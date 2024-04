¿Qué significa MVP o producto mínimo viable?

Estarás de acuerdo conmigo en que, cuando tienes entre manos el desarrollo de un producto, la incertidumbre es una constante. Tanto si tienes una startup como si formas parte del equipo de una gran empresa, en realidad todas luchamos para crear productos que resuelvan de verdad los problemas de los clientes.

¿Cuál es el significado de MVP?

En este contexto, el concepto de producto mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés) sirve para ofrecernos la solución perfecta para el desarrollo de productos.

El término MVP proviene de "Minimum Viable Product" o producto mínimo viable. Hace referencia a la versión más básica de un producto o servicio diseñada para que, con las funcionalidades mínimas indispensables, satisfaga las necesidades fundamentales de una selección de clientes iniciales. De este modo, podrán proporcionar feedback para las fases futuras del proceso de desarrollo.

El concepto de producto mínimo viable (MVP) tiene su origen en la metodología lean, que popularizó Eric Ries gracias a su libro "The Lean Startup" publicado en 2011.

Entonces, ¿cuál es el objetivo de un producto mínimo viable?

El objetivo de un MVP es crear una versión simplificada que contenga únicamente las funcionalidades básicas necesarias para satisfacer las necesidades mínimas del usuario y proporcionar valor.

Elementos clave de un MVP

Funcionalidades esenciales: Son las características mínimas necesarias para que el producto sea funcional y ofrezca valor real a los usuarios.

Son las características mínimas necesarias para que el producto sea funcional y ofrezca valor real a los usuarios. Viabilidad técnica: Debes tener la capacidad de desarrollar y lanzar el MVP utilizando los recursos que tienes disponibles y en un período de tiempo razonable.

Debes tener la capacidad de desarrollar y lanzar el MVP utilizando los recursos que tienes disponibles y en un período de tiempo razonable. Viabilidad de mercado: ¿Hay demanda y aceptación del producto por parte del mercado objetivo? El MVP debe solucionar un problema real y resolver una necesidad de los clientes.

¿Hay demanda y aceptación del producto por parte del mercado objetivo? El MVP debe solucionar un problema real y resolver una necesidad de los clientes. Facilidad de uso: El MVP debe ser intuitivo para los clientes y no presentar una curva de aprendizaje pronunciada.

El MVP debe ser intuitivo para los clientes y no presentar una curva de aprendizaje pronunciada. Feedback de cliente: Recuerda que debes prepararte para recopilar comentarios y opiniones de los usuarios para iterar y mejorar el producto en futuras versiones.

Recuerda que debes prepararte para recopilar comentarios y opiniones de los usuarios para iterar y mejorar el producto en futuras versiones. Escalabilidad: El MVP es un producto básico, sí, pero debe tener la capacidad de evolucionar y expandirse porque está pensado para realizar mejoras incrementales basadas en la retroalimentación que recibas por parte de los clientes. El resultado es un producto final más sólido y satisfactorio.

Inconvenientes de los MVP

Hasta ahora, te he hablado de las ventajas de los MVP, ¿pero qué hay de los inconvenientes? Existen y no son desdeñables. Es importante que tengas en cuenta estos aspectos antes de tomar una decisión en firme.

Funcionalidad limitada y expectativas de los clientes: Los MVP pueden carecer de características que los usuarios consideren esenciales, lo que afectará negativamente a la experiencia del usuario y a la percepción del producto. Por este motivo, la comunicación sobre lo que es un producto mínimo viable debe ser muy clara antes de darles a probar el producto.

Los MVP pueden carecer de características que los usuarios consideren esenciales, lo que afectará negativamente a la experiencia del usuario y a la percepción del producto. Por este motivo, la comunicación sobre lo que es un producto mínimo viable debe ser muy clara antes de darles a probar el producto. Necesidad de equilibrar funcionalidad y valor: Encontrar el equilibrio adecuado entre funcionalidad mínima y valor para el usuario puede suponer un rompecabezas, ya que algunas características van a ser críticas para la adopción del producto.

Encontrar el equilibrio adecuado entre funcionalidad mínima y valor para el usuario puede suponer un rompecabezas, ya que algunas características van a ser críticas para la adopción del producto. Riesgo de imitación por parte de competidores: El lanzamiento temprano de un MVP va a exponer las ideas de la empresa a sus competidores (con el consiguiente riesgo de imitación).

