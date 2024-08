Hoy en día todos conocemos la importancia que supone para una marca un buen diseño de branding corporativo. Por decirlo de alguna manera, es la cara visible de cada negocio y como los posibles clientes lo perciben. Ayuda a diferenciarse de la competencia, mostrar los valores de la empresa y hacer que aumente su valor. Por este motivo, lo ideal es trasladar toda esa identidad en un desarrollo web acorde.No se debe pasar por alto, entonces, una correcta elección de la tipografía. Aunque a priori parezca poco importante, una mala decisión a la hora de elegir la tipografía en un diseño web puede acabar afectando a la tasa de rebote y con ello a una menor conversión, sobre todo si la que se usa es difícil de leer. Pero no te preocupes, en este artículo te presento, una plataforma alternativa y gratuita, ideal para solucionar este problema. A continuación veremos que es, sus ventajas y desventajas, las fuentes más usadas y mucho más. Básicamente, una, ya sea WordPress o de otro tipo. Vamos a por ello.[elementor-template id="80835"]Para todos aquellos que todavía no lo conozcan,es una herramienta que Google lanzó allá por 2010 como una librería de fuentes tipográficas que se ha ido incrementando desde entonces y a día de hoy ya cuenta con más de 1500 diferentes. Todas ellas son de código abierto, esto significa que pueden ser usadas libremente y de forma gratuita tanto para uso personal como comercial.Hay que tener en cuenta que, como por ejemplo, Canva, Shopify y muchas más. Gracias a esto, su integración será mucho más sencilla y el diseño UX/UI de tu web puede pasar al siguiente nivel, ya que se integra perfectamente con HTML y CSSTe invito a que visites el catálogo de fuentes Google Fonts para explorar la inmensa variedad de estilos que dispone. Una web ideal para inspirarse en la que podrás hacer una búsqueda por nombre, usar filtros para tipos de alfabeto, decoración, número de estilos disponibles, e incluso si lo deseas puedes previsualizar cada tipografía con el texto que tú decidas.Una vez que ya tenemos toda la información, es hora de decidir qué tipografía escoger. Puede que esta tarea te resulte sencilla si tu identidad corporativa fue previamente, en ese caso solo tendrás que acceder a la web y hacer una búsqueda por nombre para encontrar la que tengas definida. Para el resto se podría decir que es más una cuestión de gustos, algo subjetivo, es escoger la que a cada uno más le atraiga o quizá la que más se aproxime al estilo de su marca.Antes de nada os explicaré lasporque más allá de la legibilidad, el tamaño, el color o los espaciados, existen otros factores que diferencian una tipografía de otras.Si todavía no tienes clara tu elección, puedes consultar el ranking anual de las tipografías más usadas de Google Fonts de cada año. La tendencia no cambia mucho en el top 10 y algunas como "Roboto", "Open Sans" o "Lato" suelen encabezar la lista. Esta tabla nos da una pista de cuáles podrían ser las mejores y más populares, pero depende de ti fiarte del conocimiento colectivo o tratar de innovar.Ahora que somos unosy ya nos hemos decantado por una tipografía para nuestro sitio web, simplemente queda implementarla. Verás que es muy sencillo, independientemente del tipo de web que tengas:En primer lugar, nos dirigimos a la web de Google Fonts y una vez localizada nuestra tipografía hacemos clic sobre ella.Se nos redirigirá a otra página en la que seleccionaremos "Get font" en la esquina superior derecha.Puesto que necesitamos el código para insertarlo en nuestra web, hacemos clic en "Get embed code"Hay que recordar que cuantos más estilos de la tipografía seleccionemos, más tiempo tardará en cargar nuestra página, así que te sugiero usar un número limitado y mantener tu web optimizada. Por defecto vienen todos los estilos seleccionados, así que hacemos clic en "Change styles" y anulamos la selección de los que no nos interesen.A pesar de que existen dos posibilidades para importar el código a nuestra web, ambas muy similares, la opción recomendable es " " visto que este permite las descargas asíncronas y esto favorece una carga más rápida de la web. Hacemos clic en "Copy code" con dicha opción seleccionada.¿Sencillo, verdad?, pues ahora que ya tenemos elde nuestra tipografía pasamos a instalarlo. Depende como esté desarrollada tu web llevaremos a cabo uno de los siguientes métodos.Abrimos nuestro archivo HTML y pegamos eljusto a continuación de la etiqueta "