para trabajar con archivos SVG y otros formatos vectoriales.. ¿La razón? Porque es escalable y mantiene su calidad sin importar el tamaño.Lo que pasa con esto, y como ocurre con cualquier tecnología, es que hay que entender cómo se comporta con los navegadores.¿Listo para descubrir cómo este formato afecta las webs? Te lo contamos con datos y estadísticas actualizadas.Con los años,. Hoy en día, casi todos los navegadores modernos los muestran sin complicaciones.Eso sí,pueden darte dolores de cabeza por problemas de compatibilidad.. Si tu audiencia todavía usa estas versiones (¡esperemos que no!), podrías tener fallos visuales.Pero aquí, la solución más fácil es usar una, que actúa como un parche para mejorar la compatibilidad. O mejor aún,Cuando usas SVG,, y eso es algo que sí o sí, deberías querer. Porque al ser un formato vectorial, los archivos SVG, en comparación a los otros formatos más comunes.Mira, la diferencia entre el tiempo de carga es abismal.A lo mejor no lo parezca, pero es que, si bienantes,. También tienen un impacto positivo en el SEO y la accesibilidad.Como se basan en texto,. Y esto es un golazo al momento de indexarlas, por lo que te puede ayudar a posicionar mejor.Pues, para empezar, mucho más de lo que imaginas. Ya que un puntazo del SVG, es que puedes añadir atributos comodentro del mismo archivo., y, por lo tanto, mejora tu posicionamiento.Aquí el formato SVG también tiene mucho que ofrecer. Al estar basado en texto, es compatible con tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.A estas alturas,. Pero a ver, porque un archivo que no está bien optimizado, da igual el formato, puede hacer que tu página se tarde la vida en cargar.Para evitarlo, vamos a verde forma rápida y efectiva, sin perder ni un ápice de calidad.Y sí, aunque el SVG es un formato basado en texto, si no se optimiza, puede generar archivos grandes por atributos innecesarios o código extra.Hay que ver también que la optimización, en este caso, se reduce su tamaño y mejora la carga de la página. Esto se traduce en una mejor experiencia para el usuario y, de paso, en un pequeño empujón a tu SEO.Herramientas para optimizar SVGYa sabes cómo editarlos y optimizarlos, peroPues, lo más normal es que busques una plataforma, o varias, donde puedasAsí que,y empezar a usarlos en el momento:Estas son algunas de lasCuando buscamos el sitio predilecto para descargar cualquier tipo de imagen,. Esto es porque cuenta con una, lo cual es una excelente opción si buscas variedad y calidad en tus iconos.Otra plataforma muy buena para encontrar imágenes SVG, esen este sentido., y lo mejor es que puedes personalizarlos directamente desde su web para adaptarlos a tu proyecto.Si lo que necesitas sonque se integren bien con otros productos de Google, losson una excelente opción. Usados comúnmente en diseño de interfaces de usuario (UI), estos iconos son completamente gratuitos y ofrecen una gran consistencia en su estilo.Colocar web de WordPress es muy necesario, porque siempre va a mejorar la experiencia e interfaz de usuario. Pero incluso sipor razones de seguridad, hay varias formas de habilitar esta opción sin complicarse demasiado., y la elección depende de lo que necesites y de qué tantos conocimientos técnicos tengas., insertar un archivo SVG directamentees una opción sencilla y muy potente. Te lo contamos paso a paso para que sea facilísimo.Por seguridad, WordPress no te va a dejar subir archivos SVG de forma predeterminada. Pero tranquilo, porque puedes activar esta opción añadiendo un pequeño código en el archivo functions.php de tu tema.Eso sí,y optimizarlos antes de subirlos para que tu web vaya a tope de velocidad., podrás insertarlos en tu página o entrada utilizando. Y bueno, esto te va a dejar mucha flexibilidad, porque podrás retocar todas las propiedades del SVG.Y bueno, si prefieres algo más sencillo, tienes la opción de usar la etiqueta <object> , que te deja cargar el archivo SVG externamente.Si lo que buscas es algo más sencillo,, losson la opción ideal. Aquí te dejamos algunas recomendaciones:En el caso de que te hayas quedado con(que puede pasar, vaya), no te preocupes porque te las resolvemos. Aquí hicimosPara simplificarlo,. Lo que significa que está compuesto solo por líneas y formas simples. Y esto es lo que le da ese gran beneficio de poder escalarse a cualquier tamaño sin perder calidad. Lo que lo hace ideal para gráficos que necesitan adaptarse a diferentes resoluciones.Y la otra cara de la moneda, que, aunque muchos los confunden, los formatos más tradicionales como PNG,. Esto significa que almacenan información sobre cada píxel de la imagen. Al tener una calidad fija, se pueden ampliar hasta cierto punto,Por lo general,, ya que almacenan información sobre formas y coordenadas en lugar de cada píxel.Si ponemos un ejemplo de esto:Un logotipo simple en formato SVG, mientras queClaro que sí,. Las imprentas suelen preferir formatos como, que también son vectoriales, pero están más ajustados al mundo de la impresión.A pesar de esto,, como:Genial,, es el momento ideal para implementarlo en tus proyectos web. Y es que no se puede negar que, ideales para mejorar la apariencia de tu sitio sin comprometer su rendimiento.Como mencionamos, es perfecto para logotipos, íconos y gráficos interactivos.Si quieres llevar tu web al siguiente nivel,. Si necesitas orientación o más información, desdetenemosque te pueden ayudar a entender mejor cómo aprovechar las mejores tecnologías para tu sitio.No dudes enpara recibir asesoramiento personalizado y llevar tu proyecto digital más lejos.