El lanzamiento temprano de un MVP va a exponer las ideas de la empresa a sus competidores (con el consiguiente riesgo de imitación). Efectos negativos en la reputación: Los comentarios negativos sobre un MVP pueden dañar la reputación de la empresa, lo que afectará a su capacidad para atraer clientes.

Proceso de desarrollo de un MVP

Asegúrate de que tu MVP encaje con tus objetivos de negocio

Revisa la situación de la competencia

Encuentra los puntos de dolor de tus clientes

Acuérdate siempre de enfocar tus recursos en aquellas áreas del MVP que generarán el mayor impacto sobre la experiencia del cliente.

Transforma tu idea de MVP en un plan de desarrollo

Llegados a este punto del post, ¿verdad que te estás preguntando cómo se desarrolla un producto mínimo viable (MVP)? Voy a explicarte cada fase con detalle para que comprendasque responda a las necesidades del mercado. Antes de nada...Por encima de cualquier otra consideración, tu producto mínimo viable debe ser una: aumentar la base de clientes, mejorar la retención, aumentar los ingresos o cualquier otro objetivo estratégico. Antes de desarrollar tu MVP, ten muy claro cuáles son esos objetivos de negocio porque tienen que afectar al diseño y al lanzamiento de un producto que encaje a la perfección con ellos y pueda contribuir de manera efectiva a su logro. De lo contrario, podrías terminar invirtiendo recursos en un producto que no suponga beneficios tangibles para tu empresa.Aprende de sus estrategias, entiende en detalle qué están haciendo bien y qué pueden estar pasando por alto. Solo así podrás diseñary que pueda satisfacer las necesidades que no cubren otros productos similares. Además, al conocer a tus competidores puedes anticiparte a sus posibles reacciones a tu producto y ajustar tu estrategia en consecuencia.Los puntos de dolor son esas necesidades o problemas específicos que tus clientes están experimentando y que tu producto o servicio puede resolver. Al identificarlos, podrás crear un producto mínimo viable que realmente les aporte valor.

Ha llegado el momento de poner en marcha el diseño del MVP, dando prioridad a la velocidad y la eficiencia para lanzar una versión inicial del producto lo antes posible.

Testea el MVP para comprobar que es viable

Asegúrate de realizar pruebas rigurosas porque van a ser la clave para comprobar la viabilidad de tu MVP y optimizar su funcionamiento antes de lanzarlo definitivamente al mercado.

Utiliza el feedback de los clientes para iterar y mejorar

Lanza el MVP al mercado y empieza a escalarlo

Ejemplos de MVP de empresas reales

Instagram

Pues bien. Transformar tu idea de MVP en un plan de desarrollo implica elaborar un informe detallado sobre el modo en que piensas llevar tu concepto desde su fase inicial hasta su implementación y prueba con los clientes. Define los pasos que van a ser necesarios, asigna los recursos y establece plazos realistas. Revisa con cuidado todo el plan de desarrollo para asegurarte de que resulte sólido y garantice que todos los aspectos de tu producto mínimo viable estén bien planteados y coordinados entre sí.¿Ya tienes tu producto mínimo viable? ¡Perfecto! Ya puedes probarlo con un grupo selecto de usuarios o clientes. Somételo apara ver cómo responde el producto ante las necesidades y expectativas de los usuarios. Recopila siempre datos y opiniones sobre el rendimiento del MVP. De este modo, podrás encontrar puntos débiles que hay que mejorar y tomar mejores decisiones sobre los siguientes pasos del desarrollo del producto.Después del paso anterior, tendrás que, agregando nuevas características o ajustando las existentes. La iteración continua es la base de un MVP, lo que permite que evolucione de acuerdo con las necesidades y expectativas del mercado. Al priorizar la mejora constante, garantizas que el MVP esté siempre en sintonía con las demandas del público objetivo.Después de comprobar el valor del MVP y estar satisfecho con su desempeño, es momento dey comenzar a escalarlo. Aprovecha los recursos disponibles para ampliar el alcance del producto y satisfacer la demanda del mercado.¿Quieres ver cómo se ha aplicado el, en el caso de empresas reales cuyos productos utilizas de verdad? Creo que es lo mejor que podemos hacer para poner fin al post, ¿no te parece?

Cuando Instagram se lanzó por primera vez, era una plataforma simple y fácil de usar con la que compartir fotos. El producto mínimo viable de Instagram consistía en una aplicación móvil que permitía a los usuarios hacer fotos, aplicar filtros básicos y compartir las imágenes.

Dropbox

La funcionalidad principal del MVP de Dropbox era la sincronización de archivos entre dispositivos, lo que permitía a los usuarios acceder a sus archivos desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Airbnb

Lo que hizo que Instagram destacara tanto en ese momento fue su enfoque en la simplicidad y en la estética. Aunque existían otras aplicaciones de fotografía en el mercado, Instagram se diferenciaba de todas ellas gracias a su interfaz intuitiva y a sus filtros de alta calidad, que permitían a los usuarios mejorar fácilmente las fotos. Elpermitió a los fundadores comprobar rápidamente su idea y obtener feedback de los usuarios. A medida que crecía la base de clientes que utilizaban la aplicación y compartían sus fotos, el equipo de Instagram pudo identificar las características más populares y aquellas que no acababan de gustar. Con el tiempo, Instagram agregó nuevas características y funcionalidades en respuesta a las opiniones de los usuarios y a las tendencias del mercado. Estas iteraciones continuas permitieron que la app evolucionara desde una aplicación de fotos básica a una de las redes sociales más populares del mundo, con funciones como historias, vídeos live, mensajes directos, etc.Dropbox es un excelente ejemplo de cómo un MVP puede transformarse en un producto increíble. Cuando Dropbox se lanzó por primera vez al mercado, su producto mínimo viable era una aplicación de almacenamiento en la nube sencilla pero efectiva que permitía a los usuarios cargar, almacenar y compartir archivos por Internet.El enfoque principal delera resolver un problema muy común: la dificultad de acceder a archivos importantes desde distintos dispositivos. Al proporcionar una solución simple y cómoda a este problema, Dropbox atrajo rápidamente a usuarios interesados en mejorar su flujo de trabajo y organización de archivos. A medida que más y más personas empezaron a utilizar Dropbox y a proporcionar sus comentarios, la empresa fue haciendo ajustes yal producto. Por ejemplo, agregaron la capacidad de compartir archivos y carpetas con otros usuarios, lo que amplió significativamente la utilidad de la aplicación. Con el tiempo, Dropboxy funcionalidades adicionales, como la integración con otras aplicaciones y la seguridad avanzada de los datos. Este enfoque iterativo basado en las opiniones de los usuarios ha sido fundamental para el éxito de Dropbox como espacio de almacenamiento en la nube.

Cuando los fundadores de Airbnb iniciaron su proyecto, su intención era bastante simple: permitir a los invitados alquilarles un colchón hinchable en su apartamento para ahorrarse los precios de los hoteles tradicionales.

El nombre AirBnb hace referencia a esos colchones hinchables (air mattresses) y a que, al parecer, a la mañana siguiente ofrecían también un desayuno a los invitados (bed and breakfast o BnB).

La idea surgió, me creas o no, porque los fundadores necesitaban dinero extra y decidieron alquilar tres colchones en su apartamento durante una conferencia de diseño en San Francisco (porque todos los hoteles estaban ya llenos).El, por tanto, se centraba en resolver un problema específico: proporcionar una forma de alojamiento a viajeros que buscaban una experiencia más económica y auténtica (y no tanto un hotel impersonal). Aunque la idea era simple, fue suficiente para atraer a los primeros usuarios y atestiguar la demanda del mercado. Airbnb fue creciendo y los fundadores se dieron cuenta de que muchos viajeros estaban dispuestos a pagar más para tener una variedad más amplia de opciones de alojamiento, desde habitaciones privadas hasta casas completas. De este modo, Airbnb expandió gradualmente su plataforma para incluir muchos tipos de alojamientos, lo que atrajo a un público más amplio. Hoy en día, ya sabes que Airbnb es mucho más que un sitio web en el que alquilar colchones hinchables. Se ha convertido en una plataforma global para la reserva de alojamientos en lugares turísticos, sí, pero también en los sitios más insospechados (en Nueva Zelanda hay un submarino amarillo que es un Airbnb, no estoy de coña